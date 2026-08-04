В ближайшее время «Спартак» совершит самый громкий внутренний трансфер нынешнего лета в РПЛ. Красно-белые, по информации СМИ, собираются выкупить нападающего «Рубина» Мирлинда Даку. Подробности предстоящего перехода — в материале LiveSport.Ru.

Без форварда никуда

Сезон 2026/27 стартовал с зубодробительного противостояния «Зенита» и «Спартака» в матче за Суперкубок России. Несмотря на поражение в серии пенальти, москвичи показали себя силой, способной в этом сезоне потягаться с петербуржцами в чемпионской гонке РПЛ.

Нейтральный зритель был бы не против такого сценария развития событий, особенно на фоне ослабления «Краснодара» после продажи Эдуарда Сперцяна, ухода Виктора Са и травмы Джона Кордобы. Однако на протяжении последних сезонов одним из главных недостающих пазлов в красно-белой картине считалось отсутствие забивного центрфорварда.

Ни Манфред Угальде, ни Ливай Гарсия, на которых «Спартак» в совокупности потратил почти 32 млн евро, не смогли на поле подтвердить свои голеадорские способности. Костариканец старается, выполняет много черновой работы, но как форвард страдает от нестабильности и низкой реализации. Тринидадец, в свою очередь, выходя на поле, зачастую выглядит как инородное тело в игре «Спартака». В прошлом сезоне еще был Антон Заболотный, но он даже без истории с допингом редко заслуживал выхода на поле, поэтому контракт с ним не продлили.

В этих условиях главному тренеру «Спартака» Хуану Карседо в последних матчах ничего не осталось, кроме как выпускать на острие атаки номинального центрального полузащитника Кристофера Мартинса, который приносил команде больше пользы.

У нас есть нападающие, способные приносить пользу. А Мартинс — универсальный игрок. Он может помогать команде в разных ролях. В том числе в атаке. Кристофер действует всегда с полной самоотдачей. В команде всё решает конкуренция, это нормально. Хуан Карседо главный тренер ФК «Спартак»

Кристофер Мартинс spartak.com

По всей видимости, люксембургский хавбек в ближайшее время вернется к своим прямым обязанностям. Такой вывод можно сделать после сообщений СМИ о том, что «Спартак» принял решение выкупить нападающего «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку.

В контракте 28-летнего албанца с казанским клубом установлена фиксированная сумма компенсации — 1 млрд рублей (по текущему курсу — примерно 11 млн евро). Но заплатить отступные — это полдела. Красно-белым еще нужно было договориться с самим игроком, который в Казани зарабатывал 3 млн евро в год и еще 1,5 млн евро в виде бонусов.

Москвичи убедили Даку ростом гарантированной части зарплаты на 25% (до 3,75 млн евро в год). Кроме того, сторона игрока в качестве подъемных сразу получит 1,5 млн евро. Срок соглашения предусмотрен на 3 года с опцией продления на еще один сезон. Официально все будет оформлено после того, как футболист в Москве пройдет медицинский осмотр.

Трансферные дела красно-белых

Переход Даку означает, что как минимум один из пары Угальде / Гарсия (если не оба сразу) до закрытия летнего трансферного окна покинут «Спартак». Более вероятнее уход Ливая, который, согласно оценке Transfermarkt, стоит 7 млн евро, а его зарплата составляет 2,5 млн евро. Тринидадец входит в шорт-листы нескольких клубов из Саудовской Аравии и Турции. Однако предметный разговор с красно-белыми сейчас ведет «Панатинаикос». По информации греческих журналистов, речь идет о платной аренде (за 0,8-1,2 млн евро) с опцией выкупа (за 10-12 млн евро). Конкретные цифры являются предметом сегодняшних переговоров.

Ливай Гарсия spartak.com

Что касается Манфреда Угальде, чья рыночная стоимость составляет 12 млн евро, то его агенты продолжают попытки найти клиенту новую команду. Согласно последним данным, интерес к нападающему проявляют клубы из Латинской Америки.

