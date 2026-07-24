прогноз на матч первого тура чемпионата России по футболу, ставка за 2.20

25 июля в рамках 1-го тура РПЛ сыграют «Динамо» М и «Крылья Советов». Начало встречи — в 14:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Динамо»

Перед матчем: «Бело-голубые» начнут свое выступление в новом сезоне РПЛ против «Крыльев Советов» на своем поле. «Динамо» будет настроено удачно начать свой путь в чемпионате России.

В минувшем сезоне получалось далеко не все. Московское «Динамо» заняло 7-е место в таблице РПЛ сезона 2025/2026 с 45-ю очками в активе, отстав от топ-5 на шесть пунктов.

Последние матчи: В прошлой товарищеской встрече «бело-голубые» разгромили ЦСКА со счетом 5:2. Матчем ранее «Динамо» обыграло «Акрон» (1:0), забив единственный гол на 55-й минуте.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

У команды продолжается победная серия этим летом, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Динамо» также обыграло своих одноклубников из дубля (10:0), «Оренбург» (2:1) и «Нижний Новгород» (2:1).

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Динамо» подходит к новому сезону в полной боевой готовности с победной серией. При этом расслабляться точно нельзя, ведь «Крылья Советов» также будут пытаться доминировать.

«Динамо» сохранило этим летом нападающего Константина Тюкавина, несмотря на интерес со стороны «Зенита». В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром «бело-голубых» в РПЛ.

«Крылья Советов»

Перед матчем: В предстоящем сезоне самарской команде предстоит многое исправить, ведь прошлый сезон прошел неудачно. Теперь у «Крыльев Советов» новый тренер, а значит, и футбол будет другим.

В минувшем сезоне чемпионата России самарцы заняли 11-е место в таблице с 32 очками в активе. «Крылья Советов» опередили зону стыковых матчей на 5 пунктов.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2. Матчем ранее «Крылья Советов» также проиграли «Рубину» (0:2).

Самарцы этим летом провели 5 контрольных встреч, однажды сыграли вничью с «Нефтехимиком» (1:1) и четырежды проиграли. За этот отрезок «Крылья» забили 6 голов при 11-и пропущенных.

Состояние команды: «Крылья Советов» пока не могут прийти в себя. Команда сначала избежала зоны стыковых матчей и сохранила прописку, а в товарищеских встречах результаты не радуют — 4 поражения подряд.

Самарцам также тяжело даются очные встречи против московского «Динамо». В прошедших 5-и матчах «бело-голубые» победили 4 раза, а однажды «Крылья» одержали победу по пенальти.

На что ставят в матче Динамо — Крылья Советов Букмекерские коэффициенты на матч Динамо — Крылья Советов: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Динамо» М выиграло 3 последних матча, забив 16 голов

«Крылья Советов» проиграли 4 последних матча этим летом

В последних 5-и очных встречах «Динамо» 4 раза обыграло «Крылья Советов»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Динамо» М фаворитом с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.80, а победа «Крыльев Советов» — в 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.70 и 2.15.

Прогноз: Можно предположить, что «Динамо» одержит уверенную победу на своем поле.

2.20 Победа «Динамо» М с форой (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Динамо» — «Крылья Советов» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Динамо» М с форой (-1.5) за 2.20.

Прогноз: Команды способны сыграть результативно в первом матче нового сезона РПЛ.

2.10 Тотал 3 больше Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Динамо» — «Крылья Советов» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал 3 больше за 2.10.