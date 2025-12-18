TENNIS.com попытался объяснить, почему Карлос Алькарас прекратил сотрудничество с Хуаном-Карлосом Ферреро.

Лишь немногие великие игроки следовали древнему совету: «Уходи, пока ты на вершине».

Зато они дружно взяли на вооружение куда более парадоксальное правило: «Увольняй тренера, пока ты на вершине».

Очередным топ-игроком, применившим новомодный принцип, стал Карлос Алькарас. В среду он ошарашил заявлением о прекращении сотрудничества с Хуаном Карлосом Ферреро, с которым проработал семь лет.

Алькарас (или тот, кто ведет его соцсети) написал: «Мы достигли вершины, и я думаю, что если наши спортивные пути и должны разойтись, то именно сейчас — в той точке, ради которой мы всегда работали и к которой стремились».

Звучит очень достойно, но эксперты все равно в шоке, а болельщики рвут на себе волосы. Интересно, что всего несколько дней назад Ферреро был назван лучшим тренером года по версии ATP.

Хуан-Карлос Ферреро и Карлос Алькарас globallookpress.com

В этом повороте событий есть что-то странное. Это как если бы гонщик уволил своего главного механика сразу после победы в главной гонке сезона. Или как если бы человек бросил супруга сразу после возвращения из идеального отпуска, который они провели, не сводя друг с друга влюбленных глаз.

В своем ответном посте «брошенный» тренер написал: «Этот день — один из тех, когда трудно подобрать правильные слова. Прощаться всегда нелегко, особенно когда позади столько общего. Мы много работали, вместе прогрессировали и пережили незабываемые моменты».

Это тоже прозвучало достойно, но за цветистыми фразами Ферреро кипели совсем другие чувства. Сделав обязательный прогноз о будущих успехах Алькараса, Ферреро не удержался и добавил: «Мне бы хотелось продолжить».

Ауч. Звучит больно.

Хуан-Карлос Ферреро globallookpress.com

Великие теннисисты сегодня — это селебрити. Их окружение совершает загадочные поступки и говорит на своего рода кодовом языке, изобретенном «преторианской гвардией» менеджеров, публицистов и имиджмейкеров.

Социальные сети дали игрокам и их представителям полный контроль над собственным нарративом. К счастью для нас, эти нарративы обычно шиты белыми нитками.

Заканчивались ли хоть раз тренерские отношения как «плохой роман» — без пышных выражений взаимного восхищения и приторной благодарности? Неужели тренеров никогда не увольняют за требование повысить зарплату, невыполнение задач, философские разногласия, хронический запах изо рта или нарушение личных границ?

Возможно, весь этот публичный «обмен любезностями» — не так уж и плохо. Если бы не эти приторные признания, спортивный мир, возможно, утратил бы толику той магии, которой так жаждут болельщики, и стал бы слишком похож на реальную жизнь.

Иначе фанаты узнали бы, что как бы прекрасно ни складывались отношения тренера и подопечного (а некоторые и правда складываются замечательно для всех сторон), в их основе всегда лежит сугубо деловая сделка.

Ферреро, бывший чемпион турниров «Большого шлема», переквалифицировавшийся в руководителя теннисной академии, вел карьеру Карлитоса последние семь лет. Их отношения были организованы Альбертом Молиной — агентом IMG, который наткнулся на Алькараса, когда тому было всего лишь 11 лет, и подписал его в знаменитое спортивное агентство. Так совпало, что Ферреро тоже был клиентом IMG. Пазл сложился идеально.

Конечно, бывают исключения. Рафаэль Надаль — самый титулованный чемпион, которого в критически важные первые годы карьеры тренировал член семьи (его дядя Тони Надаль), но это не единственный пример. Подобные семейные тандемы часто живут дольше и выглядят менее «постановочными». Разве можно забыть Марион Бартоли или Стефаноса Циципаса, приказывающих своим родителям-тренерам убираться со стадиона? Такое вряд ли увидишь в более «профессиональных» отношениях.

Хуан-Карлос Ферреро и Карлос Алькарас globallookpress.com

С годами Ферреро стал для Карлоса кем-то вроде отца. Его авторитет подкреплялся результатами Алькараса, а его присутствие было необходимо, чтобы Карлос не потерял желание тренироваться или — боже упаси! — не забыл, как побеждать.

Но Алькарас оказался крайне мотивированным и способным учеником. Возможно, ему больше не нужно, чтобы Ферреро шептал ему на ухо подсказки или проверял, спит ли он в 10 вечера. Алькарас повзрослел настолько, что хочет сам сесть за руль. А для Ферреро было бы неловко пересаживаться на пассажирское сиденье или, того хуже, назад.

Более того, увольнение тренеров в те моменты, когда логичнее было бы выписать им жирный бонус, стало пугающей обыденностью. Новак Джокович расстался с Гораном Иванишевичем в начале 2024 года — после шести лет сотрудничества, которое принесло 12 титулов на турнирах «Большого шлема».

Хуан-Карлос Ферреро и Карлос Алькарас globallookpress.com

В женском туре этот тренд выражен еще ярче. Всего через две недели после победы на Australian Open-2019 Наоми Осака внезапно уволила Сашу Бажина. Буквально за пару недель до этого Бажин был назван тренером года по версии WTA.

Дэвид Уитт признался, что был в «полном шоке», когда в феврале 2024 года Джессика Пегула указала ему на дверь после пяти лет работы, по итогам которых она поднялась на третью строчку мирового рейтинга. За считанные дни до US Open-2025 Коко Гауфф выставила Мэтта Дэйли, под руководством которого выиграла Ролан Гаррос-2024. Тейлор Таунсенд разорвала отношения с Джоном Уильямсом, несмотря на то, что в этом году она выиграла «Шлем» в парном разряде и стала первой ракеткой мира в парах.

В своем прощальном заявлении Алькарас написал: «Мы начали этот путь, когда я был всего лишь ребенком, и все это время ты сопровождал меня в невероятном путешествии — как на корте, так и за его пределами. И я наслаждался каждым шагом этого пути вместе с тобой».

Со временем робкие детские шажки Алькараса превратились в уверенную поступь спортивного гиганта. Он перерос и обогнал Ферреро, которому теперь приходится столкнуться с истиной, о которой так легко забыть: тренеров нанимают для того, чтобы однажды их уволить.