The Athletic рассказывает всё, что нужно знать об убедительной победе сборной Испании на ЧМ-2026.

Введение

Возможно, они не могли похвастаться россыпью суперзвезд в атаке, как Бразилия 1970 года, не подарили легендарных моментов, как Аргентина в 1986-м, и не выиграли финал с таким комфортным преимуществом, как Франция в 1998-м.

Однако сборную Испании образца 2026 года следует считать одними из самых убедительных чемпионов в истории этого турнира. В восьми матчах они пропустили всего один гол, ни разу по ходу встреч не оказывались в роли отыгрывающихся и полностью контролировали игру через среднюю линию, не скатываясь при этом в стерильный или трусливый футбол.

К финальному свистку — отчасти благодаря примитивному стилю Аргентины в решающем матче — их триумф вызвал искренний и всеобщий восторг у футбольной общественности.

Главный тренер

На турнире, изобиловавшем звездными именами среди главных тренеров — Маурисио Почеттино, Карло Анчелотти, Томас Тухель, — финал в итоге стал противостоянием двух системных специалистов, не добившихся практически ничего на клубном уровне: Испания Луиса де ла Фуэнте превзошла Аргентину Лионеля Скалони.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

В бытность игроком де ла Фуэнте был работящим левым защитником, приложившим руку к двум подряд чемпионским титулам «Атлетика» из Бильбао в начале 1980-х. На тренерском мостике он провел четыре года с молодежкой басков, запомнился ничем не примечательным отрезком в «Алавесе», после чего перешел на работу в Королевскую испанскую футбольную федерацию. Там он последовательно привел национальные сборные к золоту Евро U-19 в 2015 году, к победе на Евро U-21 в 2019-м и к серебряным медалям Олимпиады годом позже.

Назначенный на главный пост после ЧМ-2022, де ла Фуэнте выиграл Лигу наций в 2023-м, чемпионат Европы в 2024-м и вот теперь — чемпионат мира 2026 года. По сути, он забрал абсолютно все возможные трофеи, но дать ему четкую тренерскую характеристику или выделить ключевые догмы его философии до сих пор довольно сложно.

Зато он на все 100 процентов пропитан испанским футболом и досконально знает уровень ресурсов, находящихся в его распоряжении. «На мой взгляд — и я говорю это с глубочайшим уважением ко всем остальным, — у нас лучшая полузащита в мире. У нас на каждую позицию есть по два игрока, каждый из которых — лучший в своем деле», — заявил он в интервью The Guardian по ходу этого триумфального мундиаля.

Главная звезда

В эпоху, когда внимание к отдельным личностям велико как никогда, и на турнире, где главные звёздные имена — Лионель Месси, Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе — казалось, до невероятной степени доминировали в атаке своих команд и устроили грандиозную битву за «Золотую бутсу», Испания выделилась именно командной работой, а не индивидуальными перфомансами. В линии нападения Микель Оярсабаль и Алекс Баэна досконально понимали систему, хотя и не считались исполнителями по-настоящему мирового уровня.

На правом фланге Ламин Ямаль (которому прямо по ходу чемпионата мира исполнилось 19 лет) провозглашался новым Месси, однако приехал на турнир, всё ещё восстанавливаясь после травмы. Были яркие вспышки гениальности, но в итоговом активе его мастерства — лишь один забитый мяч и ни одной голевой передачи.

Родри globallookpress.com

В конечном счете «Золотой мяч» лучшему игроку турнира получил Родри, ранее забиравший аналогичную награду на Евро-2024. Это стало в некотором роде сюрпризом: букмекеры давали на него внушительный коэффициент на групповом этапе, когда он местами выглядел тяжеловесно, а также перед финалом, к моменту которого он уже выдал серию мощных перфомансов.

Он сам и вся четверка защитников вполне могли бы претендовать на попадание в символическую сборную турнира, однако ни один из игроков атаки не находился на том индивидуальном уровне, который демонстрировали претенденты на «Золотую бутсу».

