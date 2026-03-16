В понедельник, 16 марта, в финале мужского теннисного тура в Индиан-Уэллсе сыграют Даниил Медведев и Янник Синнер. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

00:57 0:30. В аут с задней линии пробил Медведев.

00:57 0:15. Отличный первый мяч прошел у Янника.

00:55 4:3! Даниил Медведев! Берет тяжелый гейм на своей подача россиянин!

00:54 AD:40. Невынужденная ошибка Синнера.

00:54 40:40. По длине ошибся Даниил.

00:54 AD:40. Небольшой аут у Янника.

00:54 40:40. В сетку пробил итальянец.

00:53 30:40. Отличный выход к сетке россиянина.

00:52 15:40. Два брейк-поинта у Синнера!

00:51 15:30. Обменялись успешными розыгрышами соперники.

00:50 0:15. Двойная ошибка у Медведева.

00:49 3:3! Янник Синнер! И все-таки берет свою подача итальянский теннисист!

00:48 30:40. Невынужденная ошибка Даниила.

00:47 30:30. Не справился с приемом Медведев.

00:47 30:15. У Синнера прошла великолепная косая подача.

00:46 30:0. В аут запулил мяч Синнер.

00:45 15:0. В секу пробил итальянец после долгого обмена ударами.

00:43 3:2! Даниил Медведев! Подачей на вылет завершил гейм российский спортсмен!

00:42 40:30. Загонял своего соперника по углам Даниил.

00:42 30:30. Не смог принять в корт Янник.

00:41 15:30. В аут по длине пробил россиянин.

00:41 15:15. Хорошая подача Медведева.

00:40 0:15. Отличный прием от Синнера.

00:39 2:2! Янник Синнер! Мощной подачей завершил гейм итальянский теннисист!

00:38 15:40. Очередной выход вперед стал для Янника успешным.

00:37 15:30. Обменялись розыгрышами соперники.

00:36 0:15. Отличный выход к сетке в исполнении итальянца.

00:35 2:1! Даниил Медведев! Уверенно берет свою подачу российский теннисист!

00:34 40:15. Навылет подает Даниил.

00:35 30:15. По длине ошибся Медведев.

00:34 30:0. Короткий розыгрыш в два удара от россиянина.

00:33 15:0. Мощная подача через центр прошла у Даниила.

00:32 1:1! Янник Синнер! Итальянец берет свою подачу и сравнивает сет в сете!

00:32 30:40. Еще одна мощная подача Синнера.

00:31 30:30. В аут с приема пробил россиянин.

00:31 30:15. Первая подача выручает Янника.

00:30 30:0. Выход к сетке и мощный удар с лета от Медведева.

00:29 15:0. Отличный прием Даниила.

00:28 1:0! Даниил Медведев! Российский теннисист берет первый гейм в этом матче!

00:27 40:15. Соперники взяли по одному розыгрышу.

00:27 30:0. Прошли две классные подачи Медведева.

00:27 Матч Медведев — Синнер начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

00:24 Соперники приступили к разминке, которая займет несколько минут.

00:23 Российский теннисист согласно жеребьевке будет подавать первым!

00:23 Даниил Медведев и Янник Синнер появились на корте «Indian Wells Tennis Garden».

00:20 Все уже почти готово к выходу теннисистов на корт. Началась шоу-программа, которая продлится пару минут.

00:05 Организаторы спешно подготавливают корт для начала матча после женского финала. Ориентировочное время начала встречи 00:30 МСК.

23:55 Оба теннисиста находятся в подтрибунном помещении и проводят разминку со своими тренерами.

23:45 Сегодняшний матч пройдет в Индиан-Уэллсе на теннисном стадионе «Indian Wells Tennis Garden».

23:30 Приветствуем всех любителей тенниса! Мы начинаем онлайн-трансляцию финального матча мужского теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (США) между Даниилом Медведевым и Янником Синнером Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Даниил Медведев

Медведев уже в Индиан-Уэллсе в финалах (2023 и 2024) и каждый раз проигрывал Карлосу Алькарасу. Российский теннисист в нынешнем сезоне показывает невероятный уровень игры и готов сражаться за титул на каждом турнире. Недавно Даниил выиграл турнир в Дубае, а его нынешняя победная серия составляет 10 матчей.

Во всех своих матчах на этом турнире Медведев побеждал соперников в двух сетах, что говорит о его классной физической форме и стальных нервах. Самым значимым поединком для Даниила был пока полуфинал с Карлосом Алькарасом, который он закрыл в великолепном стиле (6:3, 7:6). Шансов у первой ракетки миро в той встрече практически не было!

Янник Синнер

Синнер ранее не выходил в финал на турнире в Индиан-Уэллсе, но сейчас имеет возможность с первого захода забрать трофей. В этом году Янник демонстрирует неплохую статистику: 12 побед и 3 поражения. Если итальянскому теннисисту удастся выиграть этот турнир, но он приблизится в мировом рейтинге к первой ракетке мира Карлоу Алькарасу.

Янник также был хорош на этом турнире на предыдущих стадиях и завершал все свои встречи в двух партиях. Тяжелым получился матч в 1/8 финала с бразильцем Жоао Фонсекой (7:6, 7:6), но на морально-волевых итальянец его вытянул. В полуфинале Синнер уверенно разобрался с Александром Зверевым (6:2, 6:4), отправив немца отдыхать за полтора часа.

Личные встречи

Между собой соперники играли 16 раз, счет побед 9:7 в пользу итальянского теннисиста. Последняя очная дуэль состоялась на Итоговом турнире АТР 2024, там в Янник Синнер в двух сетах обыграл своего оппонента.

