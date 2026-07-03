Швейцария и Алжир подходят к 1/16 финала с разным бэкграундом. Швейцарцы выиграли группу B и снова выглядят командой, которая отлично выдерживает давление. Алжир вышел дальше менее ровно, зато уже показал, что может цепляться за самые хаотичные матчи.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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20' Закария отлично сыграл корпусом в борьбе с Ауаром, не дал прострелить сопернику.

19' А Манзамби, кстати, вернулся на поле, с Йоаном всё в порядке.

18' Маза здорово убрал под правую ногу и бил почти с линии штрафной, но защитники Швейцарии успели накрыть удар.

17' Манзамби получил повреждение и покинул поле, чтобы получить помощь врачей.

15' Снова опасно отправил мяч в штрафную Манзамби, в этот раз не подстроились под передачу сначала Ндой, а потом Закария.

14' Ауар решил пробить из-за штрафной и не попал как следует по мячу, Кобель на месте.

Статистика матча 2 Удары в створ 1 0 Удары мимо 1 30 Владение мячом 70 1 Фолы 0

13' Айт-Нури пытался обострить атаку по левому флангу — Закария не дал прострелить алжирцу.

10' ГОООООООООЛ! Впереди Швейцария! Варгас получил мяч на левом фланге, скинул на Манзамби, тот отлично обыграл Манди и прострелил во вратарскую, а Эмболо правильно подставил ногу. 1:0, буквально первая швейцарская атака закончилась голом!

Гол Эмболо globallookpress.com

08' Зерруки подключился в штрафную и готов был получать передачу от Шаиби, но наткнулся на швейцарского защитника.

06' Бельгали здорово прострелил в центр штрафной с правого фланга, а Ауар махнул мимо мяча! Могло получиться очень опасно.

05' Кобелю пришлось выходить из ворот и выбивать мяч в аут — Айт-Нури отлично открывался под заброс на левом фланге.

03' Алжирцы больше владеют мячом на старте, Швейцария с первых минут включает высокий прессинг.

01' Алжир начинает с центра, поехали!

До матча

05:58 Крыша на арене сегодня очень актуальна, поскольку в Ванкувере меньше 15 градусов и дождь. Но футболисты и зрители этого не почувствуют, условия для футбола — идеальные.

Разминка сборной Швейцарии перед матчем globallookpress.com

05:54 Команды на поле стадиона в Ванкувере, звучат национальные гимны Швейцарии и Алжира.

05:45 Матч Швейцарии и Алжира обслужит аргентинский арбитр Яэль Фалькон Перес. Для 37-летнего судьи это важный этап в карьере, он получил категорию ФИФА в 2022 году, работал на молодёжных турнирах в Южной Америке, молодёжном чемпионате мира-2023 и Олимпийских играх в Париже, а теперь получил назначение на плей-офф ЧМ-2026. На линиях ему помогут соотечественники Максимилиано Дель Йессо и Факундо Родригес, четвёртым судьёй будет Кевин Ортега из Перу. За ВАР отвечают Эрнан Мастранджело из Аргентины, Эрик Миранда из Мексики и Хуан Лара из Чили.

05:40 У Алжира структура во многом похожа на швейцарскую, команда тоже опирается на плотный центр и капитана, через которого идёт значительная часть атакующей игры. Рияд Марез формально может начинать справа, но вряд ли будет привязан к одной зоне — ему важно смещаться в центр под левую ногу и искать моменты для передачи или удара. Отдельно важны фланги обороны, поскольку Райан Айт-Нури и Рафик Бельгали должны не только сдерживать швейцарские атаки, но и давать Алжиру продвижение вперёд. Без их активности команде Петковича будет сложно выбраться из-под давления.

05:35 У Швейцарии при Мурате Якине давно сложилась понятная модель игры, поэтому больших сюрпризов в её игре ждать трудно. Брель Эмболо уже давно остаётся основной точкой впереди, а Йоан Манзамби стал одним из свежих открытий этой команды на турнире. В центре всё по-прежнему держится на Граните Джаке — капитане, к которому у своих болельщиков часто много вопросов, но со стороны его влияние на игру выглядит очевидным.

05:30 Стартовый состав сборной Алжира на матч 1/16 финала: Бенбут, Белгали, Манди, Бенсебаини, Айт-Нури, Зерруки, Бенталеб, Ауар, Маза, Шаиби, Марез.

05:25 Сборная Швейцарии начнёт в таком составе: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер, Джака, Ндой, Манзамби, Варгас, Эмболо.

05:20 Владимир Петкович против Швейцарии, кстати, — отдельно важное противостояние. Он много лет работал с этой сборной, хорошо понимает её футбольную культуру и наверняка будет пытаться ломать привычный темп соперника. Алжиру важно не только отбиваться, а заставить Швейцарию чаще бежать назад: через быстрые фланги, ранние передачи на Амура и индивидуальные решения Мареза.

05:15 Ключевым может стать первый гол. Если забьёт Швейцария, матч, скорее всего, перейдёт в удобный для неё режим контроля и своевременных пауз. Если Алжир удержится в игре или сам первым найдёт момент, швейцарцам придётся раскрываться сильнее, а это уже совсем другой сценарий. Фаворит здесь понятен, но Алжир — как раз тот соперник, который способен испортить аккуратный план Швейцарии.

05:10 Алжир опасен другим — у команды Владимира Петковича есть Рияд Марез, а вокруг него собраны качественные игроки, которые могут резко перевести матч в открытый режим. Но проблема тоже очевидна, и она в том, что алжирцы слишком много позволяют у своих ворот. После группы трудно представить, что они смогут весь матч выдерживать швейцарское давление без провалов между линиями и ошибок в штрафной.

05:05 Главный плюс Швейцарии — понятная структура. Гранит Джака и Ремо Фройлер держат центр, Мануэль Аканджи добавляет спокойствия в обороне, а впереди появились новые источники остроты. Йоан Манзамби стал одним из самых ярких игроков швейцарского группового этапа, Рубен Варгас добавляет движения между линиями, а Брель Эмболо остаётся важной точкой для завершения и борьбы. Эта команда не обязательно будет играть эффектно, но умеет постепенно забирать контроль.

05:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.