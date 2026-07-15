Франция подходила к полуфиналу командой, которую многие уже представляли в финале. Лучшая атака турнира, Мбаппе, Дембеле, Олисе, глубина состава, привычка играть решающие матчи. В Далласе всё это впервые абсолютно не сработало. Испания забрала мяч, центр поля и буквально ничего не позволила создать французам. Микель Оярсабаль реализовал пенальти, Педро Порро забил второй после красивой комбинации, а команда Луиса де ла Фуэнте впервые с 2010 года вышла в финал чемпионата мира.

Этот матч должен был ответить на главный вопрос турнира: что сильнее — французская атака или испанский контроль? Ответ получился неожиданно однозначным, поскольку Франция уступила почти без шансов и весь вечер не могла понять, как справиться с удушающим владением сборной Испании. Которая, кстати, вообще ни секунды не пыталась подстраиваться под статус Франции. После победы над Бельгией тот же стартовый состав снова вышел решать большой матч: Родри в центре, Дани Ольмо между линиями, Ламин Ямаль справа, Фабиан Руис в роли дополнительного игрока давления и Оярсабаль впереди. Микель Мерино, герой поздних голов, остался в запасе — на этот раз спасатель Испании и вовсе не понадобился.

Пенальти Оярсабаля и испанское удушье

Первый (и, наверное, главный) разлом случился в середине первого тайма. Люка Динь неудачно сыграл головой после подачи, мяч завис перед штрафной, а Ламин Ямаль ускорился за спину французу. Динь попытался вынести мяч, но уже не видел, где соперник, и попал по Ямалю. Иван Бартон сразу показал на точку, других вариантов и быть не могло, Люка явно не справился с нервами. У Франции оставалась надежда на ВАР, казалось, что мяч мог попасть Ямалю в верхнюю часть руки. Но рука была прижата к корпусу, а контакт не выглядел достаточным, чтобы отменять пенальти. Оярсабаль подошёл к мячу и уверенно пробил низом в угол, 1:0.

Пенальти Оярсабаля globallookpress.com

Просто идеальное начало для Испании. Она даже не пыталась как-то особенно раскрываться, и всё равно на первую паузу ушла с преимуществом. В таком сценарии испанцы могли спокойно держать мяч в своём стиле и параллельно заставляли Францию что-то придумывать. А в составе Франции почти сразу вылетел ещё и Вильям Салиба. Центральный защитник, который весь турнир играл с травмой, не смог продолжить и уступил место Максансу Лакруа. Это был плохой тайм для Франции во всех смыслах. Олисе не находил себя, Дембеле ошибался в простых ситуациях, Барколя несколько раз пытался разогнаться против Порро, но всё быстро гасло. Мбаппе ждал мяч, открывался, раздражался, попадал в офсайд и вообще впервые на этом турнире оказался отрезанным от игры.

Вильям Салиба на газоне globallookpress.com

Главный герой сборной Испании не обязательно был среди авторов голов. Родри провёл матч, который объясняет, почему команды с великими полузащитниками так часто выигрывают большие турниры. Он не делал ничего внешне эффектного, но постоянно оказывался там, где Франция хотела разогнать атаку. Родри снимал передачи на Дембеле, подбирал мячи, ускорял атаки, блокировал рывки, связывал Фабиана и Ольмо и перезапускал владение. Олисе, который должен был стать одним из ключей Франции между линиями, большую часть вечера будто гонялся за тенью. К середине второго тайма французская полузащита выглядела разобранной и уставшей, как минимум, морально.

Родри играет в отборе globallookpress.com

Испания душила Францию, бесконечно сохраняя мяч. Постоянное движение, короткие передачи, контрпрессинг после потерь, смена направлений — всё это постепенно вытягивало из французов силы и терпение. Команда Дешама впервые на этом ЧМ встретилась с соперником, который не то что не боялся её атак, а просто не давал их начинать. Французский центр не успевал за открываниями Ольмо у штрафной, а Испания всё чаще находила зоны, которые раньше на турнире казались невозможными против Франции.

Порро отправил Испанию в финал

На 58-й минуте Испания окончательно наказала Францию за пробел в защите. Порро подключился справа, покатил на Ольмо, тот уже падая сумел вернуть мяч, а Порро ворвался в свободную зону за спину Лакруа и Коне, а потом спокойно пробил мимо Майка Меньяна — 2:0. Очень испанский гол с комбинацией, где движение одного открывает другого, а каждый пас делает оборону чуть более уязвимой. Франция в этот момент выглядела беспомощно и даже безнадёжно.

Педро Порро празднует гол globallookpress.com

Вскоре Ламин Ямаль мог сделать счёт крупнее, но его гол отменили из-за небольшого офсайда — и даже после этого Франция не смогла устроить штурм испанских ворот. Дезире Дуэ вышел вместо Барколя, Райан Шерки позже заменил Олисе, но к тому времени матч уже полностью был подчинён испанцам. Первый удар в створ Франция нанесла только на 81-й минуте, и тот не стал проблемой для Унаи Симона. Мбаппе лишь в середине второго тайма создал свой первый момент, но даже не приблизился к голу. В концовке Килиан получил жёлтую после фола на Симоне — и это был не символ отчаянного прессинга, а скорее признак общей французской фрустрации.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Испания возвращается в финал ЧМ, где не была 16 лет. После чемпионского 2010-го она болезненно вылетала и долго была в перестройке. Всё это время не прекращались споры о стиле и возгласы об окончании великой эпохи. А когда попытки воскресить старую Испанию наконец-то прекратились, родилась абсолютно уникальная команда. С Родри вместо Хави и Бускетса в центре уже другой системы, с Ямалем вместо прежних звёзд атаки вроде Торреса и Вильи, с Ольмо и Фабианом вместо Иньесты и Сильвы.

Ламин Ямаль и Педро Порро globallookpress.com

Важнее всего то, как Испания вышла в финал, не спрятавшись от Франции и уж точно не выиграв случайно. Испания будто заранее была уверена, что сильнее, и впервые за весь турнир заставила сборную Франции беситься от собственной слабости. Теперь испанцы ждут победителя пары Англия — Аргентина. Против Англии это будет матч контроля против взрывов Беллингема и Кейна. Против Аргентины — встреча с Месси и абсолютно непотопляемой сборной Скалони. Но после такого полуфинала даже трудно представить, что испанская команда не будет фаворитом в главном матче планеты.

Эпоха Дешама закончилась без третьего финала

Французам, безусловно, будет тяжко переварить такое поражение, и даже не только из-за счёта или разобранной игры. Сборная Дешама привыкла жить в финалах: 2018 год — титул, 2022-й — безумный финал против Аргентины, а 2026-й долго выглядел как ещё один путь к мечте. Однако впервые с 2014 года Франция не сыграет в финале, а Дидье Дешаму придётся признать, что Испания была лучше абсолютно во всём. Французская атака, которую весь турнир называли самой страшной, до 81-й минуты даже не пробила в створ! Решение Дешама максимально насытить атаку не окупилось, и во многом из-за этого французы с треском проиграли центр поля.

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Конечно, у сборной Франции остаётся матч за третье место. Мбаппе ещё может побороться за «золотую бутсу», у него восемь голов, столько же у Месси. Но это, конечно, утешение второго порядка. Главной цели команда не достигла, так ещё и выглядела пассажиром в полуфинале.