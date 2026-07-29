В ответном матче второго отборочного раунда Лиги конференций «Динамо» Минск будет принимать «Нефтчи» из Азербайджана. Игра пройдет в Стара-Загора 30 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Динамо» Минск
Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси минское «Динамо» занимает первое место. В 14 матчах серебряный призер лиги набрал 33 очка.
Последние матчи: В первом раунде Лиги конференций «Динамо» переиграло «Силекс» из Северной Македонии лишь в серии пенальти (0:1 — поражение дома, 1:0 — победа в гостях, 6:5 — победа по пенальти).
Во втором квалификационном раунде Лиги конференций минчане оказались сильнее азербайджанского «Нефтчи» (4:2).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах минский клуб одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и в одной игре потерпел поражение.
«Нефтчи»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Азербайджана «Нефтчи» финишировал на 4-м месте, набрав 59 очков. Чемпион — «Сабах» завершил турнир с 78 баллами.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Нефтчи» провел четыре товарищеских матча. В заключительной подготовительной игре азербайджанцы проиграли хорватскому «Осиеку» (0:1).
Клуб из Азербайджана неудачно стартовал в еврокубках, проиграв в первом матче второго раунда Лиги конференций минскому «Динамо» (2:4).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Нефтчи» одержали одну победу и потерпел четыре поражения.
Статистика для ставок
- «Динамо» Минск в первом раунде Лиги конференций обыграл «Силекс» (1:1, 6:5 — по пенальти)
- «Нефтчи» провёл четыре товарищеских матча перед стартом в Лиге конференций
- «Динамо» Минск одержал победу над «Нефтчи» в Лиге конференций (4:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Нефтчи» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.35. Ничья оценивается в 3.25. На победу «Динамо» Минск — 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.72.
Прогноз: Минское «Динамо» уверенно разобралось с соперником из Азербайджана в первой игре дуэли, оба соперника забили друг другу. Не исключаем, что минчане и «Нефтчи» снова смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: В первом матче «Динамо» и «Нефтчи» на двоих забили по 6 голов.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.60.