The Athletic разбирает, как минимальная ротация и тактическая дисциплина сделали «Ланс» неудобным соперником для всех.

Каждый сезон в Лиге 1 появляется команда-сенсация.

В последние годы такими командами были «Ренн», «Брест» и «Лилль». В этот раз в центре внимания — «Ланс», который после 14 туров возглавляет таблицу, опережая финансовых гигантов — «Пари Сен-Жермен» и «Марсель».

Сам по себе этот факт уже впечатляет. А если учитывать, что клуб поднялся на вершину вскоре после назначения Пьера Сажа главным тренером минувшим летом, то достижение становится по-настоящему выдающимся.

«Мы не думали, что окажемся в этой точке так быстро. Планировали набрать 31 очко где-то к февралю или марту», — признался Саж после недавней победы над «Анже».

Четыре победы подряд в ноябре позволили «Лансу» максимально воспользоваться осечками «ПСЖ» и «Марселя». Выездная победа 2:1 над «Анже» вывела клуб на первое место — впервые с 2004 года.

Чтобы понять, почему это достижение так долго оставалось недосягаемым, достаточно взглянуть на историю клуба. В конце 1990-х и начале 2000-х «Ланс» был одной из сильнейших команд Франции: чемпион сезона-1997/98, вице-чемпион 2001/02, регулярный участник еврокубков — восемь раз за тот период.

Но падение оказалось стремительным и болезненным. В 2007/08 клуб вылетел в Лигу 2 и в течение нескольких лет метался между двумя дивизионами. За этим последовал настоящий кризис: пять сезонов подряд во втором эшелоне (2015–2020), пять разных тренеров и полное отсутствие стабильности.

Дно было пробито осенью 2017-го, когда команда опустилась на последнее место Лиги 2. Лишь под руководством Франка Эза «Ланс» сумел выбраться и вернулся в элиту, став вторым по итогам сезона.

После возвращения в элиту «Ланс» стабильно входит в топ‑8 Лиги 1. В сезоне‑2022/23 команда заняла второе место и получила право сыграть в Лиге чемпионов. Большая часть этих успехов пришлась на период работы Франка Эза, который минувшим летом покинул клуб ради (теоретически) более высокой ступени — «Ниццы».

Его сменил Уилл Стилл, зарекомендовавший себя молодым и перспективным тренером в «Реймсе», но в мае он отправился в Англию — и его опыт в «Саутгемптоне» оказался неудачным.

Как и большинство французских клубов, «Ланс» давно стал трамплином для игроков. За два последних трансферных окна они продали вратаря Бриса Самба, защитников Факундо Медину, Абдукодира Хусaнова и Кевина Дансо. На протяжении четырех сезонов подряд клуб неизменно терял лучшего бомбардира — либо из‑за продажи, либо по окончании арендного соглашения.

Тем не менее способность «Ланса» к обновлению остается безграничной: ее подпитывают талантливые молодые футболисты и игроки, которым не удалось закрепиться в английской Премьер‑лиге.

Бывший полузащитник «Ньюкасла» Флорьян Товен оформил дубль в матче с «Анже», а экс-нападающий «Кристал Пэлас» Одсонн Эдуар делит звание лучшего бомбардира команды с пятью голами. Маланг Сарр, ранее выступавший за «Челси», стал ключевой фигурой на позиции левого центрального защитника.

Саж — человек, который смог собрать все воедино. Он работал в академии и был ассистентом, прежде чем возглавил «Лион» в декабре 2023 года — в разгар серьезных финансовых проблем клуба (из-за которых его даже сначала отправили в Лигу 2, но затем решение отменили). Тем не менее именно Саж сумел удержать команду в элите.

Он сохранил фирменную схему Эза — 3-4-3, хотя состав за это время настолько обновился, что «Ланс» теперь почти как футбольная версия корабля Тесея.

Стабильность обеспечивается минимальными перестановками: всего 21 изменение в стартовых составах за 14 туров — это один из самых низких показателей в лиге (наряду с «Нантом»), причем не более трех замен между матчами.

Саж сделал «Ланс» крайне неудобным соперником для прессинга. Команда обычно начинает розыгрыш через короткий пас, активно подключает крайних защитников и оставляет троих из четырех полузащитников высоко, чтобы прижать соперника к его воротам.

Часто полузащитники действуют в стиле «карусели»: один опускается глубже, другой делает рывок за спину защитников — но при этом движения выглядят не шаблонно, а органично. Отсюда и показатели: третье место в Лиге 1 по числу офсайдов и шестое — по количеству выполненных длинных передач.

Два «десятки», Товен и Весли Саид, располагаются близко к центральному форварду Одсонну Эдуару. Тройка работает эффективно: на их счету 14 из 24 командных голов.

Один из показательных эпизодов игры «Ланса» против «Парижа» демонстрирует их подход: сначала короткий пас, затем резкий переход на длинную передачу.

Правый латераль Рубен Агилар опускается ниже, формируя линию из четырех защитников. Флорьян Товен, действующий на позиции «десятки», начинает широко и получает мяч в ноги, пока Мамаду Сангаре (№6) делает рывок за спину обороны.

