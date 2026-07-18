ESPN вспоминает самые яркие и незабываемые истории ЧМ‑2026 накануне финала Испания — Аргентина.

Если вы впервые включили трансляцию ЧМ-2026 только сейчас, то где же вы были все это время?

Расширенный турнир с участием 48 сборных подарил пять недель невероятного футбола, вместившего в себя весь спектр эмоций, которыми славится эта игра, — от величайших триумфов до самых болезненных разочарований.

Но главное — вы с нами сейчас. Уже в воскресенье в Нью-Джерси состоится финал, где сойдутся Испания и действующий чемпион мира — Аргентина.

Для тех, кто не следил за турниром, мы подготовили краткий обзор главных событий: от очередных подвигов Лионеля Месси и сенсационных побед андердогов до впечатляющего выступления сборной США.

1. Лионель Месси — все еще величайший

Лионель Месси. С кого еще можно было начать?

Во время этого чемпионата мира аргентинской суперзвезде исполнилось 39 лет, но он вновь бросил вызов самому времени, вдохновив свою сборную на второй подряд выход в финал мундиаля. И, как обычно, сделал это с фантастической статистикой.

Лионель Месси globallookpress.com

Невероятно, но Месси уже превзошел собственные показатели ЧМ-2022, который Аргентина выиграла в Катаре четыре года назад. На нынешнем турнире он лидирует как в списке бомбардиров, так и в гонке ассистентов, буквально протащив «Альбиселесте» через все стадии плей-офф.

Этим летом на чемпионате мира ярко проявили себя многие звезды современного футбола — Килиан Мбаппе и Майкл Олисе из сборной Франции, Винисиус Жуниор из Бразилии, а также англичане Джуд Беллингем и Гарри Кейн. Однако для каждого из них турнир завершился горьким разочарованием.

Месси же, самый опытный футболист среди главных звезд мирового футбола, просто отказался сдаваться.

Любопытно, что теперь аргентинского форварда ждет хорошо знакомый соперник — юный вингер сборной Испании Ламин Ямаль. Впервые они встретились еще 19 лет назад, когда Месси буквально держал на руках младенца Ямаля во время благотворительной фотосессии UNICEF в Барселоне.

Футбол действительно умеет преподносить удивительные сюрпризы.

2. Криштиану Роналду (и вся бригада «Последнего танца») покинули турнир в слезах

Для многих возрастных звезд, которым уже под 40, ЧМ-2026 считался их «Последним танцем». Маловероятно, что к следующему мундиалю в 2030 году они смогут сохранить форму и физические кондиции, необходимые для выступления на таком уровне.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Главными героями этой истории были Лионель Месси, Криштиану Роналду и вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа — все трое приехали на свой шестой чемпионат мира. Но в этот список также входили Неймар, Сон Хын Мин, Кевин Де Брёйне, Мануэль Нойер, Лука Модрич и целая группа других ветеранов, для которых нынешнее лето, скорее всего, стало финальной главой международной карьеры.

В итоге большинство участников «Последнего танца» завершили свои выступления со слезами на глазах. Особенно тяжело поражение переживал Неймар, который не смог сдержать эмоций после вылета сборной Бразилии от Норвегии в 1/8 финала. Впрочем, спустя несколько дней он уже успел восстановить душевное равновесие и появился на покерном турнире в Лас-Вегасе.

Роналду тоже покидал чемпионат мира в слезах после поражения Португалии от Испании на той же стадии. За весь турнир он практически не оставил заметного следа, если не считать двух, по большому счету, ничего не решавших мячей в ворота Узбекистана на групповом этапе. А по итогам чемпионата три вратаря сделали больше удачных обводок, чем он.

После матча с Испанией эмоциональный Роналду фактически подтвердил, что ЧМ-2026 станет для него последним. Впрочем, следующий мундиаль пройдет в том числе в Португалии, а новый главный тренер сборной Жоржи Жезуш уже заявил, что по-прежнему рассчитывает на капитана. Так что не стоит окончательно исключать вариант, при котором легендарный форвард будет неспешно бороздить поле и в 45 лет — на ЧМ-2030.

3. «Автогол» лидирует в гонке за «Золотую бутсу»

На нынешнем чемпионате мира был установлен новый рекорд по количеству забитых мячей, и это едва ли стало неожиданностью. Расширение турнира с 32 до 48 участников и появление дополнительного раунда плей-офф увеличили число матчей с 64 на ЧМ-2022 до 104 на этом мундиале.

