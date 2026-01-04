TENNIS.com делится ожиданиями от противостояния между Карлосом Алькарасом и Янником Синнером в 2026 году.

Карлос Алькарас и Янник Синнер заставляют теннисный мяч летать так быстро, как, пожалуй, никто в истории этого вида спорта. Так что, возможно, вполне закономерно, что их соперничество — и их доминирование в мужском туре — развивалось с молниеносной скоростью. Хотите верьте, хотите нет, но третий год «Эпохи Синкараса» уже наступил.

Им обоим еще нет 25 лет, но практически безраздельно доминировали на протяжении двух предыдущих сезонов. Они поделили между собой последние восемь турниров «Большого шлема» (по четыре на каждого), а в 2025-м лишь укрепили свою двойную хватку на вершине. Алькарас впервые выиграл три «Мастерса» за один год. Синнер, несмотря на пропуск турниров в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло из-за дисквалификации, на самом финише почти догнал Алькараса в борьбе за звание первой ракетки мира.

Испанец закончил год с 12050 очками, итальянец — с 11500, а третья ракетка мира Александр Зверев остался где-то далеко позади, тяжело дыша и сомневаясь в собственных силах, в клубах пыли с 5160 очками. Если бы эта гонка проходила на треке, №1 и №2 обогнали бы №3 на целый круг.

В свои 24 и 22 года соответственно Синнер и Алькарас оставили остальной ATP-тур в зеркале заднего вида. Но, возможно, еще более впечатляет то, как они отправили туда же и недавнее прошлое ATP. Мы только выходим из 20-летнего «Золотого века», возглавляемого теми, кого цифры называют тремя величайшими игроками в истории, — Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Однако мы слышим на удивление мало ностальгии по славным дням «Большой тройки».

Карлос Алькарас и Янник Синнер globallookpress.com

Алькарас — такой же акробат, игру которого невозможно пропустить, какими были Федерер и Надаль, а Синнер так же хладнокровен и совершенен в атаке, как Джокович.

Зачем оплакивать «Большую тройку», когда «Новая двойка» — прозвище, которое нужно отправить на пенсию как можно скорее — вступает в свой прайм?

Так чего же нам ждать от Алькараса и Синнера в 2026-м? Вот четыре момента в их противостоянии, за которыми стоит следить в новом году.

Еще одно восхождение на вершину

Когда речь заходит о мужских противостояниях, традиционно требуется пятисетовый эпос, чтобы вознести их в ранг бессмертных, как Федерер — Надаль на Уимблдоне в 2008-м, Борг — Макинрой на том же корте в 1980-м, Лейвер — Розуолл в финале WCT 1972 года.

Синнер и Алькарас, устроив в прошлом году пятисетовый триллер в финале «Ролан Гаррос», продолжавшийся пять с половиной часов, уже создали матч и воспоминание, достойные этих великих битв.

Каковы шансы, что они подарят нам еще одно-два таких «восхождения на пик» в этом году? Очевидно, что классика такого рода на деревьях не растет. Федереру и Надалю было 26 и 22 года соответственно, когда они встретились на Уимблдоне-2008. За следующие 11 лет они сыграли еще 22 раза, но лишь два из этих матчей дошли до пятого сета.

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль globallookpress.com

Янник и Карлитос тоже «спустились на землю» в своих финалах на Уимблдоне и US Open в 2025-м; оба матча были относительно односторонними и состояли из четырех сетов.

И все же кажется, что именно эта пара уникальным образом способна выдать еще много эпических сражений, и вот почему:

во-первых, они уже сыграли два других пятисетовых матча, один из которых — на US Open 2022 года — стал настоящей феерией ударов и продлился до глубокой ночи;

во-вторых, их игра отлично адаптируется ко всем покрытиям, что дает им шанс сражаться практически на равных на каждом из турниров Большого шлема и «Мастерсах». Формат матчей до двух побед на «тысячниках» тоже породил немало своих эпичных битв;

Карлос Алькарас и Янник Синнер globallookpress.com

в-третьих, хотя у них разные сильные стороны, ни у одного нет серьезных слабостей. Оба вступают в пору расцвета, оба демонстрируют желание и способность творить историю и прогрессировать, и ни один из них больше не склонен к ранним неожиданным поражениям;

в-четвертых, каждому из них не хватает всего одного мэйджора до «Карьерного шлема». Алькарасу нужен Australian Open, а Синнеру — «Ролан Гаррос». Это должно послужить мощной мотивацией для обоих.

Если все пойдет по плану, в 2026 году они могут встретиться восемь, девять, а то и десять раз. И у каждого матча будет шанс стать «матчем года».

Чемпионы делают выводы

«Чемпионы вносят коррективы» — это второе по известности высказывание Билли Джин Кинг. В 2025-м Синнер и Алькарас доказали её правоту. Оба извлекли уроки из поражений друг от друга и немедленно внесли изменения, которые сработали — и снова сделали их чемпионами.

Проиграв Синнеру в финале Уимблдона, Алькарас понял, что итальянец успешно атакует его вторую подачу. Поэтому он позаботился о том, чтобы исправить этот недочет и вернуть инициативу, когда они снова встретились в финале US Open.

Затем настала очередь Синнера учиться. Уступив Алькарасу в Нью-Йорке, он заявил, что ему нужно сделать свою игру более гибкой, чтобы противостоять превосходству испанца в разнообразии ударов. И вуаля — именно это Синнер и сделал в их следующей встрече, два месяца спустя, когда вырвал победу у Алькараса в двух плотных сетах на Итоговом турнире.

Хотя Алькарас и ведет в личных встречах 10-6, прямо сейчас ни один из них не выходит на корт в статусе фаворита против другого. Это предвещает высочайшее качество и конкурентность их матчей в 2026 году.

Конец одного сотрудничества и продолжение другого

На фоне этого равенства будет одно огромное различие между ними на старте нового сезона: их тренерская ситуация.

В середине декабря Алькарас потряс спортивный мир, объявив о расставании со своим давним тренером Хуаном Карлосом Ферреро — человеком, который больше всех ответственен за огранку его таланта и восхождение на первую строчку рейтинга.

Хуан-Карлос Ферреро и Карлос Алькарас globallookpress.com

Мы пока не знаем, кто был инициатором этого шага и почему. Но Ферреро всегда был педантом в вопросах круглогодичной дисциплины, и в прошлом уже бывали моменты, когда свободолюбивый Алькарас тяготился его требованиями.

Прошлой осенью, когда Алькарас покрасился в блондина, я задался вопросом: не было ли это маленьким заявлением о независимости от тренера? Несколько лет назад Карлитос признался друзьям и команде, что подумывает о смене имиджа. Ферреро сделал то же самое, когда был примерно в том же возрасте, но впоследствии жалел об этом. Он отговорил Алькараса краситься, и тот послушался. Пока, наконец, не перестал слушаться.

Мы видели, как другие топ-игроки расставались со своими первыми тренерами без особых проблем. Федерер выиграл свой первый титул «Большого шлем» с Питером Лундгреном на Уимблдоне-2003, расстался с ним в конце того же года и никогда не оглядывался назад. Но у связки Алькарас-Ферреро было семилетнее сотрудничество, выходящее за пределы теннисного корта.

Они также работали вместе в эпоху разрешенного «коучинга»: Ферреро постоянно давал советы и подбадривал подопечного во время матчей, и без него Алькарас порой выглядел немного потерянным.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Какова бы ни была причина разрыва, момент для Алькараса выбран не самый удачный. Australian Open, который стартует меньше чем через месяц, — единственный мэйджор, который он еще не выигрывал. Более того, он там даже до полуфинала не доходил. В последние годы он тяжело вкатывался в сезон на Зеленом континенте даже с подсказками тренера. Теперь же ему придется настраиваться на турнир в Мельбурне без отеческих пинков Ферреро.

Подготовка к Australian Open, скорее всего, означает и подготовку к очередному финалу с Синнером, который является двукратным действующим чемпионом турнира. Еще летом казалось, что именно Синнер будет тем, кто будет искать нового тренера в 2026-м. Но тот факт, что Даррен Кэхилл согласился остаться еще на год, лишь усложнит задачу сбросить итальянца с австралийского трона.

Найдется ли «третья сила»?

После вершин, достигнутых ими в Париже, финалы Уимблдона и US Open между Синнером и Алькарасом разочаровали. Но это не стало большим сюрпризом, поскольку эпические матчи случаются не каждый день и не каждый месяц. Иногда они вообще больше не повторяются.

И всё же эти два финала стали знаком того, что, как и всё регулярно происходящее, даже противостояние Синнер — Алькарас может приесться. Нам никогда не приходилось беспокоиться об этом с Федерером и Надалем, потому что Джокович ворвался на их вечеринку для двоих вскоре после ее начала. Роджер и Рафа властвовали на вершине четыре года, с 2005 по 2008.

Новак Джокович globallookpress.com

Синнер и Алькарас вступают в свой третий совместный год доминирования. Очевидно, что им не помешал бы собственный Джокович, чтобы встряхнуть ситуацию.

Очевидно, что игроки уровня Джоковича на дороге не валяются. И на подходе нет никого, кто хотя бы отдаленно напоминал будущего обладателя 24-х «Шлемов». Но есть пара молодых левшей, которые могли бы кое-где встать на пути очередного финала «Синкарас».

У Джека Дрейпера (23 года) есть победы над обоими, и он совершил прорыв в 2025-м, впервые попав в топ-10. Бену Шелтону тоже 23, он тоже левша и в прошлом году тоже провел свой лучший сезон. Его статистика 1-11 против Синнера и Алькараса звучит не слишком многообещающе, но у него есть такая мощь подачи и форхенда, что он способен буквально «выбить ракетку из рук» у кого угодно на протяжении пары сетов.

Прогнозы на теннис

Среди других возможных претендентов можно назвать Тейлора Фрица и Томми Пола из «старой гвардии», а также Жоао Фонсеку, Флавио Коболли и Хольгера Руне из молодежи.

Синнеру и Алькарасу, возможно, скоро понадобится «третий». И Карлосу, вероятно, потребуется время, чтобы притереться к тому, кого он выберет преемником Ферреро. Но нет никаких причин полагать, что «Эпоха Синкараса» закончится в ближайшее время.