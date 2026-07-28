The Athletic анализирует игру Винисиуса Жуниора и убежден, что его подписание необходимо «Арсеналу».

Европейские топ-клубы внимательно следят за ситуацией вокруг Винисиуса Жуниора, который вступил в последний год своего контракта с «Реалом».

Поскольку пока нет признаков скорого продления соглашения, The Athletic узнал, что лондонский «Арсенал» изучает возможность подписания 26-летнего бразильца и его переезда на «Эмирейтс».

В прошлом сезоне левый фланг атаки команды Микеля Артеты нуждался в усилении. Ни Габриэл Мартинелли, ни Леандро Троссард не продемонстрировали той результативности, которую ожидают от претендента на чемпионский титул: на двоих они забили всего семь голов в АПЛ в сезоне-2025/26.

Из-за явного акцента на правом фланге атаки игра «Арсенала» рисковала стать слишком предсказуемой. Поэтому обновление левого края нападения стало одним из приоритетов клуба.

Леандро Троссард globallookpress.com

После ухода Троссарда в «Бешикташ» в команду пришёл игрок сборной Греции Христос Дзолис, однако Винисиус Жуниор добавил бы левому флангу «Арсенала» настоящую звёздную мощь, поскольку команда намерена защитить свой титул чемпиона Англии.

Футбольным болельщикам едва ли нужно напоминать о сильных качествах бразильца.

Неутомимый дриблёр, стремительный игрок, который умеет двигаться с мячом и регулярно завершать атаки ударами, он неизменно оказывается в центре внимания всякий раз, когда получает сферу на левом фланге — как в клубе, так и в сборной.

В прошлом сезоне Ла Лиги лишь три игрока в среднем выполняли больше обводок за 90 минут, чем его показатель в 7,7, и лишь немногие вингеры способны столь же эффективно сочетать остроту в атаке с умением создавать моменты для партнёров.

Стоит дать ему хотя бы полметра свободного пространства — и он немедленно нанесёт удар. Попытаетесь лишить его пространства — он найдёт передачей партнёра, который создаст угрозу уже в другой зоне... Винисиус практически гарантирует высокую продуктивность в атаке.

Эти качества были бы крайне полезны Микелю Артете по множеству причин, однако есть две конкретные тактические проблемы, которые Винисиус Жуниор способен решить.

Против команд, готовых играть с «Арсеналом» в открытый футбол, форвард стал бы грозным оружием в переходных фазах и контратаках. Его присутствие заставило бы соперников дважды подумать, прежде чем большими силами идти вперёд, ведь он способен наказать за малейшую ошибку буквально в одно мгновение.

Винисиус часто располагается на линии последних защитников соперника, оставаясь в широких зонах. Его рывки за спины обороне растягивают построения соперника, а благодаря своей скорости он легко уходит от опекунов.

Гол Винисиуса в ворота «Бенфики» The Athletic

Хороший пример — ответный матч «Реала» против «Бенфики» в плей-офф Лиги чемпионов. После того как Федерико Вальверде подхватил ничейный мяч, бразилец мгновенно начал рывок за спины защитникам. Оказавшись один на один с Анатолием Трубиным, он хладнокровно реализовал момент, отправив мяч мимо голкипера.

В прошлом сезоне «Арсеналу» регулярно приходилось вскрывать насыщенную оборону соперников. Хотя команда нередко находила путь к победе — благодаря голам в концовках матчей или стандартным положениям, — на «Эмирейтс» хватало и поединков, в которых затянувшаяся борьба с оборонительными порядками соперника заставляла болельщиков заметно нервничать.

В таких встречах именно индивидуальное мастерство и момент футбольной магии часто становятся ключом к взлому организованной защиты. И Винисиус Жуниор не раз становился тем самым игроком, который приносил «Реалу» решающее преимущество.

Во втором тайме матча Ла Лиги против «Эспаньола», завершившегося победой мадридцев со счётом 2:0, вингер смещается в центр, чтобы получить передачу, несмотря на то, что перед ним находится сразу восемь игроков соперника.

Он отдаёт проникающий пас вперёд на Джуда Беллингема, продолжает движение, получает ответную передачу в стенку и хладнокровно завершает атаку точным ударом. Это гол, который он практически создал самостоятельно, сумев найти и использовать пространство там, где большинство футболистов не увидели бы такой возможности.

Гол Винисиуса в ворота «Эспаньола» The Athletic

Опасные навесы, умение зарабатывать угловые и штрафные, а также фирменные смещения в центр с последующим ударом более сильной правой ногой делают действия Винисиуса крайне непредсказуемыми. Именно эта непредсказуемость — одно из его главных достоинств.

