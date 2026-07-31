Сможет ли «Локо» добыть первую победу в сезоне?

прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.08

1 августа во втором туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» (Махачкала) и «Локомотив». Начало встречи — 18:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: махачкалинский коллектив успешно стартовал в новом сезоне российского чемпионата.

Динамовцы смогли набрать три очка и располагаются на шестой строчке в турнирной таблицы РПЛ.

Последние матчи: в рамках первого тура нового сезона команда из Махачкалы на выезде победила «Факел» со счетом 2:1.

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Во время подготовки к сезону махачкалинцы переиграли «Динамо» СПб (3:1) и «Ленинградец» (3:0), сыграли вничью с «Зенитом» (1:1) и проиграли тому же «Зениту "(0:2) и "Химнасии» (1:3).

Календарь и таблица РПЛ

Не сыграют: не смогут выйти на поле Ян Дапо, Ильдар Шумахов и Никита Воронин.

Состояние команды: подопечные Вадима Евсеева успешно начала новый сезон и их главной задачей, безусловно, является сохранение прописки в РПЛ и желательно без стыковых матчей.

В прошлом сезоне «Динамо» стало только четырнадцатым, поэтому команде пришлось играть «стыки» с «Уралом», которые завершились двумя победами махачкалинцев.

«Локомотив»

Турнирное положение: москвичи удосужились потерять очки уже на старте сезона, поэтому нельзя сказать, что «железнодорожники» удачно начали чемпионат.

Сейчас в активе московской команды одно очко и седьмое место в турнирной таблице.

Последние матчи: в рамках первого матча нового сезона коллектив из Москвы дома поделил очки с «Ахматом» (1:1).

В летнее межсезонье «зелено-красные» выиграли у «Знамя Труда» (8:0), «Спартака» из Костромы (2:0), «Акрона» (3:0), московского «Спартака» (2:0), ЦСКА (1:0) и «Рубина» (3:1), а также сыграли вничью с «Родиной» (0:0) и уступили «Рубину» (1:3).

Не сыграют: травма у Николая Комличенко.

Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова в этом сезоне точно намерены минимум повторить прошлогодний результат. В минувшей кампании «Локомотив» стал третьим, пропустив вперед только «Зенит» и «Краснодар».

У «Локо» есть все для хорошего результата, однако соперники тоже очень сильны, поэтому повторить его будет, мягко говоря, непросто.

На что ставят в матче Динамо Мх — Локомотив Букмекерские коэффициенты на матч Динамо Мх — Локомотив: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Динамо» выиграло 3 последних официальных матча

«Локомотив» выиграл только 1 из 6 последних официальных матчей

В последнем очном матче «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.12, ничья — в 3.45, успех «Динамо» — в 3.50.

Тотал больше 2,5 котируется в 2.08, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.75.

Прогноз: матчи «Локомотива» обычно получаются результативными, поэтому команды вполне могут пробить тотал.

2.08 тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Динамо» Мх — «Локомотив» принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.08

Прогноз: «Локомотив» сильнее соперника и должен добыть первую победу в сезоне.

2.12 победа Локомотива Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Динамо» Мх — «Локомотив» принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: победа «Локомотива» за 2.12