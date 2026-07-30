прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.05

31 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спортинг» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Спортинг»

Турнирное положение: «Львы» минувший сезон провели не столь успешно, финишировав на 2-м месте в Примейра-Лиге. Вот только в финале Кубка Португалии команда опозорилась, уступив трофей скромному «Торренсе».

При этом «Спортинг» на 6 очков отстал от чемпиона. Забила команда 89 мячей в 34 поединках португальского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Спортинг» в контрольной встрече уверенно одолел «Монако» (2:0).

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До того команда поглумилась над «Страсбургом» (7:0). Да и крепкий «Селтик» был обыгран по всем статьям (4:1).

При этом «Спортинг» победил во всех 3 летних спаррингах. В них команда сумела отличиться 13 забитыми мячами при всего одном пропущенном.

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Состояние команды: «Спортинг» в новом сезоне твердо намерен побороться за чемпионство. «Львы» в контрольных матчах выглядят шикарно.

Нет сомнений, что «Спортинг» будет действовать с позиции силы. К тому же ко двору пришелся уругваец Родриго Саласар.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» в минувшем сезоне выступили не лучшим образом. Команда заняла лишь 16-е место в АПЛ.

Причем «Ноттингем Форест» всего на 5 очков опередил зону вылета. К тому же забила команда 48 мячей при 51 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в последнем спарринге «лесники» не сумели переиграть «Виторию Гимарайнш» (1:1).

Состав команды ныне не назовешь оптимальным. Зато Игор Жезус по разу поразил ворота «Блэкберна» и «Ноттс Каунти».

Нынче «Ноттингем Форест» только набирает обороты. В трех контрольных матчах команда победила 2 раза при одном паритете.

Состояние команды: «Лесники» в кадровом плане смотрятся выгодно. Вот только уход в «Манчестер Сити» Эллиотта Андерсона наверняка ослабит игру команды.

Тем не менее, «лесники» в трех спаррингах пропустили всего один мяч. А вот забила в них команда шесть мячей.

Наверняка «Ноттингем Форест» не будет лишь отсиживаться в тылах. Команда намерена дать бой набравшим ход лиссабонцам. Вот только хватит ли сил?!

На что ставят в матче Спортинг — Ноттингем Форест Букмекерские коэффициенты на матч Спортинг — Ноттингем Форест: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Спортинг» фаворитом с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.75, а победа «Ноттингем Форест» — в 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.44 и 2.63.

Прогноз: «Спортинг» прекрасно выглядит в летних контрольных поединках, и уж точно постарается продолжить свой мощный ход.

2.05 Победа «Спортинга» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Спортинг» — «Ноттингем Форест» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Спортинга» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.75 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Спортинг» — «Ноттингем Форест» принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Обе не забьют за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдет