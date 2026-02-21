Валерий МельникВалерий МельникПостоянный автор LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

GOAL рассказывает, как грамотная работа Пьера Сажа и трансферы изменили расклад в борьбе за титул Лиги 1.

8 февраля Усман Дембеле с гордостью заявил, что «Пари Сен-Жермен» вернулся к своей триумфальной форме времен победного требла.

Команда Луиса Энрике провела первую половину сезона-2025/26 не слишком убедительно, поэтому в «Ле Классик» парижане хотели послать мощный сигнал всем соперникам — как во Франции, так и в Европе.  И своей цели они добились более чем убедительно, разгромив «Марсель» на «Парк де Пренс» со счетом 5:0.

«Это особенный матч для всех парижан, — сиял Дембеле. — И во второй половине сезона мы сделаем все, чтобы выиграть все».

Главная цель «ПСЖ», разумеется, — защитить титул в Лиге чемпионов, и сделать это будет совсем непросто.  Но и сохранить чемпионство в Лиге 1 тоже окажется нелегкой задачей.

Усман Дембеле
Усман Дембеле globallookpress.com

Предполагалось, что парижане без особого сопротивления оформят пятый подряд титул чемпионов Франции, однако сейчас они занимают весьма непривычное второе место.  Причем лидирует в таблице — еще более неожиданно — «Ланс», и до конца сезона остается всего 12 туров.

Так что же происходит в Лиге 1?  Есть ли повод для тревоги у «ПСЖ»?  И способен ли «Ланс» воспользоваться шансом и взять всего второй титул в своей истории — и первый с 1998 года?

Другой «Ланс»

Луис Энрике настаивает: никаких серьезных проблем в Париже нет.  «По сравнению с прошлым сезоном изменился только "Ланс", — заявил главный тренер "Пари Сен-Жермен". — Они стали другими.  Все остальное — как обычно».

Луис Энрике
Луис Энрике globallookpress.com

Вероятно, он прав лишь наполовину.  «Ланс» действительно изменился — причем настолько, что эту команду почти невозможно узнать по сравнению с той, что еще меньше года назад не смогла пробиться в еврокубки.

При прежнем наставнике Уилле Стилле команда вовсе не выглядела слабой.  Напротив, восьмое место для клуба, регулярно продающего своих лидеров, считалось вполне достойным результатом.  Поэтому нынешний успех — это скорее история о том, как Пьер Саж превзошел все ожидания после того, как прошлым летом сменил Стилла у руля команды.

Пьер Саж
Пьер Саж globallookpress.com

Безусловно, назначение Сажа выглядело разумным шагом: ранее он неплохо проявил себя в сложных обстоятельствах в «Лионе», прежде чем был уволен в январе прошлого года.  Однако перед стартом сезона задача у него была максимально приземленная — избежать вылета.  И клуб это полностью устраивало, поскольку основной приоритет заключался в финансовой стабилизации.

«Хорошая позиция»

После того, как «Ланс» вновь вышел на первое место в Лиге 1, разгромив «Париж» со счетом 5:0, Пьер Саж нехотя признал: «амбиции» команды изменились.  Однако он тут же уточнил — мысли о чемпионстве его не занимают.

Пьер Саж
Пьер Саж globallookpress.com
Я не думаю о титуле. Мы выполнили свою задачу (избежали вылета), так что теперь будем думать о Лиге конференций. Чтобы попасть в Лигу чемпионов, нужно как минимум три победы, а то и больше, поэтому мы скорее смотрим на «Марсель» или «Лион», чем на «Пари Сен-Жермен».Пьер Сажглавный тренер «Ланса»

Показательно, что сами игроки смотрят на ситуацию совсем иначе.

«Мы находимся в отличной позиции, чтобы бороться за титул — и не собираемся этого скрывать, — заявил бывший нападающий "Кристал Пэлас" Одсонн Эдуар. — Мы конкуренты.  Будем идти до самого конца».

И, по правде говоря, сомневаться в том, что «Ланс» способен навязать «Пари Сен-Жермен» борьбу до последнего тура, особых причин нет — слишком уж многие игроки команды сейчас демонстрируют футбол высочайшего уровня.

«Более сбалансированный» — несмотря на продажу ключевых игроков

«Ланс» распродал целую плеяду талантливых футболистов с тех пор, как в последний раз реально боролся за титул — в сезоне 2022/23, когда финишировал всего в одном очке позади «Пари Сен-Жермен». Абдукодир Хусанов и Кевин Дансо уже выступают в АПЛ — за «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» соответственно.

Адриен Томассон
Адриен Томассон globallookpress.com

Поэтому после ухода еще трех ключевых игроков в летнее трансферное окно — Нейла Эль-Айнауи («Рома»), Анди Диуфа («Интер») и Факундо Медины («Марсель») — опытный полузащитник Адриен Томассон не имел четкого представления, чего ждать от сильно обновленного состава в нынешнем сезоне.

Мы сами задавались вопросом, как все будет выглядеть в этом году и смогут ли новички заменить тех, кто ушел, на том же уровне. И в этом смысле клуб отлично сработал, потому что у нас конкурентоспособная команда, которая, на мой взгляд, даже сильнее прошлогодней. Думаю, мы стали более сбалансированными. У нас появились профили игроков, которых нам действительно не хватало в прошлом сезоне, особенно в атаке. Для меня это более целостная команда.Адриен Томассонполузащитник «Ланса»

И с этим трудно спорить: практически все летние новички моментально и мощно заявили о себе на «Боллар-Делелис».

