Уже после первого тура группового этапа гонка бомбардиров на ЧМ-2026 приобрела поистине королевский размах. Лионель Месси оформил хет-трик, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн и Гарри Кейн отличились по два раза — и это только начало. ESPN разбирает, у кого из суперзвезд (и не только) больше всего шансов забрать «Золотую бутсу» этим летом в Северной Америке.

Прошло уже больше недели с начала ЧМ-2026, и борьба за «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру турнира — набирает обороты.

Главные претенденты выйдут на поле практически синхронно: Лионель Месси, Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе сыграют в понедельник, а Гарри Кейн вернется в игру менее чем через сутки.

Все четверо ярко начали турнир, отметившись несколькими голами уже в стартовых матчах. Но кто окажется самым результативным футболистом чемпионата мира в Северной Америке этим летом?

Рассмотрим главных претендентов на титул, а также тех, кто еще может включиться в гонку.

Лионель Месси, Аргентина

Лионель Месси globallookpress.com

Голы: 3

Голевые передачи: 0

Матчи: 1

Почему он выиграет

Здесь все довольно очевидно — достаточно вспомнить стартовый матч Аргентины. Хет-трики на чемпионатах мира случаются не каждый день, а Месси оформил именно такой против Алжира. Это был первый хет-трик в его истории выступлений на мировых первенствах.

Впереди у аргентинцев еще матчи группового этапа против Австрии и Иордании, а если команда доберется до финала, у Месси будет идеальная возможность впервые в карьере завоевать «Золотую бутсу» чемпионата мира.

Почему он не выиграет

По правде говоря, причин сомневаться в том, что Месси станет лучшим бомбардиром турнира, немного, но они есть.

Лионель Месси globallookpress.com

Во-первых, есть реальный сценарий, при котором Аргентина попадет на Испанию уже в 1/16 финала — после того как «Красная фурия» неожиданно сыграла вничью с Кабо‑Верде.

Во-вторых, некоторые соперники попросту могут оказаться более эффективными бомбардирами. Месси по-прежнему входит в число лучших футболистов мира, однако в 38 лет (а уже в среду ему исполнится 39) он больше не считается лучшим игроком планеты безоговорочно.

И Гарри Кейн, и Килиан Мбаппе в прошлом сезоне демонстрировали более высокий показатель голов в пересчете на игровое время. На длинной дистанции турнира оба выглядят очевидными кандидатами на то, чтобы превзойти аргентинца по количеству забитых мячей.

Стоит помнить и еще один факт: Месси никогда не выигрывал «Золотую бутсу» чемпионата мира. В 2022 году ему не хватило всего одного гола — тогда решающий хет-трик Мбаппе в финале позволил французу обойти аргентинца.

Так неужели Месси возьмет ее только сейчас — в своем, вероятно, последнем танце?

Килиан Мбаппе, Франция

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Голы: 2

Голевые передачи: 0

Матчи: 1

Почему он выиграет

Килиан Мбаппе, наряду с Гарри Кейном, — один из двух игроков на этом чемпионате мира, уже выигрывавших «Золотую бутсу». И он снова отлично стартовал. Дубль в первом матче Франции впечатляет сам по себе, но особенно — если учитывать, что Сенегал, вероятно, был их самым сложным соперником в группе.

Дальше — Ирак. Не станет неожиданностью, если к началу стадии плей-офф именно Мбаппе возглавит список лучших бомбардиров турнира.

К тому же есть все основания полагать, что Франция может стать самой результативной командой турнира, если пройдет далеко. Мбаппе остается главной ударной силой звездной линии атаки, в которой также выступают Усман Дембеле, Дезире Дуэ и Майкл Олисе.

Почему он не выиграет

Чаще всего обладатель «Золотой бутсы» доходит минимум до полуфинала, а то и до финала. Франция — главный фаворит турнира, так что это выглядит логично. Но есть нюанс: в 1/8 финала французы вполне могут попасть на Германию.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Этот матч точно не станет легкой прогулкой, и возможный ранний вылет сборной Франции серьезно ударит по шансам Мбаппе завершить турнир в статусе лучшего бомбардира.

Эрлинг Холанн, Норвегия

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Голы: 2

Голевые передачи: 0

Матчи: 1

Почему он выиграет

После стартового матча Норвегии против Ирака, в котором Эрлинг Холанн оформил дубль и помог своей команде одержать победу со счетом 4:1, журналисты спросили нападающего, считает ли он себя лучшим бомбардиром мирового футбола.

Думаю, я где-то среди лучших. Но я не забил больше всех в этом сезоне, поэтому если смотреть на статистику, то нет. Гарри Кейн и Килиан Мбаппе забили больше меня, и это факт. Эрлинг Холанн нападающий сборной Норвегии

Впрочем, норвежец явно скромничал. У него определенно есть все шансы считаться лучшим голеадором современности, даже несмотря на то, что в прошлом сезоне Кейн превзошел его по количеству голов. Сам Холанн при этом уверенно стал лучшим бомбардиром АПЛ, записав на свой счет 27 мячей.

Норвежский форвард — прирожденный снайпер, и пока его команда остается на турнире, он всегда будет среди фаворитов в гонке бомбардиров.

Почему он не выиграет

Из всех кандидатов в этом списке именно Холанн, возможно, больше остальных нуждается в большом количестве голов уже на групповом этапе, чтобы сохранить реальные шансы на «Золотую бутсу».

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Норвегия — крепкая сборная по меркам нынешнего чемпионата мира. В последней версии рейтинга силы команд от ESPN она занимает 11-е место. Однако норвежцы никогда не проходили дальше первого раунда плей-офф на мундиалях.

Сможет ли Норвегия пройти далеко в этот раз? Безусловно, но гарантий никто не дает.

