Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня первый раунд плей-офф — три матча 1/16 финала.

Бразилия — Япония

20:00 мск, Хьюстон

Японцы в 1/16 финала могут сотворить сенсацию, обыграв Бразилию. У подопечных Карло Анчелотти больше индивидуального мастерства, глубже состав и опыт больших турниров, а вот соперник способен доставить проблемы любой топовой сборной. Тем более, японцы уже обыгрывали бразильцев (3:2), совершив камбэк с 0:2 в прошлом году.

Групповой этап Бразилия начала не так убедительно, как от нее ждали. Ничья с Марокко со счетом 1:1 обрушила на национальную команду много критики из-за того, что подопечные Карло Анчелотти едва не уступили, сравняв счет в компенсированное время. Затем картина резко изменилась. Победы над Гаити и Шотландией с одинаковым счетом 3:0 вернули бразильцам уверенность, а фанатам — радость. Особенно ярко национальная команда выглядела против шотландцев, показав высокий прессинг и постоянное давление на чужую штрафную.

Япония прошла группу F без поражений, но с постоянной необходимостью демонстрировать волевые качества. В первом туре подопечные Хадзимэ Мориясу дважды уступали Нидерландам, однако оба раза находили ответ и добились ничьей (2:2). Во втором матче японцы разгромили Тунис со счетом 4:0, установив свой рекорд результативности на чемпионатах мира. В заключительной встрече со сборной Швеции национальной команде хватило ничьей (1:1), чтобы сохранить второе место. Стоит отметить, что японцы отлично адаптировались по ходу встреч, именно это может помочь национальной команде в плей-офф мундиаля.

На ЧМ-2026 азиатская сборная показала, что не зависит только от одного футболиста. При этом кадровая ситуация перед матчем с Бразилией оставляет желать лучшего, ведь японцы остались без Ватару Эндо, Каору Митомы, Такефусы Кубо и Такуми Минамино. Потери серьезные, без этих футболистов сборной Японии будет тяжело, но это одновременно и шанс для других игроков национальной команды проявить себя на самом высоком уровне.

Перед стартом поединка японцам стоит опасаться бразильского нападающего Винисиуса, который на этом мундиале особо опасен. Он забил во всех трех матчах и уже имеет четыре гола на турнире, а против Шотландии вингер оформил дубль. Винисиус стал главным завершителем национальной команды, очень хорошо читает игру в чужой штрафной.

Неймар globallookpress.com

В целом, вокруг сборной Бразилии много говорят о Винисиусе и Неймаре, но на этом турнире их роли пока совершенно разные. Винисиус тащит национальную команду и влиянием на игру, а Неймар только вернулся в сборную после длительного перерыва из-за травм. В матче с Шотландией он вышел на замену и успел создать несколько моментов, однако уже точно не будет главной атакующей силой Бразилии. Анчелотти действует разумно, не используя Неймара в стартовом составе. Именно такой подход к формированию состава нужен национальной команде, где уже прожившая свой прайм звезда сидит на скамейке запасных, а играют только те, кто находится в лучшей форме. Привет болельщикам сборной Португалии.

Слово прогнозисту: Редактор отдела футбола LiveSport.Ru Сергей Снопов верит в то, что подопечные Карло Анчелотти пройдут в следующий раунд плей-офф мундиаля, сделав ставку на победу сборной Бразилии с форой (-1) за 2.25.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Поставил бы хоть 20 будильников, ведь этот матч может обернуться настоящей сенсацией. Представьте, если подопечные Карло Анчелотти облажаются? Ой что будет...

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Германия — Парагвай

23:30 мск, Фоксборо

В этой паре всё будто бы понятно заранее, ведь немцы сильнее по именам, глубине состава, контролю мяча и количеству футболистов, которые способны решать исход матча в больших турнирах, но Парагвай не так прост, как кажется. Сенсация возможна только в том случае, если сборная Германии не будет полностью контролировать ход встречи, Парагвай может доставить серьезные проблемы «бундестим».



Групповой этап Германия начала просто идеально. В стартовом матче подопечные Юлиана Нагельсмана разгромили Кюрасао со счетом 7:1 и показали футбол, который от нее ждут. Немцы не давали дебютанту турнира поднять голову, забивали из разных зон и выглядели сборной, которая готова идти за трофеем. Затем была встреча с Кот-д’Ивуаром, где все оказалось сложнее. Германия пропустила первой, но сумела переломить игру благодаря Денизу Ундаву, оформившему дубль после выхода на замену. Победа 2:1 досрочно отправила команду в плей-офф.

Дениз Ундав globallookpress.com

Последняя игра с Эквадором уже ничего не значила для немцем с точки зрения турнирного положения, но все равно заставила задуматься. Дело в том, что Германия проиграла со счетом 1:2, подопечные Нагельсмана быстро открыли счет усилиями Лероя Зане, однако затем потеряли контроль над матчем и уступили Эквадору. Соперник несколько раз воспользовался потерями немцев в центре поля и заставил защитников принимать решения в спешке. У Нагельсмана есть пища для размышлений перед стартом плей-офф мундиаля.

Парагвай прошел совсем другой путь. В первом туре южноамериканцы получили очень болезненные 1:4 от сборной США и выглядели командой, которая просто не успевает за соперником. Однако Альфаро сумел перестроить коллектив. Во втором матче Парагвай обыграл Турцию со счетом 1:0, причем Матияс Галарса забил уже на 64-й секунде. В том поединке парагвайцы остались в меньшинстве, но выдержали огромное давление и сохранили победный счет. В заключительной игре с Австралией национальная команда сыграла вничью и дождалась подтверждения выхода в плей-офф через рейтинг третьих мест.

