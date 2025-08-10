Погоня за гегемоном. Чего ждать от нового сезона Лиги 1?

Занавес французской Лиги 1 откроется для зрителей 15 августа, когда старт первенству дадут середняк прошлого сезона «Ренн» и серебряный призер «Марсель».

Если не «ПСЖ», то кто?

Таким вопросом задается большая часть футбольной общественности, интересующаяся Лигой 1, ведь парижане в последние годы хоронят интригу в гонке за золотыми медалями задолго до финиша розыгрыша чемпионата. Настоящая пропасть образовалась в сезоне 2024/2025, по итогам которой «ПСЖ» оторвался от ближайшего преследователя в лице «Марселя» на целых девятнадцать баллов.

Думаем, что предстоящая кампания не станет исключением — дружина Луиса Энрике вовсе не собирается снижать обороты, собрав практически полную коллекцию трофеев, в числе которых долгожданная виктория в Лиге чемпионов УЕФА, и сохраняет голод к дальнейшим триумфам. Испанский специалист провел колоссальную работу в расположении «красно-синих», представлявших ранее набор индивидуальностей с раздутым эго, и выстроил наконец команду-звезду, достигшую высот благодаря сплоченности и здоровой атмосфере внутри коллектива.

Хотя система «ПСЖ» периодически подвержена сбоям, что доказал «Челси» в финале Клубного чемпионата мира, разгромив французов со счетом 3:0. Вот только складывается впечатление, оплеуха от «аристократов» не намек на назревший кризис, а лишь единичный случай, от которого подопечные Энрике быстро отойдут и снова замахнутся на все награды как внутренние, так и европейские.

Действующие чемпионы настолько уверены в себе, что без лишнего страха готовы расстаться с некоторыми ведущими игроками команды. Речь идет о голкипере Джанлуидже Доннарумме, с которым никак не договорятся по новому контракту, — по информации журналиста Николо Скиры парижане выставили итальянца на продажу. Компанию ему может составить вингер Брэдли Баркола, заинтересовавший «Ливерпуль» на фоне затянувшихся переговоров по Александеру Исаку из «Ньюкасла».

Брэдли Баркола globallookpress.com

С заменой для обеих «ПСЖ» уже определился и рассматривает вариант с приобретением в атакующую линию Родриго у мадридского «Реала». Бразилец был не частым гостем основного состава в прошлом сезоне, когда «сливочных» еще возглавлял Карло Анчелотти, и тенденция имеет все шансы сохраниться с приходом Хаби Алонсо. Поэтому не исключено, что двукратный обладатель «ушастого» кубка сменит обстановку этим летом.

Логического завершения достигла сага по покупке вратаря Люки Шевалье, которого как раз таки взяли в ранге альтернативы Доннарумме. «Лилль» заключил выгодное соглашение и получил за своего воспитанника 40 млн евро. Шевалье, как и Доннарумма, вошел в топ-10 номинантов на приз Льва Яшина, вручаемый France Football, и потенциально именно он займет роль номера один «ПСЖ».

Люка Шевалье ligue1.com

Подписание Люки не грозит ничем хорошим для Матвея Сафонова, чье будущее в стане «красно-синих» покрыто туманом. Даже если Джанлуиджи покинет Париж, то российский страж ворот останется за спиной Шевалье, в случае компромисса итальянца с клубом Сафонов превратится в третий либо четвертый выбор для Энрике — не стоит забывать про Арнау Тенаса и юного Ренато Марина.

Вопросов к продолжению выступлений Матвея за «ПСЖ» добавляет почти свершившийся переход из «Борнмута» за 67 млн евро украинского защитника Ильи Забарного, который не горит желанием играть в одной команде с россиянином. Потенциальным местом продолжения карьеры для Сафонова называют Турцию, где «Галатасарай» видит в нем сменщика Фернандо Муслеры.

Единственным подтвержденным трансфером «на выход» парижан остается отъезд Милана Шкриньяра в «Фенербахче» за 7 млн евро. Перебравшись в «ПСЖ» из «Интера», словак так и не превратился в лидера обороны команды, проиграв конкуренцию в минувшей кампании Вильяму Пачо и проведя вторую ее часть в турецкой Суперлиге.

