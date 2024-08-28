Турне за океан. Миранчук и «Атланта Юнайтед» бросают вызов МЛС

Неожиданный поворот произошел в карьере Алексея Миранчука этим летом. Хавбек сменил «Аталанту» на «Атланту Юнайтед», за которую уже успел дебютировать в МЛС. Возможно именно в Америке наступит звездный час россиянина.

Новое пристанище

Этот год является знаменательным для «Атланты Юнайтед» — клуб празднует десятилетний юбилей с момента основания. Покорять высший футбольный дивизион Северной Америки «пятиполосные» начали не сразу, лишь в 2017 году команда вступила в лигу.

Тем не менее сходу клуб из штата Джорджия оказался на слуху в МЛС — в первую очередь благодаря болельщикам. Они выкупили за год до старта в элите американского футбола 22 тысячи абонементов, что стало рекордным показателем для новичков первенства.

Благо «Атланта Юнайтед» обладает великолепной домашней ареной под названием «Мерседес-Бенц Стэдиум», которая позволяет большому количеству желающих наблюдать за игрой любимцев (вместимость 75 тысяч зрителей). Дебютная встреча команды в МЛС собрала на стадионе 55 тысяч фанатов, организовавших бешеную поддержку на трибунах.

«Атланта Юнайтед» globallookpress.com

Помимо отличной работы с болельщиками, «пятиполосные» выделялись серьезным подходом к выступлениям в лиге. Входила в новый для себя мир «Атланта Юнайтед» под руководством многоопытного Херардо Мартино, который до этого успел поработать с «Барселоной» и сборной Аргентины.

С клубом из Джорджии у аргентинского специалиста сложилась гармония: команда показывала остроатакующий футбол и была глотком свежего воздуха для североамериканского первенства. Вершиной нахождения у руля «Атланты Юнайтед» Мартино стала победа в МЛС 2018 — всего на второй год пребывания в элите новичок забрал главный трофей лиги.

Херардо Мартино globallookpress.com

В следующем сезоне уже под наставничеством Франка Де Бура команда заняла второе место в Восточной конференции и вновь пробилась в плей-офф. Однако повторить свой успех и защитить титул им не удалось: в полуфинале путь преградил «Торонто».

Зато голландский тренер привел «Атланту Юнайтед» к другой американской награде — Открытому кубку США 2019. Яркий старт и быстрый успех сделали «пятиполосных» одним из главных объектов обсуждения в местном футболе, все ждали от команды продолжения банкета, но на выходе получилось разочарование.

Результаты клуба пошли на спад: уже в розыгрыше МЛС 2020 «Атланта Юнайтед» откатилась на двенадцатую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Всего футбольный коллектив оказывался вне плей-офф высшей североамериканской лиги на протяжении трех лет подряд.

На тренерском мостике после ухода Франка Де Бура в июле 2020 началась неразбериха. Команду возглавляли шотландец Стивен Гласс, аргентинец Габриэль Хайнце и мексиканец Гонсало Пинеда.

Именно последнему удалось придать команде новый импульс и вернуть ее в плей-офф МЛС 2023. «Пятиполосные» достаточно стабильно провели регулярное первенство, финишировав на шестой строчке, и отправились в матчи на вылет.

«Атланта Юнайтед» atlutd.com

К сожалению поклонников клуба, далеко «Атланта Юнайтед» не прошла — уже в первом раунде по сумме трех встреч сильнее оказался «Коламбус Крю». В конечном итоге обидчики команды из Джорджии дошли до финала, обыграли там «Лос-Анджелес Гэлакси» и завоевали трофей МЛС.

Тем не менее неважные выступления на футбольном газоне все равно позволяют «пятиполосным» быть в числе лучших по финансовым показателям. Согласно отчетам лиги «Атланта Юнайтед» заработала 123 млн долларов за 2023 год, отстав от «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси» лишь на пять миллионов.

Туманные перспективы

Немаловажным компонентом такого дохода является грамотный подход клуба к трансферной политике: недорогостоящие приобретения компенсируются хорошими суммами за продажу игроков.

