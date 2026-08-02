«Спартак» начал сезон с двух побед, но матч в Грозном однозначно отклонился от плана тренерского штаба. Команда Хуана Карлоса Карседо уже на первых минутах получила в свои ворота один из самых нелепых пенальти в истории РПЛ, долго вязла в плотной обороне «Ахмата», а победу вытащила только в компенсированное время, не без ошибки Георгия Шелии.

Перед матчем обе команды могли быть довольны стартом чемпионата. «Спартак» в первом туре спокойно разобрался с «Родиной» — 3:0, «Ахмат» увёз ничью с поля «Локомотива», сравняв в концовке. В Грозном Станислав Черчесов выбрал более осторожный план с пятью защитниками и плотным блоком. Карседо снова обошёлся без классического форварда в старте, впереди играл Мартинс, а Угальде остался на скамейке. План на матч можно было обсуждать ещё очень долго, но уже на второй минуте всё перевернул уникальный по своей глупости эпизод.

Самый нелепый пенальти сезона

«Спартак» пропустил не после атаки, не после стандарта и даже не после ошибки под прессингом, а со своего же ввода мяча от ворот. Максименко покатил мяч на Ву, защитник остановил его рукой, будто собирался сам выполнить удар от ворот, но арбитр Антон Фролов решил, что игра уже была возобновлена, а значит произошло касание рукой в штрафной! Спартаковцы долго спорили, Максименко пытался объяснить, что мяч будто бы не был введён в игру именно как пас и вообще был в движении, но решение осталось в силе. Касинтура подошёл к точке и спокойно пробил в левый нижний угол — 1:0, а футболисты ещё даже не успели вспотеть.

Эгаш Касинтура празднует гол https://t.me/fcsmtg

Для «Спартака» это был обескураживающий старт, команда, по сути, просто начала матч с форой для соперника. «Ахмат» же вообще ничего не делал, но получил идеальный сценарий игры со старта. После забитого команда Черчесова ожидаемо плотно закрыла центр, жёстко встречала и при первой возможности искала быстрые выпады. У «Спартака» мяч ходил поперёк, Барко и Маркиньос пытались искать разрывы линий, но до Шелии опасность доходила редко.

Игроки «Спартака» спорят с арбитром https://t.me/akhmatgrozny

Первые попытки гостей выглядели совсем уж далеко от статуса голевого момента. Барко бил издали — мяч застревал в защитниках, Денисов пробовал подключаться выше, но пользы от этого было немного. Мартинс в роли ложной девятки много двигался, однако «Ахмат» не давал ему пространства. В середине тайма каждая вторая атака заканчивалась борьбой за второй мяч, что, конечно, устраивало хозяев. Сначала Руслану Литвинову досталось в стыке с Мелкадзе, потом уже сам Мелкадзе получил удар сзади от Ву. Черчесову такой футбол подходил, ведь чем меньше «чистого» игрового времени, тем ближе был «Ахмат» к результату.

Ву исправился, а во втором тайме «Ахмат» остался вдесятером

На 39-й минуте красно-белые заработали угловой и разыграли его коротко. Барко покатил на Маркиньоса, тот подал к линии вратарской, а Ву здорово выиграл воздух у Ндонга и мощно пробил головой. Именно Ву оказался в центре эпизода с пенальти, и именно он вернул «Спартаку» ничейный счёт. Да, странный первый гол «Ахмата» не был только ошибкой защитника — там запутались все, включая Максименко и арбитров. Но всё равно сюжетная арка как бы замкнулась: Ву привёз, Ву исправил.

Кристофер Ву https://t.me/fcsmtg

После 1:1 матч ожил. «Ахмат» завёлся, заработал опасный штрафной после фола Зобнина на Мелкадзе, но Силва пробил выше. «Спартак» ответил дальним ударом Барко, с которым Шелия справился. До перерыва команды больше бодались, чем создавали, а красно-белые уже решили главную задачу на тайм и ушли в раздевалку, не проигрывая. Сразу после перерыва «Спартак» едва не привёз себе ещё один гол. Максименко под прессингом отдал рискованный пас на Зобнина, Самородов всё прочитал и перехватил мяч. Угол был острым, Максименко сам же исправил свою ошибку и отбил удар.