И именно в этом заключалась вся красота этой команды.

Тактика

Если говорить упрощенно, Испания играла в той же системе и том же стиле, что и всегда; складывается впечатление, что де ла Фуэнте способен с легкостью тасовать исполнителей без малейшей потери в качестве игры. Но всё же в их подходе произошли некоторые точечные и крайне важные изменения.

К примеру, когда Испания стартовала с нулевой ничьей против дебютантов турнира, сборной Кабо-Верде, она столкнулась с теми же проблемами, что и в проигранном матче против Швейцарии на старте победного ЧМ-2010: отсутствие ширины и нехватка остроты в завершающей фазе. Гави вышел на левом фланге атаки и регулярно оказывался в тех же зонах, что и его одноклубник по «Барселоне» Педри.

Начиная со второго матча, Гави в старте больше не появлялся. В состав вошел Баэна, чтобы растягивать оборону соперника и давать больше динамики за счет рывков за спину. Еще одним ключевым решением стало появление Дани Ольмо — точно так же, как он ворвался в чемпионский состав Испании на Евро-2024 в середине турнира, заменив травмированного Педри.

Сборная Испании globallookpress.com

Ольмо действовал скорее как чистая «десятка», а не центральный хавбек: он блестяще находил свободные зоны между линиями и позволил Испании играть в более вертикальный, нацеленный вперед футбол. Досадно, что Оярсабаль смазал удар в матче с Португалией, ведь этот эпизод стал бы идеальной иллюстрацией того, как Испания моментально вскрывала оборону соперника благодаря позиции Ольмо и его умению в одно касание и без лишних движений выдать тонкий пас в свободную зону.

В то же время, начиная с 1/4 финала, Фабиан Руис — пожалуй, лучший игрок Испании на Евро-2024 — сменил Педри и регулярно подключался к атакам первым темпом, открыв счет в матче сыграв на подборе. Эти перестановки — рывки Баэны, работа Ольмо между линиями, агрессивные врывания Руиса в штрафную — сделали Испанию более конкретной и опасной у чужих ворот, превратив их владение из сверхосторожного в постоянно угрожающее.

Испания очень высоко поднимала своих крайних защитников — Педро Порро и Марк Кукурелья провели выдающийся матч в 1/16 финала против Австрии (3:0), который стал лучшим перфомансом этой сборной на турнире. Порро отличился и в той игре, и в полуфинале против Франции. Эмерик Ляпорт, пожалуй, стал главным центральным защитником всего турнира, а выступавший с ним в паре Пау Кубарси был признан лучшим молодым игроком турнира.

Оярсабаль, не будучи традиционной «девяткой», при этом не являлся и классической «ложной девяткой». Он не так часто участвовал в подыгрыше, как этого обычно ждут от форварда сборной Испании. К примеру, в матче с Кабо-Верде Микель оставался без мяча в течение первых тридцати минут. И он, и Ферран Торрес, крайне эффективно заменивший его в финале, воспринимаются скорее как вингеры, переквалифицированные в нападающих, а не как полузащитники на позиции форварда, которых Испания так часто использовала в прошлом.

Возможно, вас это удивит…

Вероятно, со временем из памяти сотрется тот факт, что накануне турнира Унаи Симон в представлении большинства был лишь третьим выбором на вратарскую позицию в сборной Испании. Давид Райя, пожалуй, был лучшим игроком «Арсенала» на пути к чемпионству в Премьер-лиге, в то время как Жоан Гарсия провел блестящий сезон за «Барселону».

Унаи Симон globallookpress.com

Тем не менее Симон пропустил всего один мяч в восьми матчах. Главная причина заключается в том, что по его воротам практически не били — всего 10 ударов в створ за восемь игр, и только Шарлю де Кетеларе из сборной Бельгии удалось его переиграть. Впрочем, его агрессивная игра на выходе далеко за пределами штрафной площади и роль «страхующего чистильщика» сыграли ключевую роль в матчах как против Франции, так и против Аргентины.

