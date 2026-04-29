Рууд второй год подряд выйдет в полуфинал мадридского «Мастерса»?

прогноз на матч турнира в Мадриде, ставка за 1.96

Норвежец Каспер Рууд сыграет против бельгийца Александра Блокса в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания). Матч пройдет 30 апреля, начало — в 14:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рууд — Блокс с коэффициентом для ставки за 1.96.

Рууд

Каспер второй год подряд вышел в четвертьфинал мадридского «тысячника».

Рууд — действующий чемпион турнира. В случае поражения до полуфинала он выпадет из топ-20.

Норвежец уверенно провел первые матчи на текущем турнире.

Во втором круге Рууд разгромил испанца Хауме Муньяра — 6:0, 6:1. В третьем раунде его соперником был Алехандро Давидович-Фокина — 6:3, 6:1.

В 1/8 финала у Рууда был тяжелейший матч против Стефаноса Циципаса — 6:7, 7:6, 7:6. В решающем сете при счете 3:5 он спас два матчбола, а в следующем гейме отыграл у грека подачу на матч.

Ранее в этом году Рууд смог выиграть больше двух матчей только на Australian Open. В Мельбурне он дошел до 1/8 финала.

Блокс

Александр впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса».

В первом раунде бельгиец совершил камбэк в матче против чилийца Кристиана Гарина (4:6, 7:5, 7:5), а во втором одержал волевую победу над американцем Брэндоном Накашимой (3:6, 6:3, 6:4).

В третьем круге Блокс обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 7:6, 6:3. Это его первая победа над соперником из топ-10.

В 1/8 финала Блокс остановил аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6, 6:2.

До этой недели лучшим результатом 21-летнего бельгийца в текущем сезоне был выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло. На Лазурном берегу одним из главных сюрпризом стала его победа над итальянцем Флавио Коболли (6:3, 6:3),

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.33, победу Блокса букмекеры предлагают за 3.30.

Прогноз: Каспер не скрывает, что в Мадриде он максимально мотивирован, потому что не хочет терять большое количество очков.

«Я чувствую давление, потому что снова играю в Мадриде после того, что было в прошлом году. Скажем так, на этой неделе мне есть что терять», — сказал Рууд после победы над Муньяром.

Давно известно, если сильно надо — норвежец действительно будет стараться. Сейчас как раз одна из таких ситуаций. Вероятно, Рууд обыграет Блокса.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда в двух сетах за 1.96.