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    Эль-Класико, Манчестерское дерби, Old Firm и еще семь знаковых футбольных противостояний

    История самых жарких футбольных дерби

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    ESPN рассказывает о самых культовых противостояниях в футболе.

    Эль-Класико

    «Реал» Мадрид против «Барселоны» (Ла Лига)

    Эль-Класико
    globallookpress.com

    Статистика встреч: «Реал» Мадрид одержал 105 побед, «Барселона» — 102, еще 52 встречи завершились вничью.

    Первая встреча: 13 мая 1902 года; «Барселона» выиграла 3:1.

    Последняя встреча: 12 января 2025 года; «Барселона» выиграла 5:2.

    Текущая беспроигрышная серия: «Барселона», два матча (с 2024 года).

    Эль-Класико — это знаменитое противостояние между «Барселоной» и мадридским «Реалом», которое всегда сопровождается высоким накалом страстей и глубокой политической подоплёкой. С момента своего зарождения в 1902 году превратилось в глобальный феномен.

    «Барселона», основанная в 1899 году, считается символом независимости Каталонии, в то время как «Реал», созданный тремя годами позже, олицетворяет испанский национализм.

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    • Дополнительный накал в противостояние внесло участие легендарных игроков, особенно это касается знаковой дуэли Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

    Манчестерское дерби

    «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед» (Премьер-лига)

    Манчестерское дерби
    globallookpress.com

    Статистика встреч: «Манчестер Юнайтед» одержал 80 побед, «Манчестер Сити» — 61, еще 54 встречи завершились вничью.

    Первая встреча: 3 октября 1891 года; «Манчестер Юнайтед» выиграл 5:1.

    Последняя встреча: 15 декабря 2024 года; «Манчестер Юнайтед» выиграл 2:1.

    Текущая беспроигрышная серия: «Манчестер Юнайтед», три матча (с 2024 года).

    Манчестерское дерби — это противостояние двух самых успешных клубов мира, как в спортивном плане, так и с точки зрения доходов. Хотя их домашние стадионы находятся всего в пяти милях друг от друга, для болельщиков эти клубы являются полной противоположностью.

    Долгие годы «Манчестер Сити» оставался «спящим гигантом», пока в последние десятилетия не вернул себе статус топ-клуба. Это вызывает раздражение у поклонников «Манчестер Юнайтед», которые помнят времена, когда их клуб доминировал в дерби, включая беспроигрышную серию с 1990 по 2001 год.

    Северо-западное дерби

    «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля» (Премьер-лига)

    Северо-западное дерби
    globallookpress.com

    Статистика встреч: «Манчестер Юнайтед» одержал 83 победы, «Ливерпуль» — 72, еще 61 встреча завершилась вничью.

    Первая встреча: 28 апреля 1894 года; «Ливерпуль» выиграл 2:0.

    Последняя встреча: 1 сентября 2024 года; «Ливерпуль» выиграл 3:0.

    Текущая беспроигрышная серия: «Ливерпуль», три матча (с 2024 года).

    Хотя Манчестерское дерби — одно из самых принципиальных в Англии, еще более ожесточенное соперничество существует между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

    Эти клубы находятся всего в 35 милях друг от друга, но их противостояние уходит корнями в историю и экономическое соперничество городов.

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    • Проще говоря, это две самые титулованные команды Англии. На их счету 39 чемпионств (из них 14 завоевано в эру Премьер-лиги), при этом «Юнайтед» 20 раз становился обладателем титула.

    Дер-Класикер

    «Бавария» против «Боруссии» Дортмунд (Бундеслига)

    Дер-Класикер
    globallookpress.com

    Статистика встреч: «Бавария» одержала 69 побед, «Боруссия» — 35 поражений, еще 32 встречи завершились вничью.

    Первая встреча: 16 октября 1965 года; «Боруссия Дортмунд» выиграла 2:0.

    Последняя встреча: 30 ноября 2024 года; ничья.

    Текущая беспроигрышная серия: «Боруссия» Дортмунд, два матча (с 2024 года).

