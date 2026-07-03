Швейцария и Алжир подходят к 1/16 финала с разным бэкграундом. Швейцарцы выиграли группу B и снова выглядят командой, которая отлично выдерживает давление. Алжир вышел дальше менее ровно, зато уже показал, что может цепляться за самые хаотичные матчи.

Онлайн матча

20 сек.

20' Закария отлично сыграл корпусом в борьбе с Ауаром, не дал прострелить сопернику.

19' А Манзамби, кстати, вернулся на поле, с Йоаном всё в порядке.

18' Маза здорово убрал под правую ногу и бил почти с линии штрафной, но защитники Швейцарии успели накрыть удар.

17' Манзамби получил повреждение и покинул поле, чтобы получить помощь врачей.

15' Снова опасно отправил мяч в штрафную Манзамби, в этот раз не подстроились под передачу сначала Ндой, а потом Закария.

14' Ауар решил пробить из-за штрафной и не попал как следует по мячу, Кобель на месте.

13' Айт-Нури пытался обострить атаку по левому флангу — Закария не дал прострелить алжирцу.

10' ГОООООООООЛ! Впереди Швейцария! Варгас получил мяч на левом фланге, скинул на Манзамби, тот отлично обыграл Манди и прострелил во вратарскую, а Эмболо правильно подставил ногу. 1:0, буквально первая швейцарская атака закончилась голом!

Гол Эмболо
Гол Эмболо globallookpress.com

08' Зерруки подключился в штрафную и готов был получать передачу от Шаиби, но наткнулся на швейцарского защитника.

06' Бельгали здорово прострелил в центр штрафной с правого фланга, а Ауар махнул мимо мяча! Могло получиться очень опасно.

05' Кобелю пришлось выходить из ворот и выбивать мяч в аут — Айт-Нури отлично открывался под заброс на левом фланге.

03' Алжирцы больше владеют мячом на старте, Швейцария с первых минут включает высокий прессинг.

01' Алжир начинает с центра, поехали!

До матча

05:58 Крыша на арене сегодня очень актуальна, поскольку в Ванкувере меньше 15 градусов и дождь. Но футболисты и зрители этого не почувствуют, условия для футбола — идеальные.

Разминка сборной Швейцарии перед матчем
Разминка сборной Швейцарии перед матчем globallookpress.com

05:54 Команды на поле стадиона в Ванкувере, звучат национальные гимны Швейцарии и Алжира.

05:45 Матч Швейцарии и Алжира обслужит аргентинский арбитр Яэль Фалькон Перес. Для 37-летнего судьи это важный этап в карьере, он получил категорию ФИФА в 2022 году, работал на молодёжных турнирах в Южной Америке, молодёжном чемпионате мира-2023 и Олимпийских играх в Париже, а теперь получил назначение на плей-офф ЧМ-2026. На линиях ему помогут соотечественники Максимилиано Дель Йессо и Факундо Родригес, четвёртым судьёй будет Кевин Ортега из Перу. За ВАР отвечают Эрнан Мастранджело из Аргентины, Эрик Миранда из Мексики и Хуан Лара из Чили.

05:40 У Алжира структура во многом похожа на швейцарскую, команда тоже опирается на плотный центр и капитана, через которого идёт значительная часть атакующей игры. Рияд Марез формально может начинать справа, но вряд ли будет привязан к одной зоне — ему важно смещаться в центр под левую ногу и искать моменты для передачи или удара. Отдельно важны фланги обороны, поскольку Райан Айт-Нури и Рафик Бельгали должны не только сдерживать швейцарские атаки, но и давать Алжиру продвижение вперёд. Без их активности команде Петковича будет сложно выбраться из-под давления.

05:35 У Швейцарии при Мурате Якине давно сложилась понятная модель игры, поэтому больших сюрпризов в её игре ждать трудно. Брель Эмболо уже давно остаётся основной точкой впереди, а Йоан Манзамби стал одним из свежих открытий этой команды на турнире. В центре всё по-прежнему держится на Граните Джаке — капитане, к которому у своих болельщиков часто много вопросов, но со стороны его влияние на игру выглядит очевидным.

05:30 Стартовый состав сборной Алжира на матч 1/16 финала: Бенбут, Белгали, Манди, Бенсебаини, Айт-Нури, Зерруки, Бенталеб, Ауар, Маза, Шаиби, Марез.

05:25 Сборная Швейцарии начнёт в таком составе: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер, Джака, Ндой, Манзамби, Варгас, Эмболо.

05:20 Владимир Петкович против Швейцарии, кстати, — отдельно важное противостояние. Он много лет работал с этой сборной, хорошо понимает её футбольную культуру и наверняка будет пытаться ломать привычный темп соперника. Алжиру важно не только отбиваться, а заставить Швейцарию чаще бежать назад: через быстрые фланги, ранние передачи на Амура и индивидуальные решения Мареза.

05:15 Ключевым может стать первый гол. Если забьёт Швейцария, матч, скорее всего, перейдёт в удобный для неё режим контроля и своевременных пауз. Если Алжир удержится в игре или сам первым найдёт момент, швейцарцам придётся раскрываться сильнее, а это уже совсем другой сценарий. Фаворит здесь понятен, но Алжир — как раз тот соперник, который способен испортить аккуратный план Швейцарии.

05:10 Алжир опасен другим — у команды Владимира Петковича есть Рияд Марез, а вокруг него собраны качественные игроки, которые могут резко перевести матч в открытый режим. Но проблема тоже очевидна, и она в том, что алжирцы слишком много позволяют у своих ворот. После группы трудно представить, что они смогут весь матч выдерживать швейцарское давление без провалов между линиями и ошибок в штрафной.

05:05 Главный плюс Швейцарии — понятная структура. Гранит Джака и Ремо Фройлер держат центр, Мануэль Аканджи добавляет спокойствия в обороне, а впереди появились новые источники остроты. Йоан Манзамби стал одним из самых ярких игроков швейцарского группового этапа, Рубен Варгас добавляет движения между линиями, а Брель Эмболо остаётся важной точкой для завершения и борьбы. Эта команда не обязательно будет играть эффектно, но умеет постепенно забирать контроль.

05:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.