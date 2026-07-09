Смена главного тренера посреди сезона 2025/26 пошла «Спартаку» на пользу: под руководством Хуана Карседо красно-белые завоевали Кубок России и до последнего тура имели шансы на бронзу РПЛ. Как испанский специалист готовит команду к первому полноценному совместному сезону, рассказывает LiveSport.Ru.

И за клуб, и за сборную

«Спартак» на мажорной ноте завершил предыдущий сезон. 24 мая на глазах у без малого 73 тысяч зрителей, собравшихся в «Лужниках», красно-белые в серии пенальти оказались точнее «Краснодара» и стали в рекордный 15-й раз обладателями Кубка страны (в истории России — в пятый раз). Даже разбившийся трофей не помешал празднованию, которое у игроков и тренеров «Спартака» на следующий день переросло в долгожданный отпуск.

Отложить поездку на пляж или дачу пришлось семи футболистам, которые получили вызов в свои национальные команды. Изначально их должно было быть девять. Но, к сожалению, Александер Джику в суперфинале Кубка России получил травму, которая не позволила отправиться вместе со сборной Ганы на чемпионат мира. А у Ливая Гарсии возникли семейные проблемы, и он не смог приехать в расположение сборной Тринидада и Тобаго.

Наибольший десант спартаковцев отправился в сборную России. Тренерскому штабу Валерия Карпина оказались нужны услуги Александра Максименко, Наиля Умярова и Даниила Денисова. Правда, приезд последнего не имел какого-то особого смысла. Пребывание защитника в расположении сборной продлилось всего несколько дней, потому что он и так приехал с повреждением, которое сделало участие в матчах временно невозможным.

Умяров и Максименко получили шанс только в одном товарищеском матче из трех — против Буркина-Фасо. Хавбек отыграл 60 минут и, несмотря на победу со счетом 3:0, результативными действиями не отметился. Зато голкипер, проведя на поле все 90 минут, в пятый раз подряд оставил ворота сборной России в неприкосновенности.

Александр Максименко spartak.com

18-летний нападающий Никита Массалыга, который в прошлом сезоне дебютировал за взрослую команду «Спартака», в июньскую паузу в составе юношеской сборной России (U-19) отправился в Египет, где прошли два матча против местных сверстников. Национальные команды обменялись победами (хозяйской — 3:1 и гостевой — 0:5) Спартаковец принял участие в обеих встречах и отличился реализованным пенальти в победной игре.

Сборная Коста-Рики не отобралась на чемпионат мира, но помогла подготовиться к мундиалю колумбийцам и англичанам. Манфред Угальде дважды проводил на поле примерно по 80 минут, но помочь своей команде не сумел: два поражения 1:3 и 0:3, соответственно.

Кристофер Мартинс в составе своей сборной тоже поучаствовал в двух матчах, но результативными действиями не отметился. Соперниками Люксембурга стали Италия, которая одержала победу со счетом 1:0, и Албания, встречу с которой Великое Герцогство завершило в свою пользу (1:0).

Возвращение Бабича и тяжелые спарринги

Как обычно, в первый рабочий день футболисты «Спартака» прошли обследование в национальном центре спортивной медицины ФМБА России, после чего сдали тесты на функциональную готовность на клубной базе в Тушино. Следующую неделю команда за исключением сборников, но вместе с молодыми игроками «Спартака-2» провела в Тарасовке, где прошел первый предсезонный сбор.

Для проведения второго сбора «Спартак» 30 июня переехал на тренировочную базу около «Лукойл Арены». В этот же день к команде присоединились игроки, которые после выступлений за свои сборные получили дополнительные дни отпуска (за исключением Максименко, Мартинса и Угальде, которые отпросились на два дня).

Хуан Карседо spartak.com

Тренерский штаб Хуана Карседо перенес товарищеские матчи «Спартака» на вторую часть предсезонки. И большинство из них уже прошли. Первым спарринг-партнером красно-белых стали одноклубники из Костромы.

Встреча прошла 2 июля на клубной базе в закрытом режиме и завершилась победой москвичей со счетом 1:0 (единственный гол забил Руслан Литвинов). Кроме того, тот матч был отмечен возвращением на поле спустя 8 месяцев Срджана Бабича, который восстановился после полученного в октябре 2025 г. разрыва передней крестообразной связки.