Поход «красно-синих» за пятым кряду чемпионством хочет остановить оживший под руководством темпераментного Роберто Де Дзерби «Марсель». Итальянский специалист остановил погружение «провансальцев» в хаос, балансируя, как умелый канатоходец, между успехом и пропастью.

Де Дзерби ловко уклонялся от гневных стрел руководства и болельщиков клуба, которые вешали любую неудачу на его плечи. Второе место следом за провальным восьмым в сезоне 2023/2024 восприняли как качественный рывок вперед, однако амбиции «бело-голубых» заходят куда дальше серебра — первый после «ПСЖ» все же не тот статус, ради которого итальянец возглавил «Марсель».

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Нивелировать разрыв в классе с принципиальным оппонентом по «Ле Классико» задача не из простых, тем не менее «южане» изо всех сил стараются прыгнуть выше голове, становясь не только стилистически более гибкими под началом Де Дзерби, который порой перепрограммировал команду на игру в три ЦЗ, но и укомплектовывая состав под грядущую кампанию.

«Марсель» за 30 млн евро приобрел у «Фейеноорда» реактивного левого вингера Игора Пайшао, видящегося прямой заменой уехавшему в «Интер» Луису Энрике. Подменять 25-летнего бразильца будет Джонатан Роу, проведший прошлый розыгрыш на юге Франции на правах аренды и выкупленный у «Норвич Сити» за 14,5 млн евро.

Аналогичным образом «Марсель» поступил в отношении полузащитника Пьер-Эмиля Хейбьерга и нападающего Нила Мопе, которые зарекомендовали себе в Лиге 1 2024/2025 и оказались в расположении «провансальцев» на полноценной основе. За датчанина «бело-голубые» заплатили «Тоттенхэму» 13,5 млн евро, в то время как французский форвард, ранее представлявший «Эвертон», обошелся в 4 млн евро.

Календарь и таблица Лиги 1

История циклична — лейтмотив приглашения «Марселем» Тимоти Веа, чей легендарный отец Джордж на закате карьеры поиграл за «бело-голубых» с 2000 по 2001 голы. СММ-щики «южан» постарались и воссоздали обложку журнала с Веа-старшим, чтобы объявить о трансфере его сына.

«Ювентус» отдал 25-летнего американца в аренду до лета 2026, за которую французский клуб заплатит 1 млн евро. В соглашение включен пункт об обязательном выкупе игрока «Марселем» за 14 млн евро + 3 млн евро бонусами + «старая синьора» получит процент с будущей его продажи.

Тимоти Веа ligue1.com

Нынешнюю позицию Тимоти тяжело определить, ведь как под руководством Тьяго Мотты, так и Игора Тудора он и Уэстон Маккенни первыми закрывали любую брешь в построениях команды. Веа целиком исследовал оба фланга «бьянконери», выступая на месте защитника, полузащитника и вингера, помимо этого трижды его задействовали на позиции центрального нападающего.

Неожиданным вышло возвращение блудного сына Пьер-Эмерика Обамеянга, который только минувшим летом за 9 млн евро отправился из «Марселя» зарабатывать на безбедную старость в саудовскую «Аль-Кадисию». Кажется, французам удалось провернуть удачную аферу, выбив неплохие деньги у арабских шейхов за ветерана, и получив его обратно бесплатно спустя год. Габонец решил, что солнечный Прованс куда более приятнее жаркой Саудовской Аравии, и без раздумий променял местную Про-Лигу на Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Франции.

К «Монако» в последние годы перестали предъявлять завышенные требования, смирившись с ролью одного из клубов, который по большей мере имитирует борьбу за чемпионство, чем всерьез навязывает ее «ПСЖ». В кампании 2024/2025 «монегаски» вовсе отпустили парижан на двадцать три балла вперед, уступив серебро «Марселю» и едва удержавшись на третьей строчке.

Пора оставить период стагнации позади — судя по летней активности, именно такой девиз царит в рядах «красно-белых» при подготовке к новому розыгрышу. При минимальных затратах, «Монако» заполучило довольно громких по именам новичков, некоторые из которых нуждаются в срочной перезагрузке карьеры.