Затем уже «Спартак» выдал свой лучший отрезок и сильно раньше добавленного времени мог забивать второй. Солари получил мяч перед штрафной и пробил с рикошетом по высокой дуге — перекладина спасла «Ахмат», а на добивании Мартинс головой не попал. Чуть позже Маркиньос нашёл Зобнина слева, тот прострелил, Ибишев подставил ногу, и мяч едва не скользнул в дальний угол.

«Ахмат» – «Спартак» https://t.me/akhmatgrozny

У «Ахмата» тоже был шанс, когда Цаке мягко забросил в штрафную на Келиано, тот пробил в сторону дальнего угла — Ву заблокировал удар и мяч прошёл рядом со штангой. В этот момент казалось, что хозяева пережили давление и снова готовы ловить «Спартак» на контратаках. И именно тогда вмешался ВАР, а судейство снова стало главным сюжетом матча.

Касинтура удалился, Барко принёс победу

На 76-й минуте арбитр пошёл смотреть эпизод с борьбой Касинтуры и Зобнина. Игрок «Ахмата» пытался избавиться от опеки и попал сопернику рукой в область головы, ну или шеи. Даже на повторе не всё очевидно: с одной стороны, движение рукой было, с другой — эпизод выглядел как жёсткая борьба, а не грубый удар вне игрового контекста. Фролов смотрел долго и в итоге показал Касинтуре красную карточку, а потом ещё и выписал жёлтую Зобнину — видимо, за действия в той же борьбе.

«Спартаку» предстояло провести чуть больше 15 минут в большинстве против команды, которая и так много защищалась. Карседо выпустил Дмитриева и Пруцева, «Ахмат» перестроился, сел ниже и редко пытался убегать через забросы на свежего Максути. Но даже в большинстве «Спартак» не превратил концовку в поток моментов. Умяров пробил над перекладиной после подбора, Барко искал свободные зоны, Маркиньос продолжал грузить с фланга. «Ахмат» достаточно надёжно держался, пока сам не подарил гостям шанс.

На 90-й минуте Ндонг чисто отобрал мяч у своей штрафной, но затем отмахнулся по лицу Барко и привёз ненужный стандарт. Расстояние для самого Барко удобное, буквально вся игра упакована в один удар. Эсекьель решил бить в угол вратаря, Шелия вроде бы видел момент и должен был справляться, но решил ловить мяч, а тот проскользнул сквозь перчатки вратаря и нырнул в сетку. Гол получился таким же нервным, как и весь матч, но «Спартаку» в контексте чемпионских амбиций важна не эстетика, а очки. В Грозном он забрал три, хотя долго шёл по очень тонкому льду.

Игроки «Спартака» празднуют гол https://t.me/fcsmtg

«Спартак» с максимумом после двух туров, «Ахмат» по-прежнему опасен

Команда Карседо взяла шесть очков в двух турах — это главное. После уверенной победы над «Родиной» пришлось выгрызать результат в вязкой игре с ранним пропущенным и нервной концовкой. По качеству, тем не менее, вопросов хватает. Без чистого форварда «Спартак» привычно много владел мячом, но не всегда понимал, как вскрывать плотный блок. Мартинс полезен движением, но это не решает проблему последнего удара. Угальде, да, вышел после перерыва, но тоже не добавил основательного давления. Что ж, возможно, Мирлинд Даку станет решением атакующих трудностей Карседо.

Зато сильными были фланги и полуфланги. Маркиньос сделал голевую передачу и был одним из самых активных игроков, Барко разгонял атаки и в итоге принёс победу, а Солари добавлял динамики, пусть и всего однажды опасно бил в перекладину.

Календарь и таблица РПЛ

«Ахмат» провёл матч, по которому вполне заслужил набрать очки. План Черчесова работал долго, «Спартак» много не создавал, а даже после 1:1 хозяева всё равно оставались в игре. Всё сломали два эпизода: красная Касинтуры оставила команду в меньшинстве, а фол Ндонга перед штрафной и ошибка Шелии превратили ничью в поражение. То есть «Ахмат» скорее проиграл матч в деталях, а был в паре минут от второй подряд ничьей с московским топ-клубом.