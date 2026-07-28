Французская футбольная федерация не просто сменила тренера, назначив Зинедина Зидана техническим директором национальной сборной. Она дала сигнал о начале новой эры для «Ле Блё», пишет издание Goal.

Четырнадцать лет под руководством Дидье Дешама, одного из самых успешных тренеров в истории команды, подошли к концу. На его место пришёл проект, возглавляемый тренером, который никогда не работал на международном уровне, но создал одну из величайших эпох в истории «Реала».

Быстрых результатов и ещё одного трофея будет недостаточно. Зидану предстоят три ключевых вопроса. Как он сохранит наследие Дешама? Сможет ли он перенести свою победную философию из «Реала» в международный футбол? И повлияет ли четырёхлетнее отсутствие на тренерском мостике с 2021 года на его шансы на успех?

Дешам оставил после себя готовую команду, но и огромное наследие

Редко когда новый тренер начинает свою работу с национальной сборной, обладающей таким уровнем качества игроков и стабильности. За 14 лет Дешам не просто создал золотое поколение. Он заложил основу для конкурентоспособной культуры, ставшей частью характера французской национальной команды.

Он выиграл чемпионат мира 2018 года, дошел до финала Евро-2016 и финала чемпионата мира 2022 года, а затем до полуфинала чемпионата мира 2026 года — статистика, которая делает Францию постоянным участником поздних стадий крупных турниров.

Дидье Дешам globallookpress.com

Истинная ценность того, что оставил после себя Дешам, заключается не только в титулах. Она заключается в создании системы, способной конкурировать независимо от того, как меняются имена игроков.

С момента ухода Рибери и Бензема на пенсию в разные периоды, через появление Мбаппе, а затем и целого поколения Камавинги, Чуамени и Олисе, национальная сборная сохранила свой баланс.

Здесь начинается настоящий вызов, стоящий перед Зиданом. Он получает в наследство не команду, нуждающуюся в перестройке, а команду, привыкшую бороться за каждый титул.

Школа реализма против школы гибкости

Дешам подвергся резкой критике за свой «прагматичный» стиль. Однако снова и снова он показывал, что турнирный футбол — это совсем другое дело, чем игра в лиге.

Бывший тренер сборной Франции построил все на трех неизменных столпах: «организованный оборонительный блок, сокращающий пространство между линиями, быстрый переход от защиты к атаке и использование индивидуального мастерства в последней трети поля».

Франция никогда не гналась за мячом. Они гнались за контролем над игрой. Во многих самых важных матчах Дешам отдавал мяч сопернику, а в ответ контролировал пространство и темп игры, что отчетливо проявилось в матчах против Аргентины, Бельгии, Германии и Англии на разных турнирах.

Такой подход обеспечил национальной команде огромную оборонительную стабильность. Однако иногда он мешал им выжать максимум из имеющихся в их распоряжении атакующих возможностей.

Если Дешам принадлежит к школе дисциплины, то Зидан — к школе гибкости. Один из самых распространенных мифов о французском тренере заключается в том, что он придерживается фиксированного стиля игры.

На самом деле, Зидан был привязан к принципам, а не к какой-либо схеме. За два периода работы с «Реалом» он играл по схемам 4-3-3, 4-4-2 и 4-2-3-1, и команда ни разу не потеряла свою индивидуальность.

Его философию сформировали четыре основных элемента: «контроль над полузащитой, предоставление игрокам свободы в принятии решений, изменение тактической схемы в зависимости от соперника и управление матчами, а не навязывание единого стиля».

Вот почему многие аналитики назвали его «тренером, который адаптируется к своим игрокам, а не тренером, который заставляет своих игроков адаптироваться к нему».

Что Зидан может привнести из «Реала» во Францию?

Успех Зидана в «Реале» был основан не только на теоретических идеях, но и на их практическом применении против сильнейших команд Европы.

Во-первых: гибкость тактической схемы

Изменения в стиле игры, внесенные Зиданом, никогда не выдавали отсутствия индивидуальности. Они показали человека, способного на множество решений.

Ожидается, что во Франции он будет использовать более одной системы в рамках одного матча, в зависимости от соперника и результата.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Во-вторых: контроль над полузащитой

Если Кроос, Модрич и Каземиро были ключом к успеху «Реала», то сегодня Франция может похвастаться игроками, способными выполнять аналогичные роли.

Орельен Чуамени обеспечивает команде оборонительный баланс. Эдуардо Камавинга обеспечивает возможность прорывать прессинг и переходить в контратаку с мячом.