А кто у парагвайцев может стать героем в предстоящем поединке? Полузащитник национальной команды Хулио Энсисо в решающем матче с Австралией постоянно пытался тащить мяч вперед и действовать очень быстро. Он не забил гол, но был очень опасен, а в матче против сборной Германии футболист будет связующим звеном между защитой и атакой. Если Энсисо сумеет хотя бы несколько раз принять мяч лицом к чужим воротам и разогнать контратаку, немецкой линии защиты придется сыграть очень надежно, а иначе — жди беды.

У немцев нельзя не отметить Дениза Ундава, который забил три мяча на групповом этапе и остается лучшим бомбардиром команды на турнире. Футболист не всегда попадает в стартовый состав «бундестим», но если выход на поле по ходу встречи, то становится очень опасным. В целом, работа Юлиана Нагельсмана станет ключевым фактором успеха для сборной Германии. Пока проблем многовато — против Эквадора национальная команда слишком легко позволила сопернику вернуться в игру, а против Кот-д’Ивуара ей понадобился почти идеальный выход Ундава со скамейки. Парагвай — подходящий соперник для того, чтобы проверить, насколько сборная Германии готова идти за титулом.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев заявил, что национальные команды не отделаются минимальным количеством забитых мячей, сделав ставку на тотал голов 2.75 больше за 1.90.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. А вы думали, что будет один или два будильника? Такому не бывать, особенно в плей-офф мундиаля. Немцам необходимо показать весь свой атакующий потенциал, ведь вскрыть парагвайский автобус будет ой как непросто.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Нидерланды — Марокко

04:00 мск, Монтеррей

Обе сборные подошли к стадии 1/16 финала ЧМ-2026 в отличной форме. Формально «оранье» выглядят фаворитами, но называть победу марокканцев полноценной сенсацией было бы странно. Нидерланды и Марокко набрали по 7 очков в своих группах, а африканская сборная уже далеко не является аутсайдером мундиаля.

Для многих национальных команд на этом мундиале именно первый тур получился самым тяжелым. Нидерланды стартовали с ничьей против Японии — 2:2. Команда Рональда Кумана дважды выходила вперед, но оба раза позволяла сопернику сравнять счет. Голландцы отреагировали на этот результат очень убедительно. Встреча со Швецией превратилась в разгром — 5:1. Брайан Бробби оформил дубль уже к 17-й минуте, затем дважды отличился Коди Гакпо, а в концовке забил Крисенсио Саммервилл. В последнем туре Нидерланды спокойно разобрались с Тунисом — 3:1, быстро получили преимущество в два мяча и не допустили никакой интриги в этот поединок.

Марокко прошло группу C не менее качественно, нежели Нидерланды. В первом матче команда Мохамеда Вахби сыграла вничью с Бразилией (1:1). Марокканцы не стали отсиживаться в обороне, первыми забили и заставили пятикратных чемпионов мира нервничать и торопиться. После этого сборная Марокко и вовсе обыграла шотландцев со счетом 1:0. Исмаэль Сайбари отличился уже на второй минуте, а дальше «атласские львы» контролировали ход встречи. Самым нервным стал матч со сборной Гаити. Марокко дважды оказывалось в роли догоняющего, но в итоге победило 4:2.

У Марокко этот год получается очень богатым на события. Сначала финал Кубка Африки против Сенегала в январе превратился в скандал. Сенегальцы ушли с поля в знак протеста против назначения пенальти, затем вернулись и выиграли в дополнительное время, но позднее CAF изменил результат и присудил Марокко техническую победу. История могла тяжело ударить по национальной команде психологически, однако на чемпионате мира марокканцы выглядят собранными. Они не играют как сборная, которая пытается кому-то что-то доказать за пределами поля, это очень важно.

Что касается голландцев, то у этой сборной стоит обратить внимание именно на Коди Гакпо, в матче со Швецией он оформил дубль. Форвард важен для Рональда Кумана не только как завершитель. Он может сыграть слева, смещаться ближе к центру и добавлять команде вариативности. В матче против сборной Марокко не будет много пространства, необходимо создавать самому свободные зоны. Этим и будет заниматься Гакпо, а вот получится ли у него это сделать — большой вопрос.

Мемфис Депай globallookpress.com

Сборная Нидерландов не входит в самый очевидный круг фаворитов наряду с Францией, Аргентиной или Бразилией, зато способна добраться до полуфинала. При этом, сборная Марокко — очень неприятная проверка уже на стадии 1/16 финала. Поражение в первом раунде плей-офф мундиаля не станет невероятной катастрофой для голландцев, потому что соперник сопоставим по уровню, но такой вылет все равно будет воспринят как большая неудача. Мы привыкли ждать от сборной Нидерландов чего-то особенного.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев заявил, что матч получится результативным, сделав ставку на тотал голов 2.5 больше за 2.20.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Очень долго думал между тем, что выбрать — 2 или 3 будильника. Не хочется совсем терять сон во время рабочей недели, но кажется, придется это сделать. Сборная Нидерландов вполне может отлететь от марокканцев в первом раунде плей-офф мундиаля.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

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