В первом матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» из Казахстана будет принимать «Сутьеску» из Черногории. Игра пройдет в Алматы 8 июля. Начало встречи — в 18:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.
«Кайрат»
Турнирная таблица: «Кайрат» в Премьер-лиге сезона 2025 завоевал титул чемпиона Казахстана. «Жёлто-черные» в 26 матчах набрали 59 очков и на два пункта опередили «Астану».
В нынешнем розыгрыше казахстанского чемпионата «Кайрат» занимает 2-е место с активом в 39 очков. От лидера — клуба «Ордабасы» отставание составляет 1 пункт.
Последние матчи: В 16-м туре чемпионата Казахстана «Кайрат» разгромил «Окжетпес» (5:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Кайрат» не знает поражений на протяжении пяти матчей, казахи выиграли 4 встречи и 1 игру сыграли вничью.
«Сутьеска»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне «Сутьеска» набрала 72 очка и стала чемпионом Черногории. В 36 матчах участник Лиги чемпионов одержал 22 победы, сыграл 6 встреч вничью и потерпел 8 поражений.
Последние матчи: Перед стартом выступления в еврокубках «Сутьеска» провела три товарищеских матча. Черногорский клуб проиграл «Сараево» (1:2), «Морнару» (0:1), «Борацу» (0:1).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Сутьеска» не может одержать победу на протяжении четырёх матчей подряд. Помимо товарищеских игр черногорцы уступили клубу «Единство» в заключительном туре чемпионата Черногории (1:3).
Статистика для ставок
- «Кайрат» — чемпион Казахстана
- «Сутьеска» — чемпион Черногории
- «Кайрат» и «Сутьеска» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Кайрата» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.31. Ничья оценивается в 4.73. На победу «Сутьески» — 9.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.91 и 1.89.
Прогноз: «Кайрат» сейчас на ходу, команда редко проигрывает и добивается положительного результата, чего не скажешь о «Сутьески». Черногорцы не могут выиграть на протяжении четырёх матчей подряд. Ожидаем, что чемпионы Казахстана одержат победу на старте квалификации Лиги чемпионов.
Ставка: Фора «Кайрата» (-1.5) с коэффициентом 2.04.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.91.