прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Динамо» Минск будет принимать «Нефтчи» из Азербайджана. Игра пройдет в Стара-Загора 30 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Динамо» Минск

Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси минское «Динамо» занимает первое место. В 14 матчах серебряный призер лиги набрал 33 очка.

Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Динамо» переиграло «Силекс» из Северной Македонии лишь в серии пенальти (0:1 — поражение дома, 1:0 — победа в гостях, 6:5 — победа по пенальти).

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций минчане оказались сильнее азербайджанского «Нефтчи» (4:2).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах минский клуб одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одной игре потерпел поражение.

«Нефтчи»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Азербайджана «Нефтчи» финишировал на 4-м месте, набрав 59 очков. Чемпион — «Сабах» завершил турнир с 78 баллами.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Нефтчи» провел четыре товарищеских матча. В заключительной подготовительной игре азербайджанцы проиграли хорватскому «Осиеку» (0:1).

Клуб из Азербайджана неудачно стартовал в еврокубках, проиграв в первом матче второго раунда Лиги конференций минскому «Динамо» (2:4).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Нефтчи» одержали одну победу и потерпел четыре поражения.

На что ставят в матче Динамо Минск — Нефтчи Букмекерские коэффициенты на матч Динамо Минск — Нефтчи: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Динамо» Минск в первом раунде Лиги конференций обыграл «Силекс» (1:1, 6:5 — по пенальти)

«Нефтчи» провёл четыре товарищеских матча перед стартом в Лиге конференций

«Динамо» Минск одержал победу над «Нефтчи» в Лиге конференций (4:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нефтчи» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья оценивается в 3.25. На победу «Динамо» Минск — 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.72.

Прогноз: Минское «Динамо» уверенно разобралось с соперником из Азербайджана в первой игре дуэли, оба соперника забили друг другу. Не исключаем, что минчане и «Нефтчи» снова смогут отличиться.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Динамо» Минск — «Нефтчи» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В первом матче «Динамо» и «Нефтчи» на двоих забили по 6 голов.

2.60 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Динамо» Минск — «Нефтчи» позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.60.