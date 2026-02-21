GOAL рассказывает, как грамотная работа Пьера Сажа и трансферы изменили расклад в борьбе за титул Лиги 1.

8 февраля Усман Дембеле с гордостью заявил, что «Пари Сен-Жермен» вернулся к своей триумфальной форме времен победного требла.

Команда Луиса Энрике провела первую половину сезона-2025/26 не слишком убедительно, поэтому в «Ле Классик» парижане хотели послать мощный сигнал всем соперникам — как во Франции, так и в Европе. И своей цели они добились более чем убедительно, разгромив «Марсель» на «Парк де Пренс» со счетом 5:0.

«Это особенный матч для всех парижан, — сиял Дембеле. — И во второй половине сезона мы сделаем все, чтобы выиграть все».

Главная цель «ПСЖ», разумеется, — защитить титул в Лиге чемпионов, и сделать это будет совсем непросто. Но и сохранить чемпионство в Лиге 1 тоже окажется нелегкой задачей.

Усман Дембеле globallookpress.com

Предполагалось, что парижане без особого сопротивления оформят пятый подряд титул чемпионов Франции, однако сейчас они занимают весьма непривычное второе место. Причем лидирует в таблице — еще более неожиданно — «Ланс», и до конца сезона остается всего 12 туров.

Так что же происходит в Лиге 1? Есть ли повод для тревоги у «ПСЖ»? И способен ли «Ланс» воспользоваться шансом и взять всего второй титул в своей истории — и первый с 1998 года?

Другой «Ланс»

Луис Энрике настаивает: никаких серьезных проблем в Париже нет. «По сравнению с прошлым сезоном изменился только "Ланс", — заявил главный тренер "Пари Сен-Жермен". — Они стали другими. Все остальное — как обычно».

Луис Энрике globallookpress.com

Вероятно, он прав лишь наполовину. «Ланс» действительно изменился — причем настолько, что эту команду почти невозможно узнать по сравнению с той, что еще меньше года назад не смогла пробиться в еврокубки.

При прежнем наставнике Уилле Стилле команда вовсе не выглядела слабой. Напротив, восьмое место для клуба, регулярно продающего своих лидеров, считалось вполне достойным результатом. Поэтому нынешний успех — это скорее история о том, как Пьер Саж превзошел все ожидания после того, как прошлым летом сменил Стилла у руля команды.

Пьер Саж globallookpress.com

Безусловно, назначение Сажа выглядело разумным шагом: ранее он неплохо проявил себя в сложных обстоятельствах в «Лионе», прежде чем был уволен в январе прошлого года. Однако перед стартом сезона задача у него была максимально приземленная — избежать вылета. И клуб это полностью устраивало, поскольку основной приоритет заключался в финансовой стабилизации.

«Хорошая позиция»

После того, как «Ланс» вновь вышел на первое место в Лиге 1, разгромив «Париж» со счетом 5:0, Пьер Саж нехотя признал: «амбиции» команды изменились. Однако он тут же уточнил — мысли о чемпионстве его не занимают.

Пьер Саж globallookpress.com

Я не думаю о титуле. Мы выполнили свою задачу (избежали вылета), так что теперь будем думать о Лиге конференций. Чтобы попасть в Лигу чемпионов, нужно как минимум три победы, а то и больше, поэтому мы скорее смотрим на «Марсель» или «Лион», чем на «Пари Сен-Жермен». Пьер Саж главный тренер «Ланса»

Показательно, что сами игроки смотрят на ситуацию совсем иначе.

«Мы находимся в отличной позиции, чтобы бороться за титул — и не собираемся этого скрывать, — заявил бывший нападающий "Кристал Пэлас" Одсонн Эдуар. — Мы конкуренты. Будем идти до самого конца».

И, по правде говоря, сомневаться в том, что «Ланс» способен навязать «Пари Сен-Жермен» борьбу до последнего тура, особых причин нет — слишком уж многие игроки команды сейчас демонстрируют футбол высочайшего уровня.

«Более сбалансированный» — несмотря на продажу ключевых игроков

«Ланс» распродал целую плеяду талантливых футболистов с тех пор, как в последний раз реально боролся за титул — в сезоне 2022/23, когда финишировал всего в одном очке позади «Пари Сен-Жермен». Абдукодир Хусанов и Кевин Дансо уже выступают в АПЛ — за «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» соответственно.

Адриен Томассон globallookpress.com

Поэтому после ухода еще трех ключевых игроков в летнее трансферное окно — Нейла Эль-Айнауи («Рома»), Анди Диуфа («Интер») и Факундо Медины («Марсель») — опытный полузащитник Адриен Томассон не имел четкого представления, чего ждать от сильно обновленного состава в нынешнем сезоне.

Мы сами задавались вопросом, как все будет выглядеть в этом году и смогут ли новички заменить тех, кто ушел, на том же уровне. И в этом смысле клуб отлично сработал, потому что у нас конкурентоспособная команда, которая, на мой взгляд, даже сильнее прошлогодней. Думаю, мы стали более сбалансированными. У нас появились профили игроков, которых нам действительно не хватало в прошлом сезоне, особенно в атаке. Для меня это более целостная команда. Адриен Томассон полузащитник «Ланса»

И с этим трудно спорить: практически все летние новички моментально и мощно заявили о себе на «Боллар-Делелис».

