Турне за океан. Миранчук и «Атланта Юнайтед» бросают вызов МЛС

Новое пристанище
Этот год является знаменательным для «Атланты Юнайтед» — клуб празднует десятилетний юбилей с момента основания. Покорять высший футбольный дивизион Северной Америки «пятиполосные» начали не сразу, лишь в 2017 году команда вступила в лигу.
Тем не менее сходу клуб из штата Джорджия оказался на слуху в МЛС — в первую очередь благодаря болельщикам. Они выкупили за год до старта в элите американского футбола 22 тысячи абонементов, что стало рекордным показателем для новичков первенства.
Благо «Атланта Юнайтед» обладает великолепной домашней ареной под названием «Мерседес-Бенц Стэдиум», которая позволяет большому количеству желающих наблюдать за игрой любимцев (вместимость 75 тысяч зрителей). Дебютная встреча команды в МЛС собрала на стадионе 55 тысяч фанатов, организовавших бешеную поддержку на трибунах.
Помимо отличной работы с болельщиками, «пятиполосные» выделялись серьезным подходом к выступлениям в лиге. Входила в новый для себя мир «Атланта Юнайтед» под руководством многоопытного Херардо Мартино, который до этого успел поработать с «Барселоной» и сборной Аргентины.
С клубом из Джорджии у аргентинского специалиста сложилась гармония: команда показывала остроатакующий футбол и была глотком свежего воздуха для североамериканского первенства. Вершиной нахождения у руля «Атланты Юнайтед» Мартино стала победа в МЛС 2018 — всего на второй год пребывания в элите новичок забрал главный трофей лиги.
В следующем сезоне уже под наставничеством Франка Де Бура команда заняла второе место в Восточной конференции и вновь пробилась в плей-офф. Однако повторить свой успех и защитить титул им не удалось: в полуфинале путь преградил «Торонто».
Зато голландский тренер привел «Атланту Юнайтед» к другой американской награде — Открытому кубку США 2019. Яркий старт и быстрый успех сделали «пятиполосных» одним из главных объектов обсуждения в местном футболе, все ждали от команды продолжения банкета, но на выходе получилось разочарование.
Результаты клуба пошли на спад: уже в розыгрыше МЛС 2020 «Атланта Юнайтед» откатилась на двенадцатую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Всего футбольный коллектив оказывался вне плей-офф высшей североамериканской лиги на протяжении трех лет подряд.
На тренерском мостике после ухода Франка Де Бура в июле 2020 началась неразбериха. Команду возглавляли шотландец Стивен Гласс, аргентинец Габриэль Хайнце и мексиканец Гонсало Пинеда.
Именно последнему удалось придать команде новый импульс и вернуть ее в плей-офф МЛС 2023. «Пятиполосные» достаточно стабильно провели регулярное первенство, финишировав на шестой строчке, и отправились в матчи на вылет.
К сожалению поклонников клуба, далеко «Атланта Юнайтед» не прошла — уже в первом раунде по сумме трех встреч сильнее оказался «Коламбус Крю». В конечном итоге обидчики команды из Джорджии дошли до финала, обыграли там «Лос-Анджелес Гэлакси» и завоевали трофей МЛС.
Тем не менее неважные выступления на футбольном газоне все равно позволяют «пятиполосным» быть в числе лучших по финансовым показателям. Согласно отчетам лиги «Атланта Юнайтед» заработала 123 млн долларов за 2023 год, отстав от «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси» лишь на пять миллионов.
Туманные перспективы
Немаловажным компонентом такого дохода является грамотный подход клуба к трансферной политике: недорогостоящие приобретения компенсируются хорошими суммами за продажу игроков.
Этой зимой «Атланте Юнайтед» удалось неплохо заработать на переходе уже знакомого российской публике Эсекьеля Барко в «Ривер Плейт». Команда из Буэнос-Айреса заплатила «пятиполосным» 10 млн евро.
