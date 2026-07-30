31 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спортинг» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Спортинг»
Турнирное положение: «Львы» минувший сезон провели не столь успешно, финишировав на 2-м месте в Примейра-Лиге. Вот только в финале Кубка Португалии команда опозорилась, уступив трофей скромному «Торренсе».
При этом «Спортинг» на 6 очков отстал от чемпиона. Забила команда 89 мячей в 34 поединках португальского чемпионата.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Спортинг» в контрольной встрече уверенно одолел «Монако» (2:0).
До того команда поглумилась над «Страсбургом» (7:0). Да и крепкий «Селтик» был обыгран по всем статьям (4:1).
При этом «Спортинг» победил во всех 3 летних спаррингах. В них команда сумела отличиться 13 забитыми мячами при всего одном пропущенном.
Состояние команды: «Спортинг» в новом сезоне твердо намерен побороться за чемпионство. «Львы» в контрольных матчах выглядят шикарно.
Нет сомнений, что «Спортинг» будет действовать с позиции силы. К тому же ко двору пришелся уругваец Родриго Саласар.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Лесники» в минувшем сезоне выступили не лучшим образом. Команда заняла лишь 16-е место в АПЛ.
Причем «Ноттингем Форест» всего на 5 очков опередил зону вылета. К тому же забила команда 48 мячей при 51 пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: в последнем спарринге «лесники» не сумели переиграть «Виторию Гимарайнш» (1:1).
Состав команды ныне не назовешь оптимальным. Зато Игор Жезус по разу поразил ворота «Блэкберна» и «Ноттс Каунти».
Нынче «Ноттингем Форест» только набирает обороты. В трех контрольных матчах команда победила 2 раза при одном паритете.
Состояние команды: «Лесники» в кадровом плане смотрятся выгодно. Вот только уход в «Манчестер Сити» Эллиотта Андерсона наверняка ослабит игру команды.
Тем не менее, «лесники» в трех спаррингах пропустили всего один мяч. А вот забила в них команда шесть мячей.
Наверняка «Ноттингем Форест» не будет лишь отсиживаться в тылах. Команда намерена дать бой набравшим ход лиссабонцам. Вот только хватит ли сил?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Спортинг» фаворитом с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.75, а победа «Ноттингем Форест» — в 2.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.44 и 2.63.
Прогноз: «Спортинг» прекрасно выглядит в летних контрольных поединках, и уж точно постарается продолжить свой мощный ход.
Ставка: Победа «Спортинга» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.75.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Ноттингем Форест» летом потерял лидера полузащиты Эллиотта Андерсона
- «Спортинг» уверенно победил во всех 3 летних спаррингах
- «Ноттингем Форест» в среднем пропускает больше гола за матч
- «Спортинг» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч
- Лиссабонцы не пропускали в двух своих последних поединках