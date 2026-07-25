«Динамо» начинает новый сезон РПЛ домашним матчем с «Крыльями Советов» на «ВТБ Арене». После седьмого места в прошлом сезоне от московской команды ждут не постепенного раскачивания, а быстрого возвращения в борьбу за верх таблицы. И предсезонка дала болельщикам как минимум повод поверить, что «Динамо» снова может быть ярким.

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13:20 Последний контрольный матч получился почти идеальной рекламой возвращения Шварца: «Динамо» разгромило ЦСКА 5:2 при 20 тысячах зрителей на «ВТБ Арене». Особенно впечатлил первый тайм — бело-голубые агрессивно прессинговали, не давали армейцам спокойно выходить со своей половины и быстро превращали перехваты в вертикальные атаки. Да, после перерыва команда притормозила, на весь матч такой интенсивности пока может не хватать, но сам рисунок выглядел очень по-шварцевски.

13:15 При этом костяк состава сохранился, а усиление выглядит вполне понятным. Пришли Мартин Крамарич, который много забивал за «Сочи», Денис Макаров, хорошо знающий «Динамо» изнутри, а Никита Чернов окончательно остался в Самаре после аренды. Глобальной перестройки ждать не стоит — Булатов, скорее всего, сохранит основу прошлого финишного отрезка и попробует сыграть максимально прагматично.

13:10 Лето у «Крыльев» получилось не таким убедительным. В пяти контрольных матчах самарцы не выиграли ни разу, если не считать разгром медиакоманды резервным составом. Были ничья с «Нефтехимиком», поражения от «Спартака», «Рубина» и «Акрона». Для команды, которая и так стартует выездом на «ВТБ Арену», это тревожно. Особенно с учётом того, что в прошлом сезоне «Крылья» были худшей гостевой командой РПЛ и не набирали очки на выезде с конца августа.

13:05 «Крылья Советов» подошли к новому сезону в совсем другом состоянии. Весной команда Сергея Булатова спасла сезон мощной концовкой, одержав три победы в последних четырёх турах, включая матчи с «Локомотивом» и «Спартаком». Это был важный рывок и для самоощущения команды в лиге — «Крылья» снова показали, что умеют цепляться за результат, когда ситуация становится критической.

13:00 Кадровые ограничения всё равно есть. Луис Чавес и Хуан Касерес только вернулись после чемпионата мира и не сыграют в первом туре. Бахтиёр Зайнутдинов завершает восстановление и вряд ли готов на полноценный матч, Эль-Мехди Маухуб не входит в планы тренерского штаба. Хорошая новость — готовность Рубенса, который пропустил игру с ЦСКА из-за ушиба, но должен быть доступен на «Крылья».

12:55 Тактически от «Динамо» логично ждать высокого прессинга, быстрых атак после отбора, давления через фланги и полуфланги. Шварц любит футбол, где команда постоянно заставляет соперника принимать решения под давлением. Против «Крыльев» это может стать главным оружием: если самарцы будут ошибаться на первой передаче или слишком глубоко садиться, «Динамо» получит возможность быстро накрывать и создавать моменты ещё до полноценной позиционной атаки.

12:50 Предсезонка у «Динамо» в целом получилась бодрой. После поражения от «Торпедо» команда выдала серию побед, дважды обыграла ЦСКА, а впереди снова активно проявили себя Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Иван Сергеев, Бителло и Ярослав Гладышев. При этом новичков пока нет, зато после аренды вернулся Егор Смелов.