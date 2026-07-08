ESPN вспоминает, как Криштиану Роналду выступал на чемпионатах мира. Впервые он сыграл на мундиале в 2006 году.

В конечном счете, 11 голов на чемпионатах мира — это выдающийся результат. Из тысяч футболистов, игравших на мундиалях с 1930 года, лишь восемь человек забили больше. И большинство из них — Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Роналдо (тот самый, бразилец), Герд Мюллер, Гарри Кейн, Пеле — навсегда вписали свои имена в историю в статусе величайших игроков всех времен.

То, что Криштиану Роналду завершает свои выступления на ЧМ, деля девятую строчку в списке лучших бомбардиров в истории турнира, никак нельзя назвать провалом — особенно для игрока, который по праву входит в топ-5 или как минимум топ-10 лучших футболистов планеты. К тому же, он настолько грамотно распределил эти 11 мячей по дистанции, что стал первым в истории человеком, отличившимся на шести разных чемпионатах мира.

Однако на фоне остальных его феноменальных достижений — более 800 голов за клубы, почти 150 мячей за сборную, пять «Золотых мячей», пять титулов Лиги чемпионов, семь побед в национальных чемпионатах, а также золото Евро-2016 и две Лиги наций — чемпионат мира так и остался главным белым пятном в его карьере. Упущенной возможностью подняться еще выше в этом условном рейтинге величайших.

После ЧМ-2006, где молодой Роналду давал колоссальный атакующий импульс сборной Португалии, добравшейся в итоге до четвертого места, его отношения с главным футбольным турниром складывались крайне тяжело.

Пока португальцы штамповали победы на других крупных соревнованиях, на мундиалях они выиграли лишь один-единственный матч на выбывание — на прошлой неделе против Хорватии в новообразованном раунде 1/16 финала. Да и тот победный гол команда забила, когда Роналду уже сидел на скамейке запасных. А его последним аккордом на чемпионатах мира стала блеклая игра в атаке и безвольное поражение от Испании (0:1).

Почему же Португалия раз за разом сталкивалась с разочарованиями? От турнира к турниру причины менялись. Где-то Роналду банально не хватало поддержки партнеров. Где-то подводила реализация. Но если его карьерный пик на ЧМ пришелся на блестящее выступление в 2018 году, то на ЧМ-2022 и ЧМ-2026 он уже откровенно сдал — чего и следовало ожидать от человека, который сперва приблизился к сорокалетнему рубежу, а затем и перешагнул его.

Давайте оглянемся назад и разберем все шесть чемпионатов мира с участием Роналду, чтобы понять, где система давала сбой, а где, напротив, всё работало идеально.

ЧМ-2006 в Германии

Результаты Португалии:

— групповой этап: победа над Анголой (1:0);

— групповой этап: победа над Ираном (2:0);

— групповой этап: победа над Мексикой (2:1);

— 1/8 финала: победа над Нидерландами (1:0);

— 1/4 финала: победа над Англией (0:0, 3:2 по пенальти);

— 1/2 финала: поражение от Франции (0:1);

— матч за 3-е место: поражение от Германии (1:3).

21-летний Роналду, только что выдавший свой первый сезон с двузначным числом забитых мячей за «Манчестер Юнайтед», выходил в стартовом составе во всех шести матчах. И это несмотря на травму бедра, полученную после грубого фола в игре против Нидерландов.

Криштиану Роналду в матче против Франции на ЧМ-2006 globallookpress.com

На этом турнире он реализовал пенальти в ворота Ирана и стал лучшим в команде по целому ряду ключевых показателей: количеству ударов (27), продвижениям мяча на дриблинге (98), числу вступлений в единоборства на газоне (103) и заработанным на себе фолам (23).

Кроме того, Криштиану занял второе место по перехватам и подборам (38) и третье — по количеству созданных для партнеров моментов (9).

Реализация и качество самих ударов оставляли желать лучшего: если вынести за скобки одиннадцатиметровый, португалец нанес 26 ударов с игры с суммарным весом всего 1.55 ожидаемых гола (жалкие 0.06 xG на один удар) и ни разу не забил.

Тем не менее, его колоссальный разносторонний вклад помог Португалии выдать лучший результат на чемпионатах мира за последние 60 лет. А его хладнокровный точный удар в послематчевой серии против Англии вывел португальцев в полуфинал.

ЧМ-2010 в ЮАР

Результаты Португалии:

— групповой этап: ничья с Кот-д’Ивуаром (0:0)

— групповой этап: победа над КНДР (7:0)

— групповой этап: ничья с Бразилией (0:0)

— 1/8 финала: поражение от Испании (0:1)

С возрастной командой и сугубо оборонительным главным тренером (Карлушем Кейрушем) Роналду и Португалия провели крайне странный турнир. Статистически португальцы забивали солидные 1,8 гола за встречу, но при этом абсолютно все свои мячи они отгрузили в одном-единственном матче.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В разгроме сборной КНДР Криштиану поучаствовал голом и ассистом, создав пять опасных моментов для партнеров. Однако в остальных трех играх Португалия выглядела беззубо в атаке и лишь раз (в матче с Бразилией) смогла нанести больше десяти ударов за 90 минут.

