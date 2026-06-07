LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях второго в сезоне турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции по теннису.

Андреева — четвертая россиянка с титулом «Большого шлема»

Весной, сразу после серии турниров на харде, Мирра Андреева внезапно потеряла статус самой талантливой теннисистки нового поколения, оказавшись в тени стремительно прогрессировавших Ивы Йович и Виктории Мбоко. Тогда же буквально все рассуждения экспертов сводились к тому, что ей пора прекращать сотрудничество с Кончитой Мартинес. К счастью, Мирра и ее команда не стали реагировать на медийную истерику.

Главной наградой за это терпение стала победа на Ролан Гаррос и первый титул на турнире Большого шлема.

Однако успех Андреевой не стал сюрпризом. Мирра приехала в Париж в статусе лидера женского тура по количеству набранных очков на грунте.

Интересно, что в тройку лучших по этому показателю входила и Марта Костюк, которой она уступила в Брисбене и в финале «тысячника» в Мадриде. О внушительном игровом прогрессе Мирры свидетельствует разгромная победа над украинкой в полуфинале Ролан Гаррос. Кажется, Марта была шокирована уровнем игры соперницы, которая перед этим буквально снесла с корта и Сорану Кырстю.

Еще один показательный момент: перед встречей с Миррой у Костюк была серия побед из 17 матчей.

Мирра Андреева globallookpress.com

Решающий матч против Майи Хвалиньской держал в напряжении разве что в первые 15-20 минут, после чего стало ясно, что главная сенсация турнира просто не в состоянии конкурировать с 19-летней россиянкой — это совершенно разный уровень.

Теперь у России четыре теннисистки с титулами на «Больших шлемах» в одиночном разряде. До Мирры на турнирах такого уровня побеждали только Анастасия Мыскина, Светлана Кузнецова и Мария Шарапова.

Мирра Андреева и Кончита Мартинес globallookpress.com

И еще несколько важных фактов о достижении Андреевой:

— в возрасте 19 лет и 39 дней Мирра стала самой молодой чемпионкой Ролан Гаррос с 1992 года, когда турнир выиграла 18-летняя Моника Селеш;

— Андреева — третья самая молодая чемпионка турниров «Большого шлема» в XXI веке после Марии Шараповой (17 лет и 76 дней, Уимблдон-2004) и Эммы Радукану (18 лет и 302 дня, US Open-2021);

— Андреева — первый среди игрок (как среди женщин, так и среди мужчин), родившийся после 2005 года, который завоевал титул «Большого шлема» в одиночном разряде.

А еще Мирра сравнялась с Ариной Соболенко по количеству титулов в этом сезоне (по три) и стала лидером женского тура по выигранным матчам (36).

Зверев сделал это

Обалдеть, Саша Зверев выиграл турнир «Большого шлема».

Казалось, что в эпоху доминирования Карлоса Алькараса и Янника Синнера он так и не достигнет своей заветной цели, но теперь можно сказать, что Зверев полностью заслужил эту победу, в том числе за ту удивительную стабильность, которую он демонстрирует в течение многих лет.

Конечно, будут говорить, что Зверев воспользовался отсутствием Алькараса и ранним поражением Синнера. Но разве он виноват в том, что итальянец оказался не готов к пятисетовому формату? Возможно, это звучит странно, но так и есть — Синнер оказался не готов к турниру.

По этому поводу очень четко высказался Андре Агасси.

Когда я играл, мой организм выдерживал примерно четыре часа. В жаркую погоду этот показатель снижался примерно до 3 часов 50 минут. Разница была не слишком большой. Но он — после того, как в прошлом году провел 5 часов 30 минут в финале, — теперь не выдержал жары уже через 1 час 45 минут. В такой подготовке есть пробел. Ему нужно понять, что именно нужно изменить. Я знаю, что сейчас он лучший игрок на планете. Но я также знаю, что нет никаких оправданий тому, что у него заканчиваются силы уже через 1 час 45 минут. Андре Аггасси Экс-первая ракетка мира

Поэтому сейчас абсолютно неуместно заявлять, что успех Зверева стал возможен, в первую очередь, благодаря внезапно провалу итальянца. Даже с учетом того, что он проиграл девять предыдущих матчей против итальянца.

Александр Зверев globallookpress.com

Удивительно другое: Саше все равно не удалось избежать встречи с итальянцем. Финал против Флавио Коболли превратился в настоящий триллер и психологическое испытание. Более того, перед пятым сетом было почти непреодолимое ощущение, что он уже не вытащит этот матч и снова будет жалеть об упущенном шансе. Но вместо этого Зверев идеально провел решающую партию, тогда как Коболли, похоже, не хватило энергии на последний рывок. Хотя в целом Флавио тоже провел выдающийся матч, его максимально агрессивный и атакующий стиль точно понравился публике.

Также важно подчеркнуть, что до финала у Зверева вообще не было нервных моментов — ни в матче против Рафаэля Ходара в четвертьфинале, ни в игре с Якубом Меншиком в полуфинале.

В начале карьеры Зверев наверняка думал, что ему не придется ждать первой победы на «Большом шлеме» до лета 2026-го. Чтобы взять титул на этом уровне, ему пришлось выиграть 125 матчей — больше, чем любому другому теннисисту. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Эта победа также стала большим событием и для команды Зверева, о чем он не забыл отдельно упомянуть во время церемонии награждения.