Отметим, что «Спартак» выходил на зарубежный рынок, чтобы найти более крупную рыбу. В частности, они давали 20+5 млн евро за нападающего «Палмейраса» и сборной Аргентины Хосе Лопеса. 25-летний игрок за 214 матчей в бразильском клубе оформил 71+25, а в 2025 г. стал лучшим бомбардиром Кубка Либертадорес. С такими достижениями, а также поездкой на ЧМ-2026, где аргентинцы взяли серебро, Лопес естественно хочет перейти не в РПЛ, а в одну из топ-5 европейских лиг.

Более реальным для «Спартака» казался трансфер нападающего сборной Уругвая Федерико Виньяса. За форварда, который принадлежал мексиканскому клубу «Леон», но прошедший сезон отыграл за «Овьедо» в испанской Ла Лиге, где забил 9 голов, красно-белые якобы собирались выложить 17 млн евро. На самом деле Виньяс вернулся в Мексику, но не в прежнюю команду, а в «Толуку».

Еще москвичи изучали возможность трансфера нападающего молодежной сборной Аргентины Давида Ромеро из «Тигре», который в этом году за 17 матчей выбил 10+2. Но до конкретики данная история не дошла. А на российском рынке спартаковцы рассматривали потенциальные варианты усиления в виде Дмитрия Воробьева из «Локомотива» и Константина Тюкавина из московского «Динамо». В конечном итоге красно-белые остановились на кандидатуре Даку.

Хотели многие, а покупает «Спартак»

Албанец выступает в РПЛ с 2023 г., и за это время больше него в чемпионате забивал только один человек — форвард «Краснодара» Джон Кордоба (44 против 37). «Спартак» в свое время пытался подписать колумбийца, но стороны не договорились. Теперь красно-белые пошли за вторым топ-форвардом, выступающим на просторах России.

Джон Кордоба vk.ru/fckrasnodar

28-летний футболист выглядит как прирожденный центрфорвард: высокий рост (192 см), мощный корпус, прирожденная скорость, поставленный удар с правой ноги, техническая оснащенность. Эти качества позволяют Мирлинду обыгрывать соперников, продавливать защитников, выигрывать верховую борьбу, точно и мощно бить по воротам. Кроме того, за Даку еще говорят его адаптированность к РПЛ, неуступчивость, трудолюбие (в «Рубине» он часто спускался вглубь и во фланги за мячом).

Все это делало нападающего для всех российских топ-клубов одним из лакомых лотов на местном рынке. Уже этим летом его рассматривали и в ЦСКА, у которого позиция центрфорварда давно испытывает проблемы, и в «Локомотиве», который продал Дмитрия Воробьева в «Краснодар». «Быки» сами два года назад на фоне потенциального ухода Кордобы в «Спартак» почти договорились с Даку. Но Джон остался в команде, и сделка не состоялась.

Ближе всего к уходу из «Рубина» Даку был в прошлом году, когда за ним пришел «Зенит». Однако и этот трансфер из-за финансовых разногласий то ли с клубом, то ли по личным условиям не претворился в жизнь.

Мирлинд Даку www.rubin-kazan.ru

Касательно «Спартака» поговаривают, что от форварда отказался Деян Станкович, который полтора года возглавлял красно-белый коллектив — сказались исторически сложные албанско-сербские отношения. Для испанца Карседо этот фактор не является преградой. Хотя потенциально недопонимания между Даку и центральным защитником сборной Сербии Срджаном Бабичем считаются одним из главных рисков будущего трансфера. Хотя ранее албанскому нападающему в «Рубине» ничто не мешало успешно играть в одной команде с четырьмя сербами.

Другой не менее важный риск — здоровье футболиста. В последнее время он подвержен травмам, зачастую ему приходилось играть на уколах. Периодические повреждения негативно сказывались на игровой форме Мирлинда. А рано или поздно организм может дать более серьезный сбой.

Не надо недооценивать манеру игры Даку. Он часто цепляется к соперникам и провоцирует их на нарушения. По этой причине нападающий склонен к получению жёлтых и красных карточек, что может подвести команду.

Еще не стоит упускать из внимания, что «Рубин» и «Спартак» исповедуют совершенно разные стили. Казанцы преимущественно играли на контратаках, благодаря чему Даку получал простор для развития быстрых атак. В «Спартаке», который предпочитает владеть мячом и контролировать ход встречи, такого форвард может не получить. Останется ли он таким же результативным — вопрос. И только игра может дать на него ответ.