The Athletic выясняет причины голевого всплеска от звезд атаки разных сборных на чемпионате мира 2026 года.

Чемпионат мира исторически жесток и беспощаден. Он не признаёт былых заслуг. На главной футбольной сцене рождались легенды, но гораздо чаще давление оказывалось непосильным.

Диего Марадона выступал на четырёх чемпионатах мира. Все помнят второй — в 1986 году, когда он продемонстрировал поистине выдающийся футбол и привёл Аргентину к титулу. Однако первый турнир завершился для него горьким разочарованием (удаление за удар соперника), третий — слезами (уже не смог выйти на тот же уровень, и «альбиселесте» уступили Германии в финале), а четвёртый — позором (положительный допинг-тест на запрещённое вещество).

Зинедин Зидан сыграл на трёх чемпионатах мира в составе сборной Франции. Первый, в 1998 году, стал для него триумфальным: он забил два мяча в финале против Бразилии и привёл свою команду к победе. Но и тогда не обошлось без удаления и двухматчевой дисквалификации за то, что он наступил на соперника.

Второй мундиаль можно забыть из-за травмы, а третий — его прощальный турнир в 2006 году — закончился красной карточкой за знаменитый удар головой в грудь Марко Матерацци в финале.

Криштиану Роналду, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов и международного футбола, в 41 год проводит уже свой шестой мировой форум за Португалию, но по-прежнему кажется обременённым неудачами за предыдущие пять турниров.

История Лионеля Месси на чемпионатах мира долгое время была окрашена грустью и разочарованием, пока он наконец не добился успеха с пятой попытки в 2022 году. На четырёх предыдущих мундиалях казалось, что груз ожиданий всей Аргентины буквально сковывает его.

Месси выиграл ЧМ с пятой попытки globallookpress.com

И подобных примеров множество. Великие Марко ван Бастен, Луиш Фигу и Златан Ибрагимович так ни разу и не забили на чемпионатах мира. История выступлений Уэйна Руни на мундиалях запомнилась скорее удалением, чем единственным голом, который он забил за три турнира в составе сборной Англии.

Роналдиньо был одним из главных открытий чемпионата мира 2002 года, блистая в составе сборной Бразилии. Но четыре года спустя, уже будучи главной звездой мирового футбола и обладателем «Золотого мяча», он не сумел оправдать ожиданий.

Фрэнк Лэмпард забил более 300 мячей, выступая за клубы и сборную, несмотря на то, что играл в полузащите. Но ни один из этих голов не пришёлся на три чемпионата мира, в которых он представлял Англию. Отчасти это было вопросом невезения — достаточно вспомнить, как в 2010 году судьи не засчитали его чистый гол в ворота Германии, когда мяч явно пересёк линию.

Но сам хавбек также говорил о том, насколько тяжело играть на мундиале: дело не столько в уровне соперников, сколько в колоссальном давлении, которое испытываешь в матчах с такой высокой ценой, выступая за национальную команду, которая обычно менее сыгранна, чем топ-клуб.

Олимпийские спортсмены четыре года целенаправленно готовятся к тому, чтобы выйти на пик формы. Для европейских футболистов чемпионат мира, напротив, часто становится лишь продолжением изнурительного клубного сезона, когда и физическая, и психологическая усталость уже даёт о себе знать.

Именно поэтому нынешний мундиаль оказался столь необычным. Главные звёзды мирового футбола не просто приехали на турнир — они стали его главными действующими лицами.

Лионель Месси и Килиан Мбаппе словно превратили борьбу за «Золотую бутсу» в личное соперничество: у каждого уже по шесть голов. Не менее ожесточённой выглядит и их дуэль за «Золотой мяч» чемпионата мира, который вручается лучшему игроку турнира.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Но конкуренты не отстают: Гарри Кейн и Эрлинг Холанн забили по пять мячей; нападающий же сборной Франции Усман Дембеле, действующий обладатель «Золотого мяча», и бразилец Винисиус Жуниор отличились по четыре раза; даже Криштиану Роналду, для которого этот турнир складывается непросто, уже забил дважды.

Открыли счёт своим голам и другие звёзды — Ламин Ямаль из Испании, Джуд Беллингем из Англии, Мохаммед Салах из Египта и Луис Диас из Колумбии. Майкл Олисе пока не забил ни разу, зато отдал уже пять голевых передач и проводит за сборную Франции выдающийся турнир.

Раз за разом, когда наступал момент наивысшего напряжения, именно эти авторитеты брали игру на себя. Месси и Мбаппе наслаждаются каждым мгновением, играя с удивительной свободой, а Кейн, Холанн и Винисиус неизменно приносили результат тогда, когда это было особенно нужно их командам.

Уступая сборной ДР Конго 0:1, Англия отчаянно нуждалась в герое. И никого не удивило, что им вновь стал Кейн. Сначала он точным ударом головой замкнул навес Энтони Гордона, а затем на 86-й минуте, когда матч уже стремительно приближался к дополнительному времени, мощнейшим ударом под перекладину принёс англичанам победу.

В интервью после игры форвард рассказал BBC, что перед матчем он и его партнёры говорили о том, что «у каждого может наступить момент героя».

«Это может быть кто угодно — я, сейв [вратаря Джордана] Пикфорда, блок защитника. Неважно, кто именно — у каждого из нас может случиться свой героический момент. И сегодня этот момент выпал мне».

Для Кейна решать судьбу важнейших матчей на больших турнирах — далеко не новость. Необычно другое: то, что одновременно столь ярко проявляют себя почти все главные звёзды мирового футбола.

Гарри Кейн в матче против Конго globallookpress.com

На ЧМ-2010 футболисты уровня Месси, Роналду, Фернандо Торреса, Дидье Дрогба, Кака, Уэйна Руни и Златана Ибрагимовича — семеро из 11-ти лучших игроков по итогам предыдущего голосования за «Золотой мяч» — совместными усилиями забили всего два мяча. Это был аномально неудачный турнир для футбольной элиты.

Но и в 2006 году лишь один игрок сумел забить больше трёх мячей — немец Мирослав Клозе, который за пределами чемпионатов мира был просто очень хорошим центральным нападающим, но не фигурой масштаба величайших.

В 2022 году Месси и Мбаппе также оспаривали между собой «Золотую бутсу» и титул лучшего игрока турнира, завершив чемпионат с семью и восемью голами соответственно, однако остальные звёзды — и прежде всего Роналду — заметно отстали.

Разумеется, здесь есть важная оговорка. Этот мундиаль вообще получается более результативным: в среднем 2,94 гола за матч против 2,69 в 2022 году и весьма скромных 2,27 в 2010-м. Кроме того, увеличение числа участников до 48 сборных неизбежно привело к снижению среднего уровня соперников и облегчило жизнь бомбардирам.

Однако дело не только в этом. Месси действительно забил один мяч Иордании (73-е место в рейтинге ФИФА), но также трижды поразил ворота Алжира (29-е место) и дважды — Австрии (23-е). Мбаппе оформил дубль в игре с Ираком (63-е место), но также дважды забил Сенегалу (18-е) и Швеции (37-е). Кейн отличился один раз в матче с Панамой (44-е место), дважды — против ДР Конго (41-е), а также дважды забил Хорватии (13-е).

Расширение турнира, безусловно, сыграло свою роль, но многие из менее статусных сборных показали впечатляющую игру в обороне — достаточно вспомнить Кабо-Верде против Испании, ДР Конго против Португалии или Кюрасао против Эквадора. Поэтому рост результативности наблюдается по всему турниру, а не только в матчах против явных аутсайдеров.

Впрочем, этот чемпионат мира порадовал не только успехами признанных фаворитов. Месси и Мбаппе, безусловно, были главными героями заголовков, но внимание публики с ними разделили и такие малоизвестные футболисты, как вратари сборных Кабо-Верде и Кюрасао — Возинья и Элой Ром.

Возинья globallookpress.com

В стороне от традиционных футбольных грандов все три страны-хозяйки турнира — США, Канада и Мексика — благодаря сплочённости, характеру и самоотверженности пробились в 1/8 финала. Если задуматься, какие составляющие необходимы по-настоящему великому мундиалю, то кажется, что к началу четвёртой недели турнира почти все они уже налицо.

Но главное отличие нынешнего чемпионата от предыдущих заключается в другом: большинство звёзд мирового футбола подошли к нему в великолепной форме — и физической, и психологической. Вместо того чтобы приезжать вымотанными после тяжёлого сезона, как это часто бывало раньше, они с первого же матча выглядели полностью готовыми играть на максимуме своих возможностей.

Этому способствуют достижения спортивной науки, развитие методик восстановления, питания и физической подготовки. The Athletic уже подробно рассказывал о том, какие меры предпринимали Лионель Месси и Гарри Кейн, чтобы подойти к чемпионату мира на пике формы. Килиан Мбаппе, который на Евро-2024 выглядел уставшим и неубедительным, сейчас, кажется, переживает лучший период в своей карьере.

По мере приближения решающих стадий испытания станут куда серьёзнее. В воскресенье Кейну предстоит играть в условиях жары и высокогорья Мехико, а после матча Норвегии с Бразилией домой неизбежно отправится либо Эрлинг Холанн, либо Винисиус Жуниор.

Как бы ни сложились дальнейшие события, уже сейчас очевидно: впервые за долгое время столь многие представители мировой футбольной элиты действительно наслаждаются игрой на чемпионате мира и демонстрируют свой максимум.

Исключением, пожалуй, можно назвать лишь 18-летнего вингера сборной Испании Ламина Ямаля, который всё ещё набирает форму после травмы задней поверхности бедра. Но даже он уже успел показать отдельные фрагменты своего выдающегося таланта.

В последние годы футбол всё чаще оказывался на распутье. С одной стороны, культ личности отдельных игроков достиг невиданных масштабов — их популярность за пределами поля никогда не была столь огромной.

С другой — с точки зрения современной тренерской философии индивидуальность стала играть менее важную роль. Даже величайшие звёзды (если не считать 41-летнего Роналду и 39-летнего Месси) всё чаще должны жертвовать собственной статистикой и привычной манерой игры ради интересов команды.

И вот теперь мы наблюдаем чемпионат мира, на котором лучшие футболисты планеты вновь становятся его главными действующими лицами: они возглавляют список бомбардиров, регулярно получают награды лучшим игрокам матчей и определяют весь сюжет турнира.

Многие великие футболисты прошлого имели всего один по-настоящему выдающийся мундиаль, а некоторые — и вовсе ни одного. Но этим летом кажется, что сразу многие из нынешних звёзд готовы осветить турнир своим талантом. Такое случается редко, но иногда звёзды действительно сходятся.