Этой зимой «Атланте Юнайтед» удалось неплохо заработать на переходе уже знакомого российской публике Эсекьеля Барко в «Ривер Плейт». Команда из Буэнос-Айреса заплатила «пятиполосным» 10 млн евро.

По ходу нынешней летней кампании американский клуб не стесняется отпускать даже своих лидеров. В мексиканский «Крус Асуль» за 9,3 млн евро уехал нападающий Георгиос Якумакис, который в прошлом сезоне МЛС отметился девятнадцатью забитыми мячами и уже имел 5 голов в текущем розыгрыше первенства.

Также покинул родные пенаты юный талант Калеб Уайли, закрывавший левый фланг обороны «Атланты Юнайтед» на протяжении трех последних лет. Лондонский «Челси» забрал 19-летнего защитника к себе, заплатив «пятиполосным» порядка 10 млн евро.

Однако наиболее крупной сделкой этим летом для клуба из Джорджии является продажа полузащитника Тьяго Альмады. «Пятиполосные» приобрели атакующего хавбека в 2022 году за 14,5 млн евро.

За это время он примерил роль главного художника в клубе, превращая свои действия на футбольном поле в искусство. Лучшим сезоном Альмады в МЛС стал 2023 год, когда он отметился 28 результативными действиями (двенадцать голов и шестнадцать ассистов).

Стало понятно, что такой талант надолго засиживаться в североамериканской лиге не планирует. «Ботафого» выкупил 23-летнего аргентинца у «Атланты Юнайтед» почти за 20 млн евро, еще десять миллионов американцы могут получить в качестве бонусов.

Тьяго Альмада globallookpress.com

Трансфер Тьяго стал рекордным как для всей МЛС, так и для «одинокой звезды» в частности. Транзитом через бразильский клуб Тьяго рассчитывает оказаться во французском «Лионе».

Естественно, уход ведущих исполнителей сильно бьет по амбициям клуба в национальном первенстве. Равноценной замене тому же Альмаде пока что нет, ни один игрок полузащиты «Атланты Юнайтед» так и не переплюнул планку в 5 голевых передач в этом сезоне.

Помимо продажи лидеров, пертурбации случились и на тренерском мостике команды — Гонсало Пинеда был уволен после череды неудачных результатов. Его место занял Роб Валентино, который пока находится в должности исполняющего обязанности.

Роб Валентино atlutd.com

На первоначальном этапе 38-летнему специалисту удалось стабилизировать выступления «пятиполосных», они даже выдали четырехматчевую беспроигрышную серию. Однако дальше всего одна победа в 6 поединках, при чем четыре из них закончились для обладателей трофея МЛС 2018 поражением.

Пока розыгрыш североамериканской лиги представляет для «Атланты Юнайтед» фиаско, команда идет на девятой строчке и рискует вновь остаться без плей-офф (отставание от «Орландо Сити», идущего седьмым, составляет шесть баллов). Выступления команды напоминают американские горки и пока, к сожалению для фанатов «пятиполосных», они двигаются по рельсам вниз, а не на вершину.

Прощание с Бергамо

Перейдя в «Аталанту» осенью 2020 года, Алексей Миранчук так и не стал своим в итальянском клубе. Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини использовал полузащитника в качестве игрока ротации, так что большую часть времени россиянин грел место на лавке запасных.

Лучший сезон на Апеннинском полуострове хавбек провел, пребывая в аренде в «Торино». Миранчук закрепился в основном составе «бордовых» и отметился девятью результативными действиями в розыгрыше Серии А 2022/2023.

Возвращался в Бергамо Алексей с верой, что наконец доказал свою профпригодность Гасперини и заслужил место в старте. Доверия от 66-летнего специалиста к Миранчуку стало больше, зимой 28-летний игрок ворвался в старт «Аталанты» и выдал серию хороших матчей.

Алексей Миранчук globallookpress.com

Однако затем выступления хавбека пошли на спад, результативных действий стало меньше и логичным шагом Гасперини стало отправление игрока сборной России в запас.

Перспектив вернуться в основную обойму в этом сезоне у Алексея было крайне мало. Победители Лиги Европы выкупили у «Милана» Шарля де Кетеларе, который полностью выигрывал конкуренцию у россиянина и превосходил его по игровым метрикам.

