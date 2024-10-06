Первое впечатление. Луис Суарес и еще 4 претендента на звание Новичка года МЛС

Изучаем, какие новички МЛС оказали наибольшее влияние на игру своих команд и являются фаворитами на звание Новичка года североамериканской лиги. И нет, Алексея Миранчука среди них нет.

Многочисленные новички внесли свой вклад в успех претендентов на плей-офф и прочих команд МЛС в этом сезоне. В 2023 году именно суперзвезда «Атланты Юнайтед», греческий нападающий Йоргос Якумакис обогнал Лионеля Месси в борьбе за награду Новичок года МЛС, а в 2022 году это тоже была звезда «Файв страйпс» Тьяго Альмада — оба были проданы прошлым летом.

Сезон МЛС 2024 года близится к завершению, и надвигается 19 октября -День принятия решения. 36-й тур «регулярки» уже позади, и по мере того, как плей-офф обретает очертания, команды начинают готовиться к постсезону. Учитывая это, кто же стал прорывным игроком 2024 года?

От Луиса Суареса из «Интер Майами» до Петара Мусы из ФК «Даллас» и Габриэля Печа из «Лос-Анджелес Гэлакси», издание GOAL рассматривает, какие игроки оказали наибольшее влияние на свои команды и являются фаворитами на звание Новичка года МЛС в 2024 году.

Лука Орельяно, «Цинциннати»

Лука Орельяно был просто блестящим игроком «Цинциннати» в этом сезоне. Он прибыл в феврале в аренду из команды бразильской Серии А «Васко Да Гама» и с тех пор помог возглавить одну из самых захватывающих атак МЛС.

Работая в качестве крайнего защитника под руководством Пэта Нунана, Орельяно забил 10 голов и сделал семь результативных передач, включая два самых ошеломительных удара в лиге 2024 года, дважды забив из-за центральной линии в этой кампании. Для «защитника», который набрал такие цифры в своем дебютном сезоне, это просто замечательно. Вдобавок ко всему, он стал специалистом по стандартным положениям для «оранжево-синих», не раз внося свой вклад в голы команды.

Лука Орельяно globallookpress.com

Он помог «Цинциннати» занять место в тройке лучших на Востоке всего за две игры до конца регулярки, и в результате они вступили в борьбу за преимущество домашнего поля в плей-офф. У «Цинци» есть пункт о выкупе в его контракте, и будет удивительно, если они не активируют его в результате его кампании.

Джонатан Родригес, «Портленд Тимберс»

Джонатан Родригес был подписан «Тимберс» 20 марта за, как сообщается, 6 миллионов долларов из клуба мексиканской Лиги МХ «Америка». С тех пор 31-летний игрок покорил лигу, забив 16 голов и отдав семь результативных передач в 27 матчах за команду Западной конференции.

Он помог «Портленду» стать серьезным конкурентом на Западе, и в результате они уверенно вступают в гонку за выход в постсезон.

Джонатан Родригес globallookpress.com

Уругвайский игрок создал смертоносное атакующее партнерство вместе с бразильским дуэтом из Эвандера и Антони, и все трое забили в общей сложности 67 голов в этом сезоне.

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Возможно, он не самое яркое имя в списке, но он сыграл решающую роль в их успехе, и «Тимберс» не боролись бы за место в плей-офф без него.

Петар Муса, «Даллас»

Хорват Петар Муса был подписан за рекордную для клуба сумму в 13 миллионов долларов перед сезоном 2024 года, и, после короткого периода адаптации к лиге и жизни в США, он расцвел.

Перешедший из португальской «Бенфики» Муса забил 15 голов и сделал три результативные передачи за техасский клуб. В этом сезоне он был основным игроком «Далласа» перед чужими воротами, и он вознаграждает их за доверие голом за голом.

Петар Муса globallookpress.com

Он сделал свой первый хет-трик за клуб в июне во воремя победы со счетом 5:3 над «Миннесотой Юнайтед», что стало поворотным моментом в его сезоне. После той победы 19 июня он забивал в шести из семи следующих матчей, набрав форму прямо перед тем как команда Западной конференции стартовала в Кубке Лиги.

Однако, у «Далласа» выдалась слишком тяжелая весна и даже он не смог ничего сделать, поскольку они выбыли из борьбы за плей-офф в 36-м туре после поражения от «Сан-Хосе Эртквейкс». Однако это не должно затмевать вклад Мусы в этом сезоне. Он был угрозой перед воротами и головной болью для каждой защиты, против которой он играл.

Луис Суарес, «Интер Майами»

«Эль Пистолеро» Луис Суарес вызвал много сомнений, когда «Интер Майами» подписал его в межсезонье. У него была ужасная предсезонка, он выглядел совершенно не в форме, казалось, что он не может бегать, но он явно доказал, что сомневающиеся ошибаются.

Бывший нападающий «Барселоны» и «Ливерпуля» в свои 37 лет забил 18 голов и отдал шесть результативных передач за «Херонс», и он даже забил победный гол, который обеспечил им титул победителей регулярного чемпионата МЛС.

Луис Суарес globallookpress.com

Проведя 25 матчей в этом сезоне, он уверенно вступает в гонку за «Золотую бутсу», а также помог «Херонс» завоевать второй в истории трофей в качестве команды МЛС. Вдобавок к этому, он забил четыре дубля и сделал один хет-трик во всех соревнованиях за клуб из Саут-Бич. Он был очень плодовит на голы.

Габриэль Пек, «Лос-Анджелес Гэлакси»

Забив гол и отдав результативную передачу в 36-м туре и еде один в 37-м, Габриэль Пек улучшил статистику блестящей дебютной кампании в МЛС. 23-летний игрок, которому осталось провести матч в регулярном сезоне, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач, в то время как «Гэлакси» лидирует в Западной конференции.

Габриэль Пек globallookpress.com

Он принял участие в 32 матчах в этом сезоне и является фаворитом в борьбе за награду. Подписанный перед кампанией, Пек перешел в «Гэлакси» из бразильской команды Серии А «Васко де Гама» за, как сообщается, 10 миллионов долларов. Будучи игроком молодежной сборной «Селесао», Пек провел семь матчей в начале 2024 года на предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ. За это время он сделал две голевые передачи.

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В этом сезоне для «Гэлакси» он стал важнейшей частью их атаки, объединившись с такими игроками, как Деян Йовелич, Рики Пуч и Джозеф Пейнсил, чтобы создать одну из самых безжалостных атак во всей лиге. Вопрос: сможет ли он привести «Лос-Анджелес» к титулу чемпиона Западной конференции и, возможно, к Кубку МЛС?