Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Флавио Коболли в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 16 ноября в Турине (Италия), начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.72.

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Медведев

Даниил седьмой раз в карьере сыграет на Итоговом турнире.

В 2020-м российский теннисист стал победителем ATP Finals. Шесть лет назад его соперниками были Александр Зверев, Новак Джокович, Диего Шварцман, Рафаэль Надаль и Доминик Тим.

С тех пор Медведев дважды не смог выйти из группы, в 2021-м уступил в финале Звереву, а в 2023-м проиграл в полуфинале Яннику Синнеру.

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В текущем сезоне Медведев набрал 3820 очков и занял пятое место в чемпионской гонке.

В этом году россиянин выиграл турниры в Брисбене, Дубае, Ханчжоу и Алматы.

На уровне ATP 1000 лучшим результатом Медведева стал выход в финал турнира в Индиан-Уэллс. В Риме и Шанхае он дошел до полуфинала.

Отдельно стоит отметить его мощный рывок после US Open. Медведев выиграл 18 из последних 22 матчей.

«Я смотрел, что в соцсетях все уже начали публиковать контент с отдыха. Смотрю и думаю: скорее бы туда. Но когда я играю на турнире, то всегда отдаю всего себя. Это последний рывок, нужно отдать все силы, а уже потом — на Мальдивы. В этом смысле ничего не поменялось, просто отдых отложился. Но это отлично, потому что значит, что я здесь, на турнире», — сказал Медведев, рассуждая о своем настрое в Турине.

Коболли

Флавио впервые квалифицировался на Итоговый турнир.

В этом сезоне итальянец набрал 3680 очков и занял шестое место в чемпионской гонке.

При этом без везения здесь тоже не обошлось. В конце октября Коболли не смог завершить из-за травмы ноги матч против Маттео Берреттини во втором круге «пятисотника» в Вене.

По этой же причине он пропустил «Мастерс» в Париже.

Флавио Коболли globallookpress.com

По словам Коболли, сейчас с ним уже всё в порядке: «Я приехал в Турин в том состоянии, в котором и хотел: травма мышц левой ноги осталась позади».

Главным достижением Коболли в этом году стал выход в финал Ролан Гаррос. В решающем матче парижского мэйджора он проиграл Александру Звереву.

Кроме того, Флавио выиграл «пятисотник» в Акапулько, дошел до финала в Мюнхене, до четвертьфинала на Уимблдоне и до полуфинала в Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.28, победу Коболли букмекеры предлагают за 3.72.

Прогноз: Медведев в последнее время чересчур часто произносит слово «Мальдивы», и это не может не настораживать. Вполне вероятно, что россиянин не сильно расстроится, если ему придется покинуть Турин уже после группового этапа.

Честно говоря, очень сомневаемся, что Медведев обыграет максимально мотивированного соперника. Коболли не скрывает, что горит желанием как можно лучше выступить на домашнем турнире.

2.72 Победа Коболли Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.72 на матч Медведев — Коболли позволит вывести на карту выигрыш 1720₽, общая выплата — 2720₽

Рекомендуемая ставка: победа Коболли за 2.72.