Гарри Кейн, Англия

Гарри Кейн globallookpress.com

Голы: 2

Голевые передачи: 0

Матчи: 1

Почему он выиграет

Откройте любую таблицу бомбардиров в Европе — велика вероятность, что Гарри Кейн там на первом месте. Результативность нападающего «Баварии» была настолько впечатляющей, что он всерьез рассматривается как один из претендентов на «Золотой мяч».

Дубль в матче против Хорватии на старте чемпионата мира стал для него отличным началом турнира. Теперь на счету Кейна 69 голов в 59 матчах за клуб и сборную с августа прошлого года. А впереди у Англии еще встречи с Ганой и Панамой, которые могут позволить форварду значительно улучшить свои показатели.

Вспомните ЧМ‑2018: в матче с Панамой Кейн сделал хет‑трик и в итоге взял «Золотую бутсу».

Почему он не выиграет

Вокруг Кейна давно существует миф о том, что он якобы теряется на крупных международных турнирах. Для футболиста, который в среду повторил рекорд Гари Линекера по количеству голов за Англию на чемпионатах мира (10), подобные разговоры выглядят крайне несправедливыми.

Гарри Кейн globallookpress.com

Не стоит забывать и о том, что Кейн является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии — на его счету уже 81 забитый мяч.

Тем не менее определенные сомнения остаются. На Евро‑2024 он забил всего трижды — из‑за проблем со спиной. Главный тренер англичан Томас Тухель наверняка постарается максимально бережно использовать своего лидера в двух оставшихся матчах группового этапа.

Как писал корреспондент ESPN Джеймс Олли перед стартом чемпионата мира, сборная Англии попросту не может полноценно функционировать без Кейна. Сохранить его свежесть и готовность к решающим матчам должно стать одной из главных задач тренерского штаба.

Фоларин Балоган, США

Фоларин Балоган globallookpress.com

Голы: 2

Голевые передачи: 0

Матчи: 2

Почему он выиграет

Гол есть гол, и пока Фоларин Балоган продолжает забивать, он остается в числе претендентов на «Золотую бутсу».

Сборная США, один из хозяев нынешнего чемпионата мира, произвела очень сильное впечатление в стартовом матче против Парагвая, а Балоган стал одной из ключевых фигур той победы.

США — Парагвай globallookpress.com

Да, он не уровня классических «девяток» вроде Кейна или Холанна, но у американского форварда есть талант выдавать результативные серии. В сезоне-2022/23, когда Балоган ярко заявил о себе в составе «Реймса», он отличился в пяти из первых шести матчей. А в прошлом сезоне нападающий «Монако» выдал впечатляющую серию из восьми подряд игр с забитыми мячами в чемпионате Франции.

Почему он не выиграет

Есть две основные причины, по которым Балогану будет сложно конкурировать с остальными участниками этого списка.

Во-первых, сборная США, скорее всего, проведет меньше матчей, чем главные фавориты турнира. Во-вторых, американцы вряд ли смогут забить столько же мячей, сколько к концу чемпионата наберут Аргентина, Англия или Франция.

Безусловно, Балоган способен стать одним из главных открытий турнира и одной из самых ярких историй этого лета. Однако для завоевания «Золотой бутсы» ему потребуется значительно увеличить свою результативность и продолжать забивать практически в каждом матче.

Другие претенденты

Винисиус Жуниор, Бразилия

Винисиус globallookpress.com

Вингер сборной Бразилии отметился великолепным голом в матче с Марокко (1:1) на прошлой неделе, а затем вновь отличился во встрече с Гаити в пятницу.

Сейчас Винисиус вполне заслуженно входит в число претендентов на звание лучшего бомбардира турнира. Однако его игровая модель не строится исключительно вокруг завершения атак. Более того, за всю карьеру в сборной Бразилии, насчитывающую уже 51 матч, он забил всего 11 голов.

Кай Хаверц, Германия

Кай Хаверц globallookpress.com

Нападающего сборной Германии сложно назвать прирожденным голеадором, однако именно он остается главной ударной силой команды в атаке. Кай Хаверц регулярно забивает важные мячи и является штатным исполнителем пенальти.

Для реальной борьбы за «Золотую бутсу» Германии, скорее всего, нужно пройти до финала — но это вполне возможно. Стоит также присмотреться к Денизу Ундаву, который отлично начал турнир.

Ламин Ямаль, Испания

Ламин Ямаль globallookpress.com

Ламин Ямаль провел всего 19 минут против Кабо‑Верде, восстанавливаясь после травмы задней поверхности бедра. Испанец мог открыть счет своим голам на чемпионате мира уже в первой игре, однако этому помешала блестящая игра вратаря Возиньи, который после того матча стал настоящей звездой социальных сетей.

Впрочем, речь идет всего лишь об одном матче. Уже во второй игре против Саудовской Аравии Ямаль вышел в старте и забил после прострела Микеля Оярсабаля. Испания приехала на турнир в статусе одного из главных фаворитов, и у вингера еще будет достаточно возможностей увеличить свой бомбардирский счет.

Джонатан Дэвид, Канада

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Если ориентироваться на привычные рамки, то для победы в гонке бомбардиров обычно требуется забить от пяти до восьми голов. С этой точки зрения Джонатан Дэвид уже на полпути к цели.

Нападающий сборной Канады оформил хет-трик во втором матче группового этапа против Катара и теперь как минимум входит в число претендентов на звание лучшего бомбардира чемпионата мира.

Правда, нынешний турнир проходит в новом формате с участием 48 команд, поэтому итоговая планка, необходимая для победы в бомбардирской гонке, вполне может оказаться заметно выше, чем на предыдущих чемпионатах мира.