Блестящие сделки за разумные деньги

Робен Риссер, купленный у «Страсбурга» всего за €3 млн, изначально вовсе не был приоритетной целью «Ланса» на позицию вратаря — до этого он не провел ни минуты в Лиге 1. Но теперь голкипер молодежной сборной Франции настолько впечатляет, что его уже прочат в список кандидатов на вызов в главную команду Дидье Дешама.

Флорьян Товен globallookpress.com

То же самое можно сказать и о левом латерале Маттьё Юдоле (3,5 млн евро), который в 29 лет демонстрирует лучший футбол в своей карьере. А бывший игрок «Ньюкасла» Флорьян Товен (€6 млн) и вовсе вернулся в сборную Франции в 33 года — благодаря невероятному возрождению в «Лансе».

В ближайшее время звонка от Дешама вряд ли дождется Одсонн Эдуар (3,7 млн евро), но и он переживает собственный мини-ренессанс после крайне неудачной аренды в «Лестер» в прошлом сезоне и последующего расставания с «Кристал Пэлас».

Тем временем, Мамаду Сангаре, по сообщениям, уже привлек внимание нескольких клубов АПЛ — среди них «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Его доминирующая игра в центре поля не осталась незамеченной.

«Кристал Пэлас» и «Вест Хэм», как утверждается, внимательно следят за еще одним летним новичком — Самсона Байду (€8 млн), который после перехода из «Зальцбурга» великолепно проявляет себя в обороне.

Возвращение уверенности Сарра

Впечатляющий прогресс «Ланс» объясняется не только удачными трансферами — хотя уже сейчас январское подписание Аллана Сен-Максимена выглядит настоящим попаданием в цель: бывший вингер «Ньюкасла» успел поучаствовать в трех голах в своих первых двух матчах Лиги 1.

Маланг Сарр globallookpress.com

Пьер Саж вдохнул новую жизнь и в футболистов, уже находившихся в команде. Например, 30-летний Весли Саид забил рекордные для себя 10 мячей, действуя слева в атакующей тройке.

Томассону тренер нашел более глубокую, плеймейкерскую роль — и это тоже сработало. Но в случае с Малангом Сарром работа была почти полностью психологической.

Клуб был готов расстаться с защитником, который все еще переживал последствия тяжелого периода в «Челси», подорвавшего его уверенность. Несмотря на предложение от «Андерлехта», Сарра оставили — по настоянию Сажа, который быстро понял, что физическая мощь, универсальность и опыт выступлений на высшем уровне помогут 27-летнему игроку стать ключевой фигурой в тройке центральных защитников.

И эта вера сыграла решающую роль. Сарр вернул уверенность — и стал важнейшим элементом обороны, которая пропустила меньше всех в Лиге 1 (17 голов). Если добавить к этому, что с конца октября команда не уходила с поля без забитого гола, становится понятно, почему внутри клуба все чаще начинают верить в нечто большее.

«Эта команда — настоящий каток: она защищается, одновременно двигаясь вперед, и вынуждает соперников ошибаться под давлением», — с восторгом заявил бывший президент Жерве Мартель, при котором клуб выиграл чемпионат 1998 года, в интервью L’Equipe. — «Так почему бы не помечтать о титуле»?!

«ПСЖ» все еще «ПСЖ»?!

Пьер Саж, разумеется, старается сбавить градус разговоров о чемпионстве, напоминая, что «ПСЖ» — как они доказали в прошлом сезоне — «экстраординарная команда», способная смести всех на своем пути до самого финиша чемпионата.

«ПСЖ» globallookpress.com

«Как только "ПСЖ" по-настоящему нажмет на газ на решающем отрезке, мы можем их просто больше не увидеть», — отметил наставник «Ланса».

Саж также подчеркнул, что команду Луиса Энрике можно обыграть только в том случае, если «она перестает быть ПСЖ». Но в этом и суть: за исключением «Ле Классик», парижане на протяжении значительной части сезона действительно не всегда были похожи сами на себя.

Причин тому немало, и главная — усталость и травмы, вызванные борьбой на нескольких фронтах на протяжении всего 2025 года. Однако Усман Дембеле всего через неделю после заявлений о возвращении команды к прежнему уровню весьма откровенно намекнул, что главная проблема в другом: некоторые партнеры перестали играть с прежней самоотдачей.

После неожиданного поражения от «Ренна» на прошлой неделе обладатель «Золотого мяча-2025» отметил следующее.

В прошлом сезоне мы ставили клуб выше себя — и, думаю, нам нужно к этому вернуться. Сейчас вторая половина сезона, и на первом месте должен быть «Пари Сен-Жермен», а не отдельные игроки. Если каждый будет играть сам по себе, ничего не получится. Мы не выиграем те титулы, к которым стремимся. Усман Дембеле нападающий «ПСЖ»

И все же для «Ланса» это — луч света. Хотя Саж сохраняет трезвый взгляд на вещи и считает, что его команда должна обязательно обыграть чемпионов в очном матче в апреле, иначе о смене власти в чемпионате можно не мечтать.

Пьер Саж globallookpress.com

«Я никогда раньше не побеждал "ПСЖ", — признался 46-летний специалист, — но если это случится 12 апреля, я точно не расстроюсь!»

И действительно, если «Ланс» выиграет эту принципиальную встречу на «Боллар-Делелис», даже Саж, возможно, впервые всерьез подумает о титуле.