Мой отец тренирует меня уже 29 лет — от него никак не избавиться. Брат со мной 29 лет, и от него не избавиться. Мой тренер по физподготовке работает со мной с 2014-го, когда мне было 16 лет. Мы столько всего пережили — травмы, разбитое сердце, поражения, иногда мы были лузерами. Но в итоге мы чемпионы «Большого шлема». И это самое важное. Александр Зверев Чемпион Ролан Гаррос-2026

Кто знает, может, это только начало. Зверев наконец-то избавился от морального груза, а это порой является главным препятствием на пути к большим победам. Саша может сильно удивить на предстоящем Уимблдоне, а потом и на US Open. Независимо от присутствия или отсутствия Синнера и Алькараса.

Сказка Хвалиньской

В финале мужского турнира Ролан Гаррос ждали итальянца, и он там был. Только не Синнер, а Коболли.

В финале женского турнира многие ожидали увидеть польскую теннисистку, и она там была. Только зовут ее не Ига Свентек, а Майя Хвалиньская.

«Это определенно настоящая сказка про Золушку», — заявила Винус Уильямс, комментируя сенсационный прорыв Хвалиньской, разрушившей мечты о российском финале.

Миниатюрная полька (рост всего лишь 164 см) приехала в столицу Франции в статусе 114-й ракетки мира.

В основную сетку она попала через квалификацию.

Майя Хвалиньская globallookpress.com

Потом были сенсационные победы над Циньвэнь Чжэен и Элизой Мертенс, а в третьем раунде она обыграла Марию Саккари.

Китаянка, бельгийка и гречанка внезапно оказались не готовы к специфическому стилю соперницы. Точно так же, как и Диан Парри, Анна Калинская и Диана Шнайдер.

Хвалиньская постоянно делает неприятные, монотонные забросы с высоким отскоком под заднюю линию (что-то подобное можно увидеть в игре Дарьи Касаткиной), и для многих это стало большой проблемой.

Все привыкли к более высокой скорости и мощи. Женский теннис сегодня стал еще более силовым, чем когда-либо раньше. А она выходит на корт и словно просто перебрасывает мяч через сетку, и все начинают думать: «Что вообще делать?». Возможно, они начинают перебивать, переигрывать, слишком много думать, считать, что должны выигрывать легче. А потом собирают вещи и едут домой. Винус Уильямс Экс-первая ракетка мира

Но даже сейчас, после всех объяснений, все равно сложно понять, как с таким теннисом Майя умудрилась дойти до финала на турнире «Большого шлема».

К слову, до сих пор ее главным успехом на уровне основного тура был выход в четвертьфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке. И это абсолютно нормально, учитывая то, как она играет.

По итогам французского «Шлема» Хвалиньская взлетела в рейтинге сразу на 93 позиции — теперь она 21-я ракетка мира.

Будет ли у этой сказки продолжение? Скорее нет, чем да.

Шнайдер организовала главный камбэк сезона

Среди главных событий турнира — и сокрушительное поражение Арины Соболенко в четвертьфинале.

«Ни слов, ни эмоций сейчас. Прямо сейчас я хочу уйти из тенниса. Надеюсь, через пару дней будет лучше», — жаловалась белоруска журналистам.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Но самое удивительное, что эти слова ее заставила произнести Диана Шнайдер, которая ранее мечтала о том, чтобы просто потренироваться вместе с первой ракеткой мира.

В прошлом году в Майами я была с семьей, и Арина тренировалась на соседнем корте. И моя мама говорит: «Блин, я так хочу, чтобы ты потренировалась с Ариной. Мне было бы очень интересно посмотреть». Я говорю: «Ну мам, Арина занята. Человек тренируется, делом занят». Мама просто подошла к Арине, говорит: «Здравствуйте, меня зовут Юлия Шнайдер, я мама Дианы Шнайдер». Арина такая: «Антон (Антон Дубров , тренер Соболенко — прим.), ты вообще знаешь, кто это? Я не знаю, кто это». У меня мама стоит, и Арина говорит: «Да ладно, шучу, конечно я знаю, кто вы!». Диана Шнайдер Полуфиналистка Ролан Гаррос-2026

Как говорится, дошутилась.

На самом деле события матча между Шнайдер и Соболенко буквально шокировали: Арина вела 6:3, 5:3, когда Диана начала свой исторический камбэк. Россиянка взяла 10 геймов подряд, а третий сет завершился со счетом 6:0.

Это был всего лишь четвертый случай в истории, когда первая ракетка мира проиграла сет с баранкой турнире «Большого шлема».

«На самом деле я отлично чувствую себя и на грунте, и на траве. Возможно, я слишком много думаю о том, что еще не выигрывала "Шлем" на этих покрытиях. Может быть, именно это заставляет меня слишком много анализировать, делает меня чрезмерно эмоциональной в определенные моменты», — сказала Соболенко, пытаясь объяснить внезапный провал.

Но проблема явно не только в лишних мыслях. Поражение от Шнайдер стало продолжением подозрительной тенденции — перед этим Соболенко провалила грунтовые турниры в Мадриде и Риме. И сейчас уже никто не рискнет сказать, что она останется на вершине рейтинга по итогам серии турниров на траве.