Аудитория Лиги 1, несомненно, возрастет с приездом на Лазурный берег Поля Погба, отбывшего длительную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. На презентации 32-летний полузащитник дал волю эмоциям, пустив слезу, поэтому нет повода не верить, что в «Монако» он прибыл не отбывать номер, а напомнить о своем былом величии.

Поль Погба globallookpress.com

Аналогичные планы строит Ансу Фати, которого на заре выступлений за «Барселону» наградили титулом «нового Месси», однако череда травм поставила на стоп прогресс воспитанника «Ла Масии». Для него это вторая аренда — пробы пера в «Брайтоне» закончились ничем, остается верить, что менее силовой, чем АПЛ, чемпионат Франции позволит 22-летнему вингеру снова засиять.

«Монако» магнитом притягивает сбитых летчиков и рассчитывает на Эрика Дайера, чей период игры за «Баварию» оставил скомканное впечатление. 31-летний англичанин может оказаться полезен для Ади Хюттера как в опорной зоне, так и в центре обороны, если конечно оставит позади «привозы», случавшиеся в Мюнхене.

Приятной опцией для «монегасков» обернулась история с переходом многолетнего стража ворот «Байера» Лукаша Градецкого, за которого французы отдали лишь 3 млн евро. Вполне вероятно, что 35-летний финн вытеснит Филиппа Кена из рамки «Монако».

Любопытно, что Градецкий — единственный игрок, стоивший «красно-белым» денег этим летом, при этом на продаже они выручили 23 млн евро. Молодой проспект Саймон Буабре предпочел саудовский «Неом» (10 млн евро), левый защитник Исмаил Якобс прописался в «Галатасарае» (8 млн евро) и центрбек Крислен Матсима выбрал немецкий «Аугсбург» (5 млн евро).

Заявка на топ-4 и еврокубковую зону

Поклонники «Лиона» покатались на эмоциональных качелях в текущем межсезонье, пережив шок в конце июня, однако спустя некоторое время вздохнув с облегчением. Сперва 24 июня Французская национальная дирекция контроля и управления (DNCG) понизила «ткачей» до Лиги 2 из-за нарушений финансовой отчетности, затем 9 июля после поданной апелляции организация восстановила клуб в числе участников нового сезона чемпионата Франции.

Снисходительность DNCG основывалась на пертурбациях в правящей верхушке «Лиона», которую покинул противоречивый американец Джон Текстор. Бразды правления «олимпийцами» взяла Мишель Канг, входившая в совет директоров с 2023 и теперь добравшаяся до должности президента. Генеральным директором клуба назначили Михаэля Герлингера, пребывавшего в числе боссов «Баварии» на протяжении восемнадцати лет: с 2005 по 2023.

К судьбе «Лиона» неравнодушно отнеслись в том числе и конкуренты по французскому первенству — руку помощи для решения денежных проблем «Лиону» подал «ПСЖ», выплативший им всю сумму за Брэдли Баркола раньше срока. Дальнейшие действия по вытягиванию «ткачей» из финансовой ямы легли на плечи Канг, которая начала с политики «затягивания поясов», урезав расходы на покупку новичков, что бросается в глаза по сравнению с рекордной трансферной кампанией лета 2024, когда потратили почти 148 млн евро.

На данном этапе в бюджете «Лиона» наблюдается профицит — на продаже игроков заработали уже 73,7 млн евро, в то время как потратили 31,28 млн евро. Конечно, такой вектор развития грозит амбициям команды, добравшейся до четвертьфинала Лиги Европы и финишировавшей в шестерке сильнейших Лиги 1. Клуб покинул целый ряд ключевых исполнителей, в числе которых нападающий Александр Ляказетт, вратарь Лукас Перри, центрхав Жордан Верету, атакующие полузащитники Райан Шерки и Тьяго Альмада.

