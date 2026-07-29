30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Шкендия» и «Браво». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Шкендия»
Турнирное положение: «Шкендия» уже прошла один раунд квалификации. Команда по сумме двух встреч переиграла «Европу».
При этом «Шкендия» уступила «Браво» в первом поединке (1:2). Открыв счет, команда затем пропустила дважды.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шкендия» уверенно одолела «Скопье» (3:0).
До того команда уступила «Браво» (1:2). А вот гибралтарскую «Европу» она переиграла в обоих поединках (5:0, 1:0).
При этом «Шкендия» в пяти последних матчах победила 3 раза. В них команда отличилась 12 мячами в ворота соперников при 4 пропущенных.
Состояние команды: «Шкендия» и в первой встрече со словенцами смотрелась симпатично. Подвели лишь ошибки в обороне.
Тем не менее, «Шкендии» нужно непременно рисковать. Македонцы явно бросят все силы на быстрый забитый мяч.
«Браво»
Турнирное положение: «Браво» в двух турах своего чемпионата набрал 3 очка. Команда занимает 6-е место в турнирной таблице.
Причем «Браво» в 3 своих летних спаррингах уступил 3 раза. В них команда забила 2 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: обыграв македонцев с разницей в один мяч, команда пока не может чувствовать себя комфортно.
После этой виктории команда вчистую уступила «Нафте» (0:3). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Олимпию» Любляна (2:0).
В своих последних матчах «Браво» демонстрировал нестабильные результаты. Да и в плане реализации имеются сложности.
Состояние команды: «Браво» не столь надежно обороняется. В двух первых турах чемпионата Словении команда пропустила 3 мяча.
В составе команды способен выстрелить молодой форвард Рок Копатин. На его счету один из голов в ворота албанцев.
Словенцы не собираются окапываться у своих владений. К тому же в распоряжении «Браво» имеются быстроногие вингеры.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Шкендию» фаворитом с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.10, а победа «Браво» — в 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.75 и 2.05.
Прогноз: «Шкендия» постепенно прибавляет в плане игры и результатов, и уж точно быстро вскроет оборону соперника.
Ставка: Победа «Шкендии» в 1-м тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Браво» в первом поединке одолел соперника (2:1)
- Македонцы выиграли в 3 из четырех своих последних матчей
- «Браво» в среднем забивает гол за матч
- В трех из четырех своих последних матчей «Шкендия» не пропускала
- Словенцы пропустили 4 мяча в двух последних поединках