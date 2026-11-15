В воскресенье, 15 ноября в Индиан-Уэллсе (США) состоится финал Итогового турнира WTA. В битве за трофей сойдутся россиянка Мирра Андреева и украинка Элина Свитолина. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

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22:45 Всего в 2026 году Мирра провела 70 матчей, одержав 54 победы при 16 поражениях. Теперь 18-летняя теннисистка находится в шаге от еще одного крупного достижения — победы на дебютном для себя Итоговом турнире.

22:35 В чемпионской гонке россиянка заняла третье место, набрав 6306 очков. Главным достижением сезона стала победа на «Ролан Гаррос». Кроме того, Андреева завоевала титулы на турнирах категории WTA 500 в Аделаиде и Линце.

22:20 На старте соревнований Андреева разгромила Элину Свитолину (6:4, 6:0), после чего с таким же счетом обыграла Арину Соболенко. В третьем туре россиянка должна была встретиться с Каролиной Муховой, но чешка снялась из-за травмы. Ее заменила Диана Шнайдер, которой Мирра отдала всего три гейма — 6:2, 6:1. В полуфинале Андреева оказалась сильнее Джессики Пегулы — 6:3, 6:4.

22:10 Мирра Андреева проводит впечатляющий сезон и впервые в карьере добралась до финала Итогового турнира. Россиянка выиграла все три матча на групповом этапе, а затем уверенно прошла полуфинальную стадию.

22:00 Всего в 2026 году Свитолина провела 71 матч, одержав 53 победы при 18 поражениях. Теперь 32-летняя теннисистка попытается вновь стать чемпионкой Итогового турнира и завершить сезон громким достижением.

21:45 В нынешнем сезоне Элина выиграла турниры в Окленде и Риме, а также дошла до финала в Дубае. Кроме того, она сыграла в полуфиналах Australian Open, Индиан-Уэллс и Торонто. В чемпионской гонке украинка заняла шестое место, набрав 5121 очко.

21:30 Свитолина впервые с 2019 года выступает на Итоговом турнире. Примечательно, что именно в 2018-м она завоевала этот трофей, а год спустя добралась до финала, где уступила Эшли Барти.

21:20 Элина Свитолина проводит один из лучших сезонов в карьере. Украинская теннисистка выиграла два из трех матчей на групповом этапе Итогового турнира, а затем уверенно пробилась в финал. На старте соревнований Свитолина потерпела разгромное поражение от Мирры Андреевой (4:6, 0:6), однако сумела реабилитироваться. Сначала она совершила камбэк в поединке с Каролиной Муховой (3:6, 6:2, 6:2), а затем неожиданно обыграла Арину Соболенко (6:3, 3:6, 6:1). В полуфинале украинка не оставила шансов Линде Носковой, отдав сопернице всего три гейма — 6:2, 6:1.

21:10 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.83.

21:00 Всем привет. Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию женского Финала Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе, в котором сойдутся Мирра Андреева из России и Элина Свитолина из Украины.