прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026, ставка за 2.10

3 июля в рамках 1/16 финала чемпионата мира 2026 года сыграют Швейцария и Алжир. Начало встречи — в 06:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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Швейцария

Турнирное положение: Швейцария успешно провела групповой раунд мирового форума, заняв первое место с семью очками в активе.

Команда на три балла обошла ближайшего преследователя Канаду и третью в таблице Боснию и Герцеговину, а также на шесть пунктов — аутсайдера Катар.

Последние матчи: в заключительном туре предыдущей стадии турнира европейская сборная обыграла Канаду со счетом 2:1.

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Во втором поединке группы «Крестоносцы» также набрали три очка, когда одержали разгромную победу над Боснией и Герцеговиной с результатом 4:1.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, три из которых были официальными, а два — товарищескими, Швейцария выиграла трижды при двух ничьих.

С такой формой сборная должна быть уверенной в своих силах, тем более что она определенно превосходит соперника в классе, пусть тот и способен оказать ей серьезное сопротивление.

Жоан Манзамби — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.

Алжир

Турнирное положение: Алжир лишь в последнем туре группового этапа обеспечил себе участие в 1/16 финала мирового форума, заняв третье место с четырьмя очками.

Команда на целых пять баллов отстала от победителя квартета Аргентины и только по разнице мячей проиграла вторую строчку второй Австрии, а также на четыре пункта опередила Иорданию.

Последние матчи: тот самые поединок, благодаря победе в котором сборная оформила выход из группы, пришелся на драматичную ничью с Австрией (3:3).

Главным вкладом в завоевание путевки в плей-офф стал успех африканцев во втором туре этой же стадии ЧМ-2026, где была повержена Иордания (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах разного статуса Алжир проиграл только однажды при четырех победах и двух ничьих.

Данные выступления должны внушать оптимизм игрокам сборной, пусть соперник и превосходит её в классе, и здесь многое зависит не столько от настроя, сколько от организованности африканцев.

Рияд Марез — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с двумя голами.

На что ставят в матче Швейцария — Алжир Букмекерские коэффициенты на матч Швейцария — Алжир: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Швейцария забивала больше одного гола

в трех из четырех последних матчей Алжир забивал больше одного гола

в четырех последних матчах Алжира забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швейцария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья — в 3.20, успех Алжира — в 4.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.15 и 1.74.

Прогноз: в четырех последних матчах Алжира забивали больше двух голов. Так было и во всех предыдущих поединках сборной на ЧМ-2026.

Такой же расклад сыграл и в двух последних матчах Швейцарии.

2.10 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Швейцария — Алжир позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что африканская команда забьет больше одного мяча, ведь так было в ее трех из четырех последних матчей.

3.40 Тотал Алжира больше 1,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч Швейцария — Алжир принесёт чистый выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: тотал Алжира больше 1,5 голов за 3.40