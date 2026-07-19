Матч за третье место часто называют игрой, в которую никто не хочет попадать. Однако это не помешало Англии и Франции устроить самый сумасшедший спектакль этого чемпионата мира. Десять голов, хет-трик Букайо Сака, бронза для команды Томаса Тухеля, рекорд Килиана Мбаппе, ассисты Майкла Олисе и прощание Дидье Дешама с французской сборной. Англия выиграла 6:4, хотя вела 4:0 к перерыву и вполне могла упустить настолько огромное преимущество.

Для обеих команд это была игра-похмелье после неприятных поражений в полуфиналах. Англия за несколько минут упустила финал против Аргентины, а Франция в полуфинале без шансов уступила Испании и впервые с 2014 года не попала в решающий матч ЧМ. Настроиться на бронзу после такого всегда сложно, но именно это и сделало игру такой открытой — обороны обеих сборных будто ещё переживали драму вылета, а атаки получили слишком много пространства. Тухель и Дешам сильно изменили составы. У Англии вышли Сака, Маркус Рашфорд, Эберечи Эзе, Морган Роджерс, Дин Хендерсон в воротах, а капитанскую повязку получил Деклан Райс. У Франции тоже было много перестановок, но главный человек всё равно оставался на месте. Мбаппе вышел доиграть турнир и вписать своё имя в историю.

Англия смела Францию в первом тайме

Уже на третьей минуте стало понятно, что Франция начала матч слишком расслабленно. Дезире Дуэ ошибся в передаче, Райс перехватил мяч и уложил его в самый угол. Меньян даже не успел прыгнуть, а Англия получила возможность играть от себя с самого старта. Франция выглядела тяжёлой, уставшей и рассеянной, а Мбаппе всего однажды почти убежал, но запутался в мяче. Сака забил после передачи Роджерса, гол отменили из-за офсайда, а почти сразу же после углового Райса Эзри Конса выиграл борьбу у Адриена Рабьо и головой сделал счёт 2:0.

Гол Консы globallookpress.com

Дальше футбол даже отдалённо не был похож на матч за медали, зато идеально подходил команде, которая пыталась выговориться после полуфинальной травмы. Рашфорд издевательски ушёл от Уоррена Заира-Эмери, пробил, Меньян спас, а потом начался хаос в штрафной: Сака обвёл вратаря, его удар заблокировали, Франция не выбила, Рашфорд снова подобрал, вернул на Сака, и тот наконец затолкал мяч в ворота. Получилось комично, но счёт всё равно стал 3:0.

Букайо Сака globallookpress.com

Перед перерывом Сака забил ещё раз — Эзе нашёл его отличной передачей, а вингер спокойно реализовал момент. Четыре безответных мяча к перерыву. Франция, лучшая атака турнира ещё неделю назад, выглядела командой, которая уже мысленно лежит на пляже. А вот Англия будто бы пыталась бронзой ответить на все вопросы после Аргентины.

Мбаппе и Олисе переписали историю

Как уже понял весь мир, пока в составе Франции есть Мбаппе, её нельзя списывать. Килиан начинал игру с восемью голами на турнире и с возможностью догнать, а затем обойти Лионеля Месси в исторической гонке бомбардиров чемпионатов мира. После перерыва Дешам выпустил свежих атакующих игроков, и Франция наконец включилась. На 48-й минуте Олисе выдал прекрасную передачу в штрафную, Мбаппе открылся и пробил мимо Хендерсона. Этот гол сравнял Килиана с Месси по общему числу мячей на ЧМ.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

А на 66-й минуте случился рекорд. Мбаппе снова сыграл с Олисе, получил мяч перед воротами и спокойно покатил его в угол. 22-й гол на чемпионатах мира, исторический максимум. Мбаппе не выиграл этот турнир, не сыграл в финале, но всё равно оставил на нём отметку, к которой теперь будут стремиться десятилетиями. Лучший бомбардир в истории ЧМ! И, кстати, пустой статистикой эти голы не назвать, к тому моменту Франция уже вернулась в игру. Брадли Барколя забил второй, Мбаппе — третий, Англия вдруг поплыла, а матч из разгрома превратился в безумную погоню. При счёте 4:3 французская атака снова выглядела той самой машиной, которая уничтожала соперников большую часть турнира.

