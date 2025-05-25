Гегемония «ПСЖ», лихорадящий «Лион» и безнадежный «Монпелье». Итоги сезона Лиги 1

Чемпионат Франции добрался к финишной черте с довольно предсказуемыми результатами в верхней части таблицы и неожиданным исходом в хвосте пелотона. Главный трофей первенства четвертый раз кряду отправился в Париж, прямое понижение в классе получили «Сент-Этьен» и «Монпелье».

«ПСЖ»: стабильность — признак мастерства

Лига 1 продолжает носить звание чемпионата одной команды, где, за редким исключением, правит балом столичный клуб. Начиная с сезона 2012/2013 лишь «Монако» и «Лиллю» по одному разу удалось сместить «ПСЖ» с трона французского первенства.

Текущую кампанию парижан можно охарактеризовать тремя словами — уверенность, сплоченность и недосягаемость. Звание чемпиона Франции подопечные Луиса Энрике досрочно завоевали еще в начале апреля, превратив остаток сезона для себя в формальность.

Вплоть до 31-тура «ПСЖ» не знал горечи поражения в рамках Лиги 1, однако решение всех задач позволило расслабиться и подарить «Ницце» и «Страсбургу» шесть пунктов в очных противостояниях. Таким образом парижане упустили историческую возможность остаться непобежденными на протяжении всей дистанции турнира — эта планка не покорялась никому в чемпионате Франции.

Правда особой грусти у дружины Энрике не наблюдается, так как гандикап над ближайшим преследователем в лице «Марселя» составил безумные девятнадцать баллов, что подтверждает доминирование «ПСЖ» на просторах национального первенства.

Постепенный отъезд звезд, таких как Неймар, Лионель Месси и Килиан Мбаппе, не только не обезоружил столичный клуб в линии атаки, но и добавил ему столь необходимой сбалансированности, когда в составе нет исполнителей, перетягивающих на себя одеяло. Луису Энрике удалось создать дисциплинированный коллектив, в котором даже ранее капризный Усман Дембеле превратился в игрока, отрабатывающего по всем фронтам на сто процентов.

«ПСЖ» globallookpress.com

Налаживание дружественной атмосферы в раздевалке, появление волевого характера, отход от бесполезного перекатывания мяча к более острому и вертикальному футболу превратились в квинтэссенцию успеха «ПСЖ».

После победы 24 мая в Кубке страны над «Реймсом» парижане собрали полный комплект наград на футбольных полях Франции. Теперь подопечным испанского специалиста предстоит главный экзамен, по которому из года в год «ПСЖ» получал неудовлетворительную оценку, — борьба за «ушастый» трофей Лиги чемпионов, где в финале 31 мая им будет противостоять миланский «Интер».

Американские горки по-марсельски

Роберто Де Дзерби, устроивший революцию в «Брайтоне» и прививший «чайкам» остроатакующую манеру игры, распрощался с Английской Премьер-лигой весной 2024. Продолжить свое путешествие итальянец мог в одном из ведущих клубов Европы, однако летом сделал неожиданный выбор.

45-летний специалист в погоне за новыми ощущениями предпочел кипящий страстями «Велодром», где выступает далекий от спокойствия «Марсель». «Бело-голубые» завершили кампанию 2023/2024 на восьмой строчке, что признали провалом, и требовали глобальной встряски.

Эмоциональный Де Дзерби, как показало время, оказался лучшей кандидатурой для перестройки «провансальцев». Тем не менее без попаданий в зону турбулентности не обошлось — первое пришлось на конец сентября-весь октябрь, когда за четыре встречи «Марсель» одержал всего одну победу.

Противоядием против дальнейшего погружения в хаос стали тактические инновации Де Дзерби, связанные с переходом со схемы 4-2-3-1 на 3-4-3, который сопровождался неожиданным переводом Адриена Рабьо из центра поля на позицию флангового нападающего. 30-летнему французу пришлась по душе смена амплуа, и с начала декабря он записал на свой счет девять забитых мячей и пять результативных передач в Лиге 1.

Очередной микрокризис настиг «южан» во второй части сезона: особенно болезненным вышел мартовский отрезок французского первенства, который «Марсель» закончил без набранных баллов. Поражения от «Ланса», «ПСЖ» и «Реймса» буквально убивали мечты подопечных Де Дзерби о лигочемпионовской зоне, рождая слухи о заговоре внутри команды против итальянского наставника.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

Тренер вынужден был прибегнуть к радикальным мерам, запирая игроков на базе клуба «Ла Командери» и оставляя тех без отдыха. Сработало не сразу — в 29-м туре «бело-голубые» потерпели разгромное фиаско со счетом 0:3 от прямого конкурента за путевку в ЛЧ «Монако».

Пощечина от «монегасков», на удивление, вернула внутренний огонь в сердца футболистов «Марселя», которые наконец начали выступать за эмблему на груди. Финальный спринт из четырех побед и одной ничьи позволили «Марселю» опередить подопечных Ади Хюттера и пополнить коллекцию серебряными наградами французского первенства.

Наэлектризованная порой до предела обстановка в расположении «провансальцев» превратилась в стихию Де Дзерби, чей темперамент не позволил ему стать марионеткой в руках руководства, подопечных и торсиды «бело-голубых».

Будничный «Монако»

«Монегаски» пощекотали нервы собственным поклонникам в текущей кампании чемпионата Франции, долгое время откладывая решение вопроса попадания в Лигу чемпионов. Серебряные призеры минувшего розыгрыша Лиги 1 всего на протяжении восьми туров дышали в спину «ПСЖ» в гонке за титулом, однако череда неубедительных результатов вычеркнула их из списка претендентов на золото.

Ади Хюттер не устраивал никаких революций в тактической модели «красно-белых», отдавая предпочтение излюбленной 4-2-3-1 с быстрыми вингерами в лице Магнеса Аклиуша и Элисса Бен-Сегира. На двоих фланговые нападающие отметились одиннадцатью голами и тринадцатью ассистами в рамках национального первенства, внеся вклад в завоевание итоговой бронзы.

Также австрийский специалист не стеснялся экспериментировать с позицией Такуми Минамино, задействуя его немного в оттяжке для продвижения мяча из глубины поля. Японец справился с предоставленной ролью, записав себе в актив 6+3 в чемпионате Франции.

К сожалению для российской футбольной общественности, Александр Головин вновь не оказался в числе первых скрипок «Монако», пропустив практически половину матчей команды. 28-летнего хавбека в очередной раз преследовали травмы, регулярно выбивавшие его из колеи, — сперва он залечивал лодыжку, затем получил разрыв отводящей мышцы бедра.

«Монако» globallookpress.com

«Красно-белые» хоть и входили в небольшой штопор на дистанции Лиги 1, но ощущение, что как минимум место в тройке останется за ними, не покидало в течение сезона. Точку в данном вопросе подопечные Хюттера поставили в 33-м туре, одержав уверенную викторию со счетом 2:0 над «Лионом» перед домашней публикой, собравшейся на стадионе «Луи II».

Выезд в гости к «Лансу» не значил для «монегасков» абсолютно ничего, что привело к всеобщей расслабленности, вылившейся в разгромное поражение 0:4. Нынешний «Монако» достиг своего потолка и, навряд ли, в скором времени сможет навязать «ПСЖ» борьбу за трофей.

«Ницца»: закрепление в топ-4 и мечты о групповом этапе ЛЧ

«Орлята» в прошлом сезоне взлетели в пятерку лучших клубов Франции, остановившись на расстоянии вытянутой руки от попадания в квалификацию Лиги чемпионов. Сверкнувший у руля «Ниццы» Франческо Фариоли стал лакомой целью для множества команд — в конечном итоге тренера переманил амстердамский «Аякс».

Руководство «гимнастов» в качестве сменщика доверилась Франку Эзу, долгое время возглавлявшему «Ланс» и сенсационно выведшему клуб в еврокубки.

Франк Эз globallookpress.com

Перед стартом кампании эксперты прочили «Ницце» восьмую строчку, в то время как борьба за четвертое место, по их прогнозам, должна была развернуться между «Лиллем» и «Лионом». Тем не менее Эз снова удивил Лигу 1, построив крепкий коллектив, умеющий навязать свою игру даже лидерам.

К примеру, «ПСЖ» в двух матчах сезона разжился всего одним очком в противостоянии с «орлятами». С «Марселем» и «Монако» у «Ниццы» образовался паритет — по одной победе друг над другом на дистанции французского первенства.

Прогнозы и ставки на футбол

На первые роли в стане «гимнастов» вышли нападающие Эванн Гессан и Гаэтан Лаборд, заработавшие 12+8 и 11+4 в Лиге 1 соответственно. Ассистентский талант раскрыл 32-летний правый защитник Жонатан Клосс, отдавший сразу восемь голевых передач и вошедший в шестерку лучших распасовщиков чемпионата.

Камнем преткновения для «Ниццы» не стала даже пятиматчевая безвыигрышная серия, настигшая команду с начала марта по середину апреля. Неудачи только сделали подопечных Эза злее и настойчивее в достижении поставленной цели — билет на отборочный этап Лиги чемпионов «орлята» заполучили благодаря разгромной виктории над «Брестом» 6:0. «Лилль» остался позади из-за худшей разницы забитых/пропущенных мячей.

«Лилль»: смазанный финиш и прощание с лидерами

Как говорили выше, шансы «Лилля» на попадание в четверку котировались весьма высоко, но слишком большое количество осечек оставило команду за бортом лигочемпионовской зоны.

Немалый акцент «доги» сделали на выступление в главном еврокубке сезона 2024/2025, заскочив на седьмую строчку группового этапа. Получив прямую путевку в плей-офф, «Лилль» попал на дортмундскую «Боруссию», ожившую под руководством Нико Ковача, — по сумме двух встреч «шмели» отправились дальше.

После вылета из Лиги чемпионов подопечные Брюно Женезьо могли всецело сфокусироваться на местном первенстве, но нередко создавали трудности сами для себя. Ничья с «Марселем» 1:1 и поражение от «Бреста» 0:2 в 32-м и 33-м турах соответсвенно сделали из попадания в топ-4 задачу со звездочкой.

Надежды «догов» оставались лишь на собственный успех во встрече с «Реймсом» и потерю очков «Ниццы» — если с первым компонентом трудностей не возникло, то «орлята» не собирались делать подарок конкурентам и остались четвертыми.

Реми Кабелла globallookpress.com

Грусти после заключительного тура добавило прощание сразу с двумя знаковыми для «Лилля» игроками: Джонатаном Дэвидом и Реми Кабелла. Лучший бомбардир команды этого сезона, вероятно, пополнит ряды одного из ведущих клубов Европы, в то время как 35-летний полузащитник отправился на закате карьеры в «Олимпиакос». Лебединой песней Кабелла стал шикарный гол пяткой в ворота «Реймса», напомнивший всем о мастерстве и утонченности этого футболиста.

«Лион»: время затянуть пояса

Как гром среди ясного неба, осенью 2024 появилась информация о серьезных финансовых трудностях «Лиона». Не исключали даже понижение в классе «олимпийцев» по итогам сезона, если возникший кризис не удастся оперативно устранить.

Оптимизма не добавляли результаты команды в национальном первенстве — невзрачный старт, осечки во встречах с клубами из второй половины таблицы, провальные выступления после зимней паузы. Терпению президента «Лиона» Джона Текстора подошел конец и Пьер Саж, возглавлявший футбольный коллектив с ноября 2023, был отправлен в отставку.

Вакантное тренерское кресло «олимпийцев» досталось весьма неожиданному и выглядевшему авантюрно кандидату — Паулу Фонсеке, провалившемуся во главе «Милана», предоставили шанс реабилитироваться. Правда португалец недолго дирижировал действиями игроков «Лиона» у кромки поля, заработав в начале марта длительную дисквалификацию.

Фонсека после полученной красной карточки наорал в лицо арбитру Бенуа Мийо, усложнив свое положение и получив девятимесячный бан. Нельзя сказать, что отсутствие тренера на скамейке запасных глобально повлияло на выступления команды, скорее в отдельных матчах не хватило свежести, так как параллельно «Лион» вел борьбу в Лиге Европы УЕФА.

Необязательное поражение от «Страсбурга» 2:4, опустошенность после драматического поединка с «Манчестер Юнайтед» и, как следствие, проигрыш аутсайдеру «Сент-Этьену» 1:2 поставили под вопрос попадание в зону ЛЧ.

«Лион» globallookpress.com

Морально-волевых качеств не хватило «олимпийцам» на финишной прямой, что вылилось в итоговое шестое место и попадание всего лишь в ЛЕ. Болезненным ударом для команды стал уход Александра Ляказетта, удостоившегося в очередной раз звания лучшего бомбардира «Лиона» с пятнадцатью забитыми мячами.

Собирать паззл воедино Фонсеке, как кажется, придется из имеющихся исполнителей — финансовые проблемы Джона Текстора, владеющего несколькими клубами, никуда не исчезли и на огромные трансферные траты этим летом рассчитывать не приходится.

Качественный рывок «Страсбурга»

Знаменательный прогресс по сравнению с минувшей кампанией Лиги 1 продемонстрировал скромный «Страсбург», оставшийся тринадцатым в прошлом году. Летом руководство клуба провело масштабную закупку, потратив почти 62 млн евро.

Среди тех, кто действительно усилил «Страсбург» следует выделить защитников Гела Дуэ, Мамаду Сарра, полузащитников Себастьяна Нанаси, Диегу Морейру, Феликса Лемарешаля, вратаря Джордже Петровича. Встраивать всех новобранцев в модель игры команды поручили молодому и амбициозному тренеру Лиаму Росеньору, известному по выступлениям в эшелонах английского футбола.

Изначально 40-летний специалист не стал изобретать велосипед в построениях клуба, задействуя схему 4-2-3-1. Адаптация в новых для себя реалиях у Росеньора затянулась — команда довольно редко могла похвастаться тремя набранными баллами, сводя большинство матчей к ничьей либо вовсе покидая поле ни с чем.

Чудесное преображение «Страсбурга» совпало с началом 2025, когда клубу часто удавалось склонять чашу весов в свою пользу. Английский наставник постепенно видоизменил структуру команды, перейдя на игру в три центральных защитника.

Первый блин со схемой 3-4-3 вышел комом — на выезде «Страсбург» минимально уступил «Ренну» 0:1. Однако затем инновации Росеньора начали приносить плоды, что вылилось в двенадцатиматчевую беспроигрышную серию. Среди поверженных, к слову, оказались «Лион» и «ПСЖ».

Лиам Росеньор globallookpress.com

Неожиданно, «Страсбург» оказался не только в первой половине таблицы Лиги 1, но и вошел в список претендентов на еврокубковую зону. Способствовал этому и календарь клуба в двух заключительных турах, в которых ему противостояли плетущиеся в конце «Анже» и «Гавр».

Подопечные Росеньора, превратившиеся в темную лошадку чемпионата Франции, все-таки перегорели на финише и, как казалось, оставили собственную сказку недописанной. Поражения от «Анже» и «Гавра» сделали клуб всего седьмым.

Спасителем «Страсбурга» оказался «ПСЖ», выигравший Кубок страны и подаривший седьмому месту французского первенства проход в Лигу конференций УЕФА.

Суровая реальность «Бреста»

Сказочный прошлогодний «Брест», как и ожидалось, не выдержал темпа игры на несколько фронтов и немного посыпался. Хотя, принеся в жертву выступления на просторах чемпионата Франции, «пираты» взяли на абордаж Лигу чемпионов в первых турах — три победы и одна ничья.

Скрипя зубами, подопечные Эрика Руа пробились в стыковые поединки ЛЧ, где судьба преподнесла им в оппоненты хорошо знакомый «ПСЖ». Тем не менее, парижане не пожалели соотечественников и камня на камне не оставили от «Бреста», победив по сумме двух встреч со счетом 10:0.

«Брест» globallookpress.com

В чемпионате «пираты» также получили целую охапку мячей от дружины Энрике, сперва уступив 1:3, а затем 2:5. До статуса претендента на зону еврокубков бронзовый призер минувшей Лиги 1, мягко говоря, не дотягивал по качеству и содержанию игры, оставшись крепким середняком первенства.

Слишком много претензий возникало к обороне «Бреста», которая в прошлой кампании действовала образцово-показательно. Дружина Руа пропустила 59 мячей — худший показатель имеют только пятнадцатый «Гавр» (71) и вылетевшие «Сент-Этьен» (77) и «Монпелье» (79).

Спустившись с небес на землю и расположившись на девятой строчке, перед руководством «Бреста» стоит дилемма — смириться со статусом команды, чей предел середина таблицы, либо осуществить вложения для возобновления борьбы, как минимум, за место в Лиге конференций/Лиге Европы.

«Реймс»: пан или пропал

«Красно-белые», расставшиеся летом с Амиром Ричардсоном и продавшие зимой в «Вулверхэмптон» Эммануэля Агбаду и Маршалла Мунетси, покатились по наклонной в чемпионате Франции.

Возглавивший команду летом Лука Элснер продержался лишь до февраля 2025 — удручающие результаты стоили ему тренерского кресла. Самба Диавара, пришедший на смену словенцу, лишь отчасти сумел исправить положение.

«Реймс» globallookpress.com

«Реймс» с конца ноября 2024 по конец марта 2025 вовсе не одержал ни одной победы и довел безвыигрышную серию до пятнадцати поединков. Поэтому виктория в 27-м туре над «Марселем» стала настоящей сенсацией и продемонстрировала, что пациент скорее жив, чем мертв.

Еще два триумфа над «Лансом» 2:0 и «Тулузой» 1:0 подарили болельщикам «Реймса» надежду в борьбе за выживание, но три поражения кряду в заключительных встречах оставили клуб лишь в зоне стыковых матчей. За место в элите «пираты» спорят с «Метцем», закончив первую встречу ничьей 1:1 и оставив интригу на ответный поединок.

Календарь и таблица Лиги 1

Возможно, проваливая чемпионат Франции «Реймс» делал ставку на завоевание Кубка страны, где успешно добрался до финала. Против внезапной радости подопечных Диавары оказался «ПСЖ», разделавшийся с ними 3:0 в решающем матче.

«Сент-Этьен» превратился в команду-лифт

Некогда именитый «Сент-Этьен» переживает далеко не лучшие времена в последние годы. В сезоне 2021/2022 «зеленые» впервые за 18 лет распрощались с высшим дивизионом, уступив место в элите «Осеру».

После двух сезонов прозябания во втором эшелоне французского футбола, «Сент-Этьен» через стыки вернулся в Лигу 1 по итогам кампании 2023/2024. Радость, царящую на арене «Жоффруа Гишар», быстро остудили дебютные встречи «святых» в прошедшем чемпионате Франции.

«Сент-Этьен» обрел статус мальчика для битья, попав под каток «Бреста» (0:4), «Ниццы» (0:8), «Ренна» (0:5), «Лилля» (1:4), «Марселя» (1:5) и «ПСЖ» (1:6). Скучать трибунам во время матчей «зеленых» не приходилось, ведь нередко они превращались в голевое шоу, правда, большинство мячей оказывалось в воротах многострадального Готье Ларсоннера.

Тренерская неразбериха, царящая в стане «Сент-Этьена», не способствовала повышению качества выступлений и изменению результатов в положительную сторону. Работа, проделанная за сезон Оливье Даль'Ольо, Лораном Уаром и Эйриком Хорнеландом, оставила клуб на семнадцатой строчке и вновь погрузила «Жоффруа Гишар» в траур.

Шок в «Монпелье»

Самой беззубой командой французского первенства внезапно оказался «Монпелье», еще тринадцать лет назад праздновавший чемпионство. Постепенно амбиции «паладинов» угасли, финансовые возможности президента Лорана Николлена оказались не безграничными, что привело к печальному итогу.

После шестнадцати сезонов кряду в элитном дивизионе «Монпелье» вылетел в Лигу 2 без особых попыток сохранить лицо. Погружение на дно клуба оказалось стремительным, и по основным показателям он оказался в числе худших.

Вахби Хазри globallookpress.com

«Монпелье» потерпел 26 поражений в тридцати четырех турах, забив всего 23 мяча и пропустив при этом 79. Жалкие шестнадцать баллов ознаменовали вылет «паладинов» уже в конце апреля — команда выглядела настолько ужасно, что не смогла даже громко хлопнуть дверьми на финальном отрезке, добыв хотя бы одну победу, и безвольно отправились «на выход».

Тучи, сгустившиеся над «Стад де ла Моссон», вполне вероятно задержаться там надолго. Как показала практика «Бордо», даже гиганты и именитые клубы падают, причем делают это чрезвычайно болезненно.

Герой и неудачник сезона

Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP) признал нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле лучшим игроком Лиги 1. Ренессанс 28-летнего француза в текущей кампании виден невооруженным взглядом — вдохновенной игрой он вносит огромную лепту в общие успехи команды, которая уже завоевала чемпионский титул и Кубок Франции.

Всего в 29-ти матчах французского первенства Усман записал на свой счет двадцать один забитый мяч и восемь голевых передач. Наконец Дембеле превратился из бегунка, среди достоинств которого лишь дриблинг и скорость, в профессионала своего дела, расширив футбольный кругозор и действуя непредсказуемо для оппонентов.

Вполне вероятно, что потенциальная победа в Лиге чемпионов поднимет Усмана на первую строчку в борьбе за «Золотой мяч». Даже если он не доберется до индивидуальной награды, то его перформанс в нынешнем сезоне заслуживает отдельной порции аплодисментов.

Проигравшей стороной в Лиге 1 можно назвать все руководство «Монпелье», втянувшее клуб в огромные долги и практически отстранившееся от решения данного вопроса. Рычаги со снижением заработной платы, привлечением молодых игроков и свободных агентов, только усугубили положение «паладинов».

Действующие футбольные исполнители «Монпелье» не имели никакой мотивации, чтобы ложиться костьми в каждом матче, что привело к закономерному исходу — падению на дно, вылету в Лигу 2 и туманному будущему.