Мохамед Хани (Египет) забивает гол в свои ворота globallookpress.com

На ЧМ в Катаре было забито 172 гола — это был рекорд турнира. Однако уже на групповом этапе ЧМ-2026 защитник сборной США Остон Трасти, поразивший ворота Турции, стал автором 173-го мяча турнира, благодаря чему прежнее достижение осталось в прошлом.

К финалу (и матчу за третье место) ЧМ-2026 вышел на впечатляющую отметку — 297 голов в 102 матчах, установив новый абсолютный рекорд результативности. Существенную роль в этом сыграли многочисленные звездные нападающие.

Месси и Мбаппе забили по восемь мячей, Эрлинг Холанн в своем дебютном чемпионате мира в составе Норвегии отличился семь раз, англичане Гарри Кейн и Джуд Беллингем записали на свой счет по шесть голов, а номинально не являющийся классическим центрфорвардом Микель Оярсабаль забил пять мячей и помог Испании выйти в финал.

Но главный «бомбардир» турнира — это, как ни странно, автогол. Он «оформил» уже 14 попаданий и установил новый рекорд. Таким образом, нынешний турнир превзошел прежнее достижение — 12 автоголов на ЧМ-2018, которое в свое время тоже считалось аномально высоким показателем.

4. Северная Америка познакомилась с Эрлингом «Неудержимым викингом» Холанном

Конечно, двукратный чемпион АПЛ и трехкратный обладатель «Золотой бутсы» английского первенства еще до мундиаля был далеко не темной лошадкой. Но именно на ЧМ-2026 Эрлинг Холанн стал одним из главных открытий турнира для новой глобальной аудитории, которая быстро прониклась симпатией к обаятельному норвежскому гиганту.

Сборная Норвегии празднует гол Эрлинга Холанна в ворота Бразилии globallookpress.com

Фирменное празднование голов сборной Норвегии под названием Viking Row покорило Северную Америку, как и сам футболист, который неизменно становился его главным действующим лицом.

Холанн не только блистал на поле на своем дебютном чемпионате мира, но и регулярно становился вирусным героем социальных сетей, ежедневно рассказывая о своей жизни на турнире. Болельщики моментально оценили его скромность, чувство юмора и непосредственность.

25-летний «Неудержимый викинг» сполна воспользовался временем, проведенным в США. Он отправился за ковбойскими сапогами в Даллас, позволил болельщикам в прямом смысле наблюдать, как у него растет борода, стал героем сотен мемов и даже увез домой плюшевого енота в качестве сувенира.

5. Сборная Кабо-Верде шокировала футбольный мир

Кабо‑Верде не была самой маленькой страной, пробившейся на ЧМ‑2026, но именно они стали главной сказкой турнира. Сборная блестяще выступила на групповом этапе, вышла в плей-офф, а затем едва не выбила действующих чемпионов мира — Аргентину — уже в 1/16 финала.

Сборная Кабо-Верде globallookpress.com

Население этого африканского архипелага составляет около 530 тысяч человек — меньше, чем у всех городов-хозяев ЧМ-2026, кроме двух. И все же национальная команда стала настоящей сенсацией турнира: сыграла вничью с Испанией и Уругваем, а затем была в шаге от того, чтобы остановить Лионеля Месси и компанию.

В итоге на пути Кабо-Верде оказались оба будущих финалиста. В стартовом матче группового этапа команда отобрала очки у Испании, а затем уступила Аргентине лишь в дополнительное время — 2:3.

Несколько игроков «Синих акул» уже навсегда вписали свои имена в историю чемпионатов мира. Защитник ирландского происхождения Пику Лопеш стал национальным героем — его вообще нашли через LinkedIn. А Сидни Кабрал забил один из самых красивых голов турнира в дополнительное время матча против Аргентины.

Но главным героем не только сборной Кабо-Верде, но и, пожалуй, всего ЧМ-2026 стал опытный голкипер Возинья. Перед стартом турнира на его страницу в социальной сети были подписаны всего 46 тысяч человек, а теперь аудитория превышает 29 миллионов, что сделало его одним из самых популярных действующих футболистов в мире.

В своем дебютном матче на чемпионате мира Возинья совершил семь потрясающих сейвов, не позволив Испании вырвать победу, а затем еще не раз повторял свои героические выступления в следующих встречах.