Передача Агилара вышла чуть сильнее, чем нужно, но «Ланс» не боится прямолинейного футбола. Сангаре вынудил центрального защитника «Парижа» Отавио выбить мяч в аут, и команда получила территориальное преимущество.

На своей половине поля «Ланс» часто разыгрывает мяч за счет «стеночек», чтобы пройти прессинг соперника. А когда удается создать возможности для флангового навеса, команда великолепно насыщает штрафную.

Самая необычная деталь их атакующей игры — редкое предпочтение навесов с внешней траекторией вместо «закрученных» внутрь. У них уже 50 таких подач из 82 угловых — больше всех в Лиге 1 и второй показатель в топ‑5 европейских лиг после «Интера».

Слева навешивает Товен, справа — Адриен Томассон. Оба обладают высоким качеством подачи, и команда чаще всего использует низкие, хлесткие навесы, которые падают прямо за пределами вратарской.

Необычная тактика приносит «Лансу» ощутимые дивиденды. Восемь голов после угловых (треть от общего числа забитых мячей) делают их лучшей командой Европы по этому показателю наряду с «Арсеналом» среди клубов топ‑5 лиг.

Подход вполне логичен: «Ланс» — одна из самых невысоких команд Лиги 1, поэтому они не стремятся нагружать вратарскую и давить на голкипера. Вместо этого пять-шесть игроков стартуют примерно с линии пенальти и разбегаются в разные стороны, создавая хаос для обороны соперника.

В обороне команда тоже выглядит надежно: всего 12 пропущенных мячей в 14 турах (лучший показатель в лиге наряду с «ПСЖ») и ни одного матча, где соперник забил бы больше двух раз.

Однако продвинутые метрики говорят, что это уровень скорее твердого претендента на еврокубки, чем чемпиона — так что «Ланс» вправе благодарить своего вратаря Робена Риссера.

21‑летний вратарь, подписанный летом из клуба второго дивизиона «Ред Стар», демонстрирует хладнокровие при розыгрыше мяча и отличные качества в отражении ударов.

Без мяча «Ланс» использует смешанную модель. На чужой половине они активно прессингуют даже против топ‑клубов, занимая третье место в Лиге 1 по числу возвратов мяча в финальной трети. Более того, команда лидирует по числу подкатов и заблокированных передач.

«Монако» прочувствовал это на себе после домашнего поражения 1:4: две «десятки» «Ланса» постоянно загоняли центральных защитников хозяев в ситуации, когда те вынуждены были отдавать неудобные, рискованные передачи, после чего «Ланс» создавал моменты и забивал в результате перехватов.

Три центральных защитника «Ланса» отлично меняются ролями: один держит форварда, другой страхует, а крайние, как показал матч против «Марселя», способны играть плотно и агрессивно.

На своей половине команда выстраивается по схеме 5‑4‑1 с опущенными латералями. По статистике «Ланс» — лучшая контратакующая команда Лиги 1 в этом сезоне. Такой стиль идеально подходит Одсонну Эдуару, который умеет удерживать мяч, а быстрые переходы после возврата владения становятся их фирменным оружием.

Домашняя победа 1:0 над «Страсбуром» продемонстрировала, как «Ланс» создает численное преимущество два в один даже без владения мячом. Сначала они бросаются прессинговать обратный пас на вратаря, затем ждут передачи на фланг и резко ускоряются.

Когда «десятка» «Страсбура» Феликс Лемарешаль получил мяч между линиями, Адриен Томассон успел сместиться за него и перекрыть пространство, а Весли Саид не позволил вернуть передачу Лукасу Хойсбергу.

Главная уязвимость «Ланса» — длинные передачи за спины защитников. При агрессивном контрпрессинге команда рискует остаться оголенной сзади, если схема не срабатывает идеально.

Даже если команда в итоге откатится вниз, сезон уже вошел в историю клуба. Лидировать в таблице — достижение само по себе, хотя Саж и не считает это чем-то значимым после всего 14 туров. К тому же «Ланс» наконец-то обыграл принципиального соперника «Лилль» в Северном дерби (3:0) — впервые за последние семь встреч.

«Время все покажет», — сказал Саж в Анже, избегая разговоров о борьбе за титул. «ПСЖ» обычно выигрывает чемпионат в спокойном темпе, а Саж хорошо помнит, как сильно начал «Ницца» в сезоне-2023/24, но быстро сдала.

«Вы знаете, как и я, историю про зайца и черепаху. Поэтому будем осторожны», — добавил Саж, полностью оправдывая свою фамилию («мудрец»).

Товен выразился чуть романтичнее: «Посмотрим, позволим ли мы себе право мечтать», — сказал он журналистам.

Завершит год «Ланс» матчем 1/64 финала Кубка Франции в конце декабря, после чего Лига 1 уйдет на зимнюю паузу. До этого команду ждут еще два матча чемпионата, включая выезд к «Нанту».

Победа там позволит «Лансу» «Ниццу» Франка Эза, находящуюся в кризисе и проигравшую шесть матчей подряд, в статусе лидера, с шансом уйти на рождественские каникулы на вершине таблицы.

Эта невероятная история, похоже, еще далека от завершения.