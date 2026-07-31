прогноз на матч чемпионата России по футболу, ставка за 2.29

2 августа в рамках 2-го тура РПЛ сыграют «Краснодар» и «Факел». Начало встречи — в 18:15 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.29.

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«Краснодар»

Перед матчем: «Краснодар» после первого тура занимает третье место в РПЛ, набрав 3 очка при разнице мячей 3:1.

Последние матчи: Предыдущий матч «быки» одержали волевую победу над «Рубином» в матче первого тура РПЛ — 3:1.

До того команда разошлась миром с «Балтикой» (1:1) и «Ростовом» (3:3) в товарищеских встречах.

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Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Краснодар» входит в новый сезон как один из основных фаворитов в борьбе за титул.

Команда не лучшим образом начала матч в Казани, но смогла в большинстве перевернуть ход встречи и заработать первые три очка в сезоне.

«Факел»

Перед матчем: «Факел» по итогам первого тура РПЛ не набрал ни одного балла и занимает двенадцатое место с разницей мячей 1:2.

Последние матчи: В минувшей встрече 1-го тура РПЛ «Факел» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» — 1:2.

До того команда проиграла «Ростову» (1:2) и сыграла вничью с «Акроном» (1:1) в товарищеских матчах.

Состояние команды: Подопечные Олега Василенко спустя год вернулись в РПЛ, где команде наверняка будет непросто сохранить место в элите отечественного футбола.

Первый матч сезона стал тому подтверждением, где воронежцы не просто упустили победу над махачкалинским «Динамо», но и потерпели поражение.

На что ставят в матче Краснодар — Факел Букмекерские коэффициенты на матч Краснодар — Факел: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Краснодар» не проигрывал в пяти последних встречах

«Факел» не выигрывал в трех последних матчах

Команды сыграли друг против друга семь раз — 4 раза победитель не был выявлен, дважды победу праздновал «Краснодар», а в самой первой встрече «Факел» одержал «викторию»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Краснодар» явным фаворитом с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 4.50, а победа «Факела» — в 9.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.82 и 1.92.

Прогноз: Разница между командами очевидна, но вряд ли воронежцы намерены просто так сдаваться и обменяются с «быками» голами.

2.29 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.29 на матч «Краснодар» — «Факел» принесёт чистый выигрыш 1290₽, общая выплата — 2290₽

Ставка: Обе забьют за 2.29.

Прогноз: Также можно поставить на то, что при форе «Факел» мог бы одержать победу над хозяевами.

1.79 Победа «Факела» с форой +1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.79 на матч «Краснодар» — «Факел» принесёт чистый выигрыш 790₽, общая выплата — 1790₽

Ставка: Победа «Факела» с форой +1,5 за 1.79