У «Спартака» будут проблемы с командой Черчесова?

прогноз на матч РПЛ, ставка за 1.95

2 августа во втором туре чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Спартак». Начало встречи — 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Ахмат»

Турнирное положение: команда из Грозного достаточно неплохо стартовала в новом сезоне российского чемпионата.

Грозненцы смогли свести к ничьей игру с «Локомотивом», набрали одно очко и занимают восьмое место турнирной таблицы РПЛ.

Последние матчи: в первом туре «бело-зеленые» на выезде сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во время летнего межсезонья грозненский коллектив смог обыграть «ОФК Белград» (3:0), «Борац» (3:1), «Нови Белград» (1:0), «Радник» (3:0) и «Аджман» (1:0), а также сыграл вничью с «Нови Пазар» (1:1).

Календарь и таблица РПЛ

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: подопечные Станислава Черчесова в прошлом сезоне финишировали только на девятой строчке, а сейчас точно хотят быть выше.

Думается, что «Ахмат» вполне способен побороться за место даже в топ-6. У команды все для этого есть.

«Спартак»

Турнирное положение: спартаковцы ударно стартовали в новом сезоне российской Премьер-лиги.

Москвичи победили, набрали три очка и располагаются на втором месте в турнирной таблице.

Последние матчи: в первом туре московская команда разгромила «Родину» со счетом 3:0.

До этого же «красно-белые» проиграли по пенальти «Зениту» в поединке за Суперкубок России.

Во время подготовки к сезону коллектив из Москвы выиграл у костромского «Спартака» (1:0) и «Крыльев Советов» (3:2). Также «народная команда» сыграла вничью с «Рубином» (0:0) и проиграла «Локомотиву» (0:2).

Не сыграют: в лазарете только Даниил Зорин.

Состояние команды: в этом сезоне «Спартак» уже точно обязан бороться за чемпионский титул. Подопечные Хуана Карседо в прошлой кампании стали четвертыми, но выиграли Кубок России.

Сейчас же у «Спартака» такой состав и такая игра, которые точно должны быть в тройке сильнейших.

На что ставят в матче Ахмат — Спартак Букмекерские коэффициенты на матч Ахмат — Спартак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ахмат» не проигрывает на протяжении 10 матчей

«Спартак» выиграл только 1 из 4 последних матчей

В последнем очном матче «Спартак» победил «Ахмат» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.95, ничья — в 3.60, успех «Ахмата» — в 3.85.

Тотал больше 2,5 котируется в 1.95, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.85.

Прогноз: «Спартак» подошел к сезону в прекрасной форме и он сильнее соперника, поэтому должен побеждать.

1.95 победа Спартака Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Ахмат» — «Спартак» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: победа «Спартака» за 1.95

Прогноз: поединок вполне может получиться результативным, обе команды любят забивать.

2.50 тотал больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Ахмат» — «Спартак» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: тотал больше 3 за 2.50