Гол Мбаппе globallookpress.com

Пока все смотрели на Мбаппе, Майкл Олисе творил свою историю. Две передачи в этом матче вывели его на рекорд чемпионатов мира по ассистам за один турнир. Он не забил ни одного мяча, хотя бил больше всех среди игроков без голов, но его влияние на французскую атаку было огромным. Олисе постоянно находил передачи между линиями, разрезал оборону Англии, играл в стенку с Мбаппе и создавал моменты так спокойно, будто хаос вокруг вообще его не касался. Важно, что у Франции после ухода Дешама и болезненного вылета в полуфинале остаётся не только Мбаппе, а целое поколение лучших футболистов в мире. Но именно в этом матче Франции не хватило баланса. Атака-то была яркой, а вот защита почти отсутствовала. Каждый раз, когда казалось, что команда Дешама вот-вот дожмёт Англию, у французских ворот снова начинался пожар.

Майкл Олисе globallookpress.com

Сака подписал турнир хет-триком

Для Букайо Сака турнир складывался непросто: проблемы с ахиллом, не всегда стабильная роль и самое болезненное — он так и не вышел на поле в полуфинале против Аргентины. После такого бронзовый финал мог стать просто формальностью, но у Сака было своё мнение на этот счёт. Вингер забил дважды в первом тайме, а когда Франция приблизилась и матч снова стал нервным, реализовал пенальти после фола на Джеде Спенсе. Это был пятый гол Англии и момент, который остановил безумный камбэк. Позже Дембеле ещё сократил разницу, но последнее слово всё равно осталось за Англией. Джуд Беллингем вышел со скамейки, убежал в контратаку, раскидал защитников и поставил точку в этой дикой игре.

Гол Беллингема globallookpress.com

Англия закончила ЧМ победой и бронзой, своим лучшим результатом на чемпионатах мира со времён титула 1966 года. Это не снимает боль от поражения Аргентине, но всё же слегка меняет тон турнира для команды Тухеля. Всё-таки уезжать после 1:2 в полуфинале и уезжать после 6:4 над Францией — разные вещи. После Аргентины Томаса Тухеля критиковали за слишком осторожный план, за уход в низкий блок, за отказ от атакующих замен, когда Англия вела 1:0 и могла использовать скорость против уставшей обороны соперника. Перед игрой за третье место Тухеля даже встречали свистом.

Англичане с бронзовыми медалями ЧМ globallookpress.com

Победа над Францией, конечно, чуть смягчит фон. Англия забила шесть, выиграла бронзу, Сака и Рашфорд выглядели опасно, Беллингем снова забил, Роджерс и Эзе добавили креатива. Парадоксально, что именно из-за этого вопросов может стать не меньше. Если команда могла так остро атаковать Францию, почему в полуфинале так быстро ушла в защиту? Если Сака был способен на такой матч, почему он не получил минут против Аргентины? Ответов не будет, но, как минимум, впервые за 60 лет Англия вернулась с чемпионата мира с медалями.

Прощание Дешама

Для Дешама это был последний матч во главе сборной Франции. Он заранее объявил, что уйдёт после ЧМ, и, конечно, мечтал закончить иначе. Не 0:2 от Испании в полуфинале и не 4:6 от Англии, а ещё одним матчем за титул. И всё равно эпоха Дешама не измеряется этим странным последним вечером. Дидье Дешам привёл Францию к титулу в 2018 году, к финалу в 2022-м, к полуфиналу в 2026-м и оставил команду, которая почти всегда была в числе главных претендентов. Второй тайм против Англии стал маленьким отражением его сборной: даже когда всё выглядело проваленным, Франция нашла способ вернуться и заставить соперника бояться. Просто в этот раз на полноценный камбэк сил не хватило.

Томас Тухель и Дидье Дешам globallookpress.com

Впереди — финал между Испанией и Аргентиной, где Месси и Мбаппе заочно продолжат спор за «Золотую бутсу». У Мбаппе теперь десять голов, у Месси — восемь перед главным матчем. Матч за третье место редко становится главным воспоминанием турнира, но Франция и Англия сделали всё, чтобы этот бронзовый финал не выглядел приложением к ЧМ. Десять голов, рекорд Мбаппе, хет-трик Сака, попытка невероятного камбэка и один из самых сумасшедших спектаклей в истории чемпионатов мира.