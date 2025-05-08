Пыльные регалии. «Шальке», «Тоттенхэм» и еще 11 клубов, забывших, как выглядят трофеи

В мире футбола существует особая категория команд — те, кто когда-то блистал на европейской и национальной арене, но уже много лет не может вернуться на вершину пьедестала. Эти клубы с богатой историей и преданными болельщиками продолжают бороться за место среди элиты, однако желанные трофеи упорно обходят их стороной. Мы решили разобраться, какие из известных команд дольше всех не знают вкуса побед в серьезных турнирах, и что стоит за этим удивительным феноменом современного футбола.

При составлении этого списка мы учитывали победы в престижных соревнованиях: чемпионатах ведущих европейских лиг, национальных кубках, а также в еврокубках — от Лиги чемпионов до Лиги конференций. При этом мы сознательно исключили из рассмотрения менее значимые трофеи вроде Кубка Интертото или Суперкубков, чтобы сохранить объективность исследования.

Любопытно, что в этот «черный список» попали не только скромные провинциальные команды, но и настоящие гранды, чьи названия у всех на слуху. Некоторые из них последний раз праздновали успех еще в прошлом веке, другие — в начале 2000-х, но всех их объединяет одно: слишком долгое ожидание нового триумфа. Особенно показательны в этом плане английские клубы — в АПЛ жесткая конкуренция оставляет за бортом даже команды с солидным бюджетом и амбициями.

Но почему так происходит? Эксперты называют несколько причин: от финансового неравенства и ошибок в трансферной политике до нестабильности в тренерском штабе. Как бы то ни было, для болельщиков этих команд каждый новый сезон — это надежда на то, что наконец-то прервется многолетняя трофейная засуха. А пока давайте посмотрим, какие же клубы возглавляют этот печальный рейтинг.

«Абердин»: последний чемпион не из Глазго

В истории шотландского футбола «Абердин» навсегда останется как клуб, бросивший вызов гегемонии «Селтика» и «Рейнджерс». Золотая эра «Донс» пришлась на 1980-е годы, когда молодой Алекс Фергюсон создал команду, дважды выигравшую чемпионат Шотландии и совершившую настоящую сенсацию в Европе.

Главным достижением стала победа над мадридским «Реалом» в финале Кубка обладателей кубков 1983 года — триумф, который до сих пор с теплотой вспоминают болельщики.

Абердин — Реал

Однако после ухода сэра Алекса в «Манчестер Юнайтед» в 1986 году начался постепенный закат. Последний на данный момент трофей — Кубок шотландской лиги 2014 года. С тех пор клуб переживает непростые времена.

Финансовая пропасть между «Абердином» и грандами «Олд Фирм» только растет, постоянная смена тренеров не приносит стабильности, а перспективные игроки быстро покидают команду. Несколько раз «Донс» были близки к успеху в кубковых турнирах, но решающие матчи неизменно складывались не в их пользу.

Сегодня «Абердин» пытается вернуть себе статус третьей силы шотландского футбола, но без серьезных инвестиций и четкой долгосрочной стратегии прорваться сквозь дуополию глазговских клубов крайне сложно. Тем не менее, богатая история и преданные болельщики вселяют надежду, что когда-нибудь «красные» снова поднимут над головой заветный трофей.

«Абердин» с Кубком обладателей кубков SNS

Интересный факт: Когда «Абердин» выиграл Кубок обладателей кубков (1983), Алекс Фергюсон подарил каждому игроку по бутылке виски Macallan 18-летней выдержки. В 2023 году одна из этих бутылок была продана на аукционе за £8,400.

«Олимпик Марсель»: единственный французский триумфатор Лиги чемпионов

«Марсель» — это клуб с богатейшей историей. В активе команды 9 чемпионских титулов Франции, 10 Кубков Франции и 3 Кубка лиги. Главным достижением «Олимпика» является победа в Лиге чемпионов в сезоне 1992/93, что делает его единственным французским клубом, выигравшим главный клубный трофей Европы.

Последний на текущий момент триумфальный период «Марселя» пришелся на конец 2000-х — начало 2010-х годов, когда под руководством Дидье Дешама команда выиграла чемпионат Франции в 2010 году и три Кубка лиги.

«Марсель» с Кубком лиги globallookpress.com

Последний трофей «Марсель» выиграл 14 апреля 2012 года, когда в финале Кубка Французской лиги обыграл «Лион» со счетом 1:0 благодаря голу Брандао в дополнительное время. С тех пор прошло уже 13 лет, и несмотря на участие в 42 различных турнирах, команда не смогла завоевать ни одного трофея.

За это время «Марсель» дважды был близок к успеху, дойдя до финалов Кубка Франции (2015-16) и Лиги Европы (2017-18), но в обоих случаях потерпел поражение.

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Интересный факт: Когда «Марсель» в последний раз поднимал над головой трофей, президентом Франции был Николя Саркози, а нынешний президент Эммануэль Макрон был 34-летним инвестиционным банкиром в Rothschild & Cie Banque. Из 14 игроков, выходивших на поле в том финальном матче, ни один не остался в клубе до настоящего времени.

«Астон Вилла»: тридцатилетнее ожидание

«Астон Вилла» — один из легендарных английских клубов c впечатляющей историей. Бирмингемцы выигрывали чемпионат Англии, Кубок европейских чемпионов 1982 году, а также множество национальных кубков.

Последний трофей «Вилла» завоевала 24 марта 1996 года, когда в финале Кубка лиги разгромила «Лидс Юнайтед» со счетом 3:0. С того момента клуб переживает длительную трофейную засуху, которая продолжается уже почти 30 лет.

«Астон Вилла» с Кубком лиги globallookpress.com

Интересный факт: Когда «Астон Вилла» в последний раз выигрывала трофей, премьер-министром Великобритании был Джон Мейджор, а президентом США — Билл Клинтон. С тех пор Великобритания сменила восемь премьер-министров, а в сериале «Доктор Кто» появилось семь разных Докторов. Нынешний покровитель клуба принц Уильям (принц Уэльский) был тогда 13-летним учеником Итона. Многие из текущих звезд «Виллы», включая Леона Бэйли и Юри Тилеманса, еще даже не родились.

«Вердер» Бремен: падение немецкого гранда

Бременский «Вердер» — один из самых титулованных клубов Германии, который в свои лучшие годы соперничал с «Баварией». Команда четырежды становилась чемпионом Германии и выигрывала множество внутренних трофеев.

Последний чемпионский титул «Вердер» выиграл в 2004 году. В финале того сезона «Вердер» разгромил «Баварию» на её поле, забив три гола в первом тайме — результат, который до сих пор считается одним из самых впечатляющих в истории немецкого футбола

«Вердер» с Кубком Германии globallookpress.com

Последний значимый трофей «Вердер» выиграл в 2009 году, завоевав Кубок Германии. Нынешний капитан «Вердера» Марко Фридль тогда был 11-летним подростком из академии клуба. В дальнейшем клуб постепенно утратил свои позиции в немецком футболе и даже вылетал во вторую Бундеслигу.

Интересный факт: В 2004 году «Вердер» сделал «золотой дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Германии под руководством легендарного тренера Томаса Шаафа, который руководил командой на протяжении 14 лет, что является редким примером верности в современном футболе.

«Шальке 04»: королевско-синяя трагедия

«Шальке» — одна из самых популярных и любимых команд Германии с огромной армией болельщиков. Клуб из Гельзенкирхена 7 раз становился чемпионом Германии (все титулы до создания Бундеслиги), 5 раз выигрывал Кубок Германии и в 1997 году завоевал Кубок УЕФА.

Бенедикт Хеведес globallookpress.com

Последний трофей «Шальке» — Кубок Германии в 2011 году. С тех пор команда пережила драматичное падение — от статуса регулярного участника Лиги чемпионов до вылета во вторую Бундеслигу в 2021 году.

В сезоне 2000/01 «Шальке» уже отмечал чемпионство: игроки выбежали на поле, болельщики начали праздновать, но «Бавария» забила на последних секундах своего матча и украла титул у «кобальтовых». Этот день вошел в историю как «четырехминутное чемпионство» и стал настоящей травмой для всех поклонников клуба.

Интересный факт: Когда «Шальке» в последний раз выигрывал Кубок Германии (2011), главным тренером команды был Ральф Рангник — будущий архитектор «РБ Лейпциг». Из 18 игроков, заявленных на тот финал, только Бенедикт Хёведес остался верен клубу до 2018 года, проведя рекордные 335 матчей за «королевских синих».

Нынешний капитан Кенан Караман в 2011 году был 17-летним воспитанником «Хоффенхайма» и даже не подозревал, что спустя 13 лет возглавит команду, играющую во второй Бундеслиге

«Тоттенхэм Хотспур»: «почти чемпионы»

«Тоттенхэм» — клуб с богатыми традициями, который дважды выигрывал чемпионат Англии, 8 раз — Кубок Англии, а в 1963 году стал первым английским клубом, завоевавшим европейский трофей (Кубок обладателей кубков).

«Тоттенхэм» с Кубком лиги globallookpress.com

Последний трофей «шпоры» выиграли в 2008 году (Кубок лиги), что делает текущую трофейную засуху одной из самых длительных среди топ-клубов Англии. В эпоху Маурисио Почеттино команда регулярно финишировала в верхней части таблицы Премьер-лиги и даже дошла до финала Лиги чемпионов в 2019 году, но так и не сумела завоевать трофей.

И даже Гарри Кейн, легендарный экс-форвард клуба, считавшийся проклятым, в этом году смог таки стать чемпионом Германии. Кто знает, может и «шпорам» суждено праздновать титул Лиги Европы в этом сезоне?

Интересный факт: С 2008 года «Тоттенхэм» дважды играл в финалах, но оба раза терпел поражение. Неоднократно команда вылетала из различных турниров от явных аутсайдеров. Болельщики клуба даже придумали самоироничный термин «Spursy» (от названия команды), которым описывают способность команды проваливаться в решающие моменты.

«Парма»: взлет и падение итальянского чуда

В 1990-е годы «Парма» была одной из самых ярких команд Европы. Клуб дважды выигрывал Кубок УЕФА и трижды Кубок Италии. В составе команды блистали такие звезды, как Буффон, Каннаваро, Тюрам, Креспо и Хуан Себастьян Верон.

Последний трофей «Парма» выиграла в 2002 году (Кубок Италии). В 2004 году обанкротилась молочная компания Parmalat, владелец клуба, что привело к финансовому краху команды. В 2015 году клуб был признан банкротом и отправлен в Серию D (четвертый дивизион), откуда начал свое восхождение заново.

«Парма» с Кубком cultofcalcio.com

«Парма» — редкий пример команды, которая никогда не выигрывала национальный чемпионат, но при этом дважды выигрывала Кубок УЕФА, одержав победу в финалах над такими клубами, как «Атлетико Мадрид» и «Олимпик Марсель».

Интересный факт: Когда «Парма» в последний раз выигрывала Кубок Италии (2002), её главным спонсором была Parmalat — компания, чей оборот ($9.2 млрд) превышал бюджет города Парма. После банкротства Parmalat в 2004 году клуб продал 80% акций за €1, а в 2015-м сам объявил о банкротстве. Интересно, что нынешний стадион «Эннио Тардини» до сих пор носит имя бывшего президента, который умер за год до краха клуба

«Фиорентина»: нераскрывшийся потенциал

«Фиорентина» — один из клубов с богатой историей в итальянском футболе. «Фиалки» дважды становились чемпионами Италии (1956, 1969), шесть раз выигрывали Кубок Италии и доходили до финала Кубка европейских чемпионов.

Последний трофей «Фиорентина» выиграла в 2001 году (Кубок Италии). В 2002 году клуб обанкротился и был вынужден начать с Серии C2 (четвертый дивизион), но быстро вернулся в элиту итальянского футбола.

«Фиорентина» cultofcalcio.com

Два года подряд — в 2023 и 2024 годах клуб играл в финале Лиги конференций, но уступил «Вест Хэму» и «Олимпиакосу» соответственно. На текущий момент флорентийцам предстоит сыграть с «Бетисом» на пути к третьему back-to-back финалу. Бог любит троицу?

Интересный факт: «Фиалки» — единственный итальянский клуб, который выиграл домашний матч у «Ливерпуля» со счетом 1:0 в 2009 году и затем добился такого же результата на «Энфилде», что помогло им выбить англичан из Лиги чемпионов.

«Боруссия» Мёнхенгладбах: забытые легенды

В 1970-е годы «Боруссия» Мёнхенгладбах была одной из сильнейших команд Европы, пять раз выигрывала чемпионат Германии, дважды — Кубок УЕФА и доходила до финала Кубка европейских чемпионов. За команду выступали такие звезды, как Гюнтер Нетцер и Берти Фогтс.

Последний трофей «жеребцы» выиграли в 1995 году (Кубок Германии). С тех пор клуб пережил несколько вылетов во вторую Бундеслигу, но в последние годы стабильно выступает в элите немецкого футбола.

«Боруссия» Мёнхенгладбах globallookpress.com

Интересный факт: В 1970-х годах противостояние «Боруссии» Мёнхенгладбах и «Баварии» было одним из самых ярких в европейском футболе и получило название «классика Бундеслиги».

«Лидс Юнайтед»: проклятие «павлинов»

«Лидс» — один из самых титулованных клубов Англии, трёхкратный чемпион страны. В начале 1970-х годов под руководством Дона Реви «Лидс» был одной из сильнейших команд Европы, доходил до финала Кубка европейских чемпионов, а в 1992 году стал последним победителем старого формата чемпионата Англии перед созданием Премьер-лиги.

Чемпионский титул стал последним трофеем «Лидса». В 1996 году «Лидс» проиграл «Астон Вилле» в финале Кубка лиги со счетом 0:3, что стало последним финалом крупного турнира для «павлинов». В начале 2000-х клуб потратил огромные деньги на трансферы и достиг полуфинала Лиги чемпионов, но финансовая авантюра привела к краху — «Лидс» вылетел сначала в Чемпионшип, а затем и в третий дивизион.

«Лидс» globallookpress.com

Интересный факт: Когда «Лидс» в последний раз выигрывал трофей, Эрик Кантона — будущая икона «Манчестер Юнайтед» — был ключевым игроком команды. Через 4 месяца после триумфа он перешёл в «Юнайтед» за €1.2 млн, что стало самой дешёвой сделкой в истории для игрока, выигравшего титул.

«Сампдория»: блеск и нищета генуэзского клуба

«Сампдория» — относительно молодой итальянский клуб, образованный в 1946 году. Золотой период команды пришелся на конец 1980-х — начало 1990-х, когда клуб выиграл свое единственное скудетто (1991), четыре Кубка Италии и дошел до финала Кубка европейских чемпионов в 1992 году (проиграв «Барселоне»).

Последний трофей «Сампдория» завоевала в 1994 году (Кубок Италии). С тех пор клуб пережил вылет в Серию B и так и не смог вернуть былую славу, хоть и периодически радует своих болельщиков яркой игрой.

«Сампдория» cultofcalcio.com

Интересный факт: Когда «Сампдория» в последний раз выигрывала Кубок Италии в 1994 году, клуб только что пережил потерю своего харизматичного президента Паоло Мантовани, чей уход стал началом постепенного упадка команды. В том же сезоне «Сампдория» завоевала бронзу Серии А, а спустя несколько лет оказалась в Серии Б

«Ноттингем Форест»: лесное чудо Брайана Клафа

«Ноттингем Форест» — уникальный клуб, который под руководством легендарного Брайана Клафа прошел путь от второго дивизиона до двух подряд побед в Кубке европейских чемпионов (1979, 1980). Кроме того, «лесники» выигрывали чемпионат Англии и четыре Кубка лиги.

Последний трофей «Ноттингем» выиграл в 1990 году (Кубок лиги). С тех пор клуб пережил долгие годы во втором и даже в третьем дивизионах английского футбола, прежде чем вернуться в Премьер-лигу в 2022 году.

«Ноттингем Форест» globallookpress.com

Интересный факт: «Ноттингем Форест» — единственный клуб в мире, который выигрывал Кубок европейских чемпионов больше раз (дважды), чем национальный чемпионат (один раз).

«Гамбург»: единственный «динозавр» Бундеслиги

«Гамбург» — один из самых титулованных клубов Германии, шестикратный чемпион страны и обладатель Кубка европейских чемпионов в 1983 году. До 2018 года «Гамбург» был единственным клубом, который никогда не покидал Бундеслигу с момента ее основания в 1963 году.

Последний трофей «Гамбург» выиграл в 1987 году (Кубок Германии). В 2018 году клуб впервые в своей истории вылетел из Бундеслиги, где до этого провел 55 сезонов подряд, и до сих пор не смог вернуться в элиту.

«Гамбург» globallookpress.com

Интересный факт: На стадионе «Гамбурга» долгое время были установлены знаменитые часы, отсчитывающие время, проведенное клубом в Бундеслиге. Когда команда вылетела во вторую Бундеслигу в 2018 году, эти часы остановились на отметке 54 года, 260 дней, 22 часа, 28 минут и 58 секунд.

Истории этих клубов показывают, насколько хрупким может быть успех в футболе. Команды, когда-то доминировавшие на европейской арене, сегодня борются за возвращение былой славы. Однако, несмотря на длительные «засухи», эти клубы сохраняют свою идентичность и преданных болельщиков, которые продолжают верить в новые победы и трофеи.