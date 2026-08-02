«Краснодар» и «Факел» встречаются на «Ozon Арене» во втором туре РПЛ. На бумаге это матч явного фаворита против команды, которой в гостях у южан будет очень тяжело. Тем не менее, первый тур показал, что у обеих команд есть свои проблемы. «Краснодар» выиграл у «Рубина», но до удаления Ильи Рожкова успел серьёзно натерпеться от казанцев, а «Факел» вёл в матче с махачкалинским «Динамо», но слишком рано выпал из игры и в итоге проиграл.

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17:55 Главный шанс гостей — переходные фазы. У «Краснодара» в первом туре уже были проблемы с позициями защитников, а при высокой линии всегда остаётся пространство за спинами. Если «Факел» сможет быстро выводить мяч через левый фланг, где в первом туре выглядел живее всего, и не будет торопиться с последним решением, у него появятся моменты. Но для этого нужно сыграть гораздо взрослее, чем против махачкалинского «Динамо».

17:50 Оборона «Факела» против позиционного давления «Краснодара». В прошлом сезоне воронежцы стали лучшей командой Первой лиги по пропущенным мячам: всего 22 гола за 34 тура. Но после повышения в классе эта надёжность пока не выглядит такой же прочной, с момента официального выхода в РПЛ «Факел» провёл четыре матча и пропускал в каждом, хотя среди соперников были не только топ-клубы. «Краснодар» наверняка будет много владеть мячом и растягивать оборону через фланги. «Факел» будет готов терпеть низким блоком, и вскрывать его придётся скоростью мяча, движением между линиями и ударами из хороших позиций, а не просто давлением ради давления.

17:40 А воронежский «Факел» выйдет в таком составе: Фролкин, Габараев, Юрганов, Журавлёв, Тодорович, Якимов, Нетфуллин, Магомедов, Альшин, Гиоргобиани, Гнапи.

17:35 Мурад Мусаев выбрал такой состав на второй тур: Агкацев, Вахания, Тормена, Жубал, Оласа, Аугусто, Черников, Кривцов, Батчи, Кристиан, Воробьёв.

17:30 Никита Кривцов и Батчи справились со своими ролями, добавив команде энергии и движения. А вот Витор Тормена, наоборот, провёл матч не слишком убедительно, несколько его позиционных ошибок выделялись на фоне более надёжных партнёров. Вряд ли это сразу выбьет его из состава, но для «Краснодара» важно быстро подтянуть оборонительную концентрацию.

17:25 Главным героем первого тура стал Хуан Боселли, оформивший 1+1. На фоне травмы Джона Кордобы и летних перестроек команда нуждается в новых источниках результативности, но перед игрой с «Факелом» есть вопрос и по самому Боселли — травму носа оценивают осторожно, есть вероятность, что полный матч Хуан не проведёт. Кордоба тоже не сыграет, возвращение колумбийца ждут ближе к матчу со «Спартаком».

17:20 Матч с «Рубином» получился для «Краснодара» сложнее, чем хотелось бы. Казанцы прилично тревожили оборону «быков» и вполне по игре открыли счёт, а до удаления Рожкова «Краснодару» было очень тяжело. «Рубин» находил зоны, создавал напряжение и показывал, что обновлённый «Краснодар» пока не выглядит неприступным. Зато после красной карточки разница в атакующем классе стала решающей, и команда Мусаева всё-таки дожала соперника.

17:15 Позитив всё же был, на левом фланге неплохо смотрелись Ильнур Альшин и Вячеслав Якимов. Именно через эту зону поначалу строились лучшие атаки, а потом партнёры всё чаще пытались переводить мяч туда. Игорь Юрганов тоже провёл достойный матч, зато от Белайди Пуси хочется гораздо большего — в первом туре он оказался одним из самых слабых нападающих лиги по средней оценке, и на фоне выезда к «Краснодару» это особенно тревожно.

17:10 Итоговые 1:2 стали довольно справедливым отражением того, как «Факел» провёл вторую часть матча. Команда потеряла перестала хладнокровно распоряжаться мячом и позволила сопернику слишком многое, а против «Краснодара» такой спад будет наказан ещё жёстче. Южане не всегда идеальны сзади, но в атаке у них достаточно качества, чтобы превращать чужую растерянность в серию моментов.

17:05 «Факел» начал сезон с поражения от махачкалинского «Динамо» — и особенно неприятно, что сначала матч развивался не так уж плохо. Воронежцы проводили приличные атаки, получили преимущество после автогола Юрия Журавлёва на 30-й минуте, но затем будто слишком рано поверили, что главное уже сделано. Вместо спокойного развития атак начались скидки, навесы вслепую и необязательные дальние удары. Постепенно растерянность добралась и до обороны.