По ходу нынешней летней кампании американский клуб не стесняется отпускать даже своих лидеров. В мексиканский «Крус Асуль» за 9,3 млн евро уехал нападающий Георгиос Якумакис, который в прошлом сезоне МЛС отметился девятнадцатью забитыми мячами и уже имел 5 голов в текущем розыгрыше первенства.
Также покинул родные пенаты юный талант Калеб Уайли, закрывавший левый фланг обороны «Атланты Юнайтед» на протяжении трех последних лет. Лондонский «Челси» забрал 19-летнего защитника к себе, заплатив «пятиполосным» порядка 10 млн евро.
Однако наиболее крупной сделкой этим летом для клуба из Джорджии является продажа полузащитника Тьяго Альмады. «Пятиполосные» приобрели атакующего хавбека в 2022 году за 14,5 млн евро.
За это время он примерил роль главного художника в клубе, превращая свои действия на футбольном поле в искусство. Лучшим сезоном Альмады в МЛС стал 2023 год, когда он отметился 28 результативными действиями (двенадцать голов и шестнадцать ассистов).
Стало понятно, что такой талант надолго засиживаться в североамериканской лиге не планирует. «Ботафого» выкупил 23-летнего аргентинца у «Атланты Юнайтед» почти за 20 млн евро, еще десять миллионов американцы могут получить в качестве бонусов.
Трансфер Тьяго стал рекордным как для всей МЛС, так и для «одинокой звезды» в частности. Транзитом через бразильский клуб Тьяго рассчитывает оказаться во французском «Лионе».
Естественно, уход ведущих исполнителей сильно бьет по амбициям клуба в национальном первенстве. Равноценной замене тому же Альмаде пока что нет, ни один игрок полузащиты «Атланты Юнайтед» так и не переплюнул планку в 5 голевых передач в этом сезоне.
Помимо продажи лидеров, пертурбации случились и на тренерском мостике команды — Гонсало Пинеда был уволен после череды неудачных результатов. Его место занял Роб Валентино, который пока находится в должности исполняющего обязанности.
На первоначальном этапе 38-летнему специалисту удалось стабилизировать выступления «пятиполосных», они даже выдали четырехматчевую беспроигрышную серию. Однако дальше всего одна победа в 6 поединках, при чем четыре из них закончились для обладателей трофея МЛС 2018 поражением.
Пока розыгрыш североамериканской лиги представляет для «Атланты Юнайтед» фиаско, команда идет на девятой строчке и рискует вновь остаться без плей-офф (отставание от «Орландо Сити», идущего седьмым, составляет шесть баллов). Выступления команды напоминают американские горки и пока, к сожалению для фанатов «пятиполосных», они двигаются по рельсам вниз, а не на вершину.
Прощание с Бергамо
Перейдя в «Аталанту» осенью 2020 года, Алексей Миранчук так и не стал своим в итальянском клубе. Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини использовал полузащитника в качестве игрока ротации, так что большую часть времени россиянин грел место на лавке запасных.
Лучший сезон на Апеннинском полуострове хавбек провел, пребывая в аренде в «Торино». Миранчук закрепился в основном составе «бордовых» и отметился девятью результативными действиями в розыгрыше Серии А 2022/2023.
Возвращался в Бергамо Алексей с верой, что наконец доказал свою профпригодность Гасперини и заслужил место в старте. Доверия от 66-летнего специалиста к Миранчуку стало больше, зимой 28-летний игрок ворвался в старт «Аталанты» и выдал серию хороших матчей.
Однако затем выступления хавбека пошли на спад, результативных действий стало меньше и логичным шагом Гасперини стало отправление игрока сборной России в запас.
Перспектив вернуться в основную обойму в этом сезоне у Алексея было крайне мало. Победители Лиги Европы выкупили у «Милана» Шарля де Кетеларе, который полностью выигрывал конкуренцию у россиянина и превосходил его по игровым метрикам.