Уже через два дня красно-белые противостояли «Крыльям Советов», которые оказали достойное сопротивление. Но благодаря голам Гарсии, Умярова и 18-летнего Ивана Сорокина «Спартак» одержал волевую победу со счетом 3:2.

Кирилл Печенин («Крылья Советов») и Роман Зобнин («Спартак») spartak.com

8 июля прошел матч против «Рубина», но поразить ворота друг друга соперники не смогли. Заключительный в межсезонье и номинально выездной товарищеский матч запланирован на 11-е число. «Спартак» отправится на «РЖД Арену», где сойдется с «Локомотивом».

Усиление только внутренними ресурсами

Формированием состава на новый сезон «Спартак» начал заниматься еще по ходу предыдущего. Так, в апреле красно-белые активировали опцию пролонгации на один год контракта с Александром Максименко, а в мае заключили новое соглашение с Игорем Дмитриевым на срок до лета 2030 года.

Еще «Спартак», возможно для кого-то неожиданно, на сезон продлил контракт с Александром Довбней, который в апреле отметил 39-й день рождения, а за два сезона провел только один матч (и то не весь, а 20 минут). По сравнению с весенним отрезком единственными случаями пополнения состава стало возвращение игроков из аренды. Речь идет про Антона Зиньковского (из «Сочи»), Даниила Хлусевича (из «Ахмата») и Даниила Пруцева (из «Локомотива»).

При этом усиление получил тренерский штаб «Спартака». В его состав вошел новый аналитик — Евгений Белов, который ранее работал в академии красно-белых и молодежке.

Другие игроки, у которых тоже истек срок контракта, в «Спартаке» не остались. Команду покинули Олег Рябчук, Тео Бонгонда, на приобретение которых клуб в свое время в сумме потратил 13 млн евро. Своевременно «Спартак» их не продал, а сейчас договориться с ними о продлении даже не пытался, поэтому футболисты ушли бесплатно.

Кроме того, из «Спартака» ушли Никита Чернов и Антон Заболотный. В их случае траты красно-белых ограничились только расходами на зарплату (по информации СМИ, соответственно, 900 и 600 тысяч евро в год). Отметим, что у нападающего в контракте была опция продления на год, но допинговая история поставила крест на ее возможной активации «Спартаком».

Антон Заболотный («Спартак») spartak.com

Другим игроком, покинувшим «Спартак» в межсезонье, стал Илья Самошников. Услуги защитника, который после перехода из «Локомотива» прошлым летом не закрепился в составе, а зимой столкнулся с ментальными проблемами, предлагали нескольким клубам РПЛ. Москвичи достигли договоренности с «Рубином», где футболист уже выступал в 2020-2023 гг. Он отправится в Казань на сезон в аренду без опции выкупа с разделением зарплаты (11 млн рублей в месяц) пополам.

Уйдет ли Барко? Купят ли Воробьева?

Генеральный директор «Спартака» открыто заявил, что «задача Спартака на следующий сезон — конечно же чемпионство». Но если главный трансферный слух про «Спартак» станет правдой, то шансы на золото наоборот уменьшатся.

Первоначально клуб вел с Эсекьелем Барко, признанным в минувшем сезоне лучшим игроком команды, переговоры о продлении контракта, который завершается через год. Но в какой-то момент они встали на паузу: аргентинец, якобы, готов продлить контракт со «Спартаком» только при условии согласия на его годичную аренду в «Индепендьенте». Такая позиция объясняется желанием футболиста быть ближе к своей дочери, которая после развода родителей больше года назад осталась жить вместе с мамой на родине.

По информации южноамериканских журналистов, «Индепендьенте» предлагал «Спартаку» купить 50% прав на полузащитника за 2,5 млн долларов, но москвичи рассчитывают получить 4-5 млн долларов. Кроме того, интерес к Барко проявляли «Крузейро» и «Бока Хуниорс». По последним данным, будущее 27-летнего игрока может проясниться в конце июля.

Не стоит исключать, что «Спартак» могут покинуть и другие легионеры. Жедсона Фернандеша только год назад купили за рекордные 20+7 млн евро, но агенты уже предлагают его «Галатасараю». Но чтобы трансфер португальца стал реальным, потенциальному покупателю нужно предложить российскому клубу не меньше 25 млн евро, а самому игроку — зарплату выше, чем нынешний доход в Москве (3,5 млн евро с учетом бонусов).

