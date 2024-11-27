Возможный переход Погба в клуб МЛС: аргументы за и против

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вот-вот определится с командой, в которой продолжит карьеру после дисквалификации.

Несмотря на то, что Погба удалось добиться сокращения дисквалификации до 18 месяцев,все равно принял решение расторгнуть контракт со скандальным футболистом.

Вряд ли француз обрадовался, когда узнал, что в «Ювентусе» на него больше не рассчитывают. Зато теперь у него есть время спокойно заняться поиском новой команды.

Один из вариантов продолжения карьеры — переход в клуб МЛС. Почему бы Погба не пойти по стопам Лионеля Месси, Оливье Жиру, Марко Ройса и бывших звезд сборной Франции Тьерри Анри, Блеза Матюиди и Юго Льориса?

Погба по-прежнему остается одним из самых талантливых полузащитников нынешнего поколения. У него было много проблем, в том числе отстранение из-за употребления запрещенных препаратов, но сейчас он снова настроен вернуться на прежний уровень.

GOAL рассуждает о возможном переходе Поля Погба в один из клубов МЛС.

Аргумент за: Возрождение карьеры

После 18 месяцев без футбола Погба потребуется время на адаптацию и перезагрузку, где он в итоге ни оказался. Понятно, найдутся те, кто будут постоянно напоминать о его допинговом скандале, а у руководителей многих клубов будут сомнения в его способности вернуться на высокий уровень.

Всё просто: Погба нужно превратить скепсис в мотивацию. Если найдется клуб, который предоставит ему возможность возродить карьеру, он должен ухватиться за этот шанс обеими руками.

Поль Погба globallookpress.com

В 31 год у Погба еще достаточно времени, чтобы спасти карьеру, если он действительно заинтересован в этом. На пике своей формы Поль входил в пятерку лучших полузащитников мира. Вряд ли он когда-либо достигнет такого уровня, но в его действиях по-прежнему присутствует магия — осталось только отыскать ее.

МЛС предоставит такую возможность. Месси продолжает блистать в составе сборной Аргентины, даже выступая в США. И он далеко не единственный, для кого переезд в Северную Америку не стал препятствием для вызова в национальную команду.

В МЛС у Погба будет шанс играть на хорошем уровне и при этом изменить свою репутацию в лучшую сторону. Также важно, что за океаном значительно меньше давление со стороны СМИ и болельщиков.

Переход Погба в один из клубов МЛС будет полезен как для самого игрока, так и для лиги. Вопрос лишь в том, заинтересованы ли стороны в этом сотрудничестве.

Аргумент против: Контракт Погба может стать серьезным препятствием

Погба — один из тех игроков, которые добились успеха и на клубном уровне, и в составе сборной. А это значит, что он вряд ли согласится играть за скромные деньги.

По условиям своего последнего контракта в «Ювентусе» чемпион мира 2018 года зарабатывал 11 миллионов долларов за сезон. После отстранения его оклад урезали до 44 тысяч долларов в месяц, а потом соглашение с ним и вовсе было расторгнуто.

Серджи Бускетс globallookpress.com

Для сравнения, в 2024 году в МЛС лишь два игрока — Месси и Лоренцо Инсинье — получали больше, чем Погба по недавнему контракту с «Юве».

Если Погба подпишет договор на аналогичных условиях, он сразу станет одним самых высокооплачиваемых игроков МЛС. Однако такие зарплаты там обычно у нападающих или игроков, которые регулярно создают моменты, а не у центральных полузащитников.

Например, Серджи Бускетс зарабатывает в «Интер Майами» около девяти миллионов долларов. При этом испанец подпадает под правило Designated Player (оно же правило Бекхэма), которое позволяет каждому клубу лиги подписывать игроков, на которых не будет распространяться установленный потолок зарплат.

Скорее всего, эта сумма (в районе 8-9 миллионов долларов) станет ориентиром для любого клуба МЛС, заинтересованного в переходе Погба.

Но также надо учитывать, что это очень большие деньги для игрока, который пропустил почти два года.

Аргумент за: подписание Погба поможет привлечь новые инвестиции

В течение почти семи сезонов Погба был, пожалуй, лучшим центральным полузащитником в мире. Он был хорошо узнаваем благодаря своим изысканным действиям в центре поля и фирменным ударам внешней стороной стопы, которые всегда вызывают у публики восхищение. Он действительно был всемирно известной звездой.

Даже в 2024-м — спустя почти пять лет после его последнего на данный момент мощного сезона — у Погба по-прежнему статус классного игрока.

Поль Погба globallookpress.com

Клуб МЛС, который рискнет и подпишет контракт с Погба, получит игрока с мировым именем. Чемпион мира, финалист Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы — достижения француза говорят сами за себя.