Вероятно, Миранчук и сам понимает, что уровень нынешней «Аталанты» он не тянет. Пока команда развивается семимильными шагами, его прогресс практически прекратился.
Конечно, Алексей мог бы остаться в ранге игрока ротации и находиться на втором плане, надеясь на роль джокера. Тем не менее годы идут, выйти из тени и стать ключевым игроком у россиянина не получилось. Так что шаг со сменой обстановки выглядел вполне ожидаемым.
Заявка на лучшего разыгрывающего
Переход Миранчука в «Атланту Юнайтед» выбивается из общей тенденции летней трансферной кампании клуба. «Пятиполосные» работают над пополнением бюджета, однако денег за российского полузащитника не пожалели.
Сообщается, что трансфер Алексея обошелся американскому клубу в 12 млн евро, еще три миллиона могут быть выплачены в виде бонусов. Контракт хавбека заключен до конца сезона МЛС 2027 с опцией продления на год.
Предложение от «Атланты Юнайтед» для Миранчука было наиболее привлекательным, агент игрока Вадим Шпинев признался, что оно «финансово будоражило». Есть информация, что получать он будет порядка 3 млн долларов в год — в Европе таких условий Алексей бы навряд ли дождался.
Если откинуть все финансовые детали и вернуться к футбольным моментам, то Миранчук едет в «Атланту Юнайтед» за игровым временем. Клуб из Джорджии испытывает проблемы с качественными плеймейкерами после ухода Тьяго Альмады, поэтому все карты для превращения в лидера команды сейчас находятся в руках Алексея.
Нельзя сказать, что аргентинец и россиянин имеют идентичную манеру игру. Конечно, некоторые сходства присутствуют: оба хорошо находят пространство, открываясь между линиями, и грамотно умеют выбираться из-под давления благодаря дриблингу.
Но Алексею, в отличие от Альмады, удобнее действовать на правой бровке, там его действия становятся куда более эффективными. У «Атланты Юнайтед» на этой позиции есть Саба Лобжанидзе, который застолбил за собой место в основе.
Оптимальным решением Роба Валентино станет переход на схему 4-2-3-1, где Миранчуку будет отдана позиция десятки, а главный козырь в виде правого фланга останется нетронутым.
Алексей имеет все шансы стать звездой МЛС, ведь в сравнении с той же Серией А североамериканская лига уступает по многим параметрам. Темп игры в Америке куда ниже, чем в Италии, значит времени на принятие решения становится куда больше — россиянину, как главному (в перспективе) дирижеру атак «Аталанты Юнайтед» это только на руку.
Хавбек уже успел дебютировать в новой команде, выйдя на замену в матче против «Лос-Анджелес Гэлакси». За полчаса игрового времени он едва не открыл счет голам в МЛС, попав в перекладину.
Как мы уже говорили выше, трудовое соглашение полузащитника действует как минимум три года. После окончания контракта Миранчук перешагнет за 30-летний порог, поэтому не удивимся, что «Атланта Юнайтед» может стать конечной точкой в его игровой карьере.
Вероятность возвращения в Европу после путешествия в Америку крайне мала — топ-лигу Алексей не потянет. Возможны варианты с Турцией либо Грецией, но и они выглядят крайне призрачно.
Конечно российские фанаты футбола хотели бы увидеть камбэк Миранчука в отечественный футбол, однако нужен ли он самому игроку? Полузащитник довольно давно покинул РПЛ и привык к другому уровню выступлений.
Конечно не исключено, что его поманят хорошими деньгами топ-клубы чемпионата России: «Зенит», «Спартак», ЦСКА. Тогда Алексей может подумать над предложением вернуться на родину, чтобы заработать перед выходом на футбольную пенсию.
Пока же Миранчук входит в новую эру карьеры, бросая вызов самому себе. Пожелаем удачи ему в выступлениях за «Атланту Юнайтед» и рассчитываем на возвращение в лучшие кондиции этого образовавшегося дуэта.