«Лион» globallookpress.com

Компенсировать их потерю «Лион» старается за счет недорогих вливаний, подписав опорника Тайлера Мортона из «Ливерпуля» за 10 млн евро и двигателя атак «Виктории Пльзень» Павела Шульца за 7,5 млн евро. Также скауты «ткачей» акцентировали внимание на рынке португальского футбола, забрав центрбека «Каза Пия» Рюбена Клюйверта за 3,78 млн евро и левого вингера дубля «Спортинга» Афонсу Морейру за 2 млн евро.

Странную схему провернул французский клуб с 31-летним голкипером Мэттом Тернером, которого выкупил у «Ноттингем Форест» за 8 млн евро и сразу же отправил в аренду американскому «Нью-Инглэнд Революшн» до 30 июня 2026.

Видоизмененным в грядущем сезоне Лиги 1 предстанет не только «Лион», но и «Лилль», устроивший массовую распродажу этим летом. «Доги» заработали 59 млн евро на переходах Люки Шевалье в «ПСЖ», Габриэля Гудмундссона в «Лидс Юнайтед», Андрея Илича в берлинский «Унион» и Алана Виржиньюса в «Янг Бойз». Еще одной инвестицией в кассу «Лилля» может стать центральный защитник Бафоде Диаките, за которого «Борнмут» готов выложить 40 млн евро.

Свободными агентами оставили команду главный голеадор Джонатан Дэвид («Ювентус»), атакующие полузащитники Эйнджел Гомес («Марсель») и Реми Кабелла («Олимпиакос»). Истек срок контракта с центрбеком Самуэлем Умтити, левым защитником Исмаили и вратарем Вито Манноне.

Самым громким трансфером «на вход» стал абсолютный рекордсмен сборной Франции по количеству забитых голов в истории Оливье Жиру. Экс-форвард «Монпелье», «Арсенала», «Челси» и «Милана» прибыл во французскую Лигу 1 спустя тринадцать лет, доставшись «догам» абсолютно бесплатно.

Оливье Жиру (слева) globallookpress.com

Кроме опытного наконечника атак, «Лилль» делает ставку на омоложение обоймы, заполучив в свои ряды 20-летнего Мариуса Брохольма у «Русенборга», 22-летнего Натана Нгоя у «Стандарда» и 24-летнего Фелиша Коррею у «Жил Висенте». Закрывать левый край обороны вместо Исмаили прибыл Ромен Перро из «Бетиса».

Несмотря на все перетасовки состава, «доги» стремятся навязать серьезную борьбу за высшие места французского первенства, квалифицировавшись в Лигу чемпионов. Брюно Женезьо выстраивает гибкую команду, умеющую подстраиваться под соперника и, при необходимости, брать инициативу в свои руки. Не исключено, что 58-летний специалист из-за отъезда целого ряда игроков видоизменит привычную схему 4-2-3-1, ориентируясь на прибывших новобранцев с целью раскрыть их сильные стороны.

Тренд по наполнению кошельков во французском футболе поддержала «Ницца», финишировавшая в топ-4 по итогам прошлого сезона Лиги 1. «Орлята» выручили на продаже защитника Жан-Клера Тодибо в «Вест Хэм» 40 млн евро, нападающего Эванна Гессана в «Астон Виллу» 30 млн евро, голкипера Марцина Булки в «Неом» 15 млн евро и форварда Гаэтана Лаборда в «Аль-Драих» 4 млн евро.

Франк Эз globallookpress.com

Расставание с когортой ведущих исполнителей болезненно сказывается на еврокубковых мечтах клуба — в первом матче 3-го квалификационного раунда ЛЧ «Бенфика» уверенно разобралась с «Ниццей», увезя с Лазурного берега викторию 2:0. Тем не менее не стоит списывать «гимнастов» со счетов в предстоящем чемпионате Франции, ведь гений Франка Эза умеет преподносить сюрпризы, когда шанс на успех крайне мал.

54-летнему наставнику привезли левого вингера Исака Янссона из «Рапида», стража ворот вылетевшего «Реймса» Йеванна Диуфа и центрбека Коджо Пепра Оппонга из «Норрчепинга». Сразу несколько дарований пополнили расположение «Ниццы» из молодежной команды, которых под свое крыло решился взять Эз. Обновленный проект «орлят» хоть и выглядит немного сыровато, однако под руководством грамотного специалиста, коим и является Франк, должен пошуметь на полях французского первенства.

Темные лошадки

Пьер Саж, возглавив «Ланс», ознаменовал новую эру амбициозного клуба, которому немного не хватило до еврокубков в розыгрыше 2024/2025. За плечами 46-летнего специалиста более года самостоятельной работы в «Лионе», который выдался весьма насыщенным — подъем из зоны вылета, финиш в топ-6 Лиги 1 2023/2024 и финал Кубка Франции.

Тем не менее уже в январе 2025 Саж пал жертвой неоднозначного правления Джона Текстора, доверившегося португальцу Паулу Фонсеке. Долго без работы сверкнувший на тренерском небосклоне Пьер не находился и пришел прогрессировать дальше вместе с «Лансом».

Пьер Саж globallookpress.com

Отличительной чертой Сажа выступает стремление к игре, базирующейся на владении мячом, к чему стоит быть готовыми исполнителям «кроваво-золотых». «Ланс» в последние годы превратился в кузницу талантов, которых активно разбирают ведущие клубы Европы.

Исключением не стало действующее трансферное окно, в которое прописку сменили центрдеф Кевин Дансо («Тоттенхэм», 25 млн евро), хавбек Нейл Йони Эль-Айнауи («Рома», 23,5 млн евро), правый защитник Пшемыслав Франковский («Галатасарай», 7 млн евро) и вингер Оскар Кортес («Рейнджерс», 5,25 млн евро).

Заполнять пробелы «Ланс» принялся за счет точечных трансферов практически во все зоны, подписав центрбека Самсона Байду, голкиперов Маттиа Фортина и Робина Риссера, левого защитника Маттье Юдоля, форварда Мартина Сатриано, вингеров Джереми Агбонифо и Моргана Гилавоги.

Особой строкой следует выделить возвращение Флорьяна Товена в чемпионат Франции, за которого «кроваво-золотые» перевели «Удинезе» 6 млн евро. Казалось, что после переезда в 2021 в чемпионат Мексики на карьере нападающего можно поставить крест, но он удивил и оказался в начале 2023 в итальянской Серии А, реанимировав собственное реноме.

За «бьянконери» победитель ЧМ-2018 в минувшем розыгрыше провел 26 матчей во всех турнирах, отметившись девятью голами и пятью результативными передачами. Такой мастер точно придется ко двору в тактических построениях Пьера Сажа.

Флорьян Товен globallookpress.com

Удивительное преображение переживает «Страсбур», основательно нацелившийся на закрепление в квартете сильнейших Лиги 1. Прогрессивный Лиам Росеньор идеально подходит нынешней философии клуба, прививая команде вертикальный и зрелищный футбол, который, к тому же, приносит результат.

Боссы «Страсбура» не вставляют палки в колеса 41-летнему тренеру, проводя под него второе лето кряду масштабную закупку. Более 100 млн евро утекло из карманов французского клуба, взамен он получил нападающего Хоакина Паничелли, вингера Сэмьюэла Амо-Амеяу, полузащитников Матиса Амугу, Валентина Барко, Папе Демба Диопа, Макси Ойеделе, защитников Ише Сэмюэлс-Смита, Сумаила Кулибали, Эндрю Омобамиделе и Лукаса Хогсберга.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Конечно, не обошлось без потерь, среди которых наиболее ощутимой кажется переход центрхава Абиба Диарры в «Сандерленд» за 31,5 млн евро. Заработал «Страсбур» на продаже центрдефа Мамаду Сарр в «Челси» за 14 млн евро, однако грядущий сезон 19-летний игрок проведет во Франции на правах аренды.

В полку столичных клубов чемпионата Франции прибыло — впервые за 46 лет элитный дивизион пополнил «Париж». Теперь нас ждет самое близкое дерби, ведь расстояние расстояние между «Парк-де-Пренс» и «Стад Жан-Буэн» насчитывает лишь девятнадцать метров.

«Париж» parisfc.fr

Ограничиваться только выходом в Лигу 1 владельцы «темно-синих», которыми, на минуточку, является семья Бернара Арно, не намерены и планируют далее замахнуться на еврокубковую зону.

Для скорейшего достижения намеченных целей, боссы готовы щедро распоряжаться деньгами, выделив на летнюю кампанию порядка 100 млн евро. Часть средств «Париж» уже использовал, пригласив бразильского защитника Отавио из «Порту» за 17 млн евро, левых оборонцев Ноа Санги и Тибо Де Смета из «Реймса» за 9,5 млн евро и 1,5 млн евро соответственно, вингера Мойзеса Симона из «Нанта» за 7 млн евро.

Естественно, рывок парижан сходу в шестерку лучших Франции кажется чем-то из области фантастики, тем не менее в роли крепкого середняка закрепиться им по силам.

Баталии за выживание

После годичного отсутствия «Лорьян» вернулся в элитный эшелон французского футбола, оформив чемпионство Лиги 2. Команда моментально отреагировала на возникший кризис, пригласив на должность главного тренера Оливье Панталони, ставящего результат выше представления на газоне.

Как видим, прагматичная манера игры 58-летнего менеджера сходу принесла «Лорьяну» повышение в классе. Во втором дивизионе «оранжево-черные» смотрелись весьма сбалансированной командой, забившей больше всех голов и пропустившей наименьшее количество мячей.

В первом компоненте им сильно помог форвард Эли Крупи, получивший награду лучшего игрока сезона Лиги 2 и возглавивший список бомбардиров с двадцатью двумя взятиями ворот. К сожалению для фанатов «Лорьяна», 19-летний талант не поможет клубу в попытках задержаться в чемпионате Франции, уехав покорять Английскую Премьер-лигу в составе «Борнмута».

Клуб из региона Бретань весьма скромно ведет себя на трансферном рынке, усиливаясь в основном исполнителями низших французских лиг. Из чемпионата Насьональ за 1,2 млн евро приехал левый защитник Арсен Куасси, представлявший «Аяччо», а из второго эшелона за 1 млн евро прибыл центрхав Ноах Кадиу, выступавший за «Родез».

Таким образом «Лорьян» пытается вновь воссоздать базовые принципы развития клуба, находя недооцененных талантов и предоставляя им возможность заявить о себе в Лиге 1.

Оливье Панталони ligue1.com

Для сохранения команды на плаву во французском первенстве, Панталони в текущее межсезонье пошел на эксперимент, отдав предпочтение расстановке с тремя ЦЗ. Дисциплина и баланс — тот фундамент, на который рассчитывает Оливье, чтобы не ударить в грязь лицом в столетний юбилейный сезон «Лорьяна».

«Мецу», видимо, понравился статус команды-лифта, поэтому только оформив камбэк в элиту, он распрощался с некоторыми творцами подъема. Полузащитник Артур Атта ушел в «Удинезе» за 8 млн евро, вингер Папа Амаду Диалло в «Норвич Сити» за 5 млн евро, левый защитник Маттье Юдоль в «Ланс» за 3,5 млн евро и центрдеф Фали Канде в «Венецию» за 1,9 млн евро.

Затратная часть «темно-бордовых» ограничивается приобретением голкипера Джонатана Фишера за 3 млн евро из норвежского «Фредрикстад» и защитника Мишеля Мбулы за 150 тысяч евро из «Шанлыурфаспора», играющего в третьем по силе дивизионе Турции. Каких бы усилий не стоил главному тренеру «Меца» Стефану Ле Миньяну выход в Лигу 1, вот только с нынешней комплектацией обоймы баталии в подвале таблицы практически гарантированы.

Более печально складывается трансферная кампания «Гавра», едва спасшегося от стыков в минувшем сезоне чемпионата Франции. По крупицам «темно-синие» собирают едва ли не новую команду, приглашая множество свободных агентов.

«Гавр» globallookpress.com

Собрали чемоданы из Нормандии сразу девять игроков, близких к основному составу кампании 2024/2025. «Гавр» не досчитался многоопытного нападающего Андре Айю, чей срок контракта подошел к концу. В том числе на дверь указали хорошо известному российской футбольной общественности Далеру Кузяеву, проведшему большую часть прошлого сезона либо в лазарете, либо на скамейке запасных.

Рулевой «Гавра» Дидье Дигар сотворил одно чудо, внеся по ходу розыгрыша корректировки в схему (переход на четверку защитников), заменив вратаря и устроив встряску состава, благодаря чему обеспечил выживание команде. Остались ли еще силы и вдохновение у 39-летнего специалиста на второй кряду подвиг?

Претенденты на золотую бутсу

Пальму первенства в списке лучших бомбардиров прошлой кампании Лиги 1 с двадцать одним голом разделили феноменальный Усман Дембеле из «ПСЖ» и реанимировавший карьеру Мейсон Гринвуд из «Марселя», которые, к слову, не являются профильными центрфорвардами.

Усман Дембеле globallookpress.com

Классические наконечники атак в лице Арно Калимуэндо («Ренн»), Джонатана Дэвида (на тот момент «Лилль») и Александра Ляказетта (тогда «Лион») расположились позади вышеназванного дуэта с 17, 16 и 15 забитыми мячами соответственно. Из грядущей гонки уже выбыли 25-летний канадец, перебравшийся в «Ювентус», и 34-летний француз, выбравший деньги новичка саудовской Про-Лиги «Неома».

Составлять конкуренцию Дембеле, Гринвуду и Калимуэндо готовы сразу несколько кандидатов, как сверхопытных, так и только прописавшихся в чемпионате Франции. Среди них Жорж Микаутадзе, воспитывавшийся в структурах «Лиона» и «Меца», и наконец полноценно приобретший статус «ткача» минувшим летом.

Во французском первенстве 2024/2025 грузин периодически оставался в тени Ляказетта, однако успел записать на свой счет одиннадцать автографов в воротах соперников, войдя в топ-15 снайперов Лиги 1. Теперь с отъездом Александра на Ближний Восток дышать Микаутадзе станет куда легче и статус главной надежды «олимпийцев» в атаке обязует наращивать темп забитых мячей.

Тряхнуть стариной во Францию, как говорили выше, вернулся Оливье Жиру, чей круиз за океан в МЛС оказался больше похож на туризм, чем профессиональный вызов. За 25 матчей североамериканской лиги в футболке «Лос-Анджелеса» он отметился всего тремя результативными ударами. При этом еще в кампании 2023/2024 Серии А за «Милан» Жиру наколотил пятнадцать голов, так что даже возраст (38 лет) не помеха вернуть ему в «Лилле» чутье хищника.

Ветеранская дуэль на просторах Лиги 1 у Оливье намечается с Пьер-Эмериком Обамеянгом, в чьем приезде лично был заинтересован рулевой «Марселя» Роберто Де Дзерби. 36-летний габонец не сбавлял обороты в чемпионате Саудовской Аравии, огорчив оппонентов семнадцатью забитыми мячами. Ранее с аналогичным показателем Обамеянг завершил розыгрыш чемпионата Франции 2023/2024, когда защищал цвета как раз таки «провансальцев» и занял четвертую строчку в списке снайперов, пропустив вперед лишь Мбаппе, Ляказетта и Дэвида.

Пьер-Эмерик Обамеянг om.fr

Помешать Пьер-Эмерику прописаться в основе «Марселя» желает Амин Гуири, пополнивший стан «южан» в январе 2025. Перформанс алжирца в прошлом сезоне Лиги 1 дарит оптимистический настрой, что не зря его ранее хотели видеть у себя ведущие клубы Европы, и транзитом через «провансальцев» в будущем он шагнет на ступень выше. Выступая за «Ренн» и «Марсель», Гуири запомнился публике тринадцатью голами в 33 поединках французского первенства.

Интересно выглядит фигура Хоакина Паничелли, которого «Страсбур» заполучил у испанского «Алавеса» за 16,5 млн евро. Аргентинский форвард обладает внушительными габаритами (рост 190 см) и грамотно умеет пользоваться ими, становясь угрозой для защитников внутри штрафной площади. Зарекомендовать себя Паничелли сумел на полях Сегунды 2024/2025, отличившись двадцатью взятиями ворот и расположившись на второй строчке в гонке за золотой бутсой второго дивизиона Испании.