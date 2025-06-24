На распутье. Как сложится дальнейшая карьера Александра Головина?

20 июня французский GFFN, ссылаясь на источники в L'Equipe, сообщил, что «монегаски» выставили Головина на трансферный рынок, но конкретных предложений по его покупке от других клубов пока не получили. Пригодится ли 29-летний хавбек кому-либо из топ-5 лиг Европы либо его ожидает возвращение на родину, а возможно вовсе более экстравагантный вариант с переездом в МЛС или на Ближний Восток?

Пошатнувшиеся позиции

Пребывание Александра во Франции получается довольно неоднозначным — вроде за семь лет в «Монако» ему удалось превратиться в одного из лидеров клуба, даже стать его старожилом, заслужить статусный 10-й номер на спине и едва не завоевать капитанскую повязку, однако череда травм то и дело выбивала его из колеи, так и не позволив реализовать потенциал полностью.

При этом со всей сменяемостью главных тренеров у руля «красно-белых» Головин оставался важным игроком основного состава, проведя в общей сумме 232 матча и записав на свой счет 34+40 по системе гол+пас.

В клубе из одноименного королевства любят устраивать распродажу игроков, но россиянин долгое время носил титул неприкосновенного и получал всецелое доверие от руководства «монегасков». Вот только кажется, что очередная перемена декораций в «Монако» затронет и Александра, а вырученные средства от его продажи планируют потратить на новичков.

Конечно, окружение Головина всячески опровергает потенциальный уход полузащитника из стана «красно-белых». В частности, агент футболиста Александр Клюев назвал информацию бредом и отметил, что его клиент связан с французским клубом долгосрочным контрактом, который закончится лишь летом 2029 года.

Как известно, дыма без огня не бывает, и, как видится, причиной туманных перспектив послужил резкий спад в выступлениях Головина.

Александр Головин globallookpress.com

Хавбек провел всего двадцать девять матчей во всех турнирах в минувшей кампании, запомнившись всего тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Если взять статистические показатели по всем сезонам, проведенным им в «Монако», то прошлогодний перформанс выглядит наиболее слабо.

Виной произошедшего фиаско, как мы указывали выше, послужили преследующие Александра травмы — он входил в розыгрыш 2024/2025 с недолеченным разрывом связок голеностопа, который периодически беспокоил по ходу кампании, затем во второй части дернул отводящую мышцу бедра, залечил повреждение, но под занавес случился рецидив, поставивший троеточие в затянувшейся черной полосе десятого номера «монегасков».

К тому же «красно-белые» не против сократить зарплатную ведомость, распрощавшись с самым высокооплачиваемым игроком команды. Согласно новому трудовому соглашению Головин зарабатывает в «Монако» 3,6 млн евро в год.

Помимо него Лазурный берег имеют все шансы покинуть вингеры Манес Аклиуш и Эльесс Бен Сегир — продажа молодых дарований и, можно сказать, ветерана команды входит в концепцию готовящейся перестройки «монегасков». Функционеры «Монако» надеются, что за счет вырученных средств от трансферов вышеперечисленного трио получится достигнуть прогресса в переговорах с нападающим «Барселоны» Ансу Фати и отбывшего дисквалификацию полузащитника Поля Погба.

Бундеслига: наведет шум в Леверкузене?

Камнем преткновения для многих клубов, которым Головин мог бы прийтись ко двору, выступает его трансферная стоимость, составляющая согласно данным портала Тransfermarkt 20 млн евро. Отдавать такую сумму за частого гостя лазарета, находящегося на пороге тридцати лет, на первый взгляд представляется авантюрным шагом.

Правда, один из футбольных коллективов чемпионата Германии имеет возможность раскошелиться для создания глубины состава — «Байер» выручил с перехода Флориана Вирца в «Ливерпуль» 125 млн евро, потеряв при этом главного дирижера атак команды.

Вместе с ним в Английскую Премьер-лигу возвращается атакующий полузащитник Эмилиано Буэндия, чье полугодичное арендное соглашение из «Астон Виллы» истечет 30 июня. Таким образом в распоряжении нового главного тренера «фармацевтов» Эрика тен Хага остается лишь один профильный разыгрывающий — 32-летний Йонас Хофманн.

«Байеру», который в следующем сезоне вновь будет разрываться на несколько фронтов, необходим запас прочности и опытный Головин, думается, внес бы свою лепту. Безусловно, об игре от звонка до звонка в каждом матче речи не идет, но на получение игровой практики в плотном графике леверкузенцев, включающем в себя баталии в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов, Александр рассчитывать мог бы.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Интерес к нему в свое время проявляла дортмундская «Боруссия», и почему бы ему вновь не задуматься над переездом в немецкое первенство.

Новый проект, отъезд главных конкурентов в борьбе за позицию, работа с тен Хагом, который наверняка хочет восстановить репутацию после провала в «Манчестер Юнайтед», — весьма гармоничный вариант для продолжения карьеры и возвращения немногим угасшей уверенности под руководством голландца. Тем более 55-летний специалист является приверженцем схемы 4-2-3-1, в которой привык действовать Головин в «Монако» Ади Хюттера.