Сейчас Возинья находится без клуба, зато в его честь уже назвали недавно открытый вид морского слизня. А это, согласитесь, едва ли не высшая почесть, которую может заслужить профессиональный футболист.

6. Гранды выбывали один за другим

Расширенный формат чемпионата мира заметно усложнил задачу для тех, кто хотел вылететь уже на групповом этапе: на первой стадии турнир покинули всего восемь сборных. Однако даже это препятствие оказалось непреодолимым для некоторых достаточно сильных команд, таких как Южная Корея, Чехия, Шотландия и Турция.

Сборная Уругвая globallookpress.com

Но главным разочарованием группового этапа стал двукратный чемпион мира — Уругвай. «Небесно-голубые» не сумели выиграть ни одного матча в своей группе и бесславно завершили выступление на турнире вместе со сборными Кюрасао, Узбекистана, Панамы, Гаити, Иордании и Катара.

Немало известных команд не задержались и в плей-офф. Германия, Нидерланды, Хорватия, Сенегал и Япония вылетели уже в новом раунде 1/16 финала, который впервые появился на чемпионате мира.

Самым болезненным оказалось поражение Германии. Команда Юлиана Нагельсмана уступила Парагваю — сборной, которая на тот момент располагалась в рейтинге ФИФА на 31 позицию ниже немцев. По разнице в положении команд в мировом рейтинге это поражение стало четвертой по масштабу сенсацией в матчах плей-офф чемпионатов мира с момента введения рейтинга ФИФА в 1992 году.

Не избежали раннего вылета и бразильцы — самая титулованная сборная в истории мужских чемпионатов мира завершила борьбу уже в 1/8 финала. На той же стадии турнир покинула и Португалия Криштиану Роналду, уступившая своему принципиальному сопернику по Пиренейскому полуострову — сборной Испании.

7. Сборная США казалась непобедимой — пока всё не рухнуло

Сборная США уверенно начала домашний чемпионат мира, разгромив Парагвай и Австралию в двух первых матчах группового этапа. Затем американцы без особых проблем прошли Боснию и Герцеговину в 1/16 финала, и казалось, что команда готова к долгому пути по турнирной сетке.

Сборная США globallookpress.com

Однако все надежды рухнули в 1/8 финала — Бельгия не оставила хозяевам шансов, одержав убедительную победу со счетом 4:1. Если смотреть на ситуацию с определенной долей оптимизма, то США выступили на домашнем чемпионате мира успешнее двух других стран-хозяек. По крайней мере, формально американцы продержались на турнире дольше Канады и Мексики.

Все три команды вылетели в 1/8 финала, но расписание сыграло свою роль: матч США против Бельгии состоялся в Сиэтле 6 июля, то есть американцы провели на турнире на один день больше, чем Мексика (проиграла Англии 5 июля), и на два дня больше, чем Канада (уступила Марокко 4 июля).

Все три хозяина также могут похвастаться тем, что прошли так же далеко, как и пятикратный чемпион мира — Бразилия, которую на той же стадии выбили Холанн и Норвегия. Да, повод для гордости не самый весомый, но все же повод.

8. Утка Мексики, вторжение «Тартановой армии» и россыпь незабываемых моментов

Возможно, даже больше, чем сами матчи, в памяти останется все, что происходило за пределами футбольного поля.

Утка Мерлин globallookpress.com

Как можно забыть Мерлина — любимую утку-талисмана сборной Мексики? Или знаменитую статую Рокки в Филадельфии, которую перед одним из матчей нарядили в форму сборной Эквадора, после чего команда тут же проиграла, словно подтвердив существование знаменитого «проклятия Рокки»?

Но главными героями чемпионата мира, безусловно, стали болельщики. Они приехали со всех уголков планеты, чтобы поддержать свои сборные, и сумели покорить практически каждый североамериканский город, в котором побывали.

Чего только стоит эпичный танец фанатов Нидерландов с ритмичными перестроениями «влево‑вправо», или та нерушимая связь, которая возникла между «Тартановой армией» и Бостоном, или Алжир, который буквально влюбил в себя Лоуренс в штате Канзас (родной город «Джейхокс»). Этот чемпионат мира подарил болельщикам множество моментов, которые еще долго будут вспоминать с улыбкой.