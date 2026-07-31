В этом экспрессе проанализируем матч в РПЛ, а также две товарищеские игры. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.72.

«Балтика» — «Динамо» Москва

Футбол. РПЛ

«Балтика» начинает новый сезон с надеждой забыть неудачную концовку прошлого чемпионата, однако старт пока не внушает оптимизма. В первом туре калининградцы уступили ЦСКА (1:2), хотя именно они открыли счет после очередного удачного розыгрыша стандарта. Команда Андрея Талалаева по-прежнему опасна при аутах и стандартных положениях, но проблемы в обороне, которые преследовали ее весной, никуда не исчезли.

За последнюю неделю клуб пережил серьезные кадровые изменения. Основной голкипер Максим Бориско покинул команду, а его место занял вернувшийся в Калининград Евгений Латышонок. Именно он, скорее всего, дебютирует уже в ближайшем туре. В то же время защитник Александр Филин продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, а Брайан Хиль пока только набирает форму и вряд ли сыграет с первых минут. Безвыигрышная серия «Балтики» в официальных матчах длится с марта, что также оказывает психологическое давление на команду.

«Динамо» также не сумело начать чемпионат с победы. Московский клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0), хотя по игре выглядел предпочтительнее соперника. Команда Сандро Шварца много владела мячом и активно прессинговала, но испытывала серьезные проблемы с завершением атак. Константин Тюкавин и Бителло не смогли проявить свои лучшие качества, зато оборона бело-голубых сыграла достаточно надежно и не позволила сопернику создать много опасных моментов.

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Дополнительным преимуществом гостей является статистика личных встреч. В официальных матчах последних лет «Динамо» не проигрывало калининградскому клубу. Ожидается непростой поединок с большим количеством борьбы.

Ставка: «Балтика» не проиграет за 1.54.

«Реал» Мадрид — «Фиорентина»

Футбол. Товарищеский матч

«Реал» продолжает подготовку к новому сезону под руководством Жозе Моуринью. Мадридцы уже провели два контрольных матча, обыграв «Алькоркон» (1:0) и «Леганес» (4:1). Несмотря на уверенные результаты, оценить нынешнюю форму команды непросто. Тем не менее заметно, что португальский специалист постепенно прививает команде свои идеи: «сливочные» уверенно контролируют мяч, активно прессингуют и выглядят организованно.

При этом состав «Реала» пока далек от оптимального. Многие футболисты, выступавшие на чемпионате мира, еще находятся в отпуске, а сразу несколько игроков продолжают восстановление после травм. В предстоящем матче может дебютировать новичок Дензел Дюмфрис, однако главной проблемой хозяев остается линия атаки. В распоряжении Моуринью фактически остались только Эндрик и новичок Карлос Эспи, тогда как Родриго, Винисиус, Килиан Мбаппе и другие лидеры отсутствуют. Из-за этого у мадридцев могут возникнуть сложности с реализацией моментов.

«Фиорентина» подошла к предсезонной подготовке гораздо раньше. Итальянский клуб уже провел четыре товарищеских встречи, последовательно обыграв молодежную команду, «Губбио», КПР и «Уотфорд». Команда Фабио Гроссо постепенно набирает игровой ритм, хотя тренер пока продолжает поиски оптимальной тактической схемы.

Обе команды находятся на разных этапах подготовки. «Реал» выглядит более организованным, но вынужден обходиться без большинства звезд атаки, тогда как «Фиорентина» уже набрала определенные физические кондиции, однако испытывает трудности в завершающей стадии. Это может привести к осторожной игре с небольшим количеством опасных моментов.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.45.

«Челси» — «Тоттенхэм»

Футбол. Товарищеский матч

«Челси» начинает новый сезон с желанием забыть неудачную прошлую кампанию. Лондонцы финишировали лишь на десятом месте в АПЛ, остановившись всего в одном очке от зоны еврокубков. Команда также дошла до финала Кубка Англии, но уступила «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Летом у синих сменился главный тренер — команду возглавил Хаби Алонсо, от которого болельщики ждут заметного прогресса. Первый контрольный матч оказался зрелищным: «Челси» переиграл австралийский «Вестерн Сидней Уондерерс» со счётом 6:4, а главным героем встречи стал Жоау Педро, оформивший хет-трик.

«Тоттенхэм» тоже провёл прошлый сезон значительно ниже ожиданий. «Шпоры» завершили чемпионат лишь на 17-й позиции, избежав вылета всего на два очка. Летом команда уже успела провести несколько товарищеских матчей и пока не проигрывает: были победы над «Милтон-Кинс Донс» (1:0) и «Оклендом» (2:0), а затем ничья с «Сиднеем» (1:1) с последующим успехом в серии пенальти. При этом игра команды выглядит более организованной, чем весной прошлого сезона.

Обе команды только набирают форму, поэтому ждать идеального футбола пока не стоит. Тем не менее у «Челси» более высокий индивидуальный класс исполнителей, а приход нового тренера уже заметно добавил команде энергии в атаке. «Тоттенхэм» способен навязать борьбу, но против соперника такого уровня ему будет непросто.

Небольшое преимущество будет на стороне «Челси». Наиболее вероятным исходом выглядит победа синих, хотя матч вполне может получиться результативным.

Ставка: Победа «Челси» с форой (0) за 1.67.

3.72 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3.72.