    Дер-Класикер — это самое популярное противостояние в истории Бундеслиги.

    «Бавария» нанесла «Боруссии» больше поражений, чем любая другая команда. В марте 2024 года «Дортмунд» наконец-то прервали свою серию из 11 матчей без побед (0-1-10) над Рекордмайстером.

    До этого у «Баварии» лишь однажды была столь длительная беспроигрышная серия в Дер-Класикер — с 1998 по 2002 год мюнхенцы оставались непобежденными в 11 матчах (6-5-0).

    Ле Классико

    «Пари Сен-Жермен» против «Марселя» (Лига 1)

    Ле Классико
    globallookpress.com

    Статистика встреч: «ПСЖ» одержал 53 победы, 21 ничья, «Марсель» — 35, еще 21 встреча завершилась вничью.

    Первая встреча: 12 декабря 1971 года; «Марсель» выиграл 4:2.

    Последняя встреча: 16 марта 2025 года; «ПСЖ» выиграл 3:1.

    Текущая беспроигрышная серия: «ПСЖ», пять матчей (с 2023 года).

    Богатое на эмоции соперничество между французскими клубами «Пари Сен-Жермен» и «Марселем» также получило название Ле Классико.

    «ПСЖ» и «Марсель» — единственные французские клубы, выигрывавшие крупные европейские трофеи.

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    Противостояние обострилось в 1989–1990 годах, когда президент «ПСЖ» Франсис Борелли обвинил владельца «Марселя» Бернара Тапи и его команду в договорных матчах. С тех пор каждый поединок между клубами сопровождается накалом страстей как на поле, так и на трибунах.

    В последние годы «ПСЖ» доминирует в этом противостоянии: с 2012 по 2024 год клуб добился впечатляющего баланса в личных встречах — 25 побед, две ничьи и всего четыре поражения.

    Супер Класико

    «Америка» против «Гвадалахары» (Мексика)

    Супер Класико
    globallookpress.com

    Статистика встреч: «Америка» одержала 82 победы, «Гвадалахара» — 68 поражений, еще 70 встреч завершились вничью.

    Первая встреча: 29 июля 1943 года; «Гвадалахара» выиграла 1:0.

    Последняя встреча: 12 марта 2025 года; «Америка» выиграла 4:0.

    Текущая беспроигрышная серия: «Америка», один матч (с 2025 года).

    Супер Класико — безоговорочно главное противостояние в мексиканском футболе. Враги по жизни, «Америка» и «Гвадалахара», ведут борьбу, которая выходит далеко за пределы поля.

    Хотя первый матч этих команд в мексиканской лиге состоялся еще в начале 1940-х, настоящая искра между клубами вспыхнула в 1959 году. Тогдашний тренер «Америки» Фернандо Маркос после трех побед подряд со счетом 2:0 над тремя клубами из Мехико — «Оро», «Атласом» и «Гвадалахарой» — заявил: «Америка не приезжает в Гвадалахару, чтобы побеждать — это само собой разумеется. Мы приезжаем сюда, чтобы изменить телефонный код города. Каждый раз, когда вы захотите позвонить в Гвадалахару, набирайте два ноль, два ноль, два ноль».

    Прогнозы и ставки на футбол

    Возмущенные словами Маркоса, игроки «Гвадалахары» дали ответ на поле, победив «Америку» в следующем матче. С каким счетом? Разумеется, 2:0.

    Суперкласико

    «Бока Хуниорс» против «Ривер Плейт» (Аргентина)

    Суперкласико
    globallookpress.com

    Статистика встреч: «Бока Хуниорс» одержал 92 победы, «Ривер Плейт» — 87, еще 84 встречи завершились вничью.

    Первая встреча: 24 августа 1913 года; «Ривер Плейт» выиграл 2:1.

    Последняя встреча: 21 сентября 2024 года; «Ривер Плейт» выиграл 1:0.

    Текущая беспроигрышная серия: «Ривер Плейт», один матч (с 2024 года).

    Суперкласико — одно из самых горячих футбольных противостояний в мире, насыщенное страстями и историей, в том числе и трагической.

    «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» — два самых популярных и успешных клуба Аргентины, расположенные в Буэнос-Айресе.

    Хотя в разных странах есть свои Класико, само понятие Clásico берет начало именно в Аргентине, и в первую очередь — с этого матча.

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    • Однако не все страницы в истории данного противостояния связаны только с футболом. В 1968 году после игры на стадионе «Эль Монументаль» болельщики оказались в давке, что привело к гибели более 70 человек, средний возраст которых был всего 19 лет. Это самая страшная катастрофа в истории аргентинского спорта.

    Old Firm (Дерби Старой Фирмы)

    «Рейнджерс» против «Селтика» (Шотландия)

    Old Firm
    globallookpress.com

    Статистика встреч: «Рейнджерс» одержали 171 победу, «Селтик» — 169 поражений, еще 105 встречи завершились вничью.

    Первая встреча: 28 мая 1888 года; «Селтик» выиграл 5:2.

    Последняя встреча: 17 марта 2025 года; «Рейнджерс» выиграл 3:2.

    Текущая беспроигрышная серия: «Рейнджерс», два матча (с 2025 года).

    Old Firm — легендарное дерби Глазго, в котором встречаются «Рейнджерс» и «Селтик», главные клубы в истории Шотландии.

    Это не просто футбольное соперничество, оно затрагивает культурные и социальные различия города и его жителей.

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    • Оба клуба были основаны в конце XIX века и превратились в доминирующие силы шотландского футбола. Но их влияние выходит далеко за пределы поля — Old Firm Derby разделяет не только болельщиков, но и целые поколения. Вражда между командами настолько глубока, что этот матч часто называют не просто игрой, а битвой за Глазго.

    Де Классикер

    «Аякс» против «Фейенорда» (Нидерланды)

    Де Классикер
    globallookpress.com

    Статистика встреч: «Аякс» одержал 95 побед, «Фейенорд» — 63, еще 49 встреч завершились вничью.

    Первая встреча: 9 октября 1921 года; ничья.

    Последняя встреча: 2 февраля 2025 года; «Аякс» выиграл 2:1.

    Текущая беспроигрышная серия: «Аякс», два матча (с 2024 года).

    В Нидерландах тоже есть своё Класико — это противостояние между «Аяксом» и «Фейенордом». Эти клубы представляют два самых крупных города страны — Амстердам и Роттердам, чье соперничество началось еще в XIII веке.

    Считается, что Де Классикер — это не только борьба футбольных школ, но и противостояние образов жизни: «Аякс» символизирует артистизм и культурное наследие Амстердама, тогда как «Фейенорд» представляет рабочий класс и портовый дух Роттердама.

    Эль Трафико

    «Лос-Анджедес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» (МЛС)

    Златан Ибрагимович
    globallookpress.com

    Статистика встреч: «ЛА Гэлакси» одержал 10 побед, 5 ничьих, «Лос-Анджелес» — 9, еще пять встреч завершились вничью.

    Первая встреча: 31 марта 2018 года; «ЛА Гэлакси» выиграл 4:3.

    Последняя встреча: 14 сентября 2024 года; «ЛА Гэлакси» выиграл 4:2.

    Текущая беспроигрышная серия: «ЛА Гэлакси», один матч (с 2024 года).

    Когда «Лос-Анджелес» вошёл в состав MLS в 2018 году, противостояние между двумя командами из крупнейшего города в Калифорнии сразу же стало одним из главных событий американского футбола.

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    • Первый же матч между клубами вошел в историю: Златан Ибрагимович дебютировал в МЛС за «Гэлакси» и принес своей команде победу, забив невероятный гол. А их встреча на стадионе Rose Bowl в 2023 году установила рекорд посещаемости в MLS — 82 110 зрителей.

    Название Эль Трафико — отсылка к знаменитым пробкам Лос-Анджелеса, но в контексте футбола этот матч уже давно ассоциируется не с заторами, а с высокой динамикой, эмоциями и зрелищностью.

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