В тех трех «сухих» встречах Роналду взял на себя половину от общего числа ударов команды (16 из 32), но за весь турнир он сподобился лишь на один удар с весом более 0.08 xG и всего один раз бил по воротам с дистанции ближе 11 метров. Лидер португальцев провел блеклый турнир, но и должной поддержки от партнеров по сборной он так и не дождался.

ЧМ-2014 в Бразилии

Результаты Португалии:

— групповой этап: поражение от Германии (0:4)

— групповой этап: ничья со США (2:2)

— групповой этап: победа над Ганой (2:1)

В свои 29 лет Роналду находился на пике карьеры. В составе «Реала» в период с 2010 по 2016 год он неизменно забивал не менее 50 голов за сезон во всех турнирах. Рядом с ним играли сразу 10 будущих партнеров по триумфальному Евро-2016, где они завоюют титул даже после его вынужденной травмы в финале. Тем не менее в Бразилии Криштиану и команду ждал оглушительный провал.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В стартовом матче будущие чемпионы мира из Германии камня на камне не оставили от обороны португальцев. Во второй игре против сборной США португальцы тоже уступали сопернику по всем статьям большую часть времени. Лишь роскошный навес Роналду на Силвестре Варелу на пятой компенсированной минуте спас команду от досрочного вылета.

Однако разгромное фиаско в первом туре безнадежно испортило разницу забитых и пропущенных мячей, и португальцы отправились домой уже после группового этапа, несмотря на победу в заключительном матче.

В игре с Ганой Криштиану забил победный гол, но это был его единственный точный удар при суммарном весе моментов в 2.79 xG. Он лидировал в команде практически по всем атакующим показателям и по-прежнему в одиночку тащил команду за счет индивидуального дриблинга, но в целом эта кампания обернулась для Португалии колоссальным разочарованием.

ЧМ-2018 в России

Результаты Португалии:

— групповой этап: ничья со Испанией (3:3)

— групповой этап: победа над Марокко (1:0)

— групповой этап: ничья со Ираном (1:1)

— 1/8 финала: поражение от Уругвая (1:2)

Если бы Португалия добилась в России чего-то грандиозного, бенефис Роналду в матче со Испанией сейчас воспринимался бы совершенно иначе. Пусть за всю историю своих выступлений на ЧМ он выдал лишь один истинный шедевр, зато превзойти его почти невозможно.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В игре против испанцев, которые еще недавно доминировали на международной арене, Криштиану реализовал все три свои попытки: он дважды выводил Португалию вперед, а под занавес встречи роскошным ударом со штрафного спас ничью после двух быстрых голов соперника. В следующем туре он забил победный мяч в ворота Марокко, да и в игре с Ираном создал несколько отличных моментов для партнеров.

Однако пропущенный на последних минутах гол от иранцев лишил Португалию первого места в группе. Вместо сетки с хозяйкой турнира Россией (которая затем сенсационно выбьет Испанию) португальцы попали на мощный Уругвай. В тот же самый день, когда из розыгрыша вылетела Аргентина Месси, ЧМ покинула и Португалия, не сумевшая совладать с гениальной игрой Эдинсона Кавани.

Вылет на ранней стадии плей-офф разочаровал, но в свои 33 года Роналду провел свой лучший чемпионат мира в карьере. А уже в следующем году его хет-трик в полуфинале против Швейцарии поможет Португалии завоевать трофей дебютного розыгрыша Лиги наций.

ЧМ-2022 в Катаре

Результаты Португалии:

— групповой этап: победа над Ганой (3:2)

— групповой этап: победа над Уругваем (2:0)

— групповой этап: поражение от Южной Кореи (1:2)

— 1/8 финала: победа над Швейцарией (6:1)

— 1/4 финала: поражение от Марокко (1:2)

После ЧМ в России дела Криштиану стремительно пошли на спад. Роналду сменил «Реал» на «Ювентус», но его ассистентские показатели упали, а участие в прессинге и вовсе сошло на нет. Португалец превращался в излишне прямолинейного и зависимого форварда, с которым топ-клубу было всё труднее добиваться больших побед. За «Юве» он забивал исправно, но туринцы в итоге потеряли многолетнее доминирование в Серии А.

Криштиану Роналду globallookpress.com

А когда Криштиану вернулся в «Манчестер Юнайтед», дело быстро дошло до открытого конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом, который требовал от звездного ветерана колоссального объема черновой работы без мяча.

К старту мундиаля в Катаре Роналду подходил после смазанного Евро-2020 (где он забил лишь два мяча с игры в четырех встречах, а португальцы рано выбыли из борьбы), и казалось, что финал близко. На катарском ЧМ Криштиану отметился лишь точным ударом с пенальти в ворота Ганы. Свой лучший матч на турнире Португалия провела против Швейцарии (6:1), когда вместо Роналду в стартовом составе вышел Гонсалу Рамуш, оформивший хет-трик. Сам же капитан покидал турнир в слезах после сенсационного поражения от Марокко в четвертьфинале, где за всё отведенное время он запомнился лишь одним неопасным дальним ударом.

Главный тренер Фернанду Сантуш фактически подготовил почву для безболезненной смены поколений и жизни сборной без Роналду. Однако португальская федерация предпочла уволить его и пригласить тренера, который сделал еще более слепую ставку на стареющую суперзвезду.

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике

Результаты Португалии:

— групповой этап: ничья с ДР Конго (1:1)

— групповой этап: победа над Узбекистаном (5:0)

— групповой этап: ничья с Колумбией (0:0)

— 1/16 финала: победа над Хорватией (2:1)

— 1/8 финала: поражение от Испании (0:1)

Под руководством Роберто Мартинеса Роналду пережил краткосрочный ренессанс, наколотив восемь мячей в девяти встречах и помог Португалии взять второй титул Лиги наций в сезоне-2024/25. Да и его дебютный сезон в саудовском «Аль-Насре» выдался более чем успешным.

Однако уже на Евро-2024 португалец превратился в откровенный балласт для команды: он не забил ни одного мяча, отбегав при этом от звонка до звонка в четырех матчах из пяти. В трех заключительных играх того турнира Португалия и вовсе ушла с поля без забитых голов.

Криштиану Роналду globallookpress.com

К старту ЧМ-2026 безголевая серия Криштиану на крупнейших международных турнирах (ЧМ и Евро) насчитывала уже девять поединков. В это же время Гонсалу Рамуш, пусть и не хватал звезд с неба в «Пари Сен-Жермен», всё же оставался важным элементом в обойме одного из сильнейших клубов Европы. К тому же, начиная с катарского мундиаля, Рамуш забивал за сборную в среднем 1.16 гола в пересчете на 90 минут, тогда как показатель Роналду просел до 0.80.

Разумеется, Криштиану всё еще мог приносить пользу этой команде — особенно учитывая то, каким непререкаемым авторитетом он пользовался среди партнеров. Но ответ на вопрос, кто прямо сейчас является лучшим выбором на позицию центрфорварда Португалии, был более чем очевиден.

В итоге Мартинес оказал Роналду медвежью услугу, продолжая упорно закрывать глаза на реальность.

Когда Криштиану растворился на поле в стартовом матче против ДР Конго, стоившем команде важнейших очков, Мартинес все равно продержал его на газоне полные 90 минут. На послематчевой пресс-конференции тренер неуклюже оправдывался: «Нет никакого смысла убирать с поля лучшего бомбардира в истории мирового футбола в игре, где вам кровь из носу нужно забивать».

Криштиану Роналду globallookpress.com

В матче против Испании Роналду снова был абсолютно незаметен: он коснулся мяча всего 19 раз за матч и полностью выпал из игры в концовке встречи. Однако Мартинес слово в слово повторил прежнюю мантру: «Когда команда уступает и нуждается в голе, вы не имеете права менять Криштиану Роналду. Он готов играть все 90 минут без каких-либо проблем. Роналду — это мощное присутствие на поле, он стягивает на себя защитников, он опасен на стандартах и в штрафной площаде. Его замена лишена всякого смысла».

Вот только проблема заключалась в том, что никакого «мощного присутствия» на поле не было и в помине. В каждом матче на этом турнире Роналду окончательно превращался в невидимку уже после 75-й минуты.

Если взглянуть исключительно на отрезки после 75-й минуты матчей этого чемпионата мира, то в общей сложности Роналду провел на поле 66 минут. За это время он сподобился лишь на один удар по воротам, совершил два продвижения мяча на дриблинге, отдал один продвигающий пас и выиграл всего одно единоборство.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Единственный раз, когда Мартинес всё же решился заменить Роналду, это сразу принесло плоды: вышедший вместо него Рамуш забил победный гол в концовке матча 1/16 финала против Хорватии. Однако в следующей игре против Испании главный тренер снова продержал Криштиану все 90 минут, оставив Рамуша мариноваться на скамейке запасных.

Даже если Мартинес принципиально настаивал на выходе Роналду в стартовом составе (что было несправедливо по отношению к Рамушу, но условно объяснимо его лидерскими качествами), уход капитана с поля на 70-й или 75-й минуте заметно повысил бы шансы Португалии дожать ДР Конго или Колумбию на групповом этапе. Набери португальцы на два очка больше, они бы вышли из группы с первого места, и тогда в первых раундах плей-офф их ждали бы куда более проходимые Гана и Швейцария вместо Хорватии и Испании. Команда могла продвинуться по сетке гораздо дальше, что подарило бы Роналду возможность подольше побыть частью этого грандиозного праздника футбола, где другие суперзвезды штампуют голы один за другим.

Вместо этого Мартинес предпочел сделать вид, будто на дворе всё еще 2014-й или 2018 год, и перегрузил ветерана игровым временем во вред результату. Из-за этого слепого притворства великая карьера Роналду на чемпионатах мира завершилась столь бесславно.