Финал

Возможно, и не худший финал чемпионатов мира в истории, но уж точно самый разочаровывающий.

На бумаге афиша «Испания против Аргентины» выглядела идеально: чемпионы Европы против чемпионов Южной Америки (и действующих обладателей Кубка мира), Ямаль против Лионеля Месси, команда, построенная на тотальном контроле, против команды, взрывающейся яркими вспышками.

Однако воскресный финал в Нью-Джерси получился невероятно пресным. Испания, как и ожидалось, полностью забрала мяч, в то время как Аргентина не предложила абсолютно ничего с точки зрения контратакующей угрозы.

Энцо Фернандес получает красную карточку в финале ЧМ-2026 globallookpress.com

Неожиданный выход Нико Гонсалеса на левом фланге в стартовом составе добавил аргентинцам вертикальности, но уже в перерыве им пожертвовали ради второго опорника — Леандро Паредеса. Тот схватил желтую карточку уже через пять минут после выхода, пока Аргентина окончательно откатывалась к силовому, разрушительному футболу.

За основные 90 минут они не нанесли ни одного удара по воротам, а когда Энцо Фернандес получил второе предупреждение и был удален с поля, гол Испании казался лишь вопросом времени.

Испанцы, по правде говоря, тоже были далеки от своей лучшей формы: Ольмо искал свободные зоны между линиями, Ямаль демонстрировал породистые касания, возникали вспышки фирменного футбола в одно касание для продвижения в опасные зоны, но действительно убойных моментов они не создавали вплоть до овертайма.

Ферран Торрес globallookpress.com

Главная угроза воротам соперника исходила от навесов — недооцененного аспекта игры этой сборной. Педри черпаком забрасывал за спину защитникам на еще одного вышедшего на замену игрока, Нико Уильямса, но тот не смог толком подстроиться под мяч. Затем сам Уильямс навесил на Микеля Мерино (снова замена!), который подрезал мяч головой мимо ворот.

И наконец, не самую удобную подачу Порро умной скидкой головой назад замкнул Уильямс — прямо под убойный удар Феррану Торресу (и снова джокер со скамейки!). К этому моменту Аргентина все еще так и не сподобилась ни на один удар, и большая часть футбольного мира вздохнула с облегчением.

Определяющий момент

Сейчас судить об этом довольно сложно.

Гол Торреса получился именно тем типом сочного, хлёсткого удара, который идеально подходит для победы в финале чемпионата мира. Возможно, Испания так и не забила того самого «картинного» гола, который мог бы емко и наглядно проиллюстрировать весь их стиль и класс. Возможно, яркие индивидуальные перфомансы дарили другие команды, а суть этой Испании заключалась в тотальном и непрерывном контроле.

Сборная Испании — победитель ЧМ-2026 globallookpress.com

Гол Руиса на добивании в матче с Бельгией стал итогом красивой комбинации на правом фланге. Кроме того, двумя отличными мячами отметился правый защитник Порро: сначала было врывание в штрафную без опеки и точный удар головой, завершивший затяжное владение против Австрии (хотя по ходу атаки испанцы дважды почти потеряли мяч и были вынуждены выгрызать его в стыках), а затем — тонкая стеночка с Ольмо, поставившая точку в полуфинале с Францией (2:0).

Были ли они однозначно лучшей командой?

Как это часто бывает на чемпионатах мира, главное испытание поджидало будущих чемпионов в полуфинале. Франция подходила к той стадии в статусе фаворита и располагала куда более внушительной мощью в атаке: Мбаппе, Майкл Олисе и Усман Дембеле.

Испания считалась небольшим аутсайдером, однако доминирование в средней линии и отлаженные комбинационные связи позволили им полностью контролировать ход встречи и провести на удивление спокойный второй тайм.

Именно французов, а вовсе не увязшую в драках Аргентину, можно назвать единственной командой, которая по уровню игры на дистанции турнира была хоть как-то близка к Испании. Но Испания обыграла их абсолютно по делу.