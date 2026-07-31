2 августа во втором туре чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Спартак». Начало встречи — 20:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Ахмат»
Турнирное положение: команда из Грозного достаточно неплохо стартовала в новом сезоне российского чемпионата.
Грозненцы смогли свести к ничьей игру с «Локомотивом», набрали одно очко и занимают восьмое место турнирной таблицы РПЛ.
Последние матчи: в первом туре «бело-зеленые» на выезде сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).
Во время летнего межсезонья грозненский коллектив смог обыграть «ОФК Белград» (3:0), «Борац» (3:1), «Нови Белград» (1:0), «Радник» (3:0) и «Аджман» (1:0), а также сыграл вничью с «Нови Пазар» (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: подопечные Станислава Черчесова в прошлом сезоне финишировали только на девятой строчке, а сейчас точно хотят быть выше.
Думается, что «Ахмат» вполне способен побороться за место даже в топ-6. У команды все для этого есть.
«Спартак»
Турнирное положение: спартаковцы ударно стартовали в новом сезоне российской Премьер-лиги.
Москвичи победили, набрали три очка и располагаются на втором месте в турнирной таблице.
Последние матчи: в первом туре московская команда разгромила «Родину» со счетом 3:0.
До этого же «красно-белые» проиграли по пенальти «Зениту» в поединке за Суперкубок России.
Во время подготовки к сезону коллектив из Москвы выиграл у костромского «Спартака» (1:0) и «Крыльев Советов» (3:2). Также «народная команда» сыграла вничью с «Рубином» (0:0) и проиграла «Локомотиву» (0:2).
Не сыграют: в лазарете только Даниил Зорин.
Состояние команды: в этом сезоне «Спартак» уже точно обязан бороться за чемпионский титул. Подопечные Хуана Карседо в прошлой кампании стали четвертыми, но выиграли Кубок России.
Сейчас же у «Спартака» такой состав и такая игра, которые точно должны быть в тройке сильнейших.
Статистика для ставок
- «Ахмат» не проигрывает на протяжении 10 матчей
- «Спартак» выиграл только 1 из 4 последних матчей
- В последнем очном матче «Спартак» победил «Ахмат» со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.95, ничья — в 3.60, успех «Ахмата» — в 3.85.
Тотал больше 2,5 котируется в 1.95, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.85.
Прогноз: «Спартак» подошел к сезону в прекрасной форме и он сильнее соперника, поэтому должен побеждать.
Ставка: победа «Спартака» за 1.95
Прогноз: поединок вполне может получиться результативным, обе команды любят забивать.
Ставка: тотал больше 3 за 2.50