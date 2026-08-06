Шесть дней Джанни Инфантино оборонялся неуверенными заявлениями. На седьмой он начал действовать: собрал в Марокко экстренное совещание всего управленческого совета ФИФА. Но в тот же день бунт усилился внутри его собственной организации. Генеральный секретарь, второй человек в ФИФА, обратился к сотрудникам с письмом, где назвал произошедшее печальной и предосудительной чередой событий. А со стороны легенд футбола прозвучали крайне обидные для президента ФИФА слова

Экстренное совещание в Рабате

Reuters описывает происходящее прямо: Джанни Инфантино проводит в среду экстренное совещание с высшими руководителями ФИФА в Марокко, стремясь укрепить своё положение после провала попытки продать коммерческие права на чемпионат мира.

Состав известен благодаря Press Association. Встреча в Рабате была назначена после выходных, и помимо генерального секретаря Маттиаса Графстрёма в ней участвует управленческий совет ФИФА: руководитель аппарата Дэниел О'Тул, главный юрист Эмилио Гарсия Сильверо, глава департамента по работе с федерациями Эльхан Маммадов, руководитель кадровой службы Кимберли Моррис, директор по медиа Брайан Суонсон и директор по коммуникациям Дэвид Фаррелли.

Место встречи — показательно. Марокко — одна из федераций, публично поддержавших Инфантино, и именно там в марте пройдёт конгресс с президентскими выборами, исход которых теперь предсказать невозможно.

Записка Графстрёма: удар изнутри

Самое существенное событие дня — не совещание, а письмо, разошедшееся по сотрудникам перед ним.

Генеральный секретарь Маттиас Графстрём (один из участников собранного совещания в Марокко), второй по старшинству в организации после Инфантино, направил внутреннюю записку, в которой сокрушался о «печальной и предосудительной череде событий», приведшей к тому, что проект был «окончательно заброшен».

Личности, досадные эпизоды приходят и уходят. Институт, его миссия и его ответственность перед мировым футболом продолжаются… Маттиас Графстрём генеральный секретарь ФИФА

— добавил швед в письме, где Инфантино по имени не упомянут. О содержании письма Reuters сообщили два источника.

Маттиас Графстрём, генеральный секретарь ФИФА. 7 ноября 2025 года globallookpress.com

Формально в тексте нет ни обвинения, ни фамилии. По сути — противопоставление института и «личностей, которые приходят и уходят», написанное вторым лицом организации накануне совещания с первым.

Reuters оценивает происходящее так: несколько европейских федераций отозвали поддержку, но, возможно, ещё более разрушительны сигналы, идущие от коллег Инфантино внутри ФИФА.

Цепочка внутреннего сопротивления за неделю выстроилась в линию: советник Карлос Кордейро ушёл в отставку в знак протеста, операционный директор Кевин Ламур назвал схему делом одного человека и заявил, что сотрудников обманули, теперь — Графстрём.

Венгер тоже отошёл в сторону

Дистанцировался от происходящего ещё один известный человек в структуре. Арсен Венгер, глава департамента глобального развития футбола ФИФА, выпустил заявление, в котором сообщил, что не был вовлечён в подготовку плана по привлечению частных инвестиций, а решение об отзыве проекта назвал «абсолютно необходимым и не подлежащим сомнению» .

Арсен Венгер, глава департамента глобального развития футбола ФИФА. 30 января 2026 года globallookpress.com

Фигу: Решение требует всего трёх слов

Первый громкий голос из числа легенд футбола оказался и самым резким за всю неделю.

Луиш Фигу в колонке для Daily Mail назвал поведение Инфантино «самым низким, самым лживым и трусливо корыстным, что я когда-либо видел» .

Луиш Фигу. 20 апреля 2026 года globallookpress.com

По его словам, человек, который попытался протолкнуть столь серьёзные изменения только для того, чтобы обогатить себя и своих друзей, — «реликт прошлого игры, и ему не должно быть места в её будущем». А формулировку для заголовков он дал такую:

Я мог бы написать 10 000 слов о проблемах ФИФА. Но решение требует всего трёх: Инфантино должен уйти. Луиш Фигу легенда

Фигу сам собирался участвовать в выборах президента ФИФА в 2015 году, но снял свою кандидатуру.

УЕФА: встреча «доведёт дело до развязки»

Вице-президент УЕФА Лаура Макаллистер, ранее назвавшая план экзистенциальной угрозой игре, оценила ситуацию для Reuters ещё жёстче. По её словам, руководство Инфантино достигло критической точки:

Очень много недовольства односторонним характером вмешательства вокруг FFE на прошлой неделе. Так что, полагаю, эта встреча доведёт дело до развязки. Лаура Макаллистер вице-президент УЕФА

Что говорит другая сторона

Справедливости ради, день принёс и аргументы в пользу Инфантино.

Лагерь лояльных расширился и вышел за пределы Персидского залива: о верности Инфантино заявили Катар, Кувейт, Ливан, Шри-Ланка, Индонезия и Филиппины .

Сообщение The Times о планах парализовать ФИФА пока никем не подтверждено официально: Concacaf, AFC и ФИФА на запрос о комментарии сразу не ответили, а УЕФА заявил, что комментариев не имеет.

Арифметика без изменений

Ключевые числа остались прежними, и именно они определят исход. Экстренный конгресс может быть созван, если 43 или более федераций ФИФА направят официальный письменный запрос — у одного УЕФА 55 членов.

Напомним и суть отозванной схемы: предполагалась продажа 20% новой структуры частным инвесторам для привлечения 4,2 миллиарда долларов, причём в сделке участвовала компания, связанная родственными узами с президентом США.

Что дальше

Итог седьмого дня получается двойственным. С одной стороны, Инфантино впервые перешёл от обороны к действию и собрал вокруг себя управленческую верхушку. С другой — именно эта верхушка за неделю как минимум трижды публично выступила против своего президента, а к хору критиков добавились легенды мирового футбола.

За чем следим дальше: чем закончится совещание в Рабате, останутся ли на постах Ламур и Графстрём, наберётся ли 43 письма для экстренного конгресса, подаст ли УЕФА иск фактически и продолжится ли цепочка отзывов поддержки в Европе.