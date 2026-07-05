LiveSport.Ru рассказывает о главных событиях первой недели Уимблдона.

Возвращение недели

Вот честно, лучше бы она этого не делала. Спустя почти четыре года после завершения карьеры Серена Уильямс решила вернуться. У 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» заранее был подготовлен ответ на вопрос «зачем?». Сначала отшучивалась: «Устала сидеть дома». А потом сказала, что захотела вернуться на корт, чтобы ее дети увидели, как она играет на уровне тура: «Сейчас все сводится к тому, чтобы мои дети увидели, как я играю».

Даже если это правда, задумка все равно оказалась так себе. Лучше бы Серена показала им, как она побеждала на крупнейших турнирах — при желании сейчас можно найти запись почти любого легендарного матча с ее участием.

Перед возвращением на большую сцену американка провела лишь несколько матчей в паре, но все равно заявилась на турнир Уимблдона в одиночном разряде.

Серена Уильямс globallookpress.com

В своем первом за 1396 дней одиночном матче Серена проиграла Майе Джойнт — австралийке, у которой просто удручающий баланс в этом сезоне (4 победы и 16 поражений).

Уильямс по-прежнему способна мощно пробивать с форхэнда, но при этом больше не в состоянии бегать за сложными мячами. Впрочем, ничего удивительного, все-таки легендарной чемпионке уже 44 года.

Реакция на это поражение была показательной: Серена не пришла на пресс-конференцию. Расстроилась, и ее можно понять, потому что она искренне верила, что может пройти несколько раундов на своем любимом турнире.

Серена Уильямс globallookpress.com

Среди тех, кто ее поддержал (а таких было не очень много), оказался Новак Джокович, предложивший не критиковать, а «наслаждаться величием Серены».

Еще до начала турнира я говорил, что это невероятная история. Просто нечто грандиозное. Я всегда был поклонником Серены. Уверен, в глубине души она рассчитывала выиграть хотя бы один матч. Зная, насколько она любит соперничать и какой у нее чемпионский характер, могу сказать: ей недостаточно просто выйти на корт. Она хочет побеждать. Надеюсь, ради тенниса и всех нас, мы еще увидим ее на корте. Новак Джокович 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема»

Конечно, если Уильямс не хватает внимания со стороны медиа и болельщиков, она запросто может сыграть на предстоящих турнирах в Северной Америке, проблем с получением wild card не будет. Но со спортивной точки зрения в этом нет никакого смысла, и есть ощущение, что она окончательно убедилась в этом.

К слову, через пару дней после поражения в одиночке Серена снялась и с парного турнира, в котором она должна была сыграть со своей старшей сестрой Винус. Официальная причина — травма колена.

Почти герой недели

Роман Сафиуллин не смог повторить свой лучший результат на Уимблдоне (в 2023-м героически прорвался в четвертьфинал), но его выступление на этой неделе все равно стало откровением.

Для начала надо сказать, что Сафиуллин попал в основную сетку через квалификацию. Травма, из-за которой ему пришлось пропустить почти шесть месяцев, отбросила россиянина далеко за пределы первой сотни рейтинга.

В решающем раунде отбора Роман переиграл в драматичном матче швейцарца Жерома Кима. Но самое интересное началось уже в основном турнире.

Роман Сафиуллин globallookpress.com

Первый круг — победа над Андреем Рублевым. Ушел с 1-2 по сетам и обыграл соотечественника на тай-брейке пятого сета.

Второй круг — победа над Ботиком ван де Зандшульпом. И здесь тоже было пять сетов.

После 15-ти напряженных партий Сафиуллин буквально сокрушил Жоао Фонсеку — по мнению многих, едва ли не самого талантливого теннисиста нового поколения.

К сожалению, Новак Джокович справился с лучшей версией Сафиуллина, но и ему пришлось конкретно понервничать.

После матча семикратный чемпион Уимблдона признался, что Сафиуллину удалось то, о чем многим остается только мечтать.

Тяжелая победа. Роман очень хорошо начал матч, сразу действовал агрессивно. На задней линии я чувствовал себя не так комфортно, как обычно. Понимал, что затяжные розыгрыши с ним станут для меня серьезным испытанием. Он очень стабильный игрок и сегодня может гордиться своей игрой. Не так много игроков заставляют меня чувствовать себя слабее на задней линии. Сегодня был именно такой день. Новак Джокович 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема»

Эта неделя снова напомнила, что в идеальной физической форме Сафиуллин готов конкурировать почти с любым соперником. Но проблема в том, что его чересчур часто беспокоят травмы. Поэтому пока рано говорить, надолго ли Роман вернулся в первую сотню рейтинга.

Фиаско недели

Первая часть Уимблдона, надо признать, получилась чересчур событийной.

Мирра Андреева не прошла даже второй раунд. Правда, действующую чемпионку Ролан Гаррос тормознул ни кто-нибудь, а Барбора Крейчикова, победительница Уимблдона-2024. Первые выводы о готовности россиянки к британскому мэйджору можно было сделать в конце июня, когда она проиграла Екатерине Александровой на турнире в Бад-Хомбурге. Мирре, похоже, нужен отдых после успешного, но в то же время изнурительного отрезка на грунте.