Имя Погба продолжает привлекать внимание, а это значит, что у клуба будет возможность неплохо заработать на продаже футболок и получить дополнительную возможность для привлечения новых болельщиков и спонсоров. К слову, для некоторых клубов этого будет вполне достаточно, чтобы оправдать переход игрока, который долгое время оставался за пределами футбольного поля.

В свое время в МЛС после 30 лет приезжали такие полузащитники, как Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Рафа Маркес и Андреа Пирло. Кто знает, возможно, Погба станет следующим.

Аргумент против: Подходит ли МЛС для перезапуска карьеры?

Но на фоне возможностей надо не забывать и про ответственность. Погба должен тщательно всё обдумать, прежде чем сделать следующий шаг в своей карьере. Еще один провал обернется жесткой реакцией, вне зависимости от того, насколько это будет справедливо. По сути, от этого решения зависит его спортивное будущее. Особенно с учетом того, что ФИФА дала ему второй шанс, сократив дисквалификацию более чем в два раза.

Но переход в МЛС будет риском не только для Погба. Учитывая потенциально огромную зарплату и масштабную маркетинговую кампанию с целью создать ему репутацию главной звезды франшизы, в клубе будут возлагать на него большие надежды. Очевидно, что обе стороны сильно пострадают, если что-то пойдет не так.

Погба нужен клуб и лига, которые готовы доверять ему и предоставить время на адаптацию. При этом тренеру и команде придется проявить терпение. Но независимо от локации, он берет на себя огромный риск, возвращаясь под свет софитов. Он с первых же дней будет находиться под пристальным вниманием.

Аргумент за: Если Погба мотивирован — берегитесь

На бумаге мастерство и атлетизм Погба идеально подходят для МЛС, где с некоторых пор блистают молодые, быстрые и одаренные звезды.

Хотя он уже наверняка не такой шустрый, как в свои лучшие годы, в своем последнем на данный момент сезоне Погба оставался удивительно подвижным для игрока с ростом 191 см.

Поль Погба globallookpress.com

При этом Поль одинаково хорошо играет обеими ногами, а его игра возродила роль меццалы (игрок, который совмещает роль центрального полузащитника и вингера) в современном футболе. Француз эффективен как в обороне, так и в продвижении на чужую половину поля, где он способен и создавать моменты, и самостоятельно забивать.

С 2012 по 2016 Погба вместе с «Ювентусом» выиграл восемь трофеев и добрался до финала Лиги чемпионов. В 124 матчах за «Старую синьору» он забил 28 мячей, в том числе тот легендарный гол в ворота «Удинезе» после сумасшедшего дальнего удара.

Благодаря этим успехам он оказался в «Манчестер Юнайтед», где в течение трех сезонов его игра полностью соответствовала статусу звезды. В составе «красных дьяволов» Поль выиграл Лигу Европы и Кубок лиги в сезоне-2016/17. В его активе 29 мячей в 154 матчах за «МЮ».

Карьера Погба в сборной Франции тоже впечатляет. В составе национальной команды он стал чемпионом мира, победителем Лиги наций и дошел до финала на Евро-2016. В период с 2013 по 2019 год он получил 14 индивидуальных наград, а в 2018-м был удостоен звания Кавалера ордена Почетного легиона — высшей награды во Франции.

Несмотря на все сомнения, если Погба вернет свою магию, он будет одним из ведущих игроков МЛС.

Аргумент против: Погба подвержен травмам

Настало время задать главный вопрос: чего ждать от Погба? Он не играл в официальных матчах с августа 2023 года. Сомнения вызывает не только отсутствие игровой практики, но и его история травм, которые начались еще на поздних стадиях его карьеры в «Манчестер Юнайтед» и продолжились после возвращения в «Ювентус».

Погба пропустил почти весь сезон-2019/20 из-за рецидива травмы голеностопа. Потом была травма подколенного сухожилия. В сезоне-2021/22 у француза случился еще один рецидив, из-за которого пришлось пропустить еще четыре месяца. Свои последние дни в Манчестере Погба провел в лазарете.

Поль Погба globallookpress.com

Сразу после возвращения в «Ювентус» летом 2022 года Поль повредил мениск, перенес операцию и пропустил чемпионат мира в Катаре.

Очередное возвращение состоялось только в феврале 2023-го. Правда, в первом же матче он снова получил травму, из-за которой досрочно завершил сезон.

Погба набрал форму к началу сезона-2023/24, но уже в сентябре был временно отстранен из-за допинга. Еще через полгода его дисквалифицировали на четыре года.

К счастью, Погба повезло — в октябре этого года его дисквалификацию сократили до 18 месяцев. Уже в январе он сможет возобновить тренировки в составе команды, а в марте снова начнет играть в официальных матчах.

Итак, что на выходе? С 2019-го у Погба был сложнейший период: травмы, пропуск чемпионата мира и длительная дисквалификация. Логично, что сейчас многие клубы настроены скептически. Но наверняка есть и те, кто готов рискнуть. Возможно, это сделает один из клубов МЛС.