Вероятно, Миранчук и сам понимает, что уровень нынешней «Аталанты» он не тянет. Пока команда развивается семимильными шагами, его прогресс практически прекратился.

Конечно, Алексей мог бы остаться в ранге игрока ротации и находиться на втором плане, надеясь на роль джокера. Тем не менее годы идут, выйти из тени и стать ключевым игроком у россиянина не получилось. Так что шаг со сменой обстановки выглядел вполне ожидаемым.

Заявка на лучшего разыгрывающего

Переход Миранчука в «Атланту Юнайтед» выбивается из общей тенденции летней трансферной кампании клуба. «Пятиполосные» работают над пополнением бюджета, однако денег за российского полузащитника не пожалели.

Сообщается, что трансфер Алексея обошелся американскому клубу в 12 млн евро, еще три миллиона могут быть выплачены в виде бонусов. Контракт хавбека заключен до конца сезона МЛС 2027 с опцией продления на год.

Алексей Миранчук atlutd.com

Предложение от «Атланты Юнайтед» для Миранчука было наиболее привлекательным, агент игрока Вадим Шпинев признался, что оно «финансово будоражило». Есть информация, что получать он будет порядка 3 млн долларов в год — в Европе таких условий Алексей бы навряд ли дождался.

Если откинуть все финансовые детали и вернуться к футбольным моментам, то Миранчук едет в «Атланту Юнайтед» за игровым временем. Клуб из Джорджии испытывает проблемы с качественными плеймейкерами после ухода Тьяго Альмады, поэтому все карты для превращения в лидера команды сейчас находятся в руках Алексея.

Прогнозы и ставки на футбол

Нельзя сказать, что аргентинец и россиянин имеют идентичную манеру игру. Конечно, некоторые сходства присутствуют: оба хорошо находят пространство, открываясь между линиями, и грамотно умеют выбираться из-под давления благодаря дриблингу.

Но Алексею, в отличие от Альмады, удобнее действовать на правой бровке, там его действия становятся куда более эффективными. У «Атланты Юнайтед» на этой позиции есть Саба Лобжанидзе, который застолбил за собой место в основе.

Оптимальным решением Роба Валентино станет переход на схему 4-2-3-1, где Миранчуку будет отдана позиция десятки, а главный козырь в виде правого фланга останется нетронутым.

Алексей имеет все шансы стать звездой МЛС, ведь в сравнении с той же Серией А североамериканская лига уступает по многим параметрам. Темп игры в Америке куда ниже, чем в Италии, значит времени на принятие решения становится куда больше — россиянину, как главному (в перспективе) дирижеру атак «Аталанты Юнайтед» это только на руку.

Хавбек уже успел дебютировать в новой команде, выйдя на замену в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси». За полчаса игрового времени он едва не открыл счет голам в МЛС, попав в перекладину.

Алексей Миранчук atlutd.com

Как мы уже говорили выше, трудовое соглашение полузащитника действует как минимум три года. После окончания контракта Миранчук перешагнет за 30-летний порог, поэтому не удивимся, что «Атланта Юнайтед» может стать конечной точкой в его игровой карьере.

Вероятность возвращения в Европу после путешествия в Америку крайне мала — топ-лигу Алексей не потянет. Возможны варианты с Турцией либо Грецией, но и они выглядят крайне призрачно.

Конечно российские фанаты футбола хотели бы увидеть камбэк Миранчука в отечественный футбол, однако нужен ли он самому игроку? Полузащитник довольно давно покинул РПЛ и привык к другому уровню выступлений.

Конечно не исключено, что его поманят хорошими деньгами топ-клубы чемпионата России: «Зенит», «Спартак», ЦСКА. Тогда Алексей может подумать над предложением вернуться на родину, чтобы заработать перед выходом на футбольную пенсию.

Пока же Миранчук входит в новую эру карьеры, бросая вызов самому себе. Пожелаем удачи ему в выступлениях за «Атланту Юнайтед» и рассчитываем на возвращение в лучшие кондиции этого образовавшегося дуэта.