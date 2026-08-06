Алексей ДроздовАлексей ДроздовПостоянный автор LiveSport.RuПодписаться в Google NewsПодписаться+

Шесть дней Джанни Инфантино оборонялся неуверенными заявлениями. На седьмой он начал действовать: собрал в Марокко экстренное совещание всего управленческого совета ФИФА. Но в тот же день бунт усилился внутри его собственной организации. Генеральный секретарь, второй человек в ФИФА, обратился к сотрудникам с письмом, где назвал произошедшее печальной и предосудительной чередой событий. А со стороны легенд футбола прозвучали крайне обидные для президента ФИФА слова

Экстренное совещание в Рабате

Reuters описывает происходящее прямо: Джанни Инфантино проводит в среду экстренное совещание с высшими руководителями ФИФА в Марокко, стремясь укрепить своё положение после провала попытки продать коммерческие права на чемпионат мира.

Состав известен благодаря Press Association. Встреча в Рабате была назначена после выходных, и помимо генерального секретаря Маттиаса Графстрёма в ней участвует управленческий совет ФИФА: руководитель аппарата Дэниел О'Тул, главный юрист Эмилио Гарсия Сильверо, глава департамента по работе с федерациями Эльхан Маммадов, руководитель кадровой службы Кимберли Моррис, директор по медиа Брайан Суонсон и директор по коммуникациям Дэвид Фаррелли.

Место встречи — показательно. Марокко — одна из федераций, публично поддержавших Инфантино, и именно там в марте пройдёт конгресс с президентскими выборами, исход которых теперь предсказать невозможно.

Записка Графстрёма: удар изнутри

Самое существенное событие дня — не совещание, а письмо, разошедшееся по сотрудникам перед ним.

Генеральный секретарь Маттиас Графстрём (один из участников собранного совещания в Марокко), второй по старшинству в организации после Инфантино, направил внутреннюю записку, в которой сокрушался о «печальной и предосудительной череде событий», приведшей к тому, что проект был «окончательно заброшен».

Личности, досадные эпизоды приходят и уходят. Институт, его миссия и его ответственность перед мировым футболом продолжаются…Маттиас Графстрёмгенеральный секретарь ФИФА

— добавил швед в письме, где Инфантино по имени не упомянут. О содержании письма Reuters сообщили два источника.

Маттиас Графстрём, генеральный секретарь ФИФА. 7 ноября 2025 года
Маттиас Графстрём, генеральный секретарь ФИФА. 7 ноября 2025 года globallookpress.com

Формально в тексте нет ни обвинения, ни фамилии. По сути — противопоставление института и «личностей, которые приходят и уходят», написанное вторым лицом организации накануне совещания с первым.

Reuters оценивает происходящее так: несколько европейских федераций отозвали поддержку, но, возможно, ещё более разрушительны сигналы, идущие от коллег Инфантино внутри ФИФА.

Цепочка внутреннего сопротивления за неделю выстроилась в линию: советник Карлос Кордейро ушёл в отставку в знак протеста, операционный директор Кевин Ламур назвал схему делом одного человека и заявил, что сотрудников обманули, теперь — Графстрём.

Венгер тоже отошёл в сторону

Дистанцировался от происходящего ещё один известный человек в структуре. Арсен Венгер, глава департамента глобального развития футбола ФИФА, выпустил заявление, в котором сообщил, что не был вовлечён в подготовку плана по привлечению частных инвестиций, а решение об отзыве проекта назвал «абсолютно необходимым и не подлежащим сомнению».

Арсен Венгер, глава департамента глобального развития футбола ФИФА. 30 января 2026 года
Арсен Венгер, глава департамента глобального развития футбола ФИФА. 30 января 2026 года globallookpress.com

Фигу: Решение требует всего трёх слов

Первый громкий голос из числа легенд футбола оказался и самым резким за всю неделю.

Луиш Фигу в колонке для Daily Mail назвал поведение Инфантино «самым низким, самым лживым и трусливо корыстным, что я когда-либо видел».

Луиш Фигу. 20 апреля 2026 года
Луиш Фигу. 20 апреля 2026 года globallookpress.com

По его словам, человек, который попытался протолкнуть столь серьёзные изменения только для того, чтобы обогатить себя и своих друзей, — «реликт прошлого игры, и ему не должно быть места в её будущем». А формулировку для заголовков он дал такую:

Я мог бы написать 10 000 слов о проблемах ФИФА. Но решение требует всего трёх: Инфантино должен уйти.Луиш Фигулегенда

Фигу сам собирался участвовать в выборах президента ФИФА в 2015 году, но снял свою кандидатуру.

УЕФА: встреча «доведёт дело до развязки»

Вице-президент УЕФА Лаура Макаллистер, ранее назвавшая план экзистенциальной угрозой игре, оценила ситуацию для Reuters ещё жёстче. По её словам, руководство Инфантино достигло критической точки:

Очень много недовольства односторонним характером вмешательства вокруг FFE на прошлой неделе. Так что, полагаю, эта встреча доведёт дело до развязки.Лаура Макаллистервице-президент УЕФА

Что говорит другая сторона

Справедливости ради, день принёс и аргументы в пользу Инфантино.

Лагерь лояльных расширился и вышел за пределы Персидского залива: о верности Инфантино заявили Катар, Кувейт, Ливан, Шри-Ланка, Индонезия и Филиппины.

Сообщение The Times о планах парализовать ФИФА пока никем не подтверждено официально: Concacaf, AFC и ФИФА на запрос о комментарии сразу не ответили, а УЕФА заявил, что комментариев не имеет.

Арифметика без изменений

Ключевые числа остались прежними, и именно они определят исход. Экстренный конгресс может быть созван, если 43 или более федераций ФИФА направят официальный письменный запрос — у одного УЕФА 55 членов.

Напомним и суть отозванной схемы: предполагалась продажа 20% новой структуры частным инвесторам для привлечения 4,2 миллиарда долларов, причём в сделке участвовала компания, связанная родственными узами с президентом США.

Что дальше

Итог седьмого дня получается двойственным. С одной стороны, Инфантино впервые перешёл от обороны к действию и собрал вокруг себя управленческую верхушку. С другой — именно эта верхушка за неделю как минимум трижды публично выступила против своего президента, а к хору критиков добавились легенды мирового футбола.

За чем следим дальше: чем закончится совещание в Рабате, останутся ли на постах Ламур и Графстрём, наберётся ли 43 письма для экстренного конгресса, подаст ли УЕФА иск фактически и продолжится ли цепочка отзывов поддержки в Европе.