Майкл Олисе, в свою очередь, может играть роль плеймейкера, перемещающегося между линиями. Такое разнообразие дает Зидану варианты, которых не было у многих тренеров сборных.

Третье: работа со звездами

Возможно, это было самым большим преимуществом Зидана в Мадриде. Он не был лучшим тактическим тренером в мире, но он входил в число лучших по работе с яркими личностями.

Каким-то образом ему удавалось поддерживать гармонию в раздевалке, где играли Роналду, Рамос, Модрич, Марсело, Бензема, Кроос и Бэйл.

Проект «новый Роналду»

С приходом Зидана роль одного из игроков претерпит кардинальные изменения: Килиана Мбаппе. Дешам использовал капитана сборной Франции на позиции вингера или нападающего с оборонительными обязанностями.

Зидан, похоже, предоставит ему гораздо большую свободу действий в атаке. Вспомните, как играл Криштиану Роналду в «Реале».

Роналду никогда не был привязан к одной позиции. Он постоянно перемещался между центральной и фланговой зонами, оказываясь в голевых моментах в самый подходящий момент.

Фанаты в джерси Мбаппе и Зидана globallookpress.com

Ожидается, что Зидан предоставит Мбаппе ту же свободу действий, сократив его оборонительную нагрузку и сохранив его энергию для завершающих ударов в штрафной.

Преимущество — больше голов. Недостаток — большая оборонительная ответственность для полузащитников и вингеров, которым поручено прикрывать его.

Представляет ли длительное отсутствие работы риск?

Все успехи Зидана пришлись на «Реал Мадрид». Сборная Франции представляет собой совершенно иной вызов. На клубном уровне тренер работает со своими игроками каждый день. Управление национальной командой подразумевает тренировочные сборы, которые длятся не более нескольких дней раз в несколько месяцев.

Сложные тактические детали менее важны, чем ясность идей и простота их реализации. Тренер национальной сборной также не может просто купить необходимых ему игроков. Он должен строить свою систему вокруг имеющихся у него элементов. Успех Зидана будет зависеть от того, насколько хорошо он сможет упростить свою философию, не теряя её.

Следует также учесть, что Зидан почти пять лет не занимался тренерской работой. За это время футбол заметно изменился. Высокий прессинг стал более интенсивным. Данные и цифровой анализ стали неотъемлемой частью принятия решений, а методы построения игры значительно развились.

Это отсутствие поднимает закономерный вопрос: сможет ли Зидан по-прежнему идти в ногу со временем? Ответ не появится на его первой пресс-конференции. Он проявится в деталях на поле.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Однако история дает французскому тренеру важное преимущество. За время работы в «Реале» он доказал, что не полагается на один стиль. Он умеет развиваться и адаптироваться к различным обстоятельствам.

Старт работы, не оставляющий места для ошибок: изменится ли идентичность?

Зидан проведет свои первые официальные тестовые матчи против Турции, затем Бельгии, а затем Италии. Три матча, которые быстро определят форму нового проекта.

Сборная Франции не дает своим тренерам роскоши в виде времени на подготовку. Французские СМИ также не относятся к Зидану как к начинающему тренеру, а скорее как к легенде, от которой ожидают успеха с первого дня.

Любая ранняя ошибка немедленно возродит сравнения с Дешамом, в то время как сильный старт может придать проекту огромный импульс.

Зидан и президент ФФФ Филипп Диалло globallookpress.com

Полная тактическая революция кажется маловероятной. Наиболее реалистичный сценарий заключается в том, что Зидан сохранит самое важное, что оставил Дешам, а именно оборонительную дисциплину, добавив при этом элементы, которых команде не хватало в последние годы, такие как эффективное владение мячом, тактическая гибкость и большая свобода для атакующих талантов.

Другими словами, мы можем увидеть команду, которая сохранит свою стабильность, но станет более способной навязывать свою индивидуальность, а не довольствоваться реакцией на происходящее.

Зинедин Зидан начинает свой проект с французской сборной не с нуля, а с вершины, созданной Дидье Дешамом за 14 лет.

Успех будет зависеть от его способности достичь редкого в современном футболе сочетания: уважения к наследию, не становясь заложником прошлого, и представления новой идентичности, не жертвуя стабильностью.

Сочетание его тактической гибкости, опыта работы со звёздами и психологической стойкости, приобретенной за годы в «Реале», позволит французской сборной вступить в новую эру, не менее успешную, чем период Дешама, и, возможно, более убедительную на техническом уровне.