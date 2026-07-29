прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.05

30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Шкендия» и «Браво». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Шкендия»

Турнирное положение: «Шкендия» уже прошла один раунд квалификации. Команда по сумме двух встреч переиграла «Европу».

При этом «Шкендия» уступила «Браво» в первом поединке (1:2). Открыв счет, команда затем пропустила дважды.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шкендия» уверенно одолела «Скопье» (3:0).

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До того команда уступила «Браво» (1:2). А вот гибралтарскую «Европу» она переиграла в обоих поединках (5:0, 1:0).

При этом «Шкендия» в пяти последних матчах победила 3 раза. В них команда отличилась 12 мячами в ворота соперников при 4 пропущенных.

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Состояние команды: «Шкендия» и в первой встрече со словенцами смотрелась симпатично. Подвели лишь ошибки в обороне.

Тем не менее, «Шкендии» нужно непременно рисковать. Македонцы явно бросят все силы на быстрый забитый мяч.

«Браво»

Турнирное положение: «Браво» в двух турах своего чемпионата набрал 3 очка. Команда занимает 6-е место в турнирной таблице.

Причем «Браво» в 3 своих летних спаррингах уступил 3 раза. В них команда забила 2 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: обыграв македонцев с разницей в один мяч, команда пока не может чувствовать себя комфортно.

После этой виктории команда вчистую уступила «Нафте» (0:3). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Олимпию» Любляна (2:0).

В своих последних матчах «Браво» демонстрировал нестабильные результаты. Да и в плане реализации имеются сложности.

Состояние команды: «Браво» не столь надежно обороняется. В двух первых турах чемпионата Словении команда пропустила 3 мяча.

В составе команды способен выстрелить молодой форвард Рок Копатин. На его счету один из голов в ворота албанцев.

Словенцы не собираются окапываться у своих владений. К тому же в распоряжении «Браво» имеются быстроногие вингеры.

На что ставят в матче Шкендия — Браво Букмекерские коэффициенты на матч Шкендия — Браво: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Шкендию» фаворитом с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.10, а победа «Браво» — в 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.75 и 2.05.

Прогноз: «Шкендия» постепенно прибавляет в плане игры и результатов, и уж точно быстро вскроет оборону соперника.

2.05 Победа «Шкендии» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Шкендия» — «Браво» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Шкендии» в 1-м тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Шкендия» — «Браво» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдет