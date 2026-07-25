«Зенит» начал защиту чемпионского титула и как будто сразу закрыл часть вопросов после неоднозначного Суперкубка. В Самаре команда Сергея Семака смяла «Акрон» 5:0, решив всё ещё в первом тайме. Александр Соболев забил дважды уже к 18-й минуте, Мантуан добавил третий дальним ударом, а после перерыва отличились Джон Джон и новичок Фелипе Аугусто. «Акрон» не сидел в штрафной, попадал в штангу и перекладину, но за смелость заплатил слишком дорогой ценой.

Для «Зенита» это был первый матч чемпионата после победы в Суперкубке. Там петербуржцы спаслись против «Спартака» только на последних минутах и выиграли серию пенальти, но по игре оставили вопросы, особенно к первому тайму. В Самаре всё получилось совсем иначе, с агрессией в чужой трети и почти идеальной реализацией. «Акрон» начал сезон без Артёма Дзюбы, без Заура Тедеева, с сербским тренером Срджаном Благоевичем и новым форвардом Слободаном Тедичем. Команда не стала закрываться даже против чемпиона, пыталась прессинговать и высоко держать линию, но против такого «Зенита» эта смелость быстро превратилась в проблему.

Соболев и Мантуан решили матч в первом тайме

«Зенит» мог забивать уже на первой минуте, когда Адамов выбил далеко вперёд, Соболев выиграл борьбу и скинул на Глушенкова. Максим выскочил один на один, но не переиграл Гудиева, а Педро на добивании попал в защитника. Для «Акрона» это был звоночек о том, что высокая оборона оставляет слишком много пространства за спинами. А уже на седьмой минуте предупреждений не было. Соболев начал атаку в центре, сыграл на Вендела, тот разогнал Педро по левому флангу, бразилец вошёл в штрафную и прострелил, а Соболев уже был в нужной точке и в касание отправил мяч в ворота.

Александр Соболев https://fc-zenit.ru/

Через 11 минут всё тот же Соболев забил снова. На этот раз «Акрон» сам подарил «Зениту» момент: Джурасовича накрыли у своей штрафной, Глушенков быстро сориентировался, а мяч оказался у Соболева — тот пробил из-за штрафной в нижний угол и оформил дубль. После гола «Спартаку» в Суперкубке Александр Соболев снова заявил о себе как о главном игроке атаки «Зенита». Интересно, что оба мяча Соболев забил левой, как бы напоминая критикам о своём, вообще-то, отличном голевом чутье.

Александр Соболев празднует гол https://fc-zenit.ru/

При 0:2 «Акрон» не развалился, и у хозяев даже был хороший отрезок в середине тайма. Тедич хорошо работал корпусом впереди и показал проблески тех качеств, за которые его и подписали. После навеса Арсения Дмитриева нападающий выиграл верх и пробил в дальнюю штангу, а вскоре Лончар получил мяч у линии штрафной и пробил под перекладину, но Адамов перевёл на угловой. У «Акрона» были и стандарты, и подходы, и несколько вполне осмысленных атак.

Команда Благоевича действительно не выглядела безнадёжной по игре. Проблема в том, что почти каждое её смелое движение вперёд открывало пространство для «Зенита». Перед перерывом хозяева снова были близки к голу — Аревало пробил из-за штрафной, Адамов отбил, Лончар добивал с лёта и попал в перекладину. По моментам «Акрон» точно заслуживал хотя бы одного гола до перерыва, а на табло горел счёт 0:3, потому что «Зенит» реализовывал свои моменты гораздо холоднее.

«Акрон» – «Зенит» https://t.me/fczenit

На 34-й минуте Вендел оказался в окружении сразу нескольких игроков «Акрона», но вместо потери спокойно сохранил мяч и откатил назад. Мантуан подстроился под удар и мощно пробил издали в дальний угол, Гудиев не спас — 0:3. После третьего мяча трудно было говорить о борьбе за очки. «Акрон» мог нравиться смелостью и даже создавать вполне конкретную опасность, но «Зенит» за полчаса превратил все эти оговорки в фон своего разгрома.

Густаво Мантуан https://fc-zenit.ru/

«Зенит» без проблем закрыл игру

После перерыва Семак спокойно управлял матчем по счёту. Тренер снял с игры Барриоса и Глушенкова, выпустил Караваева и Фелипе Аугусто. «Зенит» стал поспокойнее, Вендел получил капитанскую повязку, а петербуржцы охотнее отдавали мяч «Акрону», не раскрываясь без необходимости. И даже в таком режиме гости создавали. Вега выскочил к воротам, но Гудиев отразил ногой, Аугусто после углового пробил головой с близкого расстояния — снова спас вратарь. Ещё в Суперкубке дебютант «Зенита» показал, что не стесняется делать рывки за спину, цепляться за мячи и быть в нужной точке штрафной.

«Акрон» тоже забил, но гол Бокоева после углового не засчитали из-за фола на Нино. Эпизод был не самым очевидным в динамике, но арбитр увидел толчок перед ударом, а ВАР не нашёл причин менять решение — после этого «Зенит» словно получил новый повод прибавить. На 78-й минуте Соболев отдал налево на Джон Джона, тот вошёл в штрафную, сместился к центру и сильно пробил в дальний угол, оформив четвёртый мяч. А через пять минут отличился и Аугусто: он поборолся за мяч, протащил его к штрафной и от штанги отправил мяч в сетку. Символично, что Аугусто забил почти сразу после ухода Соболева, а Сергей Семак может лишь радоваться такой дилемме на старте чемпионата.

Фелипе Аугусто после забитого мяча https://fc-zenit.ru/

В первом же туре «Зенит» был быстрым, злым и намного более цельным, чем в первом тайме Суперкубка. Наконец-то сказалась и глубина состава — Аугусто вышел и забил, Караваев добавил надёжности, Андраде получил минуты, Семак спокойно добавлял игроков уже при разгромном счёте. Кстати, команда пока что играет без Дугласа Сантоса и Луиса Энрике, которые возвращаются после чемпионата мира и отпуска. С их возвращением состав станет ещё более внушительным. Без вопросов, конечно, тоже не обошлось. «Акрон» имел моменты при 0:2 и 0:3, дважды попал в каркас, а в концовке Нино мог привезти гол, если бы Дивеев не подстраховал. Против более сильного соперника такие эпизоды могут и будут стоить дороже.

Что показал «Акрон»

«Акрон» проиграл крупно, но не оставил ощущения, будто не понимает, что делает. И это, пожалуй, главный парадокс матча — хозяева пытались играть смело, высоко встречали, не бросили мяч после ранних голов и создали достаточно, чтобы забить хотя бы один. По первому матчу можно предположить, что Тедич станет главным игроком команды Благоевича. Страйкер цеплялся, бил в штангу, открывался под прострелы и постоянно держал центральных защитников в напряжении. Лончар тоже был заметен и опасен во второй линии, но атакующая конструкция пока слишком легко разваливается при потерях и прессинге соперника.

Календарь и таблица РПЛ

Если «Акрон» будет продолжать играть настолько открыто против топов, сезон может получиться слишком самоотверженным. Смелый футбол хорош, когда за ним есть фундамент, в матче с «Зенитом» он напрочь отсутствовал.