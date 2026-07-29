прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.10

30 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «ГКС Катовице» и «Жилина». Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«ГКС Катовице»

Турнирное положение: «ГКС Катовице» только начал выступления в своем чемпионате. При этом старт официального сезона вышел смазанным.

При этом «ГКС Катовице» уступил «Жилине» в первом поединке (1:2). Решающий мяч команда пропустила в дебюте второго тайма.

Последние матчи: стартовый тур чемпионата Польши команда провела неудачно, уступив краковской «Висле» (1:2).

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До того команда была бита «Жилиной» (1:2). А вот последний контрольный поединок принес ничью с «Ракувом» (1:1).

При этом «ГКС Катовице» в спаррингах выглядел весьма грозно. В 6 контрольных матчах команда добыла 4 виктории.

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Состояние команды: «ГКС Катовице» слишком уж натужно вкатывается в сезон. Молчит и прицел белорусского форварда Ильи Шкурина.

Поляки в кадровом плане выглядят симпатичнее соперника. Наверняка в этой встрече команда будет активно атаковать, да и забивать в ее составе есть кому.

«Жилина»

Турнирное положение: «Жилина» в своем чемпионате стартовала посредственно. Плюс команда выбыла из квалификации Лиги Европы.

Причем «Жилина» неизменно пропускала во всех 4 своих официальных матчах. Оборона словаков частенько допускает простейшие ошибки.

Последние матчи: победа над поляками получилась непростой, но кое-какой запас перед ответной встречей имеется.

После той виктории команда подписала боевую мировую с «Кошице» (4:4). А вот чуть ранее она переиграла «Хайдук» (2:1), уступив ему в первом матче (0:2).

В своих последних матчах «Жилина» демонстрировала приличные результаты. Команда не проигрывает в 3 матчах кряду.

Состояние команды: «Жилина» постепенно прибавляет. К тому же в первом матче с поляками команда добыла волевую победу.

Плюс «Жилина» летом сыграла 4 контрольных матча. В них команда трижды сыграла вничью при одной коллизии.

Словаки не собираются действовать на удержание минимального преимущества. Плюс команда довольно активно использует стандарты.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «ГКС Катовице» фаворитом с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.10, а победа «Жилины» — в 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: «ГКС Катовице» явно сразу будет активно атаковать, да и оборона словаков далеко небезгрешна.

2.10 Победа «ГКС Катовице» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «ГКС Катовице» — «Жилина» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «ГКС Катовице» в 1-м тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.63 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «ГКС Катовице» — «Жилина» позволит вывести на карту выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.

Пять причин, почему ставка зайдет