Вратарям нередко бывает сложно понять, куда именно он пробьет. Матч против «Эспаньола» стал отличной иллюстрацией этого. Оба своих гола бразилец забил практически из одной и той же зоны, но обратите внимание на то, как по-разному он завершал атаки: в одном случае отправил мяч в дальний угол, а в другом — пробил в ближний, застав врасплох голкипера.

Вариативность ударов Винисиуса в матче против «Эспаньола» The Athletic

Статистика полностью подтверждает то, что видно невооружённым глазом. Оказываясь в своей излюбленной зоне на левом фланге, Винисиус почти одинаково часто направляет удары как в ближний угол (20% случаев), так и в дальний (24%). Такая вариативность и хлёсткие удары — то качество, которого сейчас особенно не хватает команде Артеты.

Удары Винисиуса под углом The Athletic

Стоит отметить, насколько большую часть атакующего пространства «Реала» занимает бразилец.

Атакующая игра «Реала» в значительной степени смещена на тот фланг, где действуют Винисиус Жуниор и его партнёр по команде Килиан Мбаппе: в сезоне 2025/26 43% всех атакующих касаний команды приходятся на левую треть поля. Ни одна команда Ла Лиги не имела более высокой доли.

«Арсеналу» необходимо добиться большего баланса в атаке. Как показывает график ниже, акцент на правом фланге уже давно является характерной чертой команды Микеля Артеты, однако этот перекос становится ещё заметнее по мере того, как всё большая ответственность ложится на Мартина Эдегора, Букайо Сака и Нони Мадуэке.

В прошлом сезоне среди всех команд Премьер-лиги только «Вест Хэм Юнайтед» имел более высокую долю атакующих касаний в правой трети поля, чем чем чемпион Англии — 42%.

Перекос направления атак «Арсенала» вправо The Athletic

Сезон-2022/23 стал для «Арсенала» самым сбалансированным за последние годы. Сака, Эдегор и Бен Уайт образовали великолепный треугольник на правом фланге, тогда как Мартинелли находился в отличной форме слева ещё до прихода Троссарда в январское трансферное окно.

Присутствие Гранита Джаки в полузащите и техническое мастерство левого защитника Александра Зинченко позволяли «Канонирам» выстраивать слаженные атакующие взаимодействия с одинаковой эффективностью на обоих флангах.

Если переход Винисиуса состоится, новый треугольник на левом фланге с участием Деклана Райса и одного из вариантов на позиции левого защитника «Арсенала» может вернуть этот баланс.

Учитывая, что недавние успехи клуба были построены на исключительно надёжной игре в обороне, главный вопрос в случае возможного подписания Винисиуса Жуниора будет заключаться в его готовности отрабатывать в обороне, когда команда теряет мяч.

Во время выступлений в Испании это удавалось наблюдать не всегда, поскольку его нередко освобождали от защитных обязанностей, чтобы максимально раскрыть атакующий потенциал нападающего.

Качество «Реала» часто позволяли коллективу компенсировать менее строгий подход к обороне, однако Артету, вероятно, будет беспокоить перспектива того, что его команда будет играть в меньшинстве при обороне, когда «Арсенал» находится без мяча.

Показатель Винисиуса — четыре «настоящих» отбора (сумма успешных отборов, проигранных единоборств при попытке отбора и совершённых фолов) на каждую тысячу касаний мяча соперником — оказался ниже среднего для атакующих игроков Ла Лиги в прошлом сезоне, что не говорит о его высокой склонности активно вступать в отбор.

Его показатель в 1,5 «настоящих» перехвата (перехваты плюс заблокированные пасы) на каждую тысячу касаний соперника соответствует среднему уровню по лиге, что говорит о необходимости улучшить интенсивность игры без мяча в случае перехода в АПЛ.

В приведённом ниже эпизоде вина лежит не только на бразильце, однако он показывает потенциальную опасность, возникающую, когда между линиями атаки и полузащиты образуются большие разрывы при обороне.

Ни он, ни Мбаппе не пытаются оказать давление на полузащитника «Алавеса» Антонио Бланко, который благодаря этому получает время на навесную передачу за спины защитникам «Реала», после чего Карлос Висенте забивает гол.

Плохая игра Винисиуса и Мбаппе в отборе The Athletic

Если бы оба располагались на 10 метров глубже и действовали более внимательно в обороне, этого эпизода удалось бы избежать.

Хотя недостатки Винисиуса Жуниора в отборе не стоит игнорировать, его атакующие качества с лихвой перевешивают любые минусы. Если «Арсенал» всё же решится на этот трансфер, это станет громким приобретением как для самого клуба, так и для всей АПЛ.