Мирра Андреева и Барбора Крейчикова globallookpress.com

Елена Рыбакина неплохо провела первые матчи, но в третьем круге безвольно проиграла Элизе Мертенс. Спад чемпионки Уимблдона-2022 начался еще весной, вскоре после ее победы на «пятисотнике» в Штутгарте. Рыбакина слабо выступила на Ролан Гаррос и провалила июньские травяные турниры в Лондоне и Берлине. По словам теннисистки, она пока не может понять, почему так часто стала проигрывать: «Честно говоря, пока не знаю, в чем дело. В последние недели я хорошо тренировалась. Из-за ранних вылетов у меня даже было больше времени на работу. Но очевидно, что нужно все проанализировать и что-то изменить, потому что нынешний подход не дает результатов».

Еще одним заметным событием стало поражение Иги Свентек. Прошлогодня чемпионка Уимблдона проиграла в третьем круге Александре Эале. При этом, как ни парадоксально, это нельзя назвать громкой сенсацией. Во-первых, Ига ранее уже проигрывала филиппинке, во-вторых, полька слабо проводит сезон, а в третьих — в прошлом месяце Алекс выдала шикарную серию из трех побед, обыграв в Берлине Донну Векич, Елену Рыбакину и Элину Свитолину.

Просто посмотрите, как Эала старалась в матче против Свентек. Пока что это один из главных кадров не только Уимблдона, но и всего сезона.

Александра Эала globallookpress.com

Но все эти результаты меркнут на фоне очередной неудачи Арины Соболенко. Первая ракетка мира проиграла в четвертом круге Наоми Осаке. Это первый случай с 2022 года, когда ей не удалось дойти до четвертьфинала на «Большом шлеме». Однако Арину штормит уже не первый месяц. Спад начался еще весной, вскоре после того, как она оформила «Солнечный дубль», выиграв «тысячники» в Индиан-Уэллс и Майами.

С тех пор у Соболенко было уже несколько болезненных поражений. Одно из них — от Дианы Шнайдер в четвертьфинале Ролан Гаррос. Россиянка забрала решающий сет со счетом 6:0. Потом был матч против Джессики Пегулы в Берлине: соперница снова повесила ей баранку в третьем сете.

Арина Соболенко globallookpress.com

Однако после первых трех матчей на Уимблдоне ничего не предвещало именно такого сценария. Арина спокойно обыграла Теодору Костович, Маккартни Кесслер, и, казалось, хорошо готова к матчу против Осаки. Кроме того, только в этом сезоне она уже трижды побеждала японку. Но на этот раз теннис Осаки застал врасплох главную фаворитку турнира.

Прогресс в игре Наоми можно было наблюдать на неделе перед Уимблдоном: экс-первая ракетка мира дошла до финала в Бад-Хомбурге, но не смогла доиграть решающий матч против Каролины Муховой из-за повреждения голеностопа, которое, к счастью, оказалось несерьезным.

Соболенко выбыла, Рыбакина, Свентек и Аманда Анисимова (прошлогодняя финалистка Уимблдона) — тоже. Кажется, у Осаки снова появился шанс побороться за титул на «Большом шлеме».

Несмотря на потерю 540 очков, Соболенко сохранит лидерство в рейтинге по итогам Уимблдона. Но есть подозрение, что она не сможет сохранить статус первой ракетки мира до US Open. Что-то не то с Ариной.

Вывод недели

«Мое субъективное мнение заключается в том, что Даниил перестал тренироваться должным образом. Тренированный организм не может допускать такие ошибки. По определению не может».

К такому выводу пришел Евгений Кафельников после очередного обидного поражения Даниила Медведева.

Даниил Медведев globallookpress.com

Российский теннисист проиграл в третьем круге Яну-Леннарду Штруффу со счетом 6:7, 6:7, 5:7.

Медведев вел с брейком в каждом сете, но в итоге умудрился проиграть 0-3 по партиям. Для тенниса на траве это буквально парадоксальная ситуация.

Штруфф отыгрался со счетам 2:5 сначала во втором сете, а потом и в третьем.

«Вы сами знаете, что в таком возрасте нужно тренироваться в пять раз больше, чем он это делал, будучи 22-23-летним спортсменом. Если он сейчас хочет поддерживать себя на том уровне, на котором находится, а это игрок первой десятки, ему нужно работать. Мне кажется, он этого не делает. Вот от этого мы видим такие качели», — продолжает Кафельников.

Медведев, впрочем, признал, что паршиво играл в этом матче: «Я очень расстроен, потому что чувствовал, что на "Уимблдоне" мог пройти далеко. Дело не только в результате. Важно и то, как ты играешь».

Ну а Штруфф не стал останавливаться на достигнутом. В следующем раунде 36-летний немец обыграл Хуберта Хуркача (ушел с 0-2 по сетам) и впервые в карьере вышел в четвертьфинал на «Большом шлеме».