Блестящие сделки за разумные деньги

Робен Риссер, купленный у «Страсбурга» всего за €3 млн, изначально вовсе не был приоритетной целью «Ланса» на позицию вратаря — до этого он не провел ни минуты в Лиге 1.  Но теперь голкипер молодежной сборной Франции настолько впечатляет, что его уже прочат в список кандидатов на вызов в главную команду Дидье Дешама.

Флорьян Товен
Флорьян Товен globallookpress.com

То же самое можно сказать и о левом латерале Маттьё Юдоле (3,5 млн евро), который в 29 лет демонстрирует лучший футбол в своей карьере.  А бывший игрок «Ньюкасла» Флорьян Товен (€6 млн) и вовсе вернулся в сборную Франции в 33 года — благодаря невероятному возрождению в «Лансе».

В ближайшее время звонка от Дешама вряд ли дождется Одсонн Эдуар (3,7 млн евро), но и он переживает собственный мини-ренессанс после крайне неудачной аренды в «Лестер» в прошлом сезоне и последующего расставания с «Кристал Пэлас».

Тем временем, Мамаду Сангаре, по сообщениям, уже привлек внимание нескольких клубов АПЛ — среди них «Манчестер Юнайтед» и «Челси».  Его доминирующая игра в центре поля не осталась незамеченной.

«Кристал Пэлас» и «Вест Хэм», как утверждается, внимательно следят за еще одним летним новичком — Самсона Байду (€8 млн), который после перехода из «Зальцбурга» великолепно проявляет себя в обороне.

Возвращение уверенности Сарра

Впечатляющий прогресс «Ланс» объясняется не только удачными трансферами — хотя уже сейчас январское подписание Аллана Сен-Максимена выглядит настоящим попаданием в цель: бывший вингер «Ньюкасла» успел поучаствовать в трех голах в своих первых двух матчах Лиги 1.

Маланг Сарр
Маланг Сарр globallookpress.com

Пьер Саж вдохнул новую жизнь и в футболистов, уже находившихся в команде.  Например, 30-летний Весли Саид забил рекордные для себя 10 мячей, действуя слева в атакующей тройке.

Томассону тренер нашел более глубокую, плеймейкерскую роль — и это тоже сработало.  Но в случае с Малангом Сарром работа была почти полностью психологической.

Клуб был готов расстаться с защитником, который все еще переживал последствия тяжелого периода в «Челси», подорвавшего его уверенность.  Несмотря на предложение от «Андерлехта», Сарра оставили — по настоянию Сажа, который быстро понял, что физическая мощь, универсальность и опыт выступлений на высшем уровне помогут 27-летнему игроку стать ключевой фигурой в тройке центральных защитников.

И эта вера сыграла решающую роль.  Сарр вернул уверенность — и стал важнейшим элементом обороны, которая пропустила меньше всех в Лиге 1 (17 голов).  Если добавить к этому, что с конца октября команда не уходила с поля без забитого гола, становится понятно, почему внутри клуба все чаще начинают верить в нечто большее.

«Эта команда — настоящий каток: она защищается, одновременно двигаясь вперед, и вынуждает соперников ошибаться под давлением», — с восторгом заявил бывший президент Жерве Мартель, при котором клуб выиграл чемпионат 1998 года, в интервью L’Equipe. — «Так почему бы не помечтать о титуле»?!

«ПСЖ» все еще «ПСЖ»?!

Пьер Саж, разумеется, старается сбавить градус разговоров о чемпионстве, напоминая, что «ПСЖ» — как они доказали в прошлом сезоне — «экстраординарная команда», способная смести всех на своем пути до самого финиша чемпионата.

«ПСЖ»
«ПСЖ» globallookpress.com

«Как только "ПСЖ" по-настоящему нажмет на газ на решающем отрезке, мы можем их просто больше не увидеть», — отметил наставник «Ланса».

Саж также подчеркнул, что команду Луиса Энрике можно обыграть только в том случае, если «она перестает быть ПСЖ».  Но в этом и суть: за исключением «Ле Классик», парижане на протяжении значительной части сезона действительно не всегда были похожи сами на себя.

Причин тому немало, и главная — усталость и травмы, вызванные борьбой на нескольких фронтах на протяжении всего 2025 года.  Однако Усман Дембеле всего через неделю после заявлений о возвращении команды к прежнему уровню весьма откровенно намекнул, что главная проблема в другом: некоторые партнеры перестали играть с прежней самоотдачей.

После неожиданного поражения от «Ренна» на прошлой неделе обладатель «Золотого мяча-2025» отметил следующее.

В прошлом сезоне мы ставили клуб выше себя — и, думаю, нам нужно к этому вернуться. Сейчас вторая половина сезона, и на первом месте должен быть «Пари Сен-Жермен», а не отдельные игроки. Если каждый будет играть сам по себе, ничего не получится. Мы не выиграем те титулы, к которым стремимся.Усман Дембеленападающий «ПСЖ»

И все же для «Ланса» это — луч света.  Хотя Саж сохраняет трезвый взгляд на вещи и считает, что его команда должна обязательно обыграть чемпионов в очном матче в апреле, иначе о смене власти в чемпионате можно не мечтать.

Пьер Саж
Пьер Саж globallookpress.com

«Я никогда раньше не побеждал "ПСЖ", — признался 46-летний специалист, — но если это случится 12 апреля, я точно не расстроюсь!»

И действительно, если «Ланс» выиграет эту принципиальную встречу на «Боллар-Делелис», даже Саж, возможно, впервые всерьез подумает о титуле.