Продвижением своего клиента также занимаются агенты Манфреда Угальде. Услуги форварда, который хочет попробовать свои силы в топ-чемпионате Европы, предложили «Севилье» и «Бетису». Даже сообщалось, что главный тренер «Севильи» Луис Гарсия Пласа согласился на подписание коста-риканского нападающего. Испанцы сделали предложение об аренде Угальде, но москвичи согласны только на продажу.

Манфред Угальде («Спартак») spartak.com

Был еще один вариант перехода нападающего в клуб Ла Лиги. «Спартак» намерен этим летом приобрести центрального защитника, поэтому второй год подряд вернулся к кандидатуре центрального защитника «Севильи» Кике Саласа. Красно-белые предложили андалусийцам 10 млн евро, а самому 24-летнему испанцу 4-кратное увеличение зарплаты. Дальше вполне разумно возник вариант с обменом футболистов, но москвичи хотели, чтобы испанцы доплатили, но те с таким условием не согласились.

Возможно, именно после этого в «Спартаке» переключились на другого защитника. Виктор Парада, способный сыграть как в центре, так и слева, уже согласился на переход в московский клуб, который предложил 4-летнее соглашение с повышенной зарплатой. «Алавес» же хочет получить за 24-летнего испанца не меньше 5 млн евро, поэтому первое предложение «Спартака» отклонил. Тем не менее, переговоры продолжаются и шансы на их успешное завершение высоки.

На фоне новостей о возможном уходе Угальде логичной выглядит информация о том, что «Спартак» делал предложение «Локомотиву» о покупке Дмитрия Воробьева за 4 млн евро. Однако для «железнодорожников» минимальная цена на форварда — 6 млн евро. Красно-белые до закрытия окна, конечно, могут улучшить свой оффер, хотя нападающим еще предметно интересуется «Краснодар», так что здесь стоит поторопиться.

Вообще журналисты этим летом успели выдать много интересных инсайдов о потенциальных новичках «Спартака». Чего только стоят следующие истории:

аренда Малкома, который в Саудовской Аравии зарабатывает 18 млн евро, а у «Спартака» больше 4 млн евро никто не получает;

возвращение к кандидатуре Ивана Илича, от которого красно-белые сами отказались год назад из-за травматичности серба;

1 млн евро за голкипера «Сочи» Александра Дегтева, в то время как москвичи уже имеют в обойме трех вратарей.

Тем не менее, к отдельным сообщениям стоит присмотреться внимательнее. Например, о рассмотрении «Спартаком» вариантов приобретения игроков «Ахмата» Лечи Садулаева и Максима Самородова. Но на пути этих трансферов — позиция грозненского клуба, который хочет получить 10 млн евро за каждого. Впрочем, и сам «Спартак» вряд ли будет дешевить при потенциальном обсуждении продажи Наиля Умярова, у которого есть желание переехать в Европу, а ряд испанских и итальянских команд включили его в свои шорт-листы.

Времени на раскачку нет

Завоеванием Кубка России «Спартак» получил шанс выиграть еще один трофей. Игры за Суперкубок России складываются у красно-белых сложно: лишь одна победа в пяти матчах. Теперь они встретятся со своими заклятыми врагами из «Зенита», чем дадут начало сезону 2026/27 в российском футболе. На сей раз «дерби двух столиц» состоится в Нижнем Новгороде, где команды выйдут на поле местной «Совкомбанк Арены» 18 июля в 18:00.

Кристофер Ву («Спартак») и Александр Соболев («Зенит») spartak.com

Календарь подготовил для «Спартака» не самое легкое начало чемпионата. И если игра первого тура с дебютантом РПЛ должна пройти под диктовку красно-белых, то далее последуют традиционно тяжелые выезды в Грозный и Калининград, а дома команде Хуана Карседо придется принять два сильнейших клуба России трех последних сезонов.

1-й тур, 25 июля, 20:45. «Спартак» — «Родина»

2-й тур, 2 августа, 20:30. «Ахмат» — «Спартак»

3-й тур, 9 августа, 20:30. «Спартак» — «Краснодар»

4-й тур, 16 августа, 19:30. «Балтика» — «Спартак»

5-й тур, 23 августа, 20:00. «Спартак» — «Зенит»

Формат Кубка России остался прежним, поэтому попытку впервые за 80 лет защитить титул «Спартак» начнет с группового этапа, первый тур которого намечен на 4-6 августа. Компания, в которую попали москвичи, группой смерти назвать нельзя: их соперниками станут «Рубин», «Оренбург» и «Родина».