Любопытно было бы понаблюдать за действиями россиянина в форме «фармацевтов» на месте под нападающим, конечно, если предложение от «Байера» вообще поступит.

РПЛ: перетягивание каната между двумя столицами

В апрельском интервью «Чемпионату» Головин сказал, что рано или поздно ему придется вернуться в Россию и, если выбирать среди клубов РПЛ, то табу для него только переход в московский «Спартак». В свою очередь, трансфер в «Зенит» не выступает чем-то из ряда вон выходящим, и представители «сине-бело-голубых» даже обращались к нему по поводу переезда в Северную столицу, но услышали отказ.

Возможно, сгустившиеся тучи в «Монако» заставят хавбека пересмотреть свою позицию и задуматься над предложениями из российского первенства.

«Зенит» явно заинтересован в как можно скорейшем подписании Александра, ведь состоявшийся побег Клаудиньо в катарский «Аль-Садд» и неопределенность с дальнейшим будущим Вендела частично обезоружили команду в плане креатива. Головин же добавит разнообразия в последней трети поля клуба с берегов Невы и устранит ахиллесову пяту подопечных Сергея Семака на позиции атакующего полузащитника.

К тому же, его трансфер выглядит грамотным ходом для имиджа «сине-бело-голубых» — им удастся заполучить капитана сборной России и игрока с большим европейским опытом, который рискнул уехать в состоятельный «Монако» и не прогадал, что добавит ажиотажа в болельщицкой среде и желания прийти на стадион, чтобы понаблюдать за ним воочию.

Теплится надежда о камбэке воспитанника в рядах ЦСКА, который позитивно отразиться на молодежи «красно-синих». Головин мог быть стать кем-то сродни отца для юной звездочки «армейцев» Матвея Кисляка, направляя его по верному футбольному пути и делясь полезными советами.

Александр Головин в ЦСКА globallookpress.com

Назначение Фабио Челестини на тренерский мостик московского клуба, скорее всего, означает отход от 4-4-2 Марко Николича с ромбом в центре поля и смену расстановки на 4-2-3-1, где на атакующего хавбека сваливается основной груз творческих действий, что по душе Александру. Также схема предполагает смену позиций среди тройки полузащитников, с чем Головин справляется без проблем, ведь периодически в ЦСКА и в стане «монегасков» он занимал место левого вингера.

Однако пока он находится на стадии отрицания в вопросе переезда в РПЛ и, возвращаясь к интервью, предпочтет то самое «поздно», чем «рано» при присоединении к российской команде.

МЛС: по стопам Алексея Миранчука

Североамериканская лига все чаще становится объектом внимания для российских игроков — в июле 2024 в «Атланту Юнайтед» перебрался Алексей Миранчук, в феврале 2025 Магомед-Шапи Сулейманов пополнил ряды «Канзас-Сити».

При потенциальном турне Головина в США его карьера будет иметь больше точек соприкосновения все-таки с экс-игроком «Аталанты», который также не побоялся выйти из зоны комфорты и перебрался в итальянскую Серию А, но все-таки показать лучшую версию себя не смог, хоть и поднял над головой главный трофей Лиги Европы УЕФА. Правда, такого резюме Миранчуку хватило, чтобы войти в число самых дорогих трансферов МЛС и оказаться в топе по заработной плате.

Головин, несомненно, попадет в ранг звезд североамериканской лиги и получит выгодный контракт с солидной денежной частью. Вот только кто из клубов МЛС готов расстаться с кругленькой суммой, ведь трансферы 20+ млн евро редкость для них и реноме транжир поддерживают лишь некоторые футбольные коллективы.

Александр Головин globallookpress.com

К ним можно отнести «Атланту Юнайтед», которая минувшим летом заплатила за Миранчука 11,8 млн евро и этой зимой приобрела Мигеля Альмирона за 9,55 млн евро и Эммануэля Латте Лата за 21,25 млн евро, «Цинциннати», потративший зимой на Кевина Денке и Эвандера 15,3 млн евро и 11,5 млн евро, и «Остин», оформивший в январе переходы Мюрто Узуни и Брэндона Васкеса за 12 млн евро и 9,6 млн евро соответственно.

Последними, к слову, руководит испанец Нико Эстевес, прошедший тренерскую школу «Валенсии» и прививающий команде вертикальный стиль. Как отмечал сам Головин, ему симпатизируют команды, которые предпочитают играть в пас и делать акцент на атакующем футболе, поэтому «Остин» смотрится весьма предпочтительной остановкой для него за океаном.

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Прогнозы и ставки на футбол

Сообщалось, что во время зимнего трансферного окна Головин находился на радарах клубов Саудовской Аравии и Катара. Их представители контактировали с хавбеком, однако услышали отрицательный ответ, ведь все его мысли были связаны с «Монако» и он не захотел покидать Европу.

Заставит ли пробежавшая кошка в отношениях с «монегасками» изменить Александра свое мнение и попробовать собственные силы хотя бы в обросшей мышцами и более конкурентной саудовской Про-Лиге?