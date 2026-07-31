2 августа в рамках 2-го тура РПЛ сыграют «Краснодар» и «Факел». Начало встречи — в 18:15 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.29.
«Краснодар»
Перед матчем: «Краснодар» после первого тура занимает третье место в РПЛ, набрав 3 очка при разнице мячей 3:1.
Последние матчи: Предыдущий матч «быки» одержали волевую победу над «Рубином» в матче первого тура РПЛ — 3:1.
До того команда разошлась миром с «Балтикой» (1:1) и «Ростовом» (3:3) в товарищеских встречах.
Состояние команды: «Краснодар» входит в новый сезон как один из основных фаворитов в борьбе за титул.
Команда не лучшим образом начала матч в Казани, но смогла в большинстве перевернуть ход встречи и заработать первые три очка в сезоне.
«Факел»
Перед матчем: «Факел» по итогам первого тура РПЛ не набрал ни одного балла и занимает двенадцатое место с разницей мячей 1:2.
Последние матчи: В минувшей встрече 1-го тура РПЛ «Факел» потерпел поражение от махачкалинского «Динамо» — 1:2.
До того команда проиграла «Ростову» (1:2) и сыграла вничью с «Акроном» (1:1) в товарищеских матчах.
Состояние команды: Подопечные Олега Василенко спустя год вернулись в РПЛ, где команде наверняка будет непросто сохранить место в элите отечественного футбола.
Первый матч сезона стал тому подтверждением, где воронежцы не просто упустили победу над махачкалинским «Динамо», но и потерпели поражение.
Статистика для ставок
- «Краснодар» не проигрывал в пяти последних встречах
- «Факел» не выигрывал в трех последних матчах
- Команды сыграли друг против друга семь раз — 4 раза победитель не был выявлен, дважды победу праздновал «Краснодар», а в самой первой встрече «Факел» одержал «викторию»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Краснодар» явным фаворитом с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 4.50, а победа «Факела» — в 9.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.82 и 1.92.
Прогноз: Разница между командами очевидна, но вряд ли воронежцы намерены просто так сдаваться и обменяются с «быками» голами.
Ставка: Обе забьют за 2.29.
Прогноз: Также можно поставить на то, что при форе «Факел» мог бы одержать победу над хозяевами.
Ставка: Победа «Факела» с форой +1,5 за 1.79