Бразилия начинает чемпионат мира-2026 матчем, в котором привычная иерархия уже не выглядит такой очевидной. Пять титулов, огромная история и Карло Анчелотти на скамейке — всё это по-прежнему делает бразильцев командой, за которой будут следить под микроскопом. Но напротив будет Марокко, которое после полуфинала в Катаре перестало быть красивой сказкой одного турнира.

До матча 20 сек. 20 секунд

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00:15 Матч группы C между Бразилией и Марокко пройдёт на «New York New Jersey Stadium» в Ист-Ратерфорде. Сборные уже встречались на чемпионате мира в 1998 год, тогда Бразилия обыграла Марокко 3:0 в группе, за действующих чемпионов мира играли Роналдо, Ривалдо и Бебето, а марокканцы ещё только пытались закрепиться на глобальной сцене. Спустя почти три десятилетия контекст сильно изменился. Марокко стало первой африканской сборной, дошедшей до полуфинала ЧМ, а в 2023 году уже обыгрывало Бразилию в товарищеском матче со счётом 2:1.

Винисиус Жуниор на пресс-конференции globallookpress.com

00:10 В центре обороны капитанскую роль должен взять Маркиньос, рядом с ним ожидается Габриэл Магальяйнс. Для Бразилии это важная связка, поскольку Марокко умеет ускоряться через фланги, цепляться за стандарты и быстро доставлять мяч в атакующую треть. Если бразильские фулбеки будут активно подниматься, центральным защитникам придётся активно их страховать.

00:05 Главная интрига перед стартом связана с Неймаром. Форвард вернулся в сборную после долгой паузы, но небольшая мышечная проблема заставляет медицинский штаб отложить появление легенды бразильского футбола в составе. В такой ситуации все атакующие задачи переходят к Винисиусу Жуниору и Рафинье. Винисиус остаётся главным игроком для забегов один в один и быстрых рывков за спину защитникам, а Рафинья, по словам Анчелотти, особенно ценен умением атаковать свободные зоны. Это важная деталь для нынешней Бразилии, команда итальянского тренера не обязана долго катать мяч ради контроля, она может быстрее искать вертикаль и использовать пространство за линией обороны соперника.

00:00 Путь Бразилии к турниру получился нервным. В квалификации КОНМЕБОЛ команда пережила несколько болезненных моментов, включая крупное поражение от Аргентины, и долго не выглядела сборной, которая спокойно проходит отборочный цикл. Приход Карло Анчелотти стал поворотным моментом — итальянец получил задачу не просто довести команду до ЧМ, а собрать из россыпи индивидуального таланта работающую структуру. Бразилия в итоге обеспечила себе прямую путёвку и по-прежнему остаётся единственной сборной, которая участвовала во всех чемпионатах мира. Но сама по себе квалификация для бразильцев никогда не является достижением. Вопрос в том, сможет ли команда снова стать претендентом на титул, а не только набором ярких атакующих имён.

Карло Анчелотти на пресс-конференции globallookpress.com

23:55 Тем не менее, Марокко никогда не выигрывало первый матч на чемпионатах мира. Для команды, которая теперь хочет подтверждать новый статус, это отдельный вызов. Тем более соперник — Бразилия, та самая сборная, которая в 1998 году уверенно закрыла марокканцам дорогу к мечте. Но за эти годы многое изменилось, и сейчас даже сами бразильцы признают, что Марокко стало гораздо сильнее и организованнее.

23:50 Перед чемпионатом произошла важная тренерская смена. Валид Реграги, с которым был связан исторический рывок, покинул пост, а команду принял Мохамед Уахби. Он получил эту должность после успеха с молодёжной сборной Марокко и сразу оказался в ситуации, когда нужно сохранить компактность, за счёт которой команда стала известной в 2022 году, но при этом добавить больше свободы и смелости в атаке. Сам Уахби перед матчем говорил о хорошей атмосфере и уверенности в игроках. Капитан Ашраф Хакими тоже не принял роль андердога, по его словам, на чемпионате мира в таком матче нет фаворита, а всё решают детали и реализация. Проще говоря — Марокко больше не выходит против грандов с мыслью просто выстоять.

Ашраф Хакими на пресс-конференции globallookpress.com

23:45 Марокко подходит к турниру в статусе команды, которую невозможно оценивать по старым меркам. В Катаре «атласские львы» дошли до полуфинала, выбив Испанию и Португалию, и заставили весь мир смотреть на африканский футбол иначе. Но ещё важнее, что после того турнира команда не исчезла с радаров. В квалификации к ЧМ-2026 Марокко прошло группу без потерь, выиграв все восемь матчей, и выглядело самой убедительной африканской сборной отбора.