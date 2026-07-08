прогноз на матч 1/4 ЧМ‑2026, ставка за 1.91

9 июля в матче 1/4 финала на чемпионате мира по футболу сыграют Марокко и Франция. Начало встречи — 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.91.

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Франция: «Ле Бле» мчатся к очередному титулу

Турнирное положение: Сборная Франции подтверждает статус главного фаворита чемпионата мира 2026 года. Команда Дидье Дешама уверенно преодолела барьеры прошлых раундов и вышла в четвертьфинал. Победитель этой пары встретится в полуфинале с сильнейшим в дуэли Бельгия — Англия.

Последние матчи: Французы выиграли на североамериканском турнире абсолютно все встречи. На групповом этапе они поочередно разобрались с Сенегалом (3:1), Ираком (3:0) и Норвегией (4:1).

В плей-офф «трехцветные» сначала разгромили Швецию (3:0) в 1/16 финала, а на прошлой стадии минимально одолели Парагвай со счетом 1:0.

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Не сыграют: Под вопросом участие полузащитника Орельена Тчуамени.

Состояние команды: Франция показывает стабильный и мощный футбол на протяжении всего мундиаля. Атакующее трио в лице Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и Майкла Олисе способно взломать любые защитные порядки.

Марокко: «Атласские львы» готовы к новой сенсации

Турнирное положение: Марокканцы снова удивляют весь футбольный мир своим глубоким проходом по сетке плей-офф. Подопечные Мохамеда Уаби подходят к игре в статусе андердога, но они уже доказали свою способность бороться с грандами.

Последние матчи: Сборная Марокко до сих пор не проиграла ни одного матча на турнире. В группе команда сыграла вничью с Бразилией (1:1), а также победила Шотландию (1:0) и Гаити (4:2).

В 1/16 финала «Атласские львы» прошли Нидерланды в серии пенальти (2:2, 3:2 пен.). В прошлом раунде 1/8 финала марокканцы разгромили Канаду со счетом 3:0.

Не сыграют: Под большим вопросом участие Исмаэля Сайбари.

Состояние команды: Марокко имеет феноменальную беспроигрышную серию из 34 матчей во всех турнирах. Команда поймала кураж, а Ашраф Хакими и Аззедин Унахи находятся в прекрасной форме.

На что ставят в матче Марокко — Франция Букмекерские коэффициенты на матч Марокко — Франция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок:

Франция выиграла 4 из 6 очных встреч против Марокко в истории, ни разу им не уступив

Беспроигрышная серия сборной Марокко с учетом всех турниров составляет уже 34 матча подряд

Франция забила 12 голов в 5 сыгранных матчах на текущем чемпионате мира

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Франции дают 1.60 а на Марокко — 6.00, ничью букмекеры оценивают в 4.10.

Прогноз: Хоть и команды пропускают на турнире в среднем меньше одного мяча за матч, сыграем на ожидании голов от каждой из команд. Это основная ставка.

1.91 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.91 на матч Марокко — Франция позволит вывести на карту выигрыш 910₽, общая выплата — 1910₽

Ставка: Обе сборные смогут забить в матче за 1.91.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на ожидании ничейного результата. Марокко способно дать бой вице-чемпионом мира.

4.00 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.00 на матч Марокко — Франция принесёт чистый выигрыш 3000₽, общая выплата — 4000₽

Ставка: ничья(в основное время) за 4.00.