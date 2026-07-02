Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня первый раунд плей-офф — три матча 1/16 финала

Испания — Австрия

22:00 мск, Инглвуд

Испанцы подходят к матчу с Австрией в статусе фаворита, это очевидно всем. Подопечные Луиса де ла Фуэнте умеют запирать соперника на его половине поля, терпеливо искать свободную зону и почти не дают шансов у собственных ворот. Австрийцы могут превратить матч в хаос, где даже сборная Испании потеряет контроль над ситуацией, или нет?

Испания начала чемпионат мира с очень неожиданной осечки. Нулевая ничья с Кабо-Верде — это было что-то с чем-то. Одна из самых техничных команд на мундиале не смогла вскрыть защиту дебютанта турнира. Однако затем сборная Испании отреагировала убедительно. Саудовская Аравия была разгромлена со счетом 4:0, а в заключительном туре «красная фурия» обыграла Уругвай — 1:0. К слову, испанцы ни разу не пропустили на групповом этапе и продемонстрировали, что могут побеждать разными способами.

У сборной Австрии был совсем другой путь к матчу 1/16 финала чемпионата мира, нежели у испанцев. Сначала команда Ральфа Рангника обыграла Иорданию со счетом 3:1, затем уступила Аргентине — 0:2, а в решающей встрече выдала безумную ничью с Алжиром — 3:3. Австрийцы на групповой стадии играли весело — забили шесть, но и пропустили столько же.

У австрийцев особо опасным игроком может стать Марсель Забитцер. В игре с Алжиром он забил важный мяч, а также является футболистом, который соединяет оборону и атаку. Полузащитник отлично адаптировался под динамичный стиль игры Рангника. Испании необходимо не давать Забитцеру спокойно владеть мячом, а иначе — жди беды.

А кто у испанцев может решить исход матча? Естественно, Ламин Ямаль, а как иначе? На групповой стадии он помог национальной команде разгромить сборную Саудовской Аравии. Да и в целом, Ямаль способен создать голевой момент из ничего, но главный его козырь в другом. Форвард способен стянуть нескольких игроков соперника на свой фланг, тем самым открыв простор для своих партнеров по команде. А у сборной Испании такие исполнители, что Австрии будет очень тяжело устоять.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Перспективы Испании на турнире очень серьезные, потому что у нее есть не только Ямаль и сильная полузащита. Команда уже показала надежность в защите, не пропустив ни одного гола на групповой стадии. При этом, не стоит списывать нулевую ничью с Кабо-Верде на случайность. В плей-офф будет решать реализация моментов, а в 1-м туре «красная фурия» при огромном количестве голевых возможностей не смогла и один раз поразить ворота соперника.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко считает, что «красная фурия» все-таки забьет свои голы, сделав ставку на то, что сборная Испании забьет 2 гола за 3.33.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Здесь даже можно и два будильника поставить. Да, матч в удобное время и будет играть сборная Испании, но интриги же совсем нет. Ну какая сборная Австрии против «красной фурии»?

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Португалия — Хорватия

02:00 мск, Торонто

В этой паре не стоит все сводить к противостоянию Криштиану Роналду и Луки Модрича, дела обстоят куда интереснее. Атака сборной Португалии сильнее, но у хорватов большой опыт в терпении в ответственный момент. При любом исходе здесь не будет сенсации.

И сразу про Криштиану Роналду. В матче с Узбекистаном он оформил дубль и стал первым футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира, но групповая стадия не стала легкой прогулкой для Роналду. Португалец провел на поле все минуты, однако в играх с ДР Конго и Колумбией не был особо заметным. Против Хорватии ему предстоит не только ждать мяч у чужих ворот, но и освобождать пространство для Бруну Фернандеша, Бернарду Силвы и фланговых игроков. Португалии нельзя строить весь план лишь вокруг него, будет тяжело завоевать трофей только таким образом.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В целом, подопечные Роберто Мартинеса провели неплохой групповой этап, не проиграв ни одного матча, но при этом национальная команда дважды сыграла вничью. В матче против сборной Колумбии Португалия могла и проиграть, но завершила матч вничью и обеспечила себе выход в плей-офф.

А что у сборной Хорватии? Все было еще нервознее, ведь уже в 1-м туре национальная команда уступила сборной Англии со счетом 2:4. Однако затем хорваты обыграли Панаму (1:0) и Гану (2:1). В матче с ганцами важным был не только итоговый счет, но и тот факт, что после пропущенного мяча Хорватия все-таки дождалась момента со стандартом. Лука Модрич подал с углового, Никола Влашич забил победный мяч на 83-й минуте.

У Хорватии ключевым игроком был и будет Лука Модрич. В третьем туре против Ганы он провёл полный матч и отдал голевую передачу, став самым возрастным автором ассиста в истории чемпионатов мира. Модрич способен удерживать мяч под давлением и выбирать момент для рискованной передачи. Португалия будет стараться ограничить его время с мячом в центре, поскольку без контроля над этим участком хорватам будет сложнее использовать свои сильные стороны.

Сборная Португалии может пройти далеко по турнирной сетке, но только при условии более стабильной игры без мяча и большей вариативности в атаке. Критика вокруг Роналду понятна, поскольку любая неудачная атака сразу воспринимается в штыки. При этом проблема Португалии не в присутствии форварда, а в том, как команда использует игроков вокруг него. В общем, у Мартинеса очень много работы перед стартом поединка.

Слово прогнозисту: Редактор новостей и аналитик Сергей Писцов (автор этого материала) взял ситуацию в свои руки и сделал ставку на победу сборной Хорватии за 4.90.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Центральная игра дня, нет сомнений. Ключевой момент заключается в том, как Криштиану Роналду проведет этот матч. Он станет либо героем, либо отхватит море критики. Третьего варианта не дано.

Онлайн-трансляция: LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию матча, которая стартует примерно за полчаса до начала игры — присоединяйтесь.

Швейцария — Алжир

06:00 мск, Ванкувер

Швейцарцы выглядят фаворитами в предстоящем поединке за счёт более ровной игры на групповом этапе, опыта в больших матчах и качества футболистов. Алжир, в свою очередь, с трудом пробился в плей-офф мундиаля, но национальная команда раз за разом собиралась после неудач. Это тоже говорит о многом. Легкой прогулки швейцарцам ждать не стоит.

Сразу в первом туре группового этапа сборная Алжира проиграла Аргентине со счетом 0:3. Да и во втором поединке национальная команда проигрывала Иордании, но забила дважды во втором тайме и выиграли 2:1. В последнем матче с Австрией Алжир сыграл вничью (3:3). Команда дважды отыгрывалась по ходу встречи, а Рияд Махрез вывел ее вперед уже в компенсированное время. Австрийцы сравняли счет почти сразу, но этот результат устроил обе сборные с точки зрения выхода в плей-офф.

Многие, кстати, уже и забыли, что Рияд Махрез — это топовый игрок, который в свое время делал разницу в «Манчестер Сити». В трёх матчах группового этапа ЧМ-2026 капитан забил два гола и сделал одну результативную передачу. Сборной Швейцарии стоит быть внимательной к правому флангу, где обитает Махрез, ведь он может сыграть нестандартно и заставить игроков обороны соперников ошибиться.

Теперь к фавориту предстоящей встречи. Сборная Швейцарии начала чемпионат мира с ничьей (1:1) против Катара. Команда Мурата Якина нанесла 26 ударов, но не сумела довести преимущество до победы и пропустила после автогола в компенсированное время. Во втором туре швейцарцы разгромили Боснию и Герцеговину со счетом 4:1. Главным героем стал Йохан Манзамби, оформивший дубль после выхода на замену. В решающем матче группы Швейцария обыграла Канаду 2:1, а голы Рубена Варгаса и Манзамби принесли команде первое место в группе. Швейцарцы уверенно прошли в плей-офф мундиаля.

Стоит отметить главного игрока сборной Швейцарии на ЧМ-2026 Йохана Манзамби, который за 3 встречи трижды забил и сделал одну голевую передачу. Он активно подключается из глубины, хорошо выбирает момент для рывка и добавляет команде темп после замен. Защитникам сборной Алжира будет сложно противостоять этому футболисту, ведь он уже почувствовал вкус забитых голов на мундиале.

Йохан Манзамби globallookpress.com

В целом, перспективы сборной Швейцарии на ЧМ-2026 не очень большие, но при этом национальная команда может попытаться запрыгнуть в какой-нибудь полуфинал. Победа над Алжиром выведет команду в 1/8 финала на победителя пары Колумбия — Гана. К тому же, швейцарцы уже доказали, что способны выигрывать группу и контролировать важные отрезки матчей. Теперь им нужно прибавить в реализации, потому что в плей-офф один неиспользованный момент может изменить весь сценарий встречи.

Слово прогнозисту: Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев заявил, что номинальные гости вскроют оборону соперника, сделав ставку на индивидуальный тотал голов сборной Алжира 1.5 больше за 3.40.

Ставить будильник?

⏰⏰ — два будильника из трех. Долгожданные 2 будильника, которые позволят вам решать на свой страх и риск — смотреть или не смотреть. Швейцарцы должны проходить Алжир, но учитывая вылет Германии, Швеции и Нидерландов — может произойти все, что угодно.

Календарь и результаты ЧМ-2026 2-3 июля

Невероятно удобные календарь, результаты и таблица ЧМ-2026 доступны на LiveSport.Ru прямо сейчас и обновляются в